Российско-швейцарская WayRay представила свой первый прототип электромобиля с AR-остеклением Статьи редакции
За четыре года стартап хочет подготовиться к серийному производству и получить разрешения на движение по дорогам общего пользования.
Презентация прошла в Мюнхене, сообщила компания. Команда разрабатывала WayRay Holograktor с весны 2019 года, рассказал vc.ru представитель стартапа, не уточнив сумму инвестиций в прототип.
Компания рассчитывает, что в течение девяти месяцев на электромобиле можно будет ездить: сейчас этого делать нельзя, поскольку он не прошёл сертификацию и краш-тесты. В течение четырёх лет WayRay хочет подготовиться к серийному производству и уже достиг «определённых предоговоренностей с компанией, которая у всех на слуху». Но детали о них пока не раскрывает.
Чем отличается Holograktor
Прототип создала команда дизайнеров и инженеров WayRay вместе с дизайнером гиперкаров Александром Селипановым.
Запас хода электромобиля — 600 км, разгон до 100 км/ч за 3,9 секунд, максимальная скорость — 200 км/ч. Длина машины — 4416 мм, ширина — 2023 мм, а высота — 1582 мм. Автомобиль в длину короче компактного внедорожника, но просторнее внутри, говорят в компании.
На крыше электромобиля установлена вытянутая форма, которую в компании называют «креветка». В ней находятся сенсоры и голографические системы для пассажира на заднем сидении.
Внутри электромобиля находятся три кресла: два спереди и одно сзади. Компания объяснила, что он задумывался для перевозки пассажиров, а чаще всего такси-сервисы перевозят одного человека.
Между передними сиденьями достаточное расстояние, чтобы все три человека могли видеть AR-экраны, на которые будут проецироваться игры, видео, соцсети и другой развлекательный контент. При этом каждое сиденье оснащено джойстиками для взаимодействия с ним.
Руль компания оставила. Но по идее, машиной сможет управлять в том числе удалённый водитель — с помощью камер и датчиков.
«Мы видели несколько концепций того, когда рули футуристично складываются и уезжают внутрь панели, но мы не хотели придумывать что-то нелепое только ради того, чтобы придумать что-то», — рассказал Александр Селипанов. В итоге руль со встроенной подушкой безопасности будет плавно скользить в приборную панель, когда не используется.
Остекление сделано на базе дисплеев с дополненной реальностью True AR. Компания утверждает, что единственная в мире может выпускать дисплеи подобного уровня.
«Есть компании, которые заявляют про AR. Это поставщики автоконцернов, которые начали рекламировать свои дисплеи, как AR, но на деле изображение маленькое и находится на фиксированном расстоянии, а контент, который может туда поместиться — совершенно не контекстный, то есть это фейковая дополненная реальность. Красивые картинки рисовать может каждый», — пояснил vc.ru основатель WayRay Виталий Пономарев.
Контент для AR-дисплеев сможет создать каждый
По словам Виталия Пономарева, пассажиры смогут играть в игры и создавать и потреблять контент во время поездки.
«Идея в том, что вы можете выбрать UberBlack, Uber SUV или Uber Holograktor, и если вы выберете последний, ваша поездка будет частично оплачена рекламным контентом», — пояснил он. Сейчас компания ведёт переговоры с некоторыми сервисами, но пока рассказать детали не готова.
Контент может показываться в реальном времени вокруг автомобиля с помощью ПО True AR Rendering Engine. Приложения и контент смогут создавать разработчики игр, а в будущем — каждый. Для этого WayRay разработала набор инструментов WayRay True SDK и работает над магазином приложений.
Ведутся ли переговоры о создании контента для AR-дисплеев с кем-то из игровых студий или ИТ-компаний, стартап не раскрывает.
WayRay планирует зарабатывать на предоставлении технологии True AR автопроизводителям, продажах внутри своего маркетплейса приложений, а также продаже готовых автомобилей автопаркам и для эксклюзивных коллабораций.
- Основанная в 2012 году WayRay занимается разработкой навигационных автомобильных AR-систем. Голографический дисплей True AR стартап представил летом 2021 года. Штат компании — 250 человек. В Цюрихе у компании есть промышленный цех и штаб-квартира, представительства — в России, Китае и США.
- По данным Crunchbase, за всё время WayRay привлекла $108 млн инвестиций, в том числе от Porsche, Hyundai и Alibaba. Последний крупный раунд был в 2018 году, уточнили в стартапе. По словам источника TechCrunch, тогда инвесторы оценивали его в $500 млн. Текущую оценку компания не раскрывает.
Гоги покупает себе машину. Вдруг увидел название на машине форд-фокус и
спрашивает у продовца почему фокус?
продавец: ну садись покажу.
продавец: видишь дерево щас мы сквозь него проедем ты только глаза
закрой. Гоги закрыл глаза. продавец объезжает дерево и говорит открывай.
Гоги увидел что сквозь дерево проехали и сразу купил эту машину!
