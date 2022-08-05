Британский Arrival Дениса Свердлова остановил работу над электробусом и электромобилем — FT Статьи редакции
Компания хочет сосредоточиться на выпуске фургонов, чтобы получить первую прибыль, говорят источники.
Arrival приостановил работу над созданием электробуса и электромобиля, сообщила Financial Times со ссылкой на три близких к компании источника. Компания отказалась от комментариев изданию.
- Изменение планов связано с тем, что стартап хочет сократить расходы на треть и сосредоточится на производстве электрического фургона, чтобы получить первую прибыль. Начать выпуск планируют осенью 2022 года.
- Работа над электромобилем может возобновиться, когда Arrival начнет получать прибыль, говорит один из источников издания. Над технологией работают совместно с Uber с мая 2021 года, производство планировали запустить в конце 2023 года.
- Первый электрофургон компания показала в марте 2021 года. Проект электробуса представили в июне 2020 года. В ноябре 2021-го — прототип электробуса, а его испытания начались в конце года.
- В марте 2021 года Arrival вышел на биржу. К 5 августа бумаги Arrival подешевели до $1,73, при выходе на биржу они стоили $22,8. По данным Financial Times, практически все новые компании на рынке электротранспорта столкнулись с проблемами при запуске производства и снижали цели по выпуску.
- Arrival основал в Лондоне в 2015 году бывший глава мобильного оператора Yota и экс-замминистра связи России Денис Свердлов. После выхода Arrival на биржу его состояние достигло $10,6 млрд, по оценке Forbes. После этого оно начало снижаться из-за падения стоимости акций компании и после начала «спецоперации» составляло $643 млн.
- В мае 2022 года Arrival закрыл офис в России и перевёз сотрудников в Грузию. А в июле объявил о планах сократить до 30% штата — в компании работает около 2700 человек в Великобритании, США, Германии, Люксембурге и Грузии. Увольнения могут затронуть примерно 800 человек.
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Arrived
Ладно, я не против.
Фургон, так фургон.
Давай, Денчик не подведи! Мы все ждём 3$ минимум)
А как обычно максимум будет 0.51
Но это не точно
Зачем нам электро? У нас газ не знают куда девать? "Торописся не надо" © :)
Так основной покупатель USPS вроде, при чем тут наш газ?
Там нет никаких покупателей. Ради хайпа подписаны договоры о намерениях без твердых контрактов. Поэтому весь этот Скам сейчас летит в пропасть.
У чувака была стратегия набрать медийных персонажей в стафф и привлечь денег на волне Тесла-хайпа. Привлек, молодец. Уверен, сейчас активно ищет покупателей, которые готовы хоть за сколько то купить проект
У компании зарегистрировано слишком много патентов, чтобы это оказался просто скам. Зачем тогда так запариваться и вкладывать деньги в разработки?
Сколько их у Николы Моторс?) И регистрация какой-то неведомой хрени, которая существует только в теории - это не столько про науку, сколько про работу юристов
В США, например, есть компании, которые целенаправленно занимаются регистрацией патентов, чтобы потом предъявлять иски фирмам, которые решат начинать деятельность на территории страны
Затем, что есть идея и надо делать вид, что ты её реализуешь. То что она практически неосуществима никто не обращает особого внимания. У всех этих компаний сотни человек числятся в стаффе, например, у Николы
Простите... "мы люди не местные" :)
Как называется психическое расстройство, при котором человек говорит цитатами вместо своих слов?
как называется психическое расстройство, при котором человек думает что тот кто написал цитату психически не здоров?
Типикал Стори. Уверен на 99%, что никакого фургона не будет. Точнее не будет концепции, которую они закладывали: "в каждый гараж по мини-фабрики" Это изначально выглядело бредово, а с каждым пропуском дедлайна подтверждает теорию
Delayed
в любом случае хочу пожелать Arrival только успехов
Жаль уволенных, но в остальном- не закрылись, уже хорошо. Вот что значит успеть договориться с якорным заказчиком. У многих международных корп с большой долей логистики есть акции разных стартапов в этой теме.
Всё...
ВНЕЗАПНО !