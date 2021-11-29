Минэнерго включило в правила для субсидий на зарядные станции медленную зарядку и четыре выхода для электромобилей Статьи редакции
Российские электросети могут не выдержать увеличения нагрузки, считают эксперты.
Минэнерго опубликовало проект правил субсидирования зарядных станций для электромобилей до 2024 года.
Деньги будут выделять только на станции быстрой зарядки российского производства с минимальной пиковой мощностью 150 кВт. Станция должна иметь минимум два коннектора стандарта CHAdeMO (используется, например, в Nissan Leaf), ещё два — CCS (европейский стандарт) и дополнительную функцию медленной зарядки. Так хотят обеспечить зарядку минимум двух электромобилей на одной станции.
Максимальная субсидия — 60% от стоимости станции, но не более 1,86 млн рублей. Оператор может получить до 30% на техприсоединение к электросетям, но не больше 900 тысяч рублей. На программу выделили 8,1 млрд рублей, на эти деньги может быть построено 2,9 тысячи станций.
Субсидии смогут получить станции только на пилотных территориях. В список входит трасса М-4 «Дон», трасса М-11 Москва-Казань и 19 регионов, включая Москву, Петербург, Крым, Сахалинскую, Ленинградскую и Московскую области, сообщает «Ъ».
«В России нет ни одной подобной установленной станции, и никто не имеет подобного опыта производства. Даже в мире никто не строит станции с такими параметрами», — рассказал изданию сооснователь платформы для зарядных станций IT Charge Дмитрий Матвиевский.
Для установки одной станции потребуется подвести сетевую мощность не менее 160 кВт, но в большинстве регионов сети не готовы к такому увеличению нагрузки, прокомментировал заместитель гендиректора входящего в «Ростех» КРЭТа Максим Моторин.
Стоимость присоединения вырастет с 40–200 тысяч рублей до 5–7 млн рублей, концерн уже направил в правительство предложение снизить планку по мощности до 100 кВт, рассказал Моторин. Правила и требования выполнимы любым добросовестным инвестором, считают в «Россетях».
- В августе 2021 года правительство заявило о планах открыть более девяти тысяч зарядных станций за три года и выделить на это субсидии. Также власти запустят эксперимент по бесплатному проезду электромобилей по платным дорогам с 2022 года.
В России нет ни одной подобной установленной станции, и никто не имеет подобного опыта производства. Даже в мире никто не строит станции с такими параметрами
Так там сидят чинуши, которые могут только регулировать и запрещать! "Давайте выдумаем из головы станцию с несуществующими параметрами, и заставим всех строить такие станции!"
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Российские электросети могут не выдержать увеличения нагрузки, считают эксперты.
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