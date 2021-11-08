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Транспорт
Евгения Евсеева

Эстонский такси-сервис Bolt перестал работать в России Статьи редакции

Невозможно вызвать такси, а единственный российский город пропал из списка с покрытием сервиса.

34 34 комментария
2530 просмотров

Недоступность сервиса заметил Telegram-канал «Беспощадный таксист». На сайте в списке городов не отображается Санкт-Петербург — единственный российский город, в котором работал сервис.

При попытке заказать такси в приложении появляется уведомление, что сервис ещё недоступен в этом регионе. Также удалена, например, страница Bolt в Instagram.

На момент написания заметки в компании не ответили на вопрос vc.ru, ушла ли компания из России.

Bolt (до марта 2019 года Taxify) был создан в 2013 году как агрегатор такси, в июле 2019 года он вышел на рынок доставки еды, а в июле 2020 года запустил аренду электровелосипедов.

В России Bolt работал только в Санкт-Петербурге: предоставлял услуги такси, доставки еды и аренды электросамокатов. В январе 2021 года сервис объявлял о поиске партнёров для запуска в Москве и регионах.

#новость #bolt

34 34 комментария
1
11
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34 комментария
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Ныкыта

Положили на нас Bolt(

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42
Anatoly Grigoryev

Я пришел сюда исключительно за этим комментом

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21
Джон Картошкин

Всё, уходи.

Ответить
3
Dennis Gooddeni

Я тоже

Ответить
0
Dmitry Yashin

Это многое говорит

Ответить
0
Dmitriy Dorian

И я :)

Ответить
0
Тот Самый

Зашёл увидеться этот коммент, не разочаровался

Ответить
9
Ныкыта

Рад помочь

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0
Вася Пражкин

Я бы сказал - помахали )

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0
Nick Levy

Перестал работать уже давно, новость эстонской почтой дошла видимо

Ответить
15
Клемент Бурдин

По тому ч то слиш ком мед лен ные для Рос сии

Ответить
5
Anatoly Grigoryev

следующая остановка... а вот, впрочем, и она

Ответить
2
Alexander Bogdanov

Вот честно, кто-то заметил потерю? Есть в питере такие люди, которые искренне расстроились, осознав, что монополию яндекса не удалось сломить?

Ответить
4
Anatoly Grigoryev

а че там таксовичкоф дышит еще?

Ответить
0
Nathan Zachary

Таксовичкоф прекрасен

Ответить
1
Данила Филатов

Иногда даже в полтора раза дешевле

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0
Предметный Гоша

Дышит, но перегаром. Заказал один раз и тот подвели (пол часа люди ждали водителя то у него магины не оказалось то он сам не смог). Кошмар. Незнаю как сейчас, но пару лет назад был тихий ужас.

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0
Валентина Журбина

В Украине отлично зато работает

Ответить
2
Клемент Бурдин

На вУкраине

Ответить
4
Anatoly Grigoryev

в/на го в/на

Ответить
4
Клемент Бурдин

Нормально

Ответить
–1
Артём Парушкевич

Отстойный сервис, на ровне с Ситимобил. Так что не велика потеря.

Ответить
1
Влад Борщ

Что яндексубер, что диди, что ситимобил - разницы на чем ехать вообще нет, зависит все только от цены. Поддержка везде гавно и водители почти одни и те же

Ответить
2
Антон Фомин

Если ситимобиль отстойный, то что для вас хороший сервис?

Ответить
–1
Anatoly Grigoryev

метро)

Ответить
6
Предметный Гоша

Любой, где водители не мастурбируют при пассажирках

Ответить
3
Антон Фомин

Получается, таких нету в России? Разве что Wheely не был замечен за подобным, но это ни разу не такси на каждый день

Ответить
0
Вячеслав Макаров

Настоящие интроверты!
Так тихо на РФ еще никто не клал болт.
Даже на запрос vc.ru положили)

Ответить
2
Антон Фомин

Так он особо и не работал в последний год. В любое время суток не было доступных машин. Жалко, конечно… У bolt в Европе отличные электросамокаты

Ответить
1
Михаил Синицын

Рекламные площадки:

«В смысле мы ещё даже не успели направить кп с рекламой 😅»

Ответить
0
Alexander Bogdanov

Шутки про "-я на болт сел, скоро буду. - на чей?" закончились(

Ответить
0
Fix Play Media

Эстонец, долго бежал с этой новостью 😄

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0

Комментарий удален

Nikolai O

Ух, пришло время Максим такси :) Будут брать "регион" под себя.

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0
Alex Revin

В инвестиционном плане выход на Российский рынок так или иначе был ошибкой. Учитывая новые продукты от Болт, им абсолютно неинтересно скейлить такси-продукт и толкаться на и так тесном рынке.

Подозреваю их стратегия будет в выводе сервисов доставки и каршеринга на развивающиеся рынки, как было и с такси.

Одним словом, эпоха бурной экспансии такси-сервисов ушла

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0
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