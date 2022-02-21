Китайский такси-сервис Didi прекратит работу в России с 4 марта — спустя полтора года после запуска Статьи редакции
В конце 2021 года компания уволила часть российских сотрудников из-за проблем материнской компании с властями Китая, говорили источники.
Из-за меняющихся рыночных условий и «других вызовов» сейчас Didi не может «обеспечить наилучшие результаты» в стране, сообщила vc.ru представительница сервиса в России Ирина Гущина.
Компания также уйдёт с рынка Казахстана, в котором проработала почти год. Didi предупредила водителей, партнёров и пассажиров 21 февраля. Сколько сотрудников в российском филиале и водителей-партнёров, в компании не раскрывают.
«Несмотря на завершение работы в России и Казахстане, Didi продолжит фокусировать усилия и инвестиции на развитии устойчивого присутствия в странах Латинской Америки и на некоторых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки», — добавили в компании.
- Китайский такси-сервис заработал в России в августе 2020 года — сначала в Казани, а затем ещё в 38 российских городах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. К 21 февраля Didi работает в 38 городах России и трёх городах Казахстана. По собственным данным сервиса, в августе 2021 года количество пользователей составляло 5 млн.
- В конце 2021 года Didi сократила до 90% сотрудников своего центрального офиса в России, сообщали источники РБК. В Didi тогда рассказали, что сервис продолжает работать почти в 40 городах России, не ответив на другие вопросы издания.
- Один из источников РБК объяснял увольнения проблемами материнской компании с властями Китая: в июне 2021 года Didi провела IPO на бирже в Нью-Йорке и привлекла $4 млрд. Китайские власти начали расследование: после IPO компания «создала угрозу передачи данных китайских пользователей за границу».
- Власти пригрозили сервису рекордным штрафом и потребовали удалить Didi из магазинов приложений в Китае, на который приходится 98,4% выручки сервиса. В декабре Didi объявила о делистинге и подаче заявки на IPO в Гонконге.
- Рыночная капитализация Didi составляет $19,44 млрд, по данным на 17:50 мск 21 февраля. Цена акций упала на 71,5% c момента IPO — с $14,14 до $4,03 за штуку.
Поняли, что ловить здесь нечего
Ну да, мы лучше за дорого поедем!
Ценник на маршрут очень сильно разнится. У Uber, условно 1000 и точно такой же у Сити - 1700/ И это на экономе
Вообще никак не конкурировали с Яндексом в моем городе. Только пуши присылали "Пятница, повод поехать на такси", при этом такси не приезжало)
Обнищание населения + смутные перспективы страны в целом, как у Казахстана. Даже Латинская америка уже становится привлекательней для инвестиций)
А ты считаешь, что в Латинской Америке люди не обнищали в последние годы и богатеют?
В курсе, что страны ЛА по уровню жизни друг от друга очень отличаются?
Когда нибудь тут начнут сидеть настоящие эксперты, а не клоуны.
При чем тут обнищание страны ? Конкуренты в лице яндекса и мейла задавили беспочвенными исками по демпингу, вот и вышло, что расход на юридические услуги превысил предполагаемый бюджет на это
Сильно сомневаюсь, что они не потянули юристов
Но явно проблема не в низком доходе. Стратегия развития была выбрана не самая верная. Развивать сервис в небольших городах где такси и так стоит копейки, так еще и не так много людей им пользуются в сравнении с мегаполисами
Самый большой такси-агрегатор в России так и работает
В том и суть, что он самый большой. Сложно конкурировать с яндексом на этой территории
Но Везет и Максим успешно работают
Яндекс купил везёт
Очевидно, дело не в РФ, а в проблемах с властями у себя дома. Им сейчас не до экспансии на новых рынках
А может смотреть более трезво на вещи?
Обратить внимание в тексте на проблемы материнской компании и подумать логически, что конкурировать с яндексом в РФ сложнее чем в латинской америке с кем то там?
Сложно зайти последним на рынок и завоевать его, учитывая, проблемы у себя дома с властями
"Не фартануло" (с)
Помогли Яндексу купить Везет и свалили. Молодцы.
В России не получилось у UBER, теперь не получилось у Didi. Рынок такой, что нужно какое-то время его просто заливать деньгами и сильно вкладываться в инфраструктуру.
В Латинской Америке проще, так как там нет Яндекса и не такой зарегулированный рынок, кроме Бразилии.
Но, так как нам важна конкуренция, ждем, что вернутся назад, когда решат проблемы с финансированием
Поздно на рынок пришли. Но я бы Диди не сравнивал с Убером. Убер до сих пор владеет долей почти в 40 % от Яндекс.Такси. У Диди нет ничего.
В целом, стратегия Убера в последние годы: зайти на рынок, где его ещё нет, и вынудить главного игрока отдать часть рынка прямо или косвенно, через пакет акций. Такое было в РФ, Юго-Восточной Азии, Индии и т.д. У Диди и ЯТ немного другой подход, и он мне не нравится с точки зрения того же акционера Яндекса
Уверена, что вернутся. Просто пока не договорились на верхах)
Не понимаю как вообще можно было расчитывать на здоровую конкуренцию с местами гигантами
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