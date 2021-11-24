В Рыбинске открылся магазин «Вкусвилла» в дореволюционном стиле Статьи редакции
«Вкусвиллъ» присоедился к «Магнитъ Косметикъ», «Росбанкъ» и другим.
Вывески нового магазина — это почти полностью ручная работа: за исключением букв, всё нарисовано художниками, говорит помощник территориального управляющего «Вкусвилл» Ольга Христич.
«Магазинъ продуктовъ для здороваго питания» открылся на Крестовой улице — одной из самых древних в городе. В нём продаются фрукты, зелень, овощи и «дичъ».
В 2018 году местные власти выпустили постановление №2043, по которому бизнес должен заменять наружные баннеры на вывески в ретро-стиле. После этого в Рыбинске открылись заведения с вывесками в похожей стилистике.
Тут уже отчасти детали становятся важны, то есть насколько реально точное написание. Тут лучше чем обычно (а обычно просто Ъ в конце и норм), но не совсем (например вместо "свѣжайшіе" корректнее писать "свѣжайшія", как я только что выяснил, загуглив переводчик).
Но в любом случае именно это написание ужасно зашкварили, и корректно пишешь или нет будет реально уместно и не будет отторгать в очень небольшом количестве случаев.
В апреле этого года мы обновили приложение Ситимобила. Теперь в нём есть не только такси, но ещё каршеринг и самокаты. Всё только начинается — другие виды мобильности и новые услуги тоже появятся.
Утконос ОНЛАЙН и студия подкастов Brainstorm запустили подкаст-кастинг, в котором продукты поют, выступают со стендапом и читают рэп и показывают, какие soft-skills нужно развивать детям с раннего возраста.
Властям будет проще давить на компании с российским офисом, а отказ грозит им наказанием вплоть до блокировки.
17 ноября 2021 года в Нидерландах министр юстиции РФ Константин Чуйченко подписал от имени РФ Конвенцию о признании и приведении в исполнение иностранных судебных решений по гражданским и торговым делам 2019 года, принятую в рамках Гаагской конференции по международному частному праву.
Что такое инновационная зрелость? Как ее измерить? Какие возможности раскрывают инновации перед компанией? Об этом расскажем прямо сейчас в нашей небольшой аналитической заметке.
«Вкусвиллъ» присоедился к «Магнитъ Косметикъ», «Росбанкъ» и другим.
Так компания хочет получать больше информации об обстоятельствах аварий с автопилотом.
Если кратко, то данной публикацией я хочу предупредить всех пользователей подобных сервисов: не привязывайте основную карту никогда, только виртуальную или ту, где не будет много денег.
Среди таких, например, «Сбер».