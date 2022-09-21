Транспорт
Романтический паркур

На ближайшие прямые рейсы из Москвы в Стамбул, Ереван и Баку закончились авиабилеты — РБК Статьи редакции

По некоторым направлениям есть билеты на 22-23 сентября.

  • РБК проанализировал данные с сайтов крупнейших авиакомпаний и билетных агрегаторов.
  • Например, прямой билет из Москвы в Стамбул на рейс «Аэрофлота» можно купить не раньше 23 сентября, следует из данных «Авиасейлс». Он стоит 76 тысяч рублей. На сайте самой авиакомпании ближайший доступный прямой рейс по этому направлению — 25 сентября. На сайте Turkish Airlines — 24 сентября.
  • Ближайшие доступные прямые билеты по маршруту Москва — Ереван (от 122 тысяч рублей) и Москва — Баку (74,5 тысячи рублей) на сайте «Аэрофлота» — на 23 сентября. У «Азербайджанских авиалиний» есть билеты на 22 сентября за €719.
  • Армения, Азербайджан и Турция не требуют визы у россиян для въезда в страну.

#новость #авиаперелеты

11 747 просмотров
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131 комментарий
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 nkmstudio

В канун 22 года, я посмотрел фильм "Не смотри на верх". Сейчас, мне кажется я живу в этом фильме.

Людям вокруг меня вообще похер всё, они обсуждают какие-то обыденные вещи. Кто-то слышал про мобилизацию, но ответил: "ну меня не заберут, а с другой стороны родину надо защищать".

Это какой-то сюр. Просто сюр.

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Бронислав Пупков

"Сюр" начался 24 и становится все сюрее и сюрее

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4 комментария
Я никто и звать меня никак
они обсуждают какие-то обыденные вещи

Это помогает не сойти с ума.
Если не можешь на что-то повлиять, то и нехуй моральные силы тратить

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GRK

Что тут сказать, дальше будет «лучше».

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Vasek Romanov

Нет денег. Нет загранника. Нет надежды на будущее

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segamega

в Армению можно без загранника

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7 комментариев
Zloy Marketolog

Нет денег? Нет загранника? Нет надежны на будущее?
Тогда это работа для тебя!
Служба по контракту в рядах вооруженных сил
- это твоя путёвка в лучшую жизнь!
Приведи друга и получи второй комплект фирменных носков!

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1 комментарий
Vlad

Cпасайся в Казахстане

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Денис Демидов

Тогда подвал тещи тебя ждет, если хоть ум остался...

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3 комментария
Бронислав Пупков

Надо ехать получается в Узбекистан на хлопковые плантации

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Dmitriy

А кто там хейтил тех кто уехал еще весной? Что сейчас скажите?

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melkiyPadonok

У этих деньги заканчиваются , устраиваются на месте мыть посуду .

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12 комментариев
Cere8ellum

А если б иначе повернулось, молчал бы чтоль?

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And

Не хейтил, каждый сам решает как жить свою жизнь.
Да ничего не скажем, так же дома в Мск :-)

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Бомж

Не благодарите.

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Алеоп

Ой ну всю новость обломали, а как же посеять панику и смотреть, как хомячки врезаются друг в друга в комментариях. Истинная тактика журналистов, которых приучили писать желтые заголовки для привлечения внимания.

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3 комментария
Бомж
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1 комментарий
Gollut

Это немодно

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Vangelis

У меня товарищ (гуляем с детьми во дворе) - получил голосовое сообщение сегодня - явиться в военкомат. Поехал в соседний город. (там приписан)
Ему 27 лет, двое детей. Служил с 19 лет - 2 года
Вся семья в ахере. Плачут все там.
Его отец топил за ПУ с ним невозможно разговаривать. Он сразу в псих, что Пу лучший и ты ничего не понимаешь
Сегодня звонил своей невестке и плакал ей в трубку, какой он был дурак. Сына отправляют
все что нужно знать про Зетнутых

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And

Ему сейчас 27 лет, значит служил он 8 лет назад. Это получается в 14 году.

"Срок военной службы в России с 1 января 2008 года составляет 12 месяцев."

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Кузьмич

голосовое? сам придумал?

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2 комментария
Константин Пронин

непридуманная история о которой невозможно молчать.

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Скрытый Потанцевал

жаль, что в этой истории не нашлось место Иисусу Христу

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Цифровые комплексы

Оно и понятно, бархатный сезон в разгаре

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Artem Tarasov

ахаха,ну да именно,все отдохнуть летят :D

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Дмитрий Иванов

А что случилось?

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Cere8ellum

Военком расскажет. Великий геополитик сегодня всех обрадовал. Угадаете повестку дня? :)

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3 комментария
Vlad

Кукуха деда закатилась

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1 комментарий
Георгий Харитонов

Чет ржу

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Vlad

В окопе посмеешься

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5 комментариев
Roman Moskovskiy

Чартеры опять делают как в марте

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Denis Zotov

В это раз чартеры будут организованы ВДВ. Запасной аэродром - под Луганском

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2 комментария
Дмитрий Cоколов

Дивизии маркетологов быть!!!

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Слегка Придурковатый

1-я Краснодиванная маркетологическая дивизия им. Бизнес-молодости.

