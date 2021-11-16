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Дизайн
Маша Цепелева

Сеть пиццерий Papa Johns представила новый логотип и оформление ресторанов Статьи редакции

Теперь в логотипе нет апострофа.

34 34 комментария
3594 просмотров

Новый минималистичный дизайн логотипа и ресторанов Papa Johns вдохновлён цветами и характеристиками ингредиентов для пиццы, рассказали в компании.

Логотип отражает «гибкость», смелое, простое и веселое впечатление от сети. В новом логотипе нет апострофа, используются красный и зелёный цвета других оттенков.

Новый логотип
Старый логотип

В ресторанах появится зона самообслуживания, открытая кухня. Клиенты, которые заказывают пиццу онлайн, смогут забрать её на станциях подогрева без очереди.

Бренд изменит палитру для рекламы и будет использовать цвета ингредиентов — томата (красный), свежего базилика (зелёный), теста (почти белый), свежего чеснока (светло-фиолетовый), маринованного пепперончини (ярко-желто-зеленый).

Новый шрифт бренда вдохновлён тем, «как свежее тесто Papa Johns растягивается во время готовки», прокомментировали в компании.

#новость #papajohns

34 34 комментария
8
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34 комментария
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Paul Patlakh

По моему скромному мнению, вообще пропала узнаваемость. Магазин для мармеладок получился какой-то.

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19
Арсений Трошин

Ну так и есть

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7
Stas Kokin

Хочу русскую адаптацию как в названиях зарубежных фильмов, типа "Батя Женя"

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12
KINCH

Лучше такое: "Мамкин Ёбырь"

Ответить
–6
Johnny Vorony

Давно хотел спросить, зачем тебе столько ботов в подписчиках?) А самое главное - откуда?

Ответить
0
Джон Картошкин

"Дядя Фёдор"

Ответить
0
Empathy

Ну скорее "Папаня Иванов", так как, что Джон, что Иван - это просто адаптация одного древнееврейского имени Иоанн.

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0
Последовательный Женя

Логотип отражает «гибкость», смелое, простое и веселое впечатление от сети

Всё так. Как вижу лого, так и начинаю испытывать эти эмоции. Каждый раз.

PS. Как же надоел этот маркетинговый bullshit

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4
Евгений plv

А что-то поменялось? 😁

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2
Максим Русаков

Скорее всего шрифт изменили и убрали всё лишнее. Как по мне, так с пивом и орешками пойдёт

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2
Philipp Novikov

Короче, пиццы уже не хватит.

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1
Виктор Щукин

Существенной разницы нет иии зачем надо было апостроф убирать? Вроде круто выглядело с ним

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2
Paul Patlakh

Мне кажется с апострофом вроде получается пицца Папы Джонса, а сейчас просто имя собственное Папа Джонс.

Ответить
0
Андрей Кириллов

Нет. Была пицца Папы Джона. А стало Папа Джонс.

Ответить
1
Paul Patlakh

Точно, да, тупанул.

Ответить
0
Семен Переделкин

Отстой.

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2
Anton Zemlyanov

Дизайн безликий. Такое ощущение, что сеть деградирует. В приложении куча глюков, они хронически не исправляются. После отлучения Шнаттера пришли эффективные менеджеры и началась деградация

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2
Анатолий Терентьев

Комментарий про Лебедева и Джон-Фёдор

Ответить
2
Владислав Медведев

Ох емае ну что это такое🤷‍♂️

Ответить
1
Сергей Щукин

Кстати, норм. Особенно решение с цветами 👍

Ответить
1
Николай

Как они вообще могут называться пиццерией, когда в их "пиццы" нет сыра? 🤪🤔

https://roscontrol.com/product/pitstsa-papa-johns/

Ответить
1
Jay Green

крайне сомнительный ресурс. у них в топе куриного филе Петелинка, ужас.

Но пападжонс от этого пиццей не стал.

Ответить
0
Artyom Manokhin

Почему всем так нравиться хейтить? Мне кажется стало лучше. Папа Джонс стал более современным, и минималистичный, но таковы реалии современного дизайна

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0
Иван Кучер

Стало немного... на 0.00000000000018% лучше! Отличная работа! 👌

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0

Комментарий удален

Anton Lozovoy

УГ. Переделать.

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0
Миша Магадан

Теперь в логотипе нет апострофа.

совсем другое дело!

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0
Влад

Пицца не лучшая до сих пор

Ответить
0
Александр Наркутский

По сравнению с последними редизайнами этот норм, хоть узнаваемость осталась

Ответить
0
Tema Kubik

Арка явно не упрощает лого и отдает 90-мы.

Ответить
0
Кабельтов.ру

Ну а пицца как была говно, так и осталась

Ответить
0
Ольга Бероева

чем бы там не тешились. лишь бы продажи шли лучше

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0
Товарищ

Заповедь "эффективного" менеджмента.

В любой непонятной ситуации меняй логотип.

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0
Aleksey Telyshev

Додопыцца занервничала

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0
Товарищ

Заповедь "эффективного" менеджмента.

В любой непонятной ситуации меняй логотип.

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0
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