приезжает к друзьям а друзья спрашивают почему фокус Гоги говорит
садитесь щас покажу ну все сели и поехали. Гоги: видите дерево щас мы
сквозь него проедем только вы глаза закройте и неоткрывайте пока я не
скажу. ну гоги разгоняется и врезается в дерево вся машина вдребезги
Гоги выбегает из машины и кричит какая сука глаза не
закрыла!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ключевая проблема WayRay что они много показывают картинок, рендеров и демонстрационных видео, но до сих пор не выпустили готового продукта.
Весьма странная ситуация - раз 1-2 года показывать демо и утверждать что технология полностью готова и вот прямо завтра будет стоять на машинах уважаемых брендов, а через два года выкатывать новые демонстрационные видео и опять утверждать что "революция на подходе".
Если технология готова и на нее есть большой спрос (и то и то постоянно постулируется WayRay), то должны быть продажи. Иначе одно или оба этих утверждения неверны.
Если что-то непонятно надо смотреть простую фактологию (как в книжках - издательство, год, тираж, гарнитуру и т.п.). У компании с многомиллионными инвестициями и штатом в 250 чел. на сайте не нашел реальных адресов с офисами ("инжиниринговыми центрами") и производственными площадками. Есть несколько фото из Москвы и пара фоток пустого склада и цеха в Цюрихе. Может, конечно, не увидел, тогда извините.
И еще показалось любопытным то что графический дизайнер Александра (см. инстаграмм) на сайте позирует с микроскопом и электронными компонентами. Возможно рассматривает детали микросхем, чтобы отразить их в новой презентации.
https://www.kia.ru/models/sorento/desc/
В списке допов и конфигурации ничего такого нет
https://www.kia.ru/models/sorento/options/GZW720222021J961KGG0JY/
Опции и комлектации->Безопасность и технологии->Проекционный дисплей на лобовое стекло (HUD)
Да но почему вы решили что это WayRay?
Проекционных дисплеев море.
Вот например
https://www.ozon.ru/product/elektronnyy-displey-hud-m6s-spidometr-obd2-tsifrovoy-displey-bezopasnosti-proektor-ekrana-na-390324533/?utm_campaign=productpage_link&utm_medium=share_button&utm_source=smm
40$ стоит. ред.
https://shop.spacex.com/
Полиция предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства (далее также - граждане; лица), для противодействия преступности, охраны общественного порядка, собственности и для обеспечения общественной безопасности. https://www.sberbank.ru/ru/person/investments/values/mon#/page/1/search?text=%D0%92%D0%A1%D0%9F%3D%D0%9E%D0%9E%D0%A4%D0%9B%20%D0%9E%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%A3%20%D0%A1
2. Полиция незамедлительно приходит на помощь каждому, кто нуждается в ее защите от преступных и иных противоправных посягательств.
WayRay - это российский вариант среднего между Theranos и Magic Leap.
Компания по сути лохотрон. То что она делает, конечно не стоит тех инвестиций которые в нее влили.
Чтобы выжить, основатель постоянно "повышает ставки", обещая что то более новое. Вначале это был проекционная система на авто стиле hudway но с установкой внутри авто (была большая линза + экран + плоское полупрозрачное зеркало). Это и без них предлагали и более компактно, но куда ты это нормально встроишь в машине? Делать машину под такую систему никто не будет, и идея бредовая.
Затем были обещание голографическое устройство, которое можно как hudway поставить в любой машине. НО все машины разные, и под все подставки не сделать (Way Ray начала делать подставки под все машины). Понятно, что раз hudway не отличается от WayRay размером экрана, но сильно отличается ценой, то такой WayRay никому не был бы нужен.
Затем они начали обещать что сделать ИИ и прочие вещи, для определения всего и вывода на дороге. На этой теме еще собирали, пиарили.. При этом откуда собирать данные? как собирать? это не волновало, цель привлечь деньги.
Дальше они сделали новый вариант на выставку CES. Где голографические экраны небольшого размера. То что они сделали, это HOE которое отражает под другим углом. Даже не изогнутая HOE (а стекло авто изогнутое вообще-то). В общем еще один развод лохов.
Далее, они привлекли деньги в Китае. И начали говорить что будут встраивать свои решения в автомобили. По факту пару китайских авто. Понятно, что решение простое и любой другой производитель может сам его реализовать.
Что теперь? Теперь новый развод кроликов и лохов, которые ведутся на маркетинг и пиар. Теперь авто, с обвязкой системы.
По сути, компания все это время ничего не делала, а только изображала бурную деятельность, тратя деньги на маркетинг. Можно почитать отзывы сотрудников, которые подтвердят что компания ни чем кроме красивых презентаций не занимается толком. Все их технологии, это не сложные решения.
Но умение развести лохов на деньги под свой проект и тратить их на свои нужды, завидую. Этому я бы поучился (в плане привлечения инвестиций). Так уметь привлекать деньги в то чего нет.. это нужно уметь.
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