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Слегка Придурковатый

В Авиасейлз потирают ручки.

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segamega

автоматов?

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Legion Comander

Будем надеяться, что после саммита G20 сильные мира сего как то договорятся между собой и положат конец этому безумию.

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Dimitri

G19. РФ никто спрашивать не будет.

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Скрытый Потанцевал

полное эмбарго на рф и требование выдачи военных преступников ?

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Комментарий удален модератором

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Ware Wow

Да, цены на некоторые перелеты по 500+ тыс за эконом

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Никита Сила

Вылетел в Стамбул - прилетел в Донецк

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Serghei Maveriz

А выехать разве можно?

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Бомж

Пока выпускают, судя по чатам.

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Александр Александрович

у друга знакомому уже вручили и развернули, так что удачи улететь всем желающим)(если не путаю вроде про самолет говорил, не про машину).
P.S. Зря минусите, я лишь говорю что знаю, я только забыл это вчера ещё было или уже сегодня.

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3 комментария
Алеоп

Сводки с аэропортов https://t.me/+yHACAsBxEXo4OGEy

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Дмитрий

Ну пока повестку не дали, то да.

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Memento Vivere

Можно, пока не выдали повестку. Но некоторых на границе разворачивают, судя по чатам.

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Aibek Mambetkaziev

В Бишкек ещё есть

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Иван Анисимов

зато можно:
— Мексика (180 дней; нужна электронная виза)
— Египет (90 дней; нужна электронная виза)
— Израиль, Молдова, Азербайджан, Таджикистан, Аргентина, Бразилия, ОАЭ, Чили, Коста-Рика, ЮАР, Марокко, Перу, Эквадор, Катар — в этих странах можно находиться 90 дней без визы.
— Турция, Узбекистан, Маврикий, Кабо-Верде — в этих странах можно находиться 60 дней без визы.
— Южная Корея (60 дней; нужна электронная виза)
— Таиланд (45 дней)
— Индия (нужно оформить электронную визу на срок от 30 дней и до пяти лет)
— Черногория, Индонезия, Малайзия, Монголия, Лаос, Сербия — в этих странах можно находиться 30 дней без визы.
— Шри-Ланка (30 дней; нужна электронная виза).

Кто-нибудь хотел в кругосветку пуститься?

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Александр Ковалев

Пол часа назад проверял. В Ереван тоже есть билеты на эту пятницу

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Roman Moskovskiy

уже может не быть

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Alexey QuQu

Возможно телка что есть

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Oleg Zagrebelsky

Мб нельзя купить

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Ars Bavian

Что за пиздец, думал 📕 по негодности не зря приобрел, а тут такая хуйня. Блять я армянин отъебитесь от меня, я не выбирал место рождения идите нахуй.

Меня разве могут заставить? (Я в курсе только при общей мобилизации, но даже тогда)

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Qwerty54321

https://t.me/Paddysay/4621

ZVерства и тOчка.

Внимание, армяне! Отдельным указом президента все армяне вне зависимости от пола, возраста и состояния здоровья подлежат первоочередной мообилизации!

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1 комментарий
Александр Александрович

У тебя же гражданство РФ?, тогда могут и уже есть один случай(писал выше)

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Romana

Последняя попытка спастись 😔

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Никита Лежневич

А что случилось?)

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Alexander Voynov

Если бы не эта скобочка в конце, я бы подумал, что вы самый счастливый человек в мире

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3 комментария
Vlad

По плану все идет, по плану

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2 комментария
Игорь Горшков

Интересно, сколько раз придётся читать этот тупой комментарий, которой стал тупоюмором ещё пол года назад?

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Dogadov A.

представляю сколько сейчас будет спекулянтов, которые будут перепродавать билеты в два раза дороже

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Cere8ellum

Представляю как попрёт военкоматским.

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Qwerty54321

а так можно?

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Александр Кудин

Дело в том что таких могу и хватать бегунов

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Бублик

Еще бы не закончились)

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Сергей

"Армения, Азербайджан и Турция не требуют визы у россиян для въезда в страну"

Но по ходу скоро будут много требовать при выезде...

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Lukas Dexter

Куплю повестку😂

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Chtototam

Го в Ташкент, оплатим переезд и проживание.
Зп ui дизам $1-1-5к, зп flutter dev от 2к

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El Primo

Бишкек тоже можно без загранника и надежды, здесь всего в достатке…

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Неопознанный Енот

Утром ради интереса смотрел билеты в ереван - были по 230 баксов на пятницу, около 300 на завтра. Удивился. Но похоже просто остались только те, до кого медленно доходит, к обеду расчехлились.

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Andre Macareno

Будет интересно посмотреть на толпу на вылет, когда обратно в Россию на этой неделе полечу

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Nurs

в Бишкек еше билеты есть и не дорогие

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ED BARANOV

Подвал, вино и шестистволка

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Redmi

А зачем улетать?

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Я никто и звать меня никак

Давайте через Самару :)

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Anton Beloborodov

Я бы сел на поезд и в Казахстан. Оттуда уже бы думал куда ехать или оставаться

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Chr Chr

Почему то все дико удивляются, что цены на билеты на вылет на следующий (через) день дорогие или их нет... Часто видели дешёвые цены "на завтра"?

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