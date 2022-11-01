Разработчик беспилотного аэротакси Volocopter привлёк $182 млн при оценке $1,87 млрд Статьи редакции
Компания планирует начать коммерческие полеты в 2024 году.
- Немецкий стартап Volocopter, разрабатывающий летающий электрический транспорт, привлёк $182 млн в рамках раунда E, пишет TechCrunch. В марте 2022 года компания в том же раунде получила $170 млн при оценке в $1,87 млрд.
- Volocopter проводит испытания своего двухместного воздушного такси VoloCity на соответствие требованиям Агентства по авиационной безопасности ЕС. Компания планирует получить одобрение регулятора ко второй половине 2023 года и провести первые коммерческие полёты в 2024 году.
- У стартапа уже есть лицензии разработчика и производителя — два необходимых условия для получения сертификации и начала пассажирских перевозок.
- Первым коммерческим проектом будет небольшое количество VoloCity, летающих по одному или двум маршрутам, рассказала TechCrunch глава PR-отдела Volocopter. В дальнейшем количество маршрутов будет расти, появятся рейсы со стыковками. Число воздушных такси и города, в которых они появятся, в компании не раскрыли.
- Инвестиции планируют потратить на подготовку городской воздушной инфраструктуры, интеграцию с другими видами перевозок и продвижение своих услуг.
- Volocopter представил аэротакси VoloCity в августе 2019 года. Транспорт мог перевозить двух пассажиров на расстояния до 35 км. Вместо вертолётного винта у аэротакси 18 роторов, чтобы издавать меньше шума.
- В октябре 2019 года компания показала новый беспилотник VoloDrone для перевозки грузов до 200 кг на расстояния до 40 км.
- В июне 2022 года стратап успешно испытал свой первый электрический самолет VoloConnect. Он вмещает четырёх человек и может летать на расстояния до 96 км.
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О прототипах и испытаниях часто пишут, а очень хочется уже прочесть, что запустили, всё работает, всем стало удобно.
Роснано постоянно так писали, а толку?
Нано-хню показывали Медведеву, больше ничего не вспомню. С другой стороны – увидеть у нас в стране вряд ли получится: чужое не привезут, сами не сделают. Так что хоть прочесть, видео посмотреть, порадоваться.
Подготовка пилотов? Цена "поездки" для допустимых показателей рентабельности? "Таксопарки"?
А собсна разрабатываются они, чтоб какую проблему решить?
Он беспилотный. Миллионеры с радостью будут летать до аэропортов, компании смогут себе рядом с офисом ставить точку и так далее, море путей масштабирования. Конечно это не от дома до универа студентам кататься
Да, про пилотов это я затупил. В остальном хз. Мне кажется что затраты на реализацию на столько конские что масштабирования не хватит чтоб уложиться хоть в сколь-нибудь адекватную цену. Либо наоборот масштабироваться нужно на столько быстро и резко, чтоб это стало основным видом транспорта и тогда получится откупаться за счёт количества поездок
Запихнут куда-нибудь в Дубай или типо того) Там клиенты на полет от аэропорта до отеля всегда найдутся) На том и будет стоять
Миллионеры и сейчас летают
то есть это очередная игрушка для миллионеров
Окраина города - пригород. Я бы летал на дачу за 15 минут вместо часа езды.
Каких пилотов? Написано же по-русски "беспилотное такси".
Проблема времени решается, неужели не понятно?
Сорян, но чот вопросы в пустоту...
М...про пилотов это у меня чёт голова лаганула и подумал что это просто аэротакси, сорян. Остальные вопросы актуальны.
А, ок.
Ну время же! :) Ну, допустим, при отсутствии развития общественного транспорта в регионе можно быренько сесть в беспилот и метнуться в КБ туда и обратно.
А так дом-автобус-магаз-автобус-дом.
Хотелось бы посмотреть на такое такси в действии
только посмотреть, прокатиться не хотели бы?
Высоту не переношу, к сожалению
А мы низёхонько, под радарами ПВО
мне было бы страшновато
беспилотное аеротакси,не очень понимаю применение
Беспилотные аэротакси безопаснее чем наземный аналог, потому что кожаные ублюдки не умеют летать, к счастью
У нас вопль поднимается, когда 1 пилота хотят оставить, а тут вообще без пилотов получается. Не взлетит 😁
А хлопать кому после посадки?