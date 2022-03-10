Грузовая авиакомпания «Атран» остановила полёты из-за нехватки запчастей — РБК Статьи редакции
Компания сократит 10% штата, а остальных отправит в отпуск, говорится в письме сотрудникам.
- «Атран» (входит в десятку крупнейших грузовых авиакомпаний России) разослала письмо пилотам, в котором сообщила о приостановке полётов из-за санкций и отсутствия доступа к запчастям. Об этом пишет РБК со ссылкой на документ. Его подлинность изданию подтвердил близкий к компании источник.
- Авиакомпания также сократит персонал всех служб на 10%, остальных отправит в отпуск, утверждает издание. После «окончания задолженности по отпускам», сотрудники вынуждены будут уйти в административный отпуск, то есть без содержания.
- В группе «Волга-Днепр», куда входит «Атран», пока не ответили на запрос РБК.
Если я правильно понял, то и Китай отказал нам в поставке авиазапчастей. Так что всё... Налетались.
на чем вообще была обоснована надежда на китай я хз
Ну китайцам наверно втирали тоже про спецоперацию на пару дней или недель. Они может и согласились. ИМХО они не заднюю дали, они просто на такое и не подписывались
пешочком здоровее!! теперь еще сильнее будем
Можно поездом, 7 суток из Москвы во Владивосток.
на дрезине дольше
Курочка и вонючие ноги в плацкарте вошли в чат.
Пресс-служба Росавиации утверждает, что КНР отказалась поставлять авиазапчасти для российских самолётов с 10 марта текущего года.
По данным Росавиации, китайские компании объявили об отказе поставлять запчасти для российских самолётов с 10 марта несмотря на то, что Си Цзиньпин обещал не вводить санкции против России.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заверила, что Китай заплатит высокую цену, если не будет следовать санкционному режиму Запада против России.
Также Джен Псаки отметила, что на текущий момент Китай придерживается антироссийского санкционного режима.
санкций нет, но вы держитесь там!! Ахахаха.
Пруфы/источник?
Благодарю!
Нет времени на раскачку.
Теперь раскачивают всем миром
Монголия нам поможем позами
Сейчас какой-нибудь закон о поддержке авиационной отрасли примут и запчасти сразу появятся. Ведь это так работает?
Проволока и изолента всегда под рукой должны быть
Ага. Прям с небо упадут.
Срам, этой власти, что такое допустила! Гнать ссаными тряпками всех этих чемизовых, мантуровых, набисрулиных
Вполне нормально, когда страны поставляют друг другу товары. Ненормально, когда поехавший дед развязывает "спецоперации" под лозунги "Ещё 100 лет назад не было такой страны, как Украина"
ненормально, когда поехавший дед пытается диктовать всем странам мтра, с кем торговать, а с кем нет, и за какуб валюту
Так США и не диктуют. Просто дают выбор. Вы можете торговать с Россией или с США. Вот компании и выбирают с кем им выгоднее. В 21 веке сила государства измеряется экономикой, а не количеством ракет.
Опять бояре виноваты?
Ненормально когда такая разрушительная коррупция
Согласен, а ты не думаешь, что рыба гниет с головы, ну т.е. все кого ты перечислил, они же кем-то назначены наверное были, да?
То есть, если бы подготовились, то можно спокойно начинать войну против соседа и убивать людей?
Причем тут война койот, я говорю совсем про другое
Набиуллина, выведи войска!!!
На реактивной тяге от горящей задницы полетать можно
Ну Газель то хоть без импортных запчастей???
Газель сама одна большая запчасть
При производстве ГАЗель NEXT доля импортных запчастей 20-25%. Доля импортного оборудования для производства 90%. Данные примерно от 2014 года. Не думаю, что сильно что-то поменялось.
На ВДНХ Ту-154 и Як-42 стоят в хорошем состоянии.
Почему на них не смогут возить?
Эти суда уже зарезервированы для президента и премьера.
Ребята, тут от минпромторга поступили ответные санкции!!! (держись запад!)
"Ведомство предлагает не поставлять в «недружественные страны» березовые балансы, фанерный кряж и топливную щепу" (РБК)
Сейчас стоимость доставки существенно вырастет
В Норильск на нартах, как в книгах Джека Лондона.. Романтика!!!
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Если будут на свой страх и риск канибалить самолеты.
Это не на долго
ПУТИН! ПУТИН! ПУТИН!
Точно! СТЕРХИ! Можно летать на стерхах!
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