Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Компания отказалась от email
в пользу общения при помощи мемов
Подписаться на push-уведомления
Финансы
Татьяна Боброва
3154

«Рокетбанк» предупредил клиентов о подорожании обслуживания до 1000 рублей в месяц Материал редакции

«Дальше тариф будет только ухудшаться».

33 комментария
В закладки

«Рокетбанк» разослал клиентам письмо с предупреждением о росте стоимости обслуживания с 1 июня 2020 года — до 1000 рублей в месяц, рассказали пользователи в Twitter. В компании заявили, что дальше тариф будет только расти.

Рон @ev_ron
Рокетбанк в 2020 - это Россия в миниатюре https://t.co/OdsNi13TYP

В «Рокетбанке» подтвердили vc.ru, что подняли стоимость обслуживания. «Это изменение тарифов не коснется зарплатных клиентов “Рокетбанка”, а также клиентов b2b2c-проекта Qiwi и “Рокетбанка” для самозанятых. Мы не раскрываем данные по оттоку клиентов, но к концу 2020 года мы планируем, что абсолютное большинство клиентов “Рокетбанка” перейдут в другие банки», — добавили в компании.

Qiwi, материнская компания «Рокетбанка», анонсировала закрытие финтех-сервиса в конце марта 2020 года. В компании пояснили, что повысят тарифы, сократят штат и остановят выпуск новых карт. С 1 апреля стоимость обслуживания выросла до 390 рублей в месяц. После этого «Тинькофф» предложил клиентам «Рокетбанка» перейти в банк.

#новость #рокетбанк

Татьяна Боброва
+39 607
4
17
{ "author_name": "Татьяна Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u0440\u043e\u043a\u0435\u0442\u0431\u0430\u043d\u043a","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 33, "likes": 17, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 127874, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 18 May 2020 14:49:44 +0300", "is_special": false }
Право
Семь настоящих причин зарегистрировать товарный знак в России
Хорошее название помогает компании защититься от подделок, покорить рынок и выйти за рубеж. Плохое может её обанкротить.
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
33 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Arthur Niazyan

28

«Дальше тариф будет только ухудшаться»

Искренне Ваш, Рэкетбанк

Ответить

Vitold Sedyshev

Arthur
–4

Ничего нового сервис для мазахистов, но хотя бы честно сказали, а не втихоря подвороввывали.

Ответить

Mykola Petiukh

Vitold
2

Когда не в теме, но посрать-то надо.
У них цель — изгнать клиентов и закрыться

Ответить

Илья Прокопенко

24

Автор, вы всё пропустили. С месяца полтора назад было объявлено о сворачивании проекта Рокетбанк = о его закрытии. И тогда же было объявлено о том, что теперь обслуживание станет платным и дорогим. Это фактически мера по принуждению к расторжению договоров. Этого никто не скрывает. 

Ответить

Laugh Radiant

Илья
–1

О закрыты все в курсе, осильте пожалуйста заголовок.

Ответить

Борис Моренко

0

Какие честные банкиры...

Ответить

Polska Kurwa

Борис
26

А в чем нечестность? Они же не меняют тарифы задним числом, не публикуют изменения тарифов на 45 страницы двухсотстраничной pdf-ки. Всё открыто и прозрачно.

Ответить

Alex Marvell

Борис
8

А почему бы и нет собссна? А методы работы, типа "Ваше мнение очень важно для нас..." и т.п. уже достали.
Все понимают, что пиздец неминуем.

Ответить

Юрий Белоножкин

Alex
4

Понятно, что им надо как-то вынудить клиентов уйти. Но от этого как-то грустно все равно.

Ответить

Sergey Gostev

4

Ребята отрываются как могут. Уже юристы пишут тест для обновления))

Ответить

Dennis Gerasimov

Sergey
0

...а скоро и сами обновы писать начнут

Ответить

Роман Мишин

2

Клиенты предупредили Рокетбанк о смене банка

Ответить

Zozo Hunter

2
Ответить

Лаврентий Рерих

1

А вы их дустом пробовали?
Вообще, конечно, так и до 1000 рублей в неделю, а потом и в сутки за обслуживания можно дойти. 
Почему нельзя в каком-нибудь законном порядке закрыть Рокет, а с ним автоматически и его клиентов?
Пытаются "сохранить лицо", типа "это не мы закрылись - клиенты сами ушли", или что? 
Я просто правда не понимаю.

