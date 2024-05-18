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Дизайн
Yury Vetrov

Связь шрифтов и пиктограмм, карьерные пути и карта компетенций для дизайнеров: главное в продуктовом дизайне за апрель

Традиционный дайджест Юрия Ветрова, директора по дизайну и бренду Muse Group.

The essential guide to matching icons with typefaces

Лучшая статья в мире про связь шрифта и пиктограмм в интерфейсах. Супердетальный и дотошный метод поиска визуальной рифмы с «топчанскими» примерами для типовых ситуаций.

User Research with Humans vs. AI

Jakob Nielsen здорово проанализировал все гипотетические варианты использования ИИ в пользовательских исследованиях. И трезво оценил, какие потенциально могут автоматизироваться, а какие — никогда.

3 Types of Online Calculator and Quiz Tools

Tanner Kohler из Nielsen/Norman Group описывает принципы работы трёх видов калькуляторов: конвертеры, предположения и рекомендации. Во второй статье даёт советы по дизайну таких интерфейсов.

Maintaining a design system in Figma

Платиновая памятка по организации работы над дизайн-системой в Figma от Lukas Oppermann. Как вести версионирование, обновление компонентов, историю изменений — дотошно и основательно.

The Anatomy of a Component Sprint

Brian Alfar рассказывает о компонентном спринте при работе над дизайн-системой Washington Post. Дизайнер и разработчик в паре прорабатывают все вопросы в течение десяти дней.

A design reset

Karri Saarinen рассказывает о редизайне сервиса управления задачами Linear. В первой части говорит о том, как продавать такие изменения. Во второй — как шёл сам процесс.

A Decision Framework for UX Resourcing

Dawn Ta описывает свой метод подбора пользовательских исследователей на конкретный проект. Он заточен под ситуации, когда ресурсов не хватает и нужно делать компромиссный выбор.

Новости инструментов дизайна:

  • Figma: Запустили много фешенебельных новых функций — шрифтовые и градиентные токены, аналитика использования библиотек. И самое главное — родная связка с реальным кодом компонентов через Code Connect, благодаря которой разработчики могут получить его прямо из макета (причём это не мусорная автогенерация). Они также отметили 1 апреля стилизованными курсорами под старые визуальные тренды и операционные системы.
  • Adobe Photoshop: Можно стилизовать часть изображения на основе другого стилистического изображения-примера, менять части изображения на похожие по духу объекты, вырезать и генерировать фон.
  • Adobe Premiere Pro: Можно генерировать видео по текстовому запросу, добавлять или удалять объекты, расширять кадр. Будет возможность подключить сторонние модели вроде OpenAI Sora, Pika Labs или Runway.
  • Dovetail: Анонсировали множество новых возможностей по автоматизированной обработке результатов исследований, выделению тем, обработке видео.
  • Relume: Грамотная концепция конструктора сайтов на базе алгоритмического дизайна. Он помогает составить карту сайта, сделать wireframes и собрать стиль на основе мудбордов. Всё это можно экспортировать в Webflow или Figma (они сделали тонну компонентов для типовых ситуаций).
Figma
  • Google Vids: Генератор видео для Google Workspace на базе презентаций Google Slides. Можно выбрать стиль и записать себя.
  • Spline: Добавили генератор 3D-объектов по текстовому запросу.
  • Flair: Сервис алгоритмически генерирует эффектную сцену подачи вашего продукта (например, упаковки или одежды).
  • UX Pilot: Многофункциональный инструмент алгоритмического дизайна. Умеет генерировать макеты, wireframes, цветовые палитры, тексты, планы рабочих сессий. Также может сделать оценку дизайна.
Spline

Conducting Accessibility Research In An Inaccessible Ecosystem

Годная памятка Michele Williams по проведению пользовательских исследований для улучшения accessibility. Инструменты и методы сильно ограничены, но она предлагает альтернативы.

AI for UX: User Research Prompt Best Practices and Framework

Kuldeep Kelkar предлагает пользовательским исследованиям интересный подход REFINE (Role, Expectations, Format, Iterate, Nuance, Example) для формулирования полезных запросов к алгоритмическим чат-ботам. В теории это поможет в подготовке исследований.

The Art of Design System Recipes

Brad Frost пишет о концепции «рецептов» в дизайн-системах. Это специфичные компоненты, которые нужны конкретному продукту в частной ситуации. Добавлять их в общий каталог нет смысла, но строиться они должны по тем же принципам.

The Perfect University Course Page — Design Guidance

Агентство Creative Navy изучило интерфейсы описания университетских курсов. Они прошлись по 280 вузам и провели 45 интервью.

Tinkoff Design career paths

Иван Звягин описал карьерные пути и карту компетенций для дизайнеров Тинькофф. Документ от Юлии Кондратьевой — здесь.

Commodification and Pancaking of UX — Accept Reality and Plan New Career Paths

Jakob Nielsen рассуждает о коммодизации профессии дизайна интерфейсов по мере роста рынка. Чем это хорошо и плохо, как строить карьеру в такой реальности.

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2024 Craft Beer Branding Trends Review

Тренды в пивном дизайне 2024 года.

Designing with AI

Rosenfeld Media запускают новую конференцию с фокусом на дизайн с ИИ. Она пройдёт 4-5 июня 2024 года в онлайне.

Surveys and the “True Score” Mistake

Chris Chapman пишет о том, что точной итоговой оценки у опросников зачастую не существует. Попытка получить её — самообман, поэтому нужно воспринимать их как поддержку принятия решений.

Futurescape — Trajectories for Tomorrow

Прогноз трендов 2024 года от Frog Design.

Using ChatGPT in Tree Testing — Experimental Results

Jeff Sauro, Will Schiavone и Jim Lewis разбираются, можно ли использовать ChatGPT для тестирования дерева в информационной архитектуре. Успешность выполнения задач сильно завышена, а вот простоту решения задачи предполагает неплохо.

Setting Up Your UX Mentorship Program For Success

Kathryn Brookshier построила менторскую программу в Indeed и даёт советы для тех, кто хочет запустить её у себя.

Читайте полную версию дайджеста в моём блоге. За свежими ссылками также можно следить в Telegram-канале или в группе во «ВКонтакте». Спасибо всем, кто помогает наполнять дайджест.

#интерфейсы #ux #ui

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