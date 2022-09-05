Разработка
Стабильный цветок

Минцифры начало тестировать маркетплейс российского ПО Статьи редакции

Чтобы добавить свой продукт, нужно подать заявку через Госуслуги.

  • Маркетплейс отечественного ПО работает в тестовом режиме и будет дорабатываться на основе отзывов и комментариев пользователей, рассказал замглавы Минцифры Максим Паршин. Об этом пишет ТАСС.
  • В ближайшее время на нём появится возможность поставить оценку, добавить комментарий и увидеть рейтинг продуктов. Ведомство приглашает правообладателей подавать заявки на размещение ПО на Госуслугах. Обязательное условие — программа должна находиться в реестре российского ПО.
  • На страницах продуктов есть информация о ПО, его функциях, стоимости, совместимости с операционными системами, указаны зарубежные аналоги. Продукт можно выбрать по категориям, например, средства разработки или информационная безопасность, или указать, в какой отрасли можно использовать программу.
  • Первыми пользователями маркетплейса стали представители профильных ассоциаций, компаний-разработчиков и заказчиков ИТ-решений. Сейчас на Госуслугах проходит голосование за название маркетплейса, отметили в Минцифры.
  • Минцифры начало принимать заявки от разработчиков на размещение их программ на маркетплейсе в начале апреля 2022 года.

#новость #минцифры

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46 комментариев
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 Мерлин

Это что ещё за слово такое вражеское, "маркетплейс"? В нынешнее скрепное время всё нужно называть только русскими словами, вроде "рыночное место"

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Alex

Русский язык столько слов в себя включает иностранных, что новые англицизмы как раз никого не пугают. Иначе ходить будут все не в туалет, а в сральню какую-нибудь

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Лишенный Слава

22% туда ходят, судя по статистике:

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Антон piter

Моя семья тоже входит в эти 22%. Не смотря на наличие нескольких санузлов в доме. Собственно, туда входит почти весь частный сектор с септиками и станциями биоочистки, включая всякие "рублёвки"...

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Лишенный Слава

Вы очень плохо прочитали то, что написано, специально для вас:

Большинство из таких семей пользуются выгребными ямами

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Антон piter

У росстата так:

Более 20% российских домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации: 16,8% пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8% населения система канализации отсутствует.

Так вот, в эти самые 16.8% Росстат посчитал как выгребные ямы, так и септики и ЛОСы. Так как для росстата всё это одно и тоже. Выгребная яма, как бы вас, городских, это словосочетание не пугало, никак не противоречит наличию в доме совершенно обычных санузлов. Просто раз в несколько месяцев говновозка приезжает и откачивает субстанцию из канализационного колодца.

А вот то, что вы себе фантазируете с деревянным туалетом на улице - это у Росстата те самые 5.8%, которые вообще без канализации. В принципе можно допустить, что так.

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Мимопрохожий
Выгребная яма, как бы вас, городских, это словосочетание не пугало

"Погнали наши городских" :)

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Лишенный Слава

Справедливо, спасибо за разъяснение

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Dimitri

Это ясень пень. Но сейчас же у власти мода пошла поливать дерьмом все западное с утра до вечера, особенно американское и английское. Зато даже в гос- и законопроектах англицизмы используют.

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Пограничный магнит

Вы не понимаете, это другое :)

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Rabbit Rabbin

Базарная площадь

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Сергей Ефремов

Я бы попросил! Ларёк или киоск

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Эдуард Валеев

Базарная площадь!

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Алеоп

Сначала нужно начать программировать на славянском языке

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Артем Агабабов

Вполне можно заменить на "торговая площадка"

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Иван Серик

А может по нашему, по простому - Лавка?!

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Российские аналоги

Кому актуально – пишите, добавим на https://analogues.ru без Госуслуг и регистрации

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Carnivora

а что такое ogues?

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lakoros

В конце просто t забыли.

Шутники собрались.

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умный человек

ohuet?

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lakoros

analo guest

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Rabbit Rabbin
Сейчас на Госуслугах проходит голосование за название маркетплейса, отметили в Минцифры.

А как посмотреть варианты? Хочу смеяться 5 минут.

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Евгений Широков

Матренамаркет

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Лелик Плотников

Уже пугает

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Razor

А кто когда последний раз покупал отечественный софт, расскажите как это вообще? 😅

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lakoros

Я себе movavi для простого видеомонтажа брал, вечный ключ на adguard. запись экрана PlayClaw когда был еще популярен fraps.

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Иван Лезгинов

Купили Каспера, купили Компас-3д и яндекс.облако. Работает, все ок. Что именно вас интересует?

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Иван Серик

Что значит покупал?!

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Мимопрохожий

Игрушки, касперский - для себя брал.
1с, касперский, ПО для horeca - продавал юрикам в свое время.
Хз зачем этот маркетплейс нужен.

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Влад

Вот когда можно будет загружать своё ПО, тогда можно и пользоваться
А регать ЮЛ для того чтоб загрузиться на "маркетплейс" - бред.
А если ЮЛ сделать, то есть минималка по налогам вроде, а приложение бесплатное!
Похоже это ещё один способ государства, заработать денежку с помощью разработчиков

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Мимопрохожий
регать ЮЛ

обязательно ООО? самозанятым не положено?

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Влад

Должен быть ЮЛ
Какая форма не знаю (ООО АО ЗАО и что там ещё бывает)

Но факт, что простым физикам отказано в размещении своих приложений

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Влад

Правообладатели могут оставить заявку на Госуслугах. Для этого нужно авторизоваться как юрлицо(!!!), сообщили в Минцифры России.

Вот так написано в другой новости

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Zloy Marketolog

И где же посмотреть это чудо импортозамещения?

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Иван Серик

Это только для избранных!

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Andrei

Недавно поставил себе deepin китайский линукс и узнал и его истории что он возник как идея импортозамещения в Китае. В общем политика протекционизма и импортозамещения очень сильно не нова, и работает в том же ЕС допустим через дополнительные пошлины на ввоз.

Молодцы что делают и посмотрим что получится)

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Игорь Протасов

За 20 лет не насмотрелись?
Распил, откат, занос

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Александр Антонов

Жалко вас, 20 лет на ваших глазах такое! И не надоедает?

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Дмитрий Кузнецов
Закон «Покупайте американское» был принят Конгрессом США еще в 1933 году. Закон устанавливал общее положение, что закупка товаров для строительства, ведущегося и финансируемого государственными властями США, должна производиться на внутреннем рынке у американских производителей.

Очень сильно не нова.

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Soulis

Я так подозреваю, что через какое-то время мы увидим новость "Производителей отечественного ПО обяжут регистрироваться и продавать свой продукт через созданный Минцифры маркетплейс. Это поможет развитию рынка ПО в России и защитит её граждан от мошенничества".

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M-S-R

чей этот новый молодежный маркетплейс? Ростелека?

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Алеоп

Заявки-то на статус как я понял сейчас не принимают

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ПармиджаноРиджано

Маркетплейс Спутник. Достойное название для достойного начинания!

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Дмитрий Кузнецов

Дело в принципе хорошее. Я только не понял, почему его называют маркетплейсом. Там продажа вроде не планируется, правильнее было бы просто "реестр" или "каталог".

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Скрепа код и точка

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Слегка Придурковатый

Максут, остановись.

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