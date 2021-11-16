Сеть пиццерий Papa Johns представила новый логотип и оформление ресторанов Статьи редакции
Теперь в логотипе нет апострофа.
Новый минималистичный дизайн логотипа и ресторанов Papa Johns вдохновлён цветами и характеристиками ингредиентов для пиццы, рассказали в компании.
Логотип отражает «гибкость», смелое, простое и веселое впечатление от сети. В новом логотипе нет апострофа, используются красный и зелёный цвета других оттенков.
В ресторанах появится зона самообслуживания, открытая кухня. Клиенты, которые заказывают пиццу онлайн, смогут забрать её на станциях подогрева без очереди.
Бренд изменит палитру для рекламы и будет использовать цвета ингредиентов — томата (красный), свежего базилика (зелёный), теста (почти белый), свежего чеснока (светло-фиолетовый), маринованного пепперончини (ярко-желто-зеленый).
Новый шрифт бренда вдохновлён тем, «как свежее тесто Papa Johns растягивается во время готовки», прокомментировали в компании.
Как они вообще могут называться пиццерией, когда в их "пиццы" нет сыра? 🤪🤔
Комментарий удален
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