Эстонский такси-сервис Bolt перестал работать в России Статьи редакции
Невозможно вызвать такси, а единственный российский город пропал из списка с покрытием сервиса.
Недоступность сервиса заметил Telegram-канал «Беспощадный таксист». На сайте в списке городов не отображается Санкт-Петербург — единственный российский город, в котором работал сервис.
При попытке заказать такси в приложении появляется уведомление, что сервис ещё недоступен в этом регионе. Также удалена, например, страница Bolt в Instagram.
На момент написания заметки в компании не ответили на вопрос vc.ru, ушла ли компания из России.
Bolt (до марта 2019 года Taxify) был создан в 2013 году как агрегатор такси, в июле 2019 года он вышел на рынок доставки еды, а в июле 2020 года запустил аренду электровелосипедов.
В России Bolt работал только в Санкт-Петербурге: предоставлял услуги такси, доставки еды и аренды электросамокатов. В январе 2021 года сервис объявлял о поиске партнёров для запуска в Москве и регионах.
Комментарий удален
В инвестиционном плане выход на Российский рынок так или иначе был ошибкой. Учитывая новые продукты от Болт, им абсолютно неинтересно скейлить такси-продукт и толкаться на и так тесном рынке.
Подозреваю их стратегия будет в выводе сервисов доставки и каршеринга на развивающиеся рынки, как было и с такси.
Одним словом, эпоха бурной экспансии такси-сервисов ушла
Узнайте за 10 минут все основные практические SEO-фишки, агрегированные из десятков Telegram-каналов и видеороликов, вышедших в октябре 2021 года и написанные в телеграфном стиле из внутреннего обучения оптимизаторов «Скобеев и Партнеры».
Продюсер vc.ru прогулялся от Стрелки Васильевского острова до площади Искусств и посмотрел на город через объектив умной камеры «Яндекса».
Привет всем выжившим после праздников, на связи «Логомашина». Пока все настраиваются на работу, хвастаемся свежим кейсом.
Создал внешний вид одного из самых известных нетбуков Samsung N310 и придумал настенный CD-плеер Muji. Считает, что любое устройство должно выполнять небольшое количество функций. Например, если объединить принтер, сканер и ксерокс, интерфейс будет сложным, — лучше проектировать каждый по отдельности.
Учимся вовлекать зрителей и сплачивать фан-сообщество у лидеров краудфандинга.
Рассказывают эксперты форума Ecomference Rupost Retail Week.
Государство в России стало крупным заказчиком ИТ-услуг и продуктов. Работа с ним часто кажется сложной или просто слишком специфичной. Однако это не совсем так.
Невозможно вызвать такси, а единственный российский город пропал из списка с покрытием сервиса.
Китайцы срывали сроки, не отвечали на звонки, выдавали много брака и хотели присвоить наш продукт.
Telegram представил свою рекламную платформу. В воскресенье, 6 ноября, через нее вышли первые объявления, встретившие противоречивую реакцию. Общие сведения о платформе можно прочесть в одноименной новости на VC, а мы с вами поговорим о том, что под капотом.