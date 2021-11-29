За четыре года стартап хочет подготовиться к серийному производству и получить разрешения на движение по дорогам общего пользования.

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Презентация прошла в Мюнхене, сообщила компания. Команда разрабатывала WayRay Holograktor с весны 2019 года, рассказал vc.ru представитель стартапа, не уточнив сумму инвестиций в прототип.

Компания рассчитывает, что в течение девяти месяцев на электромобиле можно будет ездить: сейчас этого делать нельзя, поскольку он не прошёл сертификацию и краш-тесты. В течение четырёх лет WayRay хочет подготовиться к серийному производству и уже достиг «определённых предоговоренностей с компанией, которая у всех на слуху». Но детали о них пока не раскрывает.

WayRay Holograktor WayRay

Чем отличается Holograktor

Прототип создала команда дизайнеров и инженеров WayRay вместе с дизайнером гиперкаров Александром Селипановым.

Запас хода электромобиля — 600 км, разгон до 100 км/ч за 3,9 секунд, максимальная скорость — 200 км/ч. Длина машины — 4416 мм, ширина — 2023 мм, а высота — 1582 мм. Автомобиль в длину короче компактного внедорожника, но просторнее внутри, говорят в компании.

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На крыше электромобиля установлена вытянутая форма, которую в компании называют «креветка». В ней находятся сенсоры и голографические системы для пассажира на заднем сидении.

«Креветка» WayRay

Внутри электромобиля находятся три кресла: два спереди и одно сзади. Компания объяснила, что он задумывался для перевозки пассажиров, а чаще всего такси-сервисы перевозят одного человека.

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Между передними сиденьями достаточное расстояние, чтобы все три человека могли видеть AR-экраны, на которые будут проецироваться игры, видео, соцсети и другой развлекательный контент. При этом каждое сиденье оснащено джойстиками для взаимодействия с ним.

Руль компания оставила. Но по идее, машиной сможет управлять в том числе удалённый водитель — с помощью камер и датчиков.

«Мы видели несколько концепций того, когда рули футуристично складываются и уезжают внутрь панели, но мы не хотели придумывать что-то нелепое только ради того, чтобы придумать что-то», — рассказал Александр Селипанов. В итоге руль со встроенной подушкой безопасности будет плавно скользить в приборную панель, когда не используется.

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Остекление сделано на базе дисплеев с дополненной реальностью True AR. Компания утверждает, что единственная в мире может выпускать дисплеи подобного уровня.

«Есть компании, которые заявляют про AR. Это поставщики автоконцернов, которые начали рекламировать свои дисплеи, как AR, но на деле изображение маленькое и находится на фиксированном расстоянии, а контент, который может туда поместиться — совершенно не контекстный, то есть это фейковая дополненная реальность. Красивые картинки рисовать может каждый», — пояснил vc.ru основатель WayRay Виталий Пономарев.

AR-дисплей от WayRay WayRay

Контент для AR-дисплеев сможет создать каждый

По словам Виталия Пономарева, пассажиры смогут играть в игры и создавать и потреблять контент во время поездки.

«Идея в том, что вы можете выбрать UberBlack, Uber SUV или Uber Holograktor, и если вы выберете последний, ваша поездка будет частично оплачена рекламным контентом», — пояснил он. Сейчас компания ведёт переговоры с некоторыми сервисами, но пока рассказать детали не готова.

Контент может показываться в реальном времени вокруг автомобиля с помощью ПО True AR Rendering Engine. Приложения и контент смогут создавать разработчики игр, а в будущем — каждый. Для этого WayRay разработала набор инструментов WayRay True SDK и работает над магазином приложений.

Ведутся ли переговоры о создании контента для AR-дисплеев с кем-то из игровых студий или ИТ-компаний, стартап не раскрывает.

WayRay

WayRay планирует зарабатывать на предоставлении технологии True AR автопроизводителям, продажах внутри своего маркетплейса приложений, а также продаже готовых автомобилей автопаркам и для эксклюзивных коллабораций.