Советы по дизайну таблиц с тарифами, история интерфейсов ОС для компьютеров: главное в продуктовом дизайне за июль
Традиционный дайджест Юрия Ветрова.
Виталий Фридман разбирает лучшие практики дизайна таблицы тарифов. Тонна примеров для разных ситуаций.
Christian Rohrer немного обновил свою легендарную шпаргалку по методам пользовательских исследований. К ней идёт хорошее пояснение категоризации под задачу.
Тренды первой половины 2022 года от Editor X.
Julien Posture размышляет на тему того, стоит ли иллюстраторам бояться DALL-E и других подобных инструментов алгоритмического дизайна. И да, и нет — работа с идеей и сюжетом гораздо сложнее, чем строка описания в условном DALL-E, да и палитра стилей у них ограничена. Хотя типовые сюжеты в типовых стилях на замену стоков — делаются легко.
В другой статье Erik Hoel размышляет на тему того, могут ли работы подобных инструментов считаться искусством. Кстати, DALL-E 2 теперь доступен всем.
Josh Cusick подробно рассказывает о процессе создания нового компонента в дизайн-системе Workbench.
Hannah Johnston сравнивает особенности работы нескольких популярных инструментов алгоритмического дизайна, генерирующих картинку по текстовому описанию. DALL·E, Midjourney и нейросети на базе Google Collab.
Francesco Bertelli раскопал историю появления современной раскладки клавиатуры калькулятора. И сравнил её с похожей клавиатурой телефонов.
Nielsen/Norman Group сделали структурированную подборку своих статей о мобильных интерфейсах.
Новости инструментов дизайна
- Figma. Июльские обновления. Переработка сообществ, пространств для команд и общие улучшения интерфейса.
- Sketch. Обновили приложение для iPhone.
- Readymag. Запустили библиотеку компонентов, которые можно использовать в своих проектах.
Юлиана Пономарёва из Контура рассказывает о формате презентации результатов пользовательского исследования для продуктовых команд, с которыми исследователь не работает постоянно.
Pavithra Ramamurthy рассказывает о новом языке анимации в дизайн-системе Salesforce. Сам раздел и примеры. Как его внедряют на ключевых сайтах.
Крутая памятка сервиса Condens по проведению дневниковых исследований от Stéphanie Walter.
Shirley Miao рассказывает о создании тёмной темы оформления в Figma. Ещё один пример того, что этот переход — один из главных драйверов перехода к семантическим токенам.
Памятка Page Laubheimer из Nielsen/Norman Group по концепции таксономии в информационной архитектуре.
История развития интерфейсов операционных систем для компьютеров в картинках.
Evi K. Hui рассказывает о приведении в порядок всех опросов Flexport. Как привязали их к конкретным вопросам и выстроили внятный график, который не достаёт пользователей.
Nathan Curtis рассказывает о концепции субкомпонентов дизайн-системы. Они полезны, если хочется дать командам возможность кастомизации типовых компонентов, но сделать её контролируемой.
Dan Brown описывает несколько методов для выбора идей на рабочих сессиях в дополнение к классическому голосованию точками.
Brad Frost подробно описывает свой подход к созданию тем оформления в дизайн-системе. В статье толковая классификация ситуаций, в которых тема нужна.
Una Kravets изучает экспериментальную спецификацию CSS style queries, которая позволяет строить адаптивные стили элементов в вебе относительно родительских.
Sina Schreiber из Condens показывает, как составить карту родства тем из результатов пользовательского исследования. В идеале — в виде совместной рабочей сессии.
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