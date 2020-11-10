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Таня Боброва
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«Тинькофф» запустил подписку с бонусами в сервисах экосистемы и партнёров по цене от 199 рублей в месяц Материал редакции

Она включает увеличенный кэшбек, минуты бесплатной связи в «Тинькофф мобайл» и другие предложения.

141 комментарий
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«Тинькофф» запустил собственную подписку с бонусами в сервисах экосистемы и партнёров Tinkoff Pro, рассказали vc.ru в компании. Пользователи могут подключить её в разделе «Ещё» мобильного приложения: нужно выбрать вкладку «Бонусы», а затем «Подписки».

Tinkoff Pro появится в течение суток у всех клиентов, уточнили в компании. Первый месяц подписки Tinkoff Pro бесплатный, со второго — 199 рублей в месяц.

Что даёт подписка:

  • До 3,5% годовых по накопительному счету и до 5% — по новому вкладу в рублях.
  • 600 бесплатных минут в «Тинькофф Мобайл». Если абонент покупает пакет на большее количество минут, он получает скидку в размере стоимости 600 минут.
  • Бесплатное обслуживание и оповещения по кредиткам Tinkoff Platinum и дебетовым картам Tinkoff Black. На обслуживание специальных и кобрендовых карт клиенты получат скидку 50%.
  • Увеличится лимит кэшбека: по карте Tinkoff Black он составит 5000 рублей в месяц, по картам Tinkoff Platinum, ALL Games, ALL Airlines и Tinkoff Drive — 10 000 бонусов или миль.
  • В «Тинькофф Путешествиях» за покупку авиабилетов вернётся до 7%, за бронирование отелей — до 10%. При покупке полисов автострахования, страховки для путешествий и других в «Тинькофф Страхование» в мобильном приложении на карту вернётся 7%.

  • До 15% составит кэшбек за покупку билетов в кино, театры и на концерты через сервисы «Тинькофф». Увеличится количество категорий повышенного кэшбека (от 3% до 15%) для выбора с 6 до 7. Выбрать можно будет 3 категории.

  • Лимит на бесплатные переводы с карт «Тинькофф» на карты других банков увеличится до 50 000 рублей.

  • Tinkoff Pro увеличивает на 100 000 рублей лимит на пополнение счета через банкоматы и снятие со счета в «Тинькофф Бизнесе». Опция заработает после запуска и будет доступна всем предпринимателям, которые оформят подписку на свою карту физлица в «Тинькофф».

Также будет две специальные подписки: «Видеоподписка» и Tinkoff Premium. «Видеоподписка» кроме возможностей Tinkoff Pro даёт доступ к полным премиальным версиям подписок онлайн-кинотеатров Start, Amediateka и ivi. Она стоит 648 рублей в месяц.

Tinkoff Premium позволяет обладателю любой банковской карты «Тинькофф» получить привилегии, доступные по премиальным картам. Подписку автоматически подключат владельцам премиальных карт All Airlines Black Edition (дебