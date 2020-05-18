«Дальше тариф будет только ухудшаться».

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«Рокетбанк» разослал клиентам письмо с предупреждением о росте стоимости обслуживания с 1 июня 2020 года — до 1000 рублей в месяц, рассказали пользователи в Twitter. В компании заявили, что дальше тариф будет только расти.

В «Рокетбанке» подтвердили vc.ru, что подняли стоимость обслуживания. «Это изменение тарифов не коснется зарплатных клиентов “Рокетбанка”, а также клиентов b2b2c-проекта Qiwi и “Рокетбанка” для самозанятых. Мы не раскрываем данные по оттоку клиентов, но к концу 2020 года мы планируем, что абсолютное большинство клиентов “Рокетбанка” перейдут в другие банки», — добавили в компании.