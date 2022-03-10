Транспорт
Базовый меч

Грузовая авиакомпания «Атран» остановила полёты из-за нехватки запчастей — РБК Статьи редакции

Компания сократит 10% штата, а остальных отправит в отпуск, говорится в письме сотрудникам.

  • «Атран» (входит в десятку крупнейших грузовых авиакомпаний России) разослала письмо пилотам, в котором сообщила о приостановке полётов из-за санкций и отсутствия доступа к запчастям. Об этом пишет РБК со ссылкой на документ. Его подлинность изданию подтвердил близкий к компании источник.
  • Авиакомпания также сократит персонал всех служб на 10%, остальных отправит в отпуск, утверждает издание. После «окончания задолженности по отпускам», сотрудники вынуждены будут уйти в административный отпуск, то есть без содержания.
  • В группе «Волга-Днепр», куда входит «Атран», пока не ответили на запрос РБК.

Учитывая все наложенные на Россию санкции, нам перекрыли доступ ко всем ресурсам нормального и безопасного существования, как эксплупатанта Boeing 737. Переговоры с лизингодателем ни к чему не привели. Перевод воздушного судна по РА (перерегистрация в России) также оценен как небезопасная эксплуатация самолёта с большими рисками по обеспечению безопасности. В следствии вышеизложенного, ООО «Атран» вынужден приостановить все полёты, как и эксплуатацию самолётов в целом.

из письма «Атран»
(цитата по РБК)
  • В конце февраля 2022 года Евросоюз ввёл запрет на продажу воздушных судов и запчастей к ним для российских авиаперевозчиков. 2 марта Boeing также сообщил о приостановке поставок запчастей, обслуживания воздушных судов и услуг техподдержки для российских авиакомпаний.

Источник: «Атран»

#новость #самолёты

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evilnw

Если я правильно понял, то и Китай отказал нам в поставке авиазапчастей. Так что всё... Налетались.

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MMT

на чем вообще была обоснована надежда на китай я хз

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7
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Gutal1n

Ну китайцам наверно втирали тоже про спецоперацию на пару дней или недель. Они может и согласились. ИМХО они не заднюю дали, они просто на такое и не подписывались

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3
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Daniyar

пешочком здоровее!! теперь еще сильнее будем

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0
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Pavel Petel

Можно поездом, 7 суток из Москвы во Владивосток.

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MMT

на дрезине дольше

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Mishka

Курочка и вонючие ноги в плацкарте вошли в чат.

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Pavel Petel

Пресс-служба Росавиации утверждает, что КНР отказалась поставлять авиазапчасти для российских самолётов с 10 марта текущего года.

По данным Росавиации, китайские компании объявили об отказе поставлять запчасти для российских самолётов с 10 марта несмотря на то, что Си Цзиньпин обещал не вводить санкции против России.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заверила, что Китай заплатит высокую цену, если не будет следовать санкционному режиму Запада против России.

Также Джен Псаки отметила, что на текущий момент Китай придерживается антироссийского санкционного режима.

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8
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Джо Б

санкций нет, но вы держитесь там!! Ахахаха.

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3
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GoDLikUS

Пруфы/источник?

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–3
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Pavel Petel

https://www.rbc.ru/politics/10/03/2022/6229bede9a79474e88ac5634

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GoDLikUS

Благодарю!

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–1
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Уральский Мурод

Прежде чем ввязываться в авантюры, нужно прикрыть задницу со всех сторон. К сожалению, пока не научились.

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6
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Ware Wow

Нет времени на раскачку.

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2
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Виталий Чухнов

Теперь раскачивают всем миром

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Уральский Мурод

Я бы сказал — шатают.

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Sergey Vasilev

Монголия нам поможем позами

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new_comment

Сейчас какой-нибудь закон о поддержке авиационной отрасли примут и запчасти сразу появятся. Ведь это так работает?

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6
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Dmitriy Lobanov

Проволока и изолента всегда под рукой должны быть

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0
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Dimitri

Ага. Прям с небо упадут.

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iMHO Tech

Срам, этой власти, что такое допустила! Гнать ссаными тряпками всех этих чемизовых, мантуровых, набисрулиных

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–2
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evilnw

Вполне нормально, когда страны поставляют друг другу товары. Ненормально, когда поехавший дед развязывает "спецоперации" под лозунги "Ещё 100 лет назад не было такой страны, как Украина"

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9
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k. p.

ненормально, когда поехавший дед пытается диктовать всем странам мтра, с кем торговать, а с кем нет, и за какуб валюту

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evilnw

Так США и не диктуют. Просто дают выбор. Вы можете торговать с Россией или с США. Вот компании и выбирают с кем им выгоднее. В 21 веке сила государства измеряется экономикой, а не количеством ракет.

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3
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GoDLikUS

Опять бояре виноваты?

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1
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iMHO Tech

Ненормально когда такая разрушительная коррупция

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GoDLikUS

Согласен, а ты не думаешь, что рыба гниет с головы, ну т.е. все кого ты перечислил, они же кем-то назначены наверное были, да?

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Бауыржан Сыдыков

То есть, если бы подготовились, то можно спокойно начинать войну против соседа и убивать людей?

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iMHO Tech

Причем тут война койот, я говорю совсем про другое

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Новорег здорового человека

Набиуллина, выведи войска!!!

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Денис Ананьев

На реактивной тяге от горящей задницы полетать можно

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Alex

Ну Газель то хоть без импортных запчастей???

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Ник Барыкин

Газель сама одна большая запчасть

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Новорег здорового человека

При производстве ГАЗель NEXT доля импортных запчастей 20-25%. Доля импортного оборудования для производства 90%. Данные примерно от 2014 года. Не думаю, что сильно что-то поменялось.

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Хозяин

На ВДНХ Ту-154 и Як-42 стоят в хорошем состоянии.

Почему на них не смогут возить?

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Harry Callahan

Эти суда уже зарезервированы для президента и премьера.

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Новорег здорового человека

Ребята, тут от минпромторга поступили ответные санкции!!! (держись запад!)

"Ведомство предлагает не поставлять в «недружественные страны» березовые балансы, фанерный кряж и топливную щепу" (РБК)

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Мурад Муртазалиев

Сейчас стоимость доставки существенно вырастет

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Джо Б

В Норильск на нартах, как в книгах Джека Лондона.. Романтика!!!

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Ware Wow

Китай отказался поставлять запчасти для самолетов российским авиакомпаниям, заявил в ходе конференции по техобслуживанию самолетов начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов
«Уральские авиалинии» заявили о возможности пролетать два-три месяца

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Pavel Petel

Если будут на свой страх и риск канибалить самолеты.

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Ware Wow

Это не на долго

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Дмитрий Алексеевич

ПУТИН! ПУТИН! ПУТИН!

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Джо Б

Точно! СТЕРХИ! Можно летать на стерхах!

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