Связь шрифтов и пиктограмм, карьерные пути и карта компетенций для дизайнеров: главное в продуктовом дизайне за апрель

Традиционный дайджест Юрия Ветрова, директора по дизайну и бренду Muse Group.

Лучшая статья в мире про связь шрифта и пиктограмм в интерфейсах. Супердетальный и дотошный метод поиска визуальной рифмы с «топчанскими» примерами для типовых ситуаций.

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Jakob Nielsen здорово проанализировал все гипотетические варианты использования ИИ в пользовательских исследованиях. И трезво оценил, какие потенциально могут автоматизироваться, а какие — никогда.

Tanner Kohler из Nielsen/Norman Group описывает принципы работы трёх видов калькуляторов: конвертеры, предположения и рекомендации. Во второй статье даёт советы по дизайну таких интерфейсов.

Платиновая памятка по организации работы над дизайн-системой в Figma от Lukas Oppermann. Как вести версионирование, обновление компонентов, историю изменений — дотошно и основательно.

Brian Alfar рассказывает о компонентном спринте при работе над дизайн-системой Washington Post. Дизайнер и разработчик в паре прорабатывают все вопросы в течение десяти дней.

Karri Saarinen рассказывает о редизайне сервиса управления задачами Linear. В первой части говорит о том, как продавать такие изменения. Во второй — как шёл сам процесс.

Dawn Ta описывает свой метод подбора пользовательских исследователей на конкретный проект. Он заточен под ситуации, когда ресурсов не хватает и нужно делать компромиссный выбор.

Новости инструментов дизайна:

Figma: Запустили много фешенебельных новых функций — шрифтовые и градиентные токены, аналитика использования библиотек. И самое главное — родная связка с реальным кодом компонентов через Code Connect, благодаря которой разработчики могут получить его прямо из макета (причём это не мусорная автогенерация). Они также отметили 1 апреля стилизованными курсорами под старые визуальные тренды и операционные системы.

Adobe Photoshop: Можно стилизовать часть изображения на основе другого стилистического изображения-примера, менять части изображения на похожие по духу объекты, вырезать и генерировать фон.

Adobe Premiere Pro: Можно генерировать видео по текстовому запросу, добавлять или удалять объекты, расширять кадр. Будет возможность подключить сторонние модели вроде OpenAI Sora, Pika Labs или Runway.

Dovetail: Анонсировали множество новых возможностей по автоматизированной обработке результатов исследований, выделению тем, обработке видео.

Relume: Грамотная концепция конструктора сайтов на базе алгоритмического дизайна. Он помогает составить карту сайта, сделать wireframes и собрать стиль на основе мудбордов. Всё это можно экспортировать в Webflow или Figma (они сделали тонну компонентов для типовых ситуаций).

Figma

Google Vids: Генератор видео для Google Workspace на базе презентаций Google Slides. Можно выбрать стиль и записать себя.

Spline: Добавили генератор 3D-объектов по текстовому запросу.

Flair: Сервис алгоритмически генерирует эффектную сцену подачи вашего продукта (например, упаковки или одежды).

UX Pilot: Многофункциональный инструмент алгоритмического дизайна. Умеет генерировать макеты, wireframes, цветовые палитры, тексты, планы рабочих сессий. Также может сделать оценку дизайна.

Spline

Годная памятка Michele Williams по проведению пользовательских исследований для улучшения accessibility. Инструменты и методы сильно ограничены, но она предлагает альтернативы.

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Kuldeep Kelkar предлагает пользовательским исследованиям интересный подход REFINE (Role, Expectations, Format, Iterate, Nuance, Example) для формулирования полезных запросов к алгоритмическим чат-ботам. В теории это поможет в подготовке исследований.

Brad Frost пишет о концепции «рецептов» в дизайн-системах. Это специфичные компоненты, которые нужны конкретному продукту в частной ситуации. Добавлять их в общий каталог нет смысла, но строиться они должны по тем же принципам.

Агентство Creative Navy изучило интерфейсы описания университетских курсов. Они прошлись по 280 вузам и провели 45 интервью.

Иван Звягин описал карьерные пути и карту компетенций для дизайнеров Тинькофф. Документ от Юлии Кондратьевой — здесь.

Jakob Nielsen рассуждает о коммодизации профессии дизайна интерфейсов по мере роста рынка. Чем это хорошо и плохо, как строить карьеру в такой реальности.

Тренды в пивном дизайне 2024 года.

Rosenfeld Media запускают новую конференцию с фокусом на дизайн с ИИ. Она пройдёт 4-5 июня 2024 года в онлайне.

Chris Chapman пишет о том, что точной итоговой оценки у опросников зачастую не существует. Попытка получить её — самообман, поэтому нужно воспринимать их как поддержку принятия решений.

Прогноз трендов 2024 года от Frog Design.

Jeff Sauro, Will Schiavone и Jim Lewis разбираются, можно ли использовать ChatGPT для тестирования дерева в информационной архитектуре. Успешность выполнения задач сильно завышена, а вот простоту решения задачи предполагает неплохо.

Kathryn Brookshier построила менторскую программу в Indeed и даёт советы для тех, кто хочет запустить её у себя.

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