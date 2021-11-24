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Дизайн
Валерия Козлова

В Рыбинске открылся магазин «Вкусвилла» в дореволюционном стиле Статьи редакции

«Вкусвиллъ» присоедился к «Магнитъ Косметикъ», «Росбанкъ» и другим.

«ВкусВилл»

Вывески нового магазина — это почти полностью ручная работа: за исключением букв, всё нарисовано художниками, говорит помощник территориального управляющего «Вкусвилл» Ольга Христич.

«Магазинъ продуктовъ для здороваго питания» открылся на Крестовой улице — одной из самых древних в городе. В нём продаются фрукты, зелень, овощи и «дичъ».

«ВкусВилл»
«ВкусВилл»

В 2018 году местные власти выпустили постановление №2043, по которому бизнес должен заменять наружные баннеры на вывески в ретро-стиле. После этого в Рыбинске открылись заведения с вывесками в похожей стилистике.

#вкусвилл

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41 41 комментарий
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41 комментарий
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Глеб Елкин

дверь просто провал🤦‍♂️

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25
Цкуро Бесцветный

Так они кроме вывесок ничего и не делали, фасад и двери были обновлены несколько лет назад.

Ответить
2
Денис Демидов

От чинушей как-то отбились и ладно

Ответить
1
Dmitry Yashin

Именно так.

Ответить
1
Михаил Белов

Ну хотя бы не белая.

Ответить
2
Johnny Vorony

Не так: дверъ простъо провалъ

Ответить
2
Dmitry Yashin

Сукъ)))

Ответить
0
Louis Cyphre

Это портал между мирами

Ответить
0
Филипп Глеб Гаврилов

И трубы

Ответить
0
Тарас Мукин

Грустно, что такая хорошая идея для оформления города так подпорчена этим "Ъ" в каждом слове. Красивую стилизацию можно сделать и без уродования слов.

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6
H Jenkins

Справедливости ради это не уродование, а использование анахронизмов. Но я тоже против такого, разве что заведение полностью соблюдает стиль времен РИ.

Ответить
0
Тарас Мукин

Тут уже отчасти детали становятся важны, то есть насколько реально точное написание. Тут лучше чем обычно (а обычно просто Ъ в конце и норм), но не совсем (например вместо "​свѣжайшіе​" корректнее писать "свѣжайшія", как я только что выяснил, загуглив переводчик).

Но в любом случае именно это написание ужасно зашкварили, и корректно пишешь или нет будет реально уместно и не будет отторгать в очень небольшом количестве случаев.

Ответить
2
Dennis Gooddeni

Ну ёптЪ 🤷‍♂️

Ответить
1
Михаил Октябрьский

И от Ь можно отказаться

Ответить
0
Bukkake Boy

Лайкъ и репостъ ред.

Ответить
4
Denis Odinets

а внутри как там?

Ответить
0
Цкуро Бесцветный

Требования мэрии пока относятся только к внешнему оформлению (вывески, витрины и т.д.).

Ответить
6
Павел

Очень жаль

Ответить
0
Serj Koss

"Чего изволите, сударь"

Ответить
0
Johnny Vorony

Закрыть все Макдональдсы в России!

Ответить
1
Dmitriy Barchan

не очень

Ответить
1
Научно-Технический космос

Сейчас бы называть вывеску и несколько плакатов "дореволюционным стилем". Да еще на фоне таких дверей. Ну и без фото внутри как-то...

Ответить
1
Жанна Корнилова

нууу,выглядит что-то среднее между чем то))

Ответить
1
Sam Beckett

По-моему это очень круто, даже несмотря на дверь

Ответить
1
Dmitry Yashin

Не очень - остальное там красивее выглядит.

Ответить
0
Ivan Off
Ответить
1
Яковенко Марта

красиво

Ответить
0
Иван Орлов

Выглядит интересно! Было бы круто увидеть такие ретро-улочки не только в Рыбинске

Ответить
0
Артур Логвинов

Вот бы государство не забирало власть у местных муниципалитетов, да?

Ответить
0
Никита Уфимов

А внутри не показали

Ответить
0
Михаил Октябрьский

Извольте-с отведать Вкусвиллъ

Ответить
0
Philipp Novikov

Рыбинскъ.

Ответить
0
bilewacat

под старину прям

Ответить
0
Азиатский Таксист

Что дальше? Свержение царя?

Ответить
0
Денис Политовский

Таки этим занимаются те люди, которые ъ из слов убирают

Ответить
0
Андрей Иванов

В связи с этимЪ и новое/старое промо готово

Ответить
0
Make Luv

В 2018 году местные власти выпустили постановление №2043, по которому бизнес должен заменять наружные баннеры на вывески в ретро-стиле.

Крутая идея, мне нравится.

Ответить
0
Dmitry Yashin

Ладно, простим желтуху в названии, но "дичъ" - это натурально дичь.

Ответить
0
Павел Корчагин
Ответить
0
Hambala Fully

ВкусВилл продолжает заниматься херней вместо того, чтобы не продавать продукты за оверпрайс.

Весело

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–1
Daniyar Karimov

Город стал смотреться как какой то нелепый и дешевый косплей

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–1
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