Транспорт
Артур Томилко

Разработчик беспилотного аэротакси Volocopter привлёк $182 млн при оценке $1,87 млрд Статьи редакции

Компания планирует начать коммерческие полеты в 2024 году.

Источник: TechCrunch
  • Немецкий стартап Volocopter, разрабатывающий летающий электрический транспорт, привлёк $182 млн в рамках раунда E, пишет TechCrunch. В марте 2022 года компания в том же раунде получила $170 млн при оценке в $1,87 млрд.
  • Volocopter проводит испытания своего двухместного воздушного такси VoloCity на соответствие требованиям Агентства по авиационной безопасности ЕС. Компания планирует получить одобрение регулятора ко второй половине 2023 года и провести первые коммерческие полёты в 2024 году.
  • У стартапа уже есть лицензии разработчика и производителя — два необходимых условия для получения сертификации и начала пассажирских перевозок.
  • Первым коммерческим проектом будет небольшое количество VoloCity, летающих по одному или двум маршрутам, рассказала TechCrunch глава PR-отдела Volocopter. В дальнейшем количество маршрутов будет расти, появятся рейсы со стыковками. Число воздушных такси и города, в которых они появятся, в компании не раскрыли.
  • Инвестиции планируют потратить на подготовку городской воздушной инфраструктуры, интеграцию с другими видами перевозок и продвижение своих услуг.
  • Volocopter представил аэротакси VoloCity в августе 2019 года. Транспорт мог перевозить двух пассажиров на расстояния до 35 км. Вместо вертолётного винта у аэротакси 18 роторов, чтобы издавать меньше шума.
  • В октябре 2019 года компания показала новый беспилотник VoloDrone для перевозки грузов до 200 кг на расстояния до 40 км.
  • В июне 2022 года стратап успешно испытал свой первый электрический самолет VoloConnect. Он вмещает четырёх человек и может летать на расстояния до 96 км.

#новость #аэротакси #volocopter

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 Вадим Д.

О прототипах и испытаниях часто пишут, а очень хочется уже прочесть, что запустили, всё работает, всем стало удобно.

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Вася Пражкин
запустили, всё работает, всем стало удобно

Роснано постоянно так писали, а толку?

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Вадим Д.

Нано-хню показывали Медведеву, больше ничего не вспомню. С другой стороны – увидеть у нас в стране вряд ли получится: чужое не привезут, сами не сделают. Так что хоть прочесть, видео посмотреть, порадоваться.

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Глеб Щавлев

Подготовка пилотов? Цена "поездки" для допустимых показателей рентабельности? "Таксопарки"?

А собсна разрабатываются они, чтоб какую проблему решить?

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Gollut

Он беспилотный. Миллионеры с радостью будут летать до аэропортов, компании смогут себе рядом с офисом ставить точку и так далее, море путей масштабирования. Конечно это не от дома до универа студентам кататься

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Глеб Щавлев

Да, про пилотов это я затупил. В остальном хз. Мне кажется что затраты на реализацию на столько конские что масштабирования не хватит чтоб уложиться хоть в сколь-нибудь адекватную цену. Либо наоборот масштабироваться нужно на столько быстро и резко, чтоб это стало основным видом транспорта и тогда получится откупаться за счёт количества поездок

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Den

Запихнут куда-нибудь в Дубай или типо того) Там клиенты на полет от аэропорта до отеля всегда найдутся) На том и будет стоять

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Wealthy Person

Миллионеры и сейчас летают

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Стас Батурин

то есть это очередная игрушка для миллионеров

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Stas Sokolov

Окраина города - пригород. Я бы летал на дачу за 15 минут вместо часа езды.

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Неведомый чайник

Каких пилотов? Написано же по-русски "беспилотное такси".
Проблема времени решается, неужели не понятно?

Сорян, но чот вопросы в пустоту...

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Глеб Щавлев

М...про пилотов это у меня чёт голова лаганула и подумал что это просто аэротакси, сорян. Остальные вопросы актуальны.

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Неведомый чайник

А, ок.

Ну время же! :) Ну, допустим, при отсутствии развития общественного транспорта в регионе можно быренько сесть в беспилот и метнуться в КБ туда и обратно.

А так дом-автобус-магаз-автобус-дом.

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Семен Дудник

Хотелось бы посмотреть на такое такси в действии

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Диана Полякова

только посмотреть, прокатиться не хотели бы?

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Семен Дудник

Высоту не переношу, к сожалению

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Zachemonitashatpushku

А мы низёхонько, под радарами ПВО

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Алексей Жданов

мне было бы страшновато

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Jami Johnson

беспилотное аеротакси,не очень понимаю применение

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Дмитрий Иванов

Беспилотные аэротакси безопаснее чем наземный аналог, потому что кожаные ублюдки не умеют летать, к счастью

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Доктор Богомол Тобогган

У нас вопль поднимается, когда 1 пилота хотят оставить, а тут вообще без пилотов получается. Не взлетит 😁

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Владимир Зыков

А хлопать кому после посадки?

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