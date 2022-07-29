Renault оценила потери от ухода из России в €2,3 млрд Статьи редакции
Весной компания передала свой московский завод и долю в «АвтоВАЗе» в госсобственность.
- Французский автопроизводитель отчитался за первое полугодие 2022 года. Выручка компании составила €21,1 млрд (+0,3% год к году), убыток — €1,36 млрд по сравнению с €354 млн прибыли годом ранее.
- Чистый убыток Renault от прекращения деятельности в России составил €2,3 млрд.
- Renault приостановила работу в России в марте 2022 года. В мае московский завод компании перешёл к столичным властям, а доля группы в «АвтоВАЗе» — Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ). «АвтоВАЗ» по соглашению с Renault сможет выпускать Sandero и Logan под брендом Lada.
- После ухода с рынка продажи автомобилей Renault упали в первом полугодии почти на 30% — до около 1 млн машин. По данным J.P. Morgan, которые приводило Reuters, до начала «военной операции» Россия была для компании вторым по величине рынком, на который приходилось 15% выручки.
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Зачем уходили? Переименовались бы: тачка и точка!
Едет и ладно.
Oh, wait.... Это же ВАЗ
Ведро и точка )
Отличное бизнес-решение от менеджеров Рено: проебать на ровном месте второй по объему рынок сбыта
Может быть что-то случилось
Так уходят потому, что не хотят спонсировать войну налогами
У них скорее всего денег нет на поддержание операционной деятельности - завода и офиса, дилеров. Простой штука дорогая.
"Россия не рынок" - говорили либералы, "компании даже не заметят" - кричали либералы)
Ну конечно во всем виноваты какие-то либералы, они с нами сейчас в одной комнате?
А новость плохая для всех.
Это не рынок, это русская рулетка.
в прошлом году они заработали 46 миллиардов евро, как-то переживут.
а сколько от этого ухода потеряли патриоты?
Смотрю богатый у нас народ. Второй рынок только по рено.
Богатый на дешевые машины, при этом даже румынские поделки тащили с опозданием на 3 года, эти ребята слоупоки знатные, хотя по сравнению с сегодняшней ситуацией, они ещё прорывными были
В Европе такой шлак мало покупают. Рено для бедных стран типа России
рено типо люкс тачки?
ничо скоро на москвичах ездить будем
Миллиарды от ухода потом миллиарды чтобы вернуться! Бизнес!
Ну в Иран вроде как так и не вернулись
Назло кондуктору пойду пешком 🤦♂️
Возврат по цене продажи, ну так Минпромторг обещал
Интересно, а чем им пригрозили, что они добровольно пошли на такие издержки??
В биографии найдут домогательство к несовершеннолетней
Я думаю, это решение имело много причин, а не только прямое давление. Боязнь повторных санкций, сложность с выводом средств, опасение отечественных (конечных) регуляторов и какие-никакие репутационные риски
А ведь они могли бы выпускать москвич! (-:
Сказала мазала. Щетоводы😂
Как там Мицубиши кстати?
Сотрудничество с Россией [х]