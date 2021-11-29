Российские электросети могут не выдержать увеличения нагрузки, считают эксперты.

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Минэнерго опубликовало проект правил субсидирования зарядных станций для электромобилей до 2024 года.

Деньги будут выделять только на станции быстрой зарядки российского производства с минимальной пиковой мощностью 150 кВт. Станция должна иметь минимум два коннектора стандарта CHAdeMO (используется, например, в Nissan Leaf), ещё два — CCS (европейский стандарт) и дополнительную функцию медленной зарядки. Так хотят обеспечить зарядку минимум двух электромобилей на одной станции.

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Максимальная субсидия — 60% от стоимости станции, но не более 1,86 млн рублей. Оператор может получить до 30% на техприсоединение к электросетям, но не больше 900 тысяч рублей. На программу выделили 8,1 млрд рублей, на эти деньги может быть построено 2,9 тысячи станций.

Субсидии смогут получить станции только на пилотных территориях. В список входит трасса М-4 «Дон», трасса М-11 Москва-Казань и 19 регионов, включая Москву, Петербург, Крым, Сахалинскую, Ленинградскую и Московскую области, сообщает «Ъ».

«В России нет ни одной подобной установленной станции, и никто не имеет подобного опыта производства. Даже в мире никто не строит станции с такими параметрами», — рассказал изданию сооснователь платформы для зарядных станций IT Charge Дмитрий Матвиевский.

Для установки одной станции потребуется подвести сетевую мощность не менее 160 кВт, но в большинстве регионов сети не готовы к такому увеличению нагрузки, прокомментировал заместитель гендиректора входящего в «Ростех» КРЭТа Максим Моторин.

Стоимость присоединения вырастет с 40–200 тысяч рублей до 5–7 млн рублей, концерн уже направил в правительство предложение снизить планку по мощности до 100 кВт, рассказал Моторин. Правила и требования выполнимы любым добросовестным инвестором, считают в «Россетях».