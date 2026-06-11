Volkswagen сократит 19 тысяч сотрудников до конца 2026 года — Reuters

К 2030-му автопроизводитель запланировал уволить 50 тысяч человек.Источник: BloombergVolkswagen проведёт масштабные сокращения на фоне реструктуризации, пишет Reuters со ссылкой на источники. До конца 2026 года компания уволит около 19 тысяч сотрудников.Гендиректор Volkswagen Оливер Блуме объявит о новой волне сокращений на ежегодном собрании акционеров 18 июня 2026 года, отмечает издание.В марте 2026-го The Guardian писало, что немецкий концерн запланировал уволить 50 тысяч сотрудников к 2030 году — изначально компания договорилась с профсоюзом о сокращении 35 тысяч рабочих, но затем планы пересмотрели.Причины — падение продаж в Китае и Северной Америке (на 8% и 10% соответственно) и пошлины, введённые президентом США Дональдом Трампом. К 2030-му автопроизводитель хочет ежегодно сокращать издержки на €6 млрд.По данным Financial Times, в мае 2026-го китайская Xpeng вела переговоры с Volkswagen о покупке завода в Европе. В 2023 году Volkswagen и Xpeng заключили партнёрство: немецкая компания инвестировала около $700 млн в обмен на почти 5% и договорилась о совместной разработке электромобилей в Китае.Таня БоброваТранспорт10 маяИздержки европейских автопроизводителей превысили €8 млрд из-за пошлин Трампа — FT В мае 2026 года президент США пригрозил очередным повышением пошлин — до 25%.#новости #volkswagen