Транспорт
Евгения Евсеева

МТС стал владельцем компании DY Technologies — она строит завод по производству автомобильной электроники Статьи редакции

Сделка позволит развивать бизнес-вертикаль «МТС Авто», считает оператор.

  • МТС стал владельцем 100% ООО «Ди Вай Технолоджис», пишет ТАСС. По данным «Контур.Фокуса», сделку закрыли 20 марта — через «дочку» МТС, «МТС Авто». До этого оператор уже контролировал предприятие — ему принадлежало в нём 51%.
  • ООО «Ди Вай Технолоджис» зарегистрировано в 2019 году. По итогам 2021 года его выручка составила 30,8 млн рублей при чистом убытке в 924 тысяч рублей. Это юрлицо компании DY Technologies, которая строит на территории экономической зоны «Технополис Москва» завод про производству автомобильной электроники — навигаторов, видеорегистраторов и другого.
  • В МТС не раскрыли финансовые подробности сделки, но отметили, что на заводе планируют разрабатывать и выпускать системы connectivity и телематики, аппаратные решения для безопасности вождения, бортовые информационные и мультимедийные системы с интегрированными сервисами экосистемы МТС и партнёров.
  • Сделка поможет комплексному развитию бизнес-вертикали «МТС Авто», считают в МТС. В частности — компания сможет использовать отраслевые технологии и стандарты для производителей легковых и грузовых автомобилей — «кому необходимо выполнение постановления по локализации автомобильной отрасли».
  • Компания отмечает, что развивает направление умных мультимедийных систем для автомобилей «МТС Авто» с лета 2020 года — тогда же она купила двух разработчиков мультимедийных систем для машин. Также, по данным «Ъ», оператор планирует запустить собственное производство мультимедийных систем для автомобилей.

#новость #мтс

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22 комментария
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 Вадим Демидов

Завод – это хорошо, плохо, если будет цех по наклейке шильдиков.

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Иван Иванов

Если шильдики, то только такие

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Вадим Демидов

Класс 👍🏻

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Александр Пустовалов

Согласен

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mqJ

Пишут про полный цикл. Правда смущает что на весь завод 66 рабочих мест)

https://technomoscow.ru/press/rezident-oez-tekhnopolis-moskva-napravit-na-stroitelstvo-novogo-zavoda-avtomobilnoy-elektroniki-bole/

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» направит на…
Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» направит на строительство нового завода автомобильной электроники…
technomoscow.ru
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Вадим Демидов

Ну аккурат цех слесарей по наеб... переклейке (-:

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Domorost

МТС - красавчики, мне очень нравится, что ребята делают свою экосистему, несмотря на все трудности.
А реклама с котом - вообще шедевр

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Виталий Кузнецов

У меня мтс асоциируется с отстойной рекламой ежа, прям худшее наверное что видел

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Domorost

что-то такое помню, вроде как кринж на кринже, кринжом погоняет. Но то, что я сейчас вспоминаю это, кажется достойным достижением для маркетологов... Там как-то ежик быстро кудато-бежит, а вокруг все очень красочное..

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ЯД

Что за реклама?

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Domorost

Лежит кот, на нем куча людей лежит, говорится про зону комфорта. Такая лютая бредятина, что запоминается с первого взгляда.

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Иван Иванов

Гении маркетинга не дремлют

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Дмитрий Зима

делать свою экосистему - правильный путь, единственное я их экосистему что-то не понимаю. Ну наверное это просто для меня набор сервисов не подходящий

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Domorost

До вас ее просто не донести, как я понимаю. Все занято монополистом-яндексом) Для других просто нет возможности нормально это интегрировать к вам в устройство/контекст сессии

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Дмитрий Зима

может просто потому и не донесли, что я пользуюсь экосистемой эпл, много сервисов для работы от гугл и майкрософт, сотовая связь тоже не от них. Как видите никакого яндекса. Просто экосистема МТС направлена в другую нишу, которая делает упор на развлекательный контент. Что-то я ничего у них не припомню из сервисов для работы

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Domorost

Согласен.
Каналы дистрибуции - штука важная.
Вот как МТСам пропихивать свои сервисы, давайте просто прикинем.
Хотя есть смски, можно было бы заспамить.
Да, тут я неправ, подтверждаю ваше утверждение, видимо просто пока нету завершенного продукта

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Алена

И я и я ) того же мнения)

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Крафтовый Душнила

тебе не нужна автомобильная электроника, если у тебя нет автомобилей

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Сергей Мазур

скоро электромобили захватят рынок, а у меня уже есть автомобильная электроника

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Крафтовый Душнила

мы точно про РФ сейчас говорим?

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Сергей Мазур

открою форточку пожалуй)

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Дмитрий Поляков

Поддерживаю, что-то душновато стало...

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