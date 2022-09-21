На ближайшие прямые рейсы из Москвы в Стамбул, Ереван и Баку закончились авиабилеты — РБК Статьи редакции
По некоторым направлениям есть билеты на 22-23 сентября.
- РБК проанализировал данные с сайтов крупнейших авиакомпаний и билетных агрегаторов.
- Например, прямой билет из Москвы в Стамбул на рейс «Аэрофлота» можно купить не раньше 23 сентября, следует из данных «Авиасейлс». Он стоит 76 тысяч рублей. На сайте самой авиакомпании ближайший доступный прямой рейс по этому направлению — 25 сентября. На сайте Turkish Airlines — 24 сентября.
- Ближайшие доступные прямые билеты по маршруту Москва — Ереван (от 122 тысяч рублей) и Москва — Баку (74,5 тысячи рублей) на сайте «Аэрофлота» — на 23 сентября. У «Азербайджанских авиалиний» есть билеты на 22 сентября за €719.
- Армения, Азербайджан и Турция не требуют визы у россиян для въезда в страну.
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В канун 22 года, я посмотрел фильм "Не смотри на верх". Сейчас, мне кажется я живу в этом фильме.
Людям вокруг меня вообще похер всё, они обсуждают какие-то обыденные вещи. Кто-то слышал про мобилизацию, но ответил: "ну меня не заберут, а с другой стороны родину надо защищать".
Это какой-то сюр. Просто сюр.
"Сюр" начался 24 и становится все сюрее и сюрее
Это помогает не сойти с ума.
Если не можешь на что-то повлиять, то и нехуй моральные силы тратить
Что тут сказать, дальше будет «лучше».
Нет денег. Нет загранника. Нет надежды на будущее
в Армению можно без загранника
Нет денег? Нет загранника? Нет надежны на будущее?
Тогда это работа для тебя!
Служба по контракту в рядах вооруженных сил
- это твоя путёвка в лучшую жизнь!
Приведи друга и получи второй комплект фирменных носков!
Cпасайся в Казахстане
Тогда подвал тещи тебя ждет, если хоть ум остался...
Надо ехать получается в Узбекистан на хлопковые плантации
А кто там хейтил тех кто уехал еще весной? Что сейчас скажите?
У этих деньги заканчиваются , устраиваются на месте мыть посуду .
А если б иначе повернулось, молчал бы чтоль?
Не хейтил, каждый сам решает как жить свою жизнь.
Да ничего не скажем, так же дома в Мск :-)
Не благодарите.
Ой ну всю новость обломали, а как же посеять панику и смотреть, как хомячки врезаются друг в друга в комментариях. Истинная тактика журналистов, которых приучили писать желтые заголовки для привлечения внимания.
Это немодно
У меня товарищ (гуляем с детьми во дворе) - получил голосовое сообщение сегодня - явиться в военкомат. Поехал в соседний город. (там приписан)
Ему 27 лет, двое детей. Служил с 19 лет - 2 года
Вся семья в ахере. Плачут все там.
Его отец топил за ПУ с ним невозможно разговаривать. Он сразу в псих, что Пу лучший и ты ничего не понимаешь
Сегодня звонил своей невестке и плакал ей в трубку, какой он был дурак. Сына отправляют
все что нужно знать про Зетнутых
Ему сейчас 27 лет, значит служил он 8 лет назад. Это получается в 14 году.
"Срок военной службы в России с 1 января 2008 года составляет 12 месяцев."
голосовое? сам придумал?
непридуманная история о которой невозможно молчать.
жаль, что в этой истории не нашлось место Иисусу Христу
Оно и понятно, бархатный сезон в разгаре
ахаха,ну да именно,все отдохнуть летят :D
А что случилось?
Военком расскажет. Великий геополитик сегодня всех обрадовал. Угадаете повестку дня? :)
Кукуха деда закатилась
Чет ржу
В окопе посмеешься
Чартеры опять делают как в марте
В это раз чартеры будут организованы ВДВ. Запасной аэродром - под Луганском
Дивизии маркетологов быть!!!
1-я Краснодиванная маркетологическая дивизия им. Бизнес-молодости.
