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«Дальше тариф будет только ухудшаться».
«Рокетбанк» разослал клиентам письмо с предупреждением о росте стоимости обслуживания с 1 июня 2020 года — до 1000 рублей в месяц, рассказали пользователи в Twitter. В компании заявили, что дальше тариф будет только расти.
В «Рокетбанке» подтвердили vc.ru, что подняли стоимость обслуживания. «Это изменение тарифов не коснется зарплатных клиентов “Рокетбанка”, а также клиентов b2b2c-проекта Qiwi и “Рокетбанка” для самозанятых. Мы не раскрываем данные по оттоку клиентов, но к концу 2020 года мы планируем, что абсолютное большинство клиентов “Рокетбанка” перейдут в другие банки», — добавили в компании.
Qiwi, материнская компания «Рокетбанка», анонсировала закрытие финтех-сервиса в конце марта 2020 года. В компании пояснили, что повысят тарифы, сократят штат и остановят выпуск новых карт. С 1 апреля стоимость обслуживания выросла до 390 рублей в месяц. После этого «Тинькофф» предложил клиентам «Рокетбанка» перейти в банк.
«Дальше тариф будет только ухудшаться»
Искренне Ваш, Рэкетбанк
Ничего нового сервис для мазахистов, но хотя бы честно сказали, а не втихоря подвороввывали.
Когда не в теме, но посрать-то надо.
У них цель — изгнать клиентов и закрыться
Автор, вы всё пропустили. С месяца полтора назад было объявлено о сворачивании проекта Рокетбанк = о его закрытии. И тогда же было объявлено о том, что теперь обслуживание станет платным и дорогим. Это фактически мера по принуждению к расторжению договоров. Этого никто не скрывает.
Какие честные банкиры...
А в чем нечестность? Они же не меняют тарифы задним числом, не публикуют изменения тарифов на 45 страницы двухсотстраничной pdf-ки. Всё открыто и прозрачно.
А почему бы и нет собссна? А методы работы, типа "Ваше мнение очень важно для нас..." и т.п. уже достали.
Все понимают, что пиздец неминуем.
Понятно, что им надо как-то вынудить клиентов уйти. Но от этого как-то грустно все равно.
Ребята отрываются как могут. Уже юристы пишут тест для обновления))
А вы их дустом пробовали?
Вообще, конечно, так и до 1000 рублей в неделю, а потом и в сутки за обслуживания можно дойти.
Почему нельзя в каком-нибудь законном порядке закрыть Рокет, а с ним автоматически и его клиентов?
Пытаются "сохранить лицо", типа "это не мы закрылись - клиенты сами ушли", или что?
Я просто правда не понимаю.
потому что есть куча счетов с мелкими остатками, про которые давно забыли, сейчас все копеечки спишутся и на маленькую яхточку накопится
Да, все круто. Только единственный способ вывести евро с еврового счета их - внутренний свифт-перевод с комиссией 40 евро. Уроды
Через кассу «Открытия» без %
В СПб один банкомат с евро, в котором никогда их нет
Для тех, кто тоже всё пропустил:
https://vc.ru/finance/114687-qiwi-zakroet-roketbank
"Qiwi рассчитывает свернуть программу лояльности (в «Рокетбанке» выплачивался кэшбек «рокетрублями»), повысить тарифы и сократить штат — в компании считают, что это приведёт к уходу клиентов в другие банки и проект можно будет закрыть к концу 2020 года. Выдача новых карт остановлена с 24 марта, сказали vc.ru в Qiwi."
Я ухожу с ракета банка мне очень жаль но 1000 это дорого хотя я их понимаю что это все понятно почему так
Не пойму одного: почему по-человечески не сделать? Сами расторгли бы договора, вывели деньги без комиссии и ушли красиво.
Рокет был бы рад и дальше работать.
Для бренда Киви издержки в этой истории минимальны.
Всегда удивляли эти изменения тарифов в одностороннем порядке. Вот идея для стартапа:
- Запустил сервис с бесплатным тарифом.
- Привлёк клиентов.
- Поднял цену до 1 млн рублей в месяц.
- ?
- Закрылся в профите.
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