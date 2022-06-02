«Ситидрайв» запустил заказ машины к конкретному времени и месту для всех пользователей в Москве и Санкт-Петербурге Статьи редакции
До этого каршеринг тестировал её только в Москве на пользователях с максимальным рейтингом.
- Услуга теперь доступна всем пользователям в Москве и Санкт-Петербурге — вне зависимости от рейтинга или частоты использования сервиса, объявил «Ситидрайв».
- Заказать машину можно только на утро с 7:00 до 10:00, с интервалами в 15 минут — на 7:15, 7:30 и так далее. Чтобы машину доставили вовремя, заказать её нужно заранее — как минимум за шесть часов. Адрес, куда доставят автомобиль, должен входить в зону покрытия каршеринга, тариф — от шести часов аренды. Заказать можно только Nissan Qashqai.
- Услуга стоит 99 рублей. Машину привезут технические специалисты «Ситидрайва» за 20 минут до указанного пользователем времени и по возможности «максимально близко» к указанному адресу. После прибытия машины на место пользователь получит уведомление, а после начнутся бесплатные минуты на дорогу к автомобилю и его осмотр.
- В будущем каршеринг планирует добавить заказ в другие часы и других моделей автомобиля.
- Каршеринг начал тестировать заказ машины к определённому времени и месту 19 мая — услуга была доступна пользователям с максимальным уровнем рейтинга в программе лояльности.
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*?
Это бы имело смысл для поездок на каршеринге на работу - гарантированная машина около дома. Но все портит тариф "от 6 часов", так что непонятно для кого это. Если ты берешь машину на 6 часов, скорее всего будет не проблема поискать ее поблизости и дойти до нее.
Согласен. Но раз уж они тестировали и решили запустить в двух городах, значит есть аудитория, которая будет пользоваться услугой
Это ж мейлру
Новость для инвесторов: пошерили фичу всем, за первый месяц услуга стала популярнее на 559%. Ну а про абсолютные цифры можно будет и умолчать)
Поддерживаю
А почему фото Делимобиля?
И это, откройте возможность аренды с стажем от 0 ;)
Про стаж не поддерживаю идею, большая угроза и страховые риски. У ситика самые адекватные условия, водители и авто имхо (кроме цен). Рушить эту картину фотографиями каршеринга в канале Грибоедова не хотелось бы.
какая нахуй угроза
Ядерная
Актуально )
Есть открытая статистика, что водители без стажа куда реже попадают в ДТП и в целом ездят аккуратнее опытных водителей)
В случае с каршерингом любая стата по ДТП – это натягивание совы на глобус.
Тем более, что стаж вождения у нас вообще ни о чем не говорит, у меня в окружении полно людей со стажем вождения под 10 лет (скоро права менять), но люди за рулем были после получения прав раза полтора.
Хоть что-то оригинальное придумывают! Как хорошо, что Я.Такси пока не монополизировался окончательно.
Вообще то, до появления агрегаторов, услуга "вызов к конкретному времени" существовала с 90х годов....
Несомненно, существовал, но, думаю, не каждый смог это достойно организовать. Посмотрим, что выйдет у «Ситидрайв»!
Еще один комментарий про то, что на картинке Делимобиль.
А с этим были какие-то проблемы? Эта опция оправдана?
А машина на фотка - дели
Спасибо, а обеспечить своих водителей для начала полисом ОСАГО хотя бы ? Уже пол года разбираюсь с виновником на Ситимобиле в Питере, у которого даже машина в аресте.
А еще они увеличили стоимость абонемента в два раза, убрали прошлую систему лояльности, которую копил гож и много еще всего «прекрасного», «молодоцы» другими словами
Жду брэйншеринг с доставкой мозга.
Видимо это уже финальные попытки реанимировать в принципе хорошую идею, разбившуюся о суровые отечественные реалии.
Какая основная задумка? Бюджетный, современный, оцифрованный краткосрочный прокат авто. Взял где есть, оставил где надо. Минимальные расходы, желательно даже повесить на арендатора посещение партнерских АЗС, моек и т.п., компенсируя ему это бонусами и т.п.
В итоге вместо запаски, аптечки и аварийного знака - заколоченная фанерой ниша в багажнике, секретки на колесах. Технический персонал гоняет машины на мойки, заправка осуществляется передвижными каблуками с обычными пластиковыми еврокубами внутри (видимо до первого ЧП, когда результате ДТП куб лопнет и топливо растечется).
Ну а теперь и перегонщики будут еще клиенту машину гонять.
Осталось внутрь еще посадить человека, который не только подгонит автомобиль, но и довезет до пункта назначения. Осталось еще совсем чуть-чуть до изобретения такси.
Лучше бы добавили возможность взять ещё одну машину или докупить время тарифа внутри действующего тарифа. Как у Яндекс Драйва…
Будет как с такси? Когда заказываешь машину за сутки до желаемого времени, а машину они начинают искать за 10 минут до него.