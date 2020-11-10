Она включает увеличенный кэшбек, минуты бесплатной связи в «Тинькофф мобайл» и другие предложения.

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«Тинькофф» запустил собственную подписку с бонусами в сервисах экосистемы и партнёров Tinkoff Pro, рассказали vc.ru в компании. Пользователи могут подключить её в разделе «Ещё» мобильного приложения: нужно выбрать вкладку «Бонусы», а затем «Подписки».

Tinkoff Pro появится в течение суток у всех клиентов, уточнили в компании. Первый месяц подписки Tinkoff Pro бесплатный, со второго — 199 рублей в месяц.

Что даёт подписка:

До 3,5% годовых по накопительному счету и до 5% — по новому вкладу в рублях.

600 бесплатных минут в «Тинькофф Мобайл». Если абонент покупает пакет на большее количество минут, он получает скидку в размере стоимости 600 минут.



Бесплатное обслуживание и оповещения по кредиткам Tinkoff Platinum и дебетовым картам Tinkoff Black. На обслуживание специальных и кобрендовых карт клиенты получат скидку 50%.

Увеличится лимит кэшбека: по карте Tinkoff Black он составит 5000 рублей в месяц, по картам Tinkoff Platinum, ALL Games, ALL Airlines и Tinkoff Drive — 10 000 бонусов или миль.

В «Тинькофф Путешествиях» за покупку авиабилетов вернётся до 7%, за бронирование отелей — до 10%. При покупке полисов автострахования, страховки для путешествий и других в «Тинькофф Страхование» в мобильном приложении на карту вернётся 7%.

До 15% составит кэшбек за покупку билетов в кино, театры и на концерты через сервисы «Тинькофф». Увеличится количество категорий повышенного кэшбека (от 3% до 15%) для выбора с 6 до 7. Выбрать можно будет 3 категории.

Лимит на бесплатные переводы с карт «Тинькофф» на карты других банков увеличится до 50 000 рублей.

Tinkoff Pro увеличивает на 100 000 рублей лимит на пополнение счета через банкоматы и снятие со счета в «Тинькофф Бизнесе». Опция заработает после запуска и будет доступна всем предпринимателям, которые оформят подписку на свою карту физлица в «Тинькофф».

Также будет две специальные подписки: «Видеоподписка» и Tinkoff Premium. «Видеоподписка» кроме возможностей Tinkoff Pro даёт доступ к полным премиальным версиям подписок онлайн-кинотеатров Start, Amediateka и ivi. Она стоит 648 рублей в месяц.

Tinkoff Premium позволяет обладателю любой банковской карты «Тинькофф» получить привилегии, доступные по премиальным картам. Подписку автоматически подключат владельцам премиальных карт All Airlines Black Edition (дебетовых и кредитных), Tinkoff Black Metal, «ФизТех Black Edition», «ЦСКА Black Edition» (дебетовых). Подписка Tinkoff Premium стоит 1990 рублей в месяц.

Кроме «Тинькофф» подписку со скидками на сервисы развивает «Яндекс» — «Яндекс.Плюс». Похожее предложение запустила Mail.ru Group, у которой есть VK Combo, и «Сбер» с подпиской «СберПрайм».