В Авиасейлз потирают ручки.
автоматов?
Будем надеяться, что после саммита G20 сильные мира сего как то договорятся между собой и положат конец этому безумию.
G19. РФ никто спрашивать не будет.
полное эмбарго на рф и требование выдачи военных преступников ?
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Да, цены на некоторые перелеты по 500+ тыс за эконом
Вылетел в Стамбул - прилетел в Донецк
А выехать разве можно?
Пока выпускают, судя по чатам.
у друга знакомому уже вручили и развернули, так что удачи улететь всем желающим)(если не путаю вроде про самолет говорил, не про машину).
P.S. Зря минусите, я лишь говорю что знаю, я только забыл это вчера ещё было или уже сегодня.
Сводки с аэропортов https://t.me/+yHACAsBxEXo4OGEy
Ну пока повестку не дали, то да.
Можно, пока не выдали повестку. Но некоторых на границе разворачивают, судя по чатам.
В Бишкек ещё есть
зато можно:
— Мексика (180 дней; нужна электронная виза)
— Египет (90 дней; нужна электронная виза)
— Израиль, Молдова, Азербайджан, Таджикистан, Аргентина, Бразилия, ОАЭ, Чили, Коста-Рика, ЮАР, Марокко, Перу, Эквадор, Катар — в этих странах можно находиться 90 дней без визы.
— Турция, Узбекистан, Маврикий, Кабо-Верде — в этих странах можно находиться 60 дней без визы.
— Южная Корея (60 дней; нужна электронная виза)
— Таиланд (45 дней)
— Индия (нужно оформить электронную визу на срок от 30 дней и до пяти лет)
— Черногория, Индонезия, Малайзия, Монголия, Лаос, Сербия — в этих странах можно находиться 30 дней без визы.
— Шри-Ланка (30 дней; нужна электронная виза).
Кто-нибудь хотел в кругосветку пуститься?
Пол часа назад проверял. В Ереван тоже есть билеты на эту пятницу
уже может не быть
Возможно телка что есть
Мб нельзя купить
Что за пиздец, думал 📕 по негодности не зря приобрел, а тут такая хуйня. Блять я армянин отъебитесь от меня, я не выбирал место рождения идите нахуй.
Меня разве могут заставить? (Я в курсе только при общей мобилизации, но даже тогда)
https://t.me/Paddysay/4621
Внимание, армяне! Отдельным указом президента все армяне вне зависимости от пола, возраста и состояния здоровья подлежат первоочередной мообилизации!
У тебя же гражданство РФ?, тогда могут и уже есть один случай(писал выше)
Последняя попытка спастись 😔
А что случилось?)
Если бы не эта скобочка в конце, я бы подумал, что вы самый счастливый человек в мире
По плану все идет, по плану
Интересно, сколько раз придётся читать этот тупой комментарий, которой стал тупоюмором ещё пол года назад?
представляю сколько сейчас будет спекулянтов, которые будут перепродавать билеты в два раза дороже
Представляю как попрёт военкоматским.
а так можно?
Дело в том что таких могу и хватать бегунов
Еще бы не закончились)
"Армения, Азербайджан и Турция не требуют визы у россиян для въезда в страну"
Но по ходу скоро будут много требовать при выезде...
Куплю повестку😂
Го в Ташкент, оплатим переезд и проживание.
Зп ui дизам $1-1-5к, зп flutter dev от 2к
Бишкек тоже можно без загранника и надежды, здесь всего в достатке…
Утром ради интереса смотрел билеты в ереван - были по 230 баксов на пятницу, около 300 на завтра. Удивился. Но похоже просто остались только те, до кого медленно доходит, к обеду расчехлились.
Будет интересно посмотреть на толпу на вылет, когда обратно в Россию на этой неделе полечу
в Бишкек еше билеты есть и не дорогие
Подвал, вино и шестистволка
А зачем улетать?
Давайте через Самару :)
Я бы сел на поезд и в Казахстан. Оттуда уже бы думал куда ехать или оставаться
Почему то все дико удивляются, что цены на билеты на вылет на следующий (через) день дорогие или их нет... Часто видели дешёвые цены "на завтра"?