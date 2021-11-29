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Транспорт
Маша Цепелева

Минэнерго включило в правила для субсидий на зарядные станции медленную зарядку и четыре выхода для электромобилей Статьи редакции

Российские электросети могут не выдержать увеличения нагрузки, считают эксперты.

4 4 комментария
737 просмотров

Минэнерго опубликовало проект правил субсидирования зарядных станций для электромобилей до 2024 года.

Деньги будут выделять только на станции быстрой зарядки российского производства с минимальной пиковой мощностью 150 кВт. Станция должна иметь минимум два коннектора стандарта CHAdeMO (используется, например, в Nissan Leaf), ещё два — CCS (европейский стандарт) и дополнительную функцию медленной зарядки. Так хотят обеспечить зарядку минимум двух электромобилей на одной станции.

Максимальная субсидия — 60% от стоимости станции, но не более 1,86 млн рублей. Оператор может получить до 30% на техприсоединение к электросетям, но не больше 900 тысяч рублей. На программу выделили 8,1 млрд рублей, на эти деньги может быть построено 2,9 тысячи станций.

Субсидии смогут получить станции только на пилотных территориях. В список входит трасса М-4 «Дон», трасса М-11 Москва-Казань и 19 регионов, включая Москву, Петербург, Крым, Сахалинскую, Ленинградскую и Московскую области, сообщает «Ъ».

«В России нет ни одной подобной установленной станции, и никто не имеет подобного опыта производства. Даже в мире никто не строит станции с такими параметрами», — рассказал изданию сооснователь платформы для зарядных станций IT Charge Дмитрий Матвиевский.

Для установки одной станции потребуется подвести сетевую мощность не менее 160 кВт, но в большинстве регионов сети не готовы к такому увеличению нагрузки, прокомментировал заместитель гендиректора входящего в «Ростех» КРЭТа Максим Моторин.

Стоимость присоединения вырастет с 40–200 тысяч рублей до 5–7 млн рублей, концерн уже направил в правительство предложение снизить планку по мощности до 100 кВт, рассказал Моторин. Правила и требования выполнимы любым добросовестным инвестором, считают в «Россетях».

  • В августе 2021 года правительство заявило о планах открыть более девяти тысяч зарядных станций за три года и выделить на это субсидии. Также власти запустят эксперимент по бесплатному проезду электромобилей по платным дорогам с 2022 года.

#новость #электромобили

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4 комментария
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Александр Якунин

НЕ Готовы не только сети, но и генерация на такие нагрузки по всему миру не была рассчитана, нехватку энергии будут компенсировать сжиганием большего количества ископаемого топлива?

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1
Михаэль Архангел

Подозреваю, что так и будет. Зелёные источники этот объём не вытянут, а строительство атомных станций очень затянуто и получает кучу препонов.

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0
Парадный каякер

Ну куда лезут они? У нас пол страны ещё не электрифицировано нормально

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0
Сергей Молчановский

В России нет ни одной подобной установленной станции, и никто не имеет подобного опыта производства. Даже в мире никто не строит станции с такими параметрами

Так там сидят чинуши, которые могут только регулировать и запрещать! "Давайте выдумаем из головы станцию с несуществующими параметрами, и заставим всех строить такие станции!"

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0
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Российские электросети могут не выдержать увеличения нагрузки, считают эксперты.

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