«Яндекс Go» добавил в приложение функции для клиентов с ограниченными возможностями Статьи редакции
Их увидят и водители — и смогут отказаться от заказа, если понимают, что не выполнят его.
- В приложении «Яндекс Go» в тестовом режиме появились пять бесплатных функций для пользователей с ограниченными возможностями: «Помогите найти машину», «Общаюсь только текстом», «Не говорю, но слышу», «Буду с инвалидным креслом» и «Перевозка собаки-поводыря», сообщила компания.
- Информацию о выбранной функции увидит и водитель: если он понимает, что по каким-то причинам не может выполнить заказ — например, в багажнике нет места — он может отказаться от поездки.
- Если он принял заказ, приложение подскажет, что делать на протяжении всей поездки. Например, незрячему нужно будет помочь найти машину, а в пункте назначения — сориентировать, где он и что находится неподалёку.
- Кроме подсказок, водители получат и другие инструкции: как сложить инвалидное кресло, какие документы нужно попросить на собаку-поводыря. В подготовке всех материалов участвовали фонды-партнёры благотворительного фонда «Яндекса», с подопечными которых он и тестировал первые поездки.
- Сейчас заказать такси со специальными возможностями можно в 20 городах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Воронеже. Постепенно функции станут доступны во всех городах присутствия сервиса.
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Вот это – молодцы 👍🏻 Но можно ещё добавить упоминание, что нужен пустой или более-менее свободный багажник.
Согласен, было пару раз, когда там место для 2 чемоданов. Каждый раз задавался вопросом, а что если у меня что-то крупнее.
Круто, хотя для людей с ограниченными возможностями неплохо бы было вообще везде в первую очередь функции добавлять
Крутая новость,наконец то подумали о людях с ограниченными возможностями
Будет как с питомцами?
Ставлю галку, а водилы удивляются и отказываются ехать с собакой в переноске.