Советы по дизайну таблиц с тарифами, история интерфейсов ОС для компьютеров: главное в продуктовом дизайне за июль

Традиционный дайджест Юрия Ветрова.

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Виталий Фридман разбирает лучшие практики дизайна таблицы тарифов. Тонна примеров для разных ситуаций.

Stripe

Christian Rohrer немного обновил свою легендарную шпаргалку по методам пользовательских исследований. К ней идёт хорошее пояснение категоризации под задачу.

Тренды первой половины 2022 года от Editor X.

Julien Posture размышляет на тему того, стоит ли иллюстраторам бояться DALL-E и других подобных инструментов алгоритмического дизайна. И да, и нет — работа с идеей и сюжетом гораздо сложнее, чем строка описания в условном DALL-E, да и палитра стилей у них ограничена. Хотя типовые сюжеты в типовых стилях на замену стоков — делаются легко.

В другой статье Erik Hoel размышляет на тему того, могут ли работы подобных инструментов считаться искусством. Кстати, DALL-E 2 теперь доступен всем.

Josh Cusick подробно рассказывает о процессе создания нового компонента в дизайн-системе Workbench.

Hannah Johnston сравнивает особенности работы нескольких популярных инструментов алгоритмического дизайна, генерирующих картинку по текстовому описанию. DALL·E, Midjourney и нейросети на базе Google Collab.

Midjourney

Francesco Bertelli раскопал историю появления современной раскладки клавиатуры калькулятора. И сравнил её с похожей клавиатурой телефонов.

Nielsen/Norman Group сделали структурированную подборку своих статей о мобильных интерфейсах.

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Новости инструментов дизайна

Figma. Июльские обновления. Переработка сообществ, пространств для команд и общие улучшения интерфейса.

Sketch. Обновили приложение для iPhone.



Readymag. Запустили библиотеку компонентов, которые можно использовать в своих проектах.

Юлиана Пономарёва из Контура рассказывает о формате презентации результатов пользовательского исследования для продуктовых команд, с которыми исследователь не работает постоянно.

Pavithra Ramamurthy рассказывает о новом языке анимации в дизайн-системе Salesforce. Сам раздел и примеры. Как его внедряют на ключевых сайтах.

Крутая памятка сервиса Condens по проведению дневниковых исследований от Stéphanie Walter.

Shirley Miao рассказывает о создании тёмной темы оформления в Figma. Ещё один пример того, что этот переход — один из главных драйверов перехода к семантическим токенам.

Памятка Page Laubheimer из Nielsen/Norman Group по концепции таксономии в информационной архитектуре.

История развития интерфейсов операционных систем для компьютеров в картинках.

Рабочий стол с приложениями в Windows 1.0

Evi K. Hui рассказывает о приведении в порядок всех опросов Flexport. Как привязали их к конкретным вопросам и выстроили внятный график, который не достаёт пользователей.

Nathan Curtis рассказывает о концепции субкомпонентов дизайн-системы. Они полезны, если хочется дать командам возможность кастомизации типовых компонентов, но сделать её контролируемой.

Dan Brown описывает несколько методов для выбора идей на рабочих сессиях в дополнение к классическому голосованию точками.

Brad Frost подробно описывает свой подход к созданию тем оформления в дизайн-системе. В статье толковая классификация ситуаций, в которых тема нужна.

Una Kravets изучает экспериментальную спецификацию CSS style queries, которая позволяет строить адаптивные стили элементов в вебе относительно родительских.

Sina Schreiber из Condens показывает, как составить карту родства тем из результатов пользовательского исследования. В идеале — в виде совместной рабочей сессии.