МТС стал владельцем компании DY Technologies — она строит завод по производству автомобильной электроники Статьи редакции
Сделка позволит развивать бизнес-вертикаль «МТС Авто», считает оператор.
- МТС стал владельцем 100% ООО «Ди Вай Технолоджис», пишет ТАСС. По данным «Контур.Фокуса», сделку закрыли 20 марта — через «дочку» МТС, «МТС Авто». До этого оператор уже контролировал предприятие — ему принадлежало в нём 51%.
- ООО «Ди Вай Технолоджис» зарегистрировано в 2019 году. По итогам 2021 года его выручка составила 30,8 млн рублей при чистом убытке в 924 тысяч рублей. Это юрлицо компании DY Technologies, которая строит на территории экономической зоны «Технополис Москва» завод про производству автомобильной электроники — навигаторов, видеорегистраторов и другого.
- В МТС не раскрыли финансовые подробности сделки, но отметили, что на заводе планируют разрабатывать и выпускать системы connectivity и телематики, аппаратные решения для безопасности вождения, бортовые информационные и мультимедийные системы с интегрированными сервисами экосистемы МТС и партнёров.
- Сделка поможет комплексному развитию бизнес-вертикали «МТС Авто», считают в МТС. В частности — компания сможет использовать отраслевые технологии и стандарты для производителей легковых и грузовых автомобилей — «кому необходимо выполнение постановления по локализации автомобильной отрасли».
- Компания отмечает, что развивает направление умных мультимедийных систем для автомобилей «МТС Авто» с лета 2020 года — тогда же она купила двух разработчиков мультимедийных систем для машин. Также, по данным «Ъ», оператор планирует запустить собственное производство мультимедийных систем для автомобилей.
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Завод – это хорошо, плохо, если будет цех по наклейке шильдиков.
Если шильдики, то только такие
Класс 👍🏻
Согласен
Пишут про полный цикл. Правда смущает что на весь завод 66 рабочих мест)
https://technomoscow.ru/press/rezident-oez-tekhnopolis-moskva-napravit-na-stroitelstvo-novogo-zavoda-avtomobilnoy-elektroniki-bole/
Ну аккурат цех слесарей по наеб... переклейке (-:
МТС - красавчики, мне очень нравится, что ребята делают свою экосистему, несмотря на все трудности.
А реклама с котом - вообще шедевр
У меня мтс асоциируется с отстойной рекламой ежа, прям худшее наверное что видел
что-то такое помню, вроде как кринж на кринже, кринжом погоняет. Но то, что я сейчас вспоминаю это, кажется достойным достижением для маркетологов... Там как-то ежик быстро кудато-бежит, а вокруг все очень красочное..
Что за реклама?
Лежит кот, на нем куча людей лежит, говорится про зону комфорта. Такая лютая бредятина, что запоминается с первого взгляда.
Гении маркетинга не дремлют
делать свою экосистему - правильный путь, единственное я их экосистему что-то не понимаю. Ну наверное это просто для меня набор сервисов не подходящий
До вас ее просто не донести, как я понимаю. Все занято монополистом-яндексом) Для других просто нет возможности нормально это интегрировать к вам в устройство/контекст сессии
может просто потому и не донесли, что я пользуюсь экосистемой эпл, много сервисов для работы от гугл и майкрософт, сотовая связь тоже не от них. Как видите никакого яндекса. Просто экосистема МТС направлена в другую нишу, которая делает упор на развлекательный контент. Что-то я ничего у них не припомню из сервисов для работы
Согласен.
Каналы дистрибуции - штука важная.
Вот как МТСам пропихивать свои сервисы, давайте просто прикинем.
Хотя есть смски, можно было бы заспамить.
Да, тут я неправ, подтверждаю ваше утверждение, видимо просто пока нету завершенного продукта
И я и я ) того же мнения)
тебе не нужна автомобильная электроника, если у тебя нет автомобилей
скоро электромобили захватят рынок, а у меня уже есть автомобильная электроника
мы точно про РФ сейчас говорим?
открою форточку пожалуй)
Поддерживаю, что-то душновато стало...