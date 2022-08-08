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Дизайн
Yury Vetrov

Советы по дизайну таблиц с тарифами, история интерфейсов ОС для компьютеров: главное в продуктовом дизайне за июль

Традиционный дайджест Юрия Ветрова.

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Designing A Better Pricing Page

Виталий Фридман разбирает лучшие практики дизайна таблицы тарифов. Тонна примеров для разных ситуаций.

Stripe

When to Use Which User-Experience Research Methods

Christian Rohrer немного обновил свою легендарную шпаргалку по методам пользовательских исследований. К ней идёт хорошее пояснение категоризации под задачу.

Digital Design Trends Mid-Year 2022

Тренды первой половины 2022 года от Editor X.

If You’re Worried About DALL·E Replacing Illustrators, You Don’t Understand The Power of Illustration

Julien Posture размышляет на тему того, стоит ли иллюстраторам бояться DALL-E и других подобных инструментов алгоритмического дизайна. И да, и нет — работа с идеей и сюжетом гораздо сложнее, чем строка описания в условном DALL-E, да и палитра стилей у них ограничена. Хотя типовые сюжеты в типовых стилях на замену стоков — делаются легко.

В другой статье Erik Hoel размышляет на тему того, могут ли работы подобных инструментов считаться искусством. Кстати, DALL-E 2 теперь доступен всем.

Building Workbench. How we created the Timeline component

Josh Cusick подробно рассказывает о процессе создания нового компонента в дизайн-системе Workbench.

UX principles for AI art tools like DALL·E

Hannah Johnston сравнивает особенности работы нескольких популярных инструментов алгоритмического дизайна, генерирующих картинку по текстовому описанию. DALL·E, Midjourney и нейросети на базе Google Collab.

Midjourney

A brief history of the numeric keypad

Francesco Bertelli раскопал историю появления современной раскладки клавиатуры калькулятора. И сравнил её с похожей клавиатурой телефонов.

Mobile UX: Study Guide

Nielsen/Norman Group сделали структурированную подборку своих статей о мобильных интерфейсах.

Новости инструментов дизайна

  • Figma. Июльские обновления. Переработка сообществ, пространств для команд и общие улучшения интерфейса.
  • Sketch. Обновили приложение для iPhone.
  • Readymag. Запустили библиотеку компонентов, которые можно использовать в своих проектах.

Как влиять на судьбу итогов исследования, даже если ты не в команде

Юлиана Пономарёва из Контура рассказывает о формате презентации результатов пользовательского исследования для продуктовых команд, с которыми исследователь не работает постоянно.

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What You Need to Know About the New Salesforce Kinetics System

Pavithra Ramamurthy рассказывает о новом языке анимации в дизайн-системе Salesforce. Сам раздел и примеры. Как его внедряют на ключевых сайтах.

User Diary Studies — An effective research method for evaluating user behavior long-term

Крутая памятка сервиса Condens по проведению дневниковых исследований от Stéphanie Walter.

Illuminating dark mode

Shirley Miao рассказывает о создании тёмной темы оформления в Figma. Ещё один пример того, что этот переход — один из главных драйверов перехода к семантическим токенам.

Taxonomy 101 — Definition, Best Practices, and How It Complements Other IA Work

Памятка Page Laubheimer из Nielsen/Norman Group по концепции таксономии в информационной архитектуре.

The History of User Interfaces

История развития интерфейсов операционных систем для компьютеров в картинках.

Рабочий стол с приложениями в Windows 1.0

5 Tips On Implementing A Survey Strategy

Evi K. Hui рассказывает о приведении в порядок всех опросов Flexport. Как привязали их к конкретным вопросам и выстроили внятный график, который не достаёт пользователей.

Subcomponents

Nathan Curtis рассказывает о концепции субкомпонентов дизайн-системы. Они полезны, если хочется дать командам возможность кастомизации типовых компонентов, но сделать её контролируемой.

Designing Design Workshops — Beyond Dot-Voting

Dan Brown описывает несколько методов для выбора идей на рабочих сессиях в дополнение к классическому голосованию точками.

The Many Faces of Themeable Design Systems

Brad Frost подробно описывает свой подход к созданию тем оформления в дизайн-системе. В статье толковая классификация ситуаций, в которых тема нужна.

Style Queries

Una Kravets изучает экспериментальную спецификацию CSS style queries, которая позволяет строить адаптивные стили элементов в вебе относительно родительских.

Affinity Mapping — Synthesize User Research Data in 5 Steps

Sina Schreiber из Condens показывает, как составить карту родства тем из результатов пользовательского исследования. В идеале — в виде совместной рабочей сессии.

Читайте полную версию дайджеста в моём блоге. За свежими ссылками также можно следить в Telegram-канале или в группе во «ВКонтакте». Спасибо всем, кто помогает наполнять дайджест.

#интерфейсы #ux #ui

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