Ответить

евгений аношин

Лаврентий
1

потому что есть куча счетов с мелкими остатками, про которые давно забыли, сейчас все копеечки спишутся  и на маленькую яхточку накопится

Ответить

Sergey Ilyin

Лаврентий
0

Видимо, проще закрывать пустой проект

Ответить

Евгения Дудинец

0

Да, все круто. Только единственный способ вывести евро с еврового счета их - внутренний свифт-перевод с комиссией 40 евро. Уроды

Ответить

Laugh Radiant

Евгения
1

Через кассу «Открытия» без % 

Ответить

Евгения Дудинец

Laugh
1

В СПб один банкомат с евро, в котором никогда их нет

Ответить

Sergei Timofeyev

Евгения
2

Ваучер выдаст :)))

Ответить

Рома Дмитриев

Евгения
1

кассы и банкомат это разные вещи, не?

Ответить

Илья Прокопенко

1

Для тех, кто тоже всё пропустил:

https://vc.ru/finance/114687-qiwi-zakroet-roketbank

"Qiwi рассчитывает свернуть программу лояльности (в «Рокетбанке» выплачивался кэшбек «рокетрублями»), повысить тарифы и сократить штат — в компании считают, что это приведёт к уходу клиентов в другие банки и проект можно будет закрыть к концу 2020 года. Выдача новых карт остановлена с 24 марта, сказали vc.ru в Qiwi."

Ответить

Yulay Mambetov

1

смузи стал платным?

Ответить

денис покалюкин

0

Я ухожу с ракета банка мне очень жаль но 1000 это дорого хотя я их понимаю что это все понятно почему так

Ответить

Дмитрий Оверчук

денис
1

лук дорого 1000 пеньков понимаю вот так войдите в положение

Ответить

Паша Блахин

0

Грустно всё это

Ответить

Dimaloss

0

Не пойму одного: почему по-человечески не сделать? Сами расторгли бы договора, вывели деньги без комиссии и ушли красиво.

Ответить

денис покалюкин

Dimaloss
0

Тож об этом подумал с начала я их логику не понимаю

Ответить

Иван Иванов

Dimaloss
0

Рокет был бы рад и дальше работать.

Для бренда Киви издержки в этой истории минимальны.

Ответить

Sergei Timofeyev

Dimaloss
0

А это реально в одностороннем порядке, если нет нарушений?

Ответить

Laugh Radiant

0

Тоже получил такое письмо сегодня, как владелец незакрытого счёта.

Ответить

Sasha Korablyov

0

Всегда удивляли эти изменения тарифов в одностороннем порядке. Вот идея для стартапа: 

- Запустил сервис с бесплатным тарифом.
- Привлёк клиентов.
- Поднял цену до 1 млн рублей в месяц.
- ?
- Закрылся в профите.

Ответить

Dmitriy

0

Я кстати первый говорил, что они закроются

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

CDA
Подписан
Отписаться
Технологии против COVID-19: 21 проект прошел отбор для работы с корпорациями
NewTechAudit
Подписан
Отписаться
Deedle как альтернатива pandas под C#
Обработка данных. Как с помощью библиотеки Deedle получить результат аналогичный использованию метода Pandas в Python?
0
TemplateMonster
Подписан
Отписаться
Как стать дизайнером, маркетологом или копирайтером, если раньше не работал в креативной индустрии?
Карантин внес свои коррективы в и до этого не очень спокойную жизнь. И пока одни жалуются, как им плохо без работы, дру…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Roman Trifonov
за день
Надоело бы, если бы было неправдой.
«ВКонтакте» запустила групповые видеозвонки для всех пользователей
Юрий Другач
за неделю
Ну это я уже понял. Но зато 1 человек из Гугла с зарплатой с 6 нулями, проживающий В Воркуте, будет являться градообразующим сотрудником
«Больше ничего не держит»: ИТ-специалисты начали переезжать из Кремниевой долины после продления режима «удалёнки»

Прямой эфир

Ann Lukashenko

«ВКонтакте» запустила групповые…

IO

«ВКонтакте» запустила групповые…

Dmitriy

«Рокетбанк» предупредил…

Ann Lukashenko

«ВКонтакте» запустила групповые…

vic buynoff

Женская грудь и McDonald's: как…

Todd

Google Chrome в тестовом режиме…

Сергей Михельсон

Сооснователь Qiwi Сергей…

Mykola Petiukh

«Рокетбанк» предупредил…

Michael Tretyak

Bank of Memories - сервис по…

Michael Tretyak

Bank of Memories - сервис по…

Рома Дмитриев

«Рокетбанк» предупредил…

Philip Poteryahin

Роспотребнадзор рекомендовал…

Sergei Timofeyev

Интересная история о том как…

евгений аношин

«Рокетбанк» предупредил…

Michael Tretyak

Bank of Memories - сервис по…

Саша Мураховский

«Спортмастер» нашёл работу для…

Designer Startup

«Спортмастер» нашёл работу для…

Alex Marvell

Bank of Memories - сервис по…

Michael Tretyak

Bank of Memories - сервис по…

Sasha Korablyov

«Рокетбанк» предупредил…