Транспорт
Татарский Макс

Renault оценила потери от ухода из России в €2,3 млрд Статьи редакции

Весной компания передала свой московский завод и долю в «АвтоВАЗе» в госсобственность.

  • Французский автопроизводитель отчитался за первое полугодие 2022 года. Выручка компании составила €21,1 млрд (+0,3% год к году), убыток — €1,36 млрд по сравнению с €354 млн прибыли годом ранее.
  • Чистый убыток Renault от прекращения деятельности в России составил €2,3 млрд.
  • Renault приостановила работу в России в марте 2022 года. В мае московский завод компании перешёл к столичным властям, а доля группы в «АвтоВАЗе» — Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ). «АвтоВАЗ» по соглашению с Renault сможет выпускать Sandero и Logan под брендом Lada.
  • После ухода с рынка продажи автомобилей Renault упали в первом полугодии почти на 30% — до около 1 млн машин. По данным J.P. Morgan, которые приводило Reuters, до начала «военной операции» Россия была для компании вторым по величине рынком, на который приходилось 15% выручки.

#новость #renault

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53 комментария
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 Сергей Мазур

Зачем уходили? Переименовались бы: тачка и точка!

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Никита Климанов

Едет и ладно.
Oh, wait.... Это же ВАЗ

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Kristina Baturina

Ведро и точка )

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3 комментария
Pavel Pavel

Отличное бизнес-решение от менеджеров Рено: проебать на ровном месте второй по объему рынок сбыта

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Саша Прохоренко

Может быть что-то случилось

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1 комментарий
Alex R

Так уходят потому, что не хотят спонсировать войну налогами

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13 комментариев
Непорочный

У них скорее всего денег нет на поддержание операционной деятельности - завода и офиса, дилеров. Простой штука дорогая.

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Rax034

"Россия не рынок" - говорили либералы, "компании даже не заметят" - кричали либералы)

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Gal

Ну конечно во всем виноваты какие-то либералы, они с нами сейчас в одной комнате?
А новость плохая для всех.

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2 комментария
3216q114

Это не рынок, это русская рулетка.

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Igor Gorbenko

в прошлом году они заработали 46 миллиардов евро, как-то переживут.

а сколько от этого ухода потеряли патриоты?

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1 комментарий
Мазепа Александр

Смотрю богатый у нас народ. Второй рынок только по рено.

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Саша Прохоренко

Богатый на дешевые машины, при этом даже румынские поделки тащили с опозданием на 3 года, эти ребята слоупоки знатные, хотя по сравнению с сегодняшней ситуацией, они ещё прорывными были

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Alex R

В Европе такой шлак мало покупают. Рено для бедных стран типа России

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5 комментариев
Стас Батурин

рено типо люкс тачки?
ничо скоро на москвичах ездить будем

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Tayler

Миллиарды от ухода потом миллиарды чтобы вернуться! Бизнес!

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Dmitry Aleshechkin

Ну в Иран вроде как так и не вернулись

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2 комментария
Денис Бурков

Назло кондуктору пойду пешком 🤦‍♂️

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Михаил Зеленин

Возврат по цене продажи, ну так Минпромторг обещал

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Марат Булатов

Интересно, а чем им пригрозили, что они добровольно пошли на такие издержки??

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Евгений Круглов

В биографии найдут домогательство к несовершеннолетней

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Mitya Brik

Я думаю, это решение имело много причин, а не только прямое давление. Боязнь повторных санкций, сложность с выводом средств, опасение отечественных (конечных) регуляторов и какие-никакие репутационные риски

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Вадим Д.

А ведь они могли бы выпускать москвич! (-:

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Lukas Dexter

Сказала мазала. Щетоводы😂

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Сексорцист Милфхантерович

Как там Мицубиши кстати?

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Ян Полянский

Сотрудничество с Россией [х]

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