Минцифры начало тестировать маркетплейс российского ПО Статьи редакции
Чтобы добавить свой продукт, нужно подать заявку через Госуслуги.
- Маркетплейс отечественного ПО работает в тестовом режиме и будет дорабатываться на основе отзывов и комментариев пользователей, рассказал замглавы Минцифры Максим Паршин. Об этом пишет ТАСС.
- В ближайшее время на нём появится возможность поставить оценку, добавить комментарий и увидеть рейтинг продуктов. Ведомство приглашает правообладателей подавать заявки на размещение ПО на Госуслугах. Обязательное условие — программа должна находиться в реестре российского ПО.
- На страницах продуктов есть информация о ПО, его функциях, стоимости, совместимости с операционными системами, указаны зарубежные аналоги. Продукт можно выбрать по категориям, например, средства разработки или информационная безопасность, или указать, в какой отрасли можно использовать программу.
- Первыми пользователями маркетплейса стали представители профильных ассоциаций, компаний-разработчиков и заказчиков ИТ-решений. Сейчас на Госуслугах проходит голосование за название маркетплейса, отметили в Минцифры.
- Минцифры начало принимать заявки от разработчиков на размещение их программ на маркетплейсе в начале апреля 2022 года.
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Это что ещё за слово такое вражеское, "маркетплейс"? В нынешнее скрепное время всё нужно называть только русскими словами, вроде "рыночное место"
Русский язык столько слов в себя включает иностранных, что новые англицизмы как раз никого не пугают. Иначе ходить будут все не в туалет, а в сральню какую-нибудь
22% туда ходят, судя по статистике:
Моя семья тоже входит в эти 22%. Не смотря на наличие нескольких санузлов в доме. Собственно, туда входит почти весь частный сектор с септиками и станциями биоочистки, включая всякие "рублёвки"...
Вы очень плохо прочитали то, что написано, специально для вас:
Большинство из таких семей пользуются выгребными ямами
У росстата так:
Более 20% российских домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации: 16,8% пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8% населения система канализации отсутствует.
Так вот, в эти самые 16.8% Росстат посчитал как выгребные ямы, так и септики и ЛОСы. Так как для росстата всё это одно и тоже. Выгребная яма, как бы вас, городских, это словосочетание не пугало, никак не противоречит наличию в доме совершенно обычных санузлов. Просто раз в несколько месяцев говновозка приезжает и откачивает субстанцию из канализационного колодца.
А вот то, что вы себе фантазируете с деревянным туалетом на улице - это у Росстата те самые 5.8%, которые вообще без канализации. В принципе можно допустить, что так.
"Погнали наши городских" :)
Справедливо, спасибо за разъяснение
Это ясень пень. Но сейчас же у власти мода пошла поливать дерьмом все западное с утра до вечера, особенно американское и английское. Зато даже в гос- и законопроектах англицизмы используют.
Вы не понимаете, это другое :)
Базарная площадь
Я бы попросил! Ларёк или киоск
Базарная площадь!
Сначала нужно начать программировать на славянском языке
Вполне можно заменить на "торговая площадка"
А может по нашему, по простому - Лавка?!
Кому актуально – пишите, добавим на https://analogues.ru без Госуслуг и регистрации
а что такое ogues?
В конце просто t забыли.
Шутники собрались.
ohuet?
analo guest
А как посмотреть варианты? Хочу смеяться 5 минут.
Матренамаркет
Уже пугает
А кто когда последний раз покупал отечественный софт, расскажите как это вообще? 😅
Я себе movavi для простого видеомонтажа брал, вечный ключ на adguard. запись экрана PlayClaw когда был еще популярен fraps.
Купили Каспера, купили Компас-3д и яндекс.облако. Работает, все ок. Что именно вас интересует?
Что значит покупал?!
Игрушки, касперский - для себя брал.
1с, касперский, ПО для horeca - продавал юрикам в свое время.
Хз зачем этот маркетплейс нужен.
Вот когда можно будет загружать своё ПО, тогда можно и пользоваться
А регать ЮЛ для того чтоб загрузиться на "маркетплейс" - бред.
А если ЮЛ сделать, то есть минималка по налогам вроде, а приложение бесплатное!
Похоже это ещё один способ государства, заработать денежку с помощью разработчиков
обязательно ООО? самозанятым не положено?
Должен быть ЮЛ
Какая форма не знаю (ООО АО ЗАО и что там ещё бывает)
Но факт, что простым физикам отказано в размещении своих приложений
Правообладатели могут оставить заявку на Госуслугах. Для этого нужно авторизоваться как юрлицо(!!!), сообщили в Минцифры России.
Вот так написано в другой новости
И где же посмотреть это чудо импортозамещения?
Это только для избранных!
Недавно поставил себе deepin китайский линукс и узнал и его истории что он возник как идея импортозамещения в Китае. В общем политика протекционизма и импортозамещения очень сильно не нова, и работает в том же ЕС допустим через дополнительные пошлины на ввоз.
Молодцы что делают и посмотрим что получится)
За 20 лет не насмотрелись?
Распил, откат, занос
Жалко вас, 20 лет на ваших глазах такое! И не надоедает?
Очень сильно не нова.
Я так подозреваю, что через какое-то время мы увидим новость "Производителей отечественного ПО обяжут регистрироваться и продавать свой продукт через созданный Минцифры маркетплейс. Это поможет развитию рынка ПО в России и защитит её граждан от мошенничества".
чей этот новый молодежный маркетплейс? Ростелека?
Заявки-то на статус как я понял сейчас не принимают
Маркетплейс Спутник. Достойное название для достойного начинания!
Дело в принципе хорошее. Я только не понял, почему его называют маркетплейсом. Там продажа вроде не планируется, правильнее было бы просто "реестр" или "каталог".
Скрепа код и точка
Максут, остановись.