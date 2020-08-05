Всё о продуктовом дизайне за июль: обновления инструментов, статьи, исследования, подкаст и таблица

Традиционный дайджест от директора по бренду и дизайну «Райффайзенбанка» Юрия Ветрова.

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Некролог генеративному дизайну от Daniel Davis на примере промышленного дизайна и архитектуры. Он очень точно и жёстко описывает причины, по которым эта идея не взлетела ещё в 1980-х, не взлетает сейчас и вряд ли взлетит в будущем.

Daniel приводит утрированный пример с генератором писем электронной почты, что звучит абсурдной идеей. Но результат мало чем отличается от генеративного дизайна:

Алгоритмы написаны под очень узкие задачи и их нужно каждый раз переписывать заново. Количество сгенерированных вариантов не приводит к качеству. Вдумчиво выбирать из множества вариантов на деле сложно. Невозможно измерить качество результата, чтобы отфильтровать лучшее. Это примитивизация реального процесса работы дизайнера. Нет примеров универсальных инструментов в других отраслях.

Joseph Mueller проанализировал интерфейс мобильного видеоплеера Netflix, Hulu и YouTube. Самые интересные решения у Hulu — они здорово понимают контекст использования.

Henry Daggett из Societe Generale рассказывает о модели консулов для развития дизайн-системы. Это четыре человека из разных команд, которые регулярно ротируются. Процесс добавления нового компонента в таком формате: как любой участник сообщества в компании может сделать это.

Пошаговая методичка Kate Kaplan из Nielsen/Norman Group по проведению рабочих сессий для создания Customer Journey Map. Сбор вводных, текущее состояние продукта и видение будущего.

Британские специалисты изучили готовности респондентов вернуться к обычным пользовательским исследованиям в офлайне. 72% уже готовы (правда, больше половины из них уже бывали на таких сессиях). Обзор ключевых выводов.

Caterina Falleni и Mike Shebanek дают серию советов по поддержке accessibility.

Новые инструменты дизайна:

Sketch 68 (бета): запускаются ассистенты, которые помогут сверять макет с требованиями дизайн-системы или оформления макетов.

Figma: конференция Config Europe пройдёт 17 сентября в онлайне. Плагины: Toolabs для токенов, Breakpoints для адаптивности. Шаблоны: Templatery для презентаций. Kevin Kwok подробно анализирует причины успеха Figma. Советы по использованию в серии простых видео.

Adobe XD: июльское обновление. Оптимизация интерфейса. Теперь IBM будет активно предлагать клиентам Creative Cloud и Adobe XD в частности — возможно, его доля подрастёт.

июльское обновление. Оптимизация интерфейса. Теперь IBM будет активно предлагать клиентам Creative Cloud и Adobe XD в частности — возможно, его доля подрастёт. Squircley: простой инструмент для генерации аккуратных квадрокругов в SVG.

простой инструмент для генерации аккуратных квадрокругов в SVG. Plasmic: визуальный редактор компонентов на React. Можно импортировать их готовый код и подкрутить или наоборот — превратить в код макеты из Sketch и Figma. Анонс от авторов.

визуальный редактор компонентов на React. Можно импортировать их готовый код и подкрутить или наоборот — превратить в код макеты из Sketch и Figma. Анонс от авторов. Handz: иллюстрации рук в 3D. Есть шаблоны для всех популярных инструментов дизайна.



Zero Divs: экспериментальный простой инструмент дизайна, выдающий CSS-код без вложенных <div>.



«Редач» — первый подкаст для UX-писателей на русском

Отечественный подкаст для UX-писателей. Связанный Telegram-канал.

Небольшое исследование текущего состояния профессии UX-писателя на основе опроса 110 человек и интервью шести экспертов. Суть роли, профиль специалиста, профессиональные сообщества.

Обзор экспериментов в алгоритмическом дизайне на базе модели машинного обучения GPT-3 (часть инициативы OpenAI). Она позволяет генерировать части интерфейса или, скажем, цветовую палитру на основе текстового описания.

Дизайн-команда Airbnb рассказывает, как изменялись интерфейс, продукт и работа команды в целом во время пандемии.

Вышло второе издание книги Justin Dauer “Creative Culture” о формировании креативной культуры в компании. Выдержка из пятой главы.

Sarah Gibbons из Nielsen/Norman Group предлагает шаблон для Service Blueprint, который поможет оптимизировать работу компании во всех точках взаимодействия с клиентом. Сам шаблон.

Jason Friedman из MS Office рассказывает о новом интерфейсе на базе Fluent Design.

Целая книга с советами по созданию хорошего портфолио от Lyft, Clya, Dan Petty и других.

Годная памятка по разным аспектам реализации тёмной темы оформления в вебе от Adhuham. Больше про вёрстку, но достаточно развёрнуто.

Michael Benton и Natalie Johnson из Atlassian рассказывают о запуске продукта Forge и дают советы по проектированию интерфейса командной строки.

Matthew Ström активно вовлекает недизайнеров в обсуждение дизайна. Ему нужен был способ сделать их комментарии конструктивными и он использует опросник в виде нескольких шкал: каким прилагательным лучше описать макет.

Danny Sapio собрал вместе свою коллекцию статей для начинающих дизайнеров. Перевод.

Caroline Sinders и Natalie Cadranel собрали чеклист по учёту безопасности и приватности пользователей в интерфейсе и методах работы. Сам чеклист.

Обзор приёмов CSS для улучшения читабельности текстов в вебе от Edoardo Cavazza. Иерархия размеров, высота и длина строки, цветовой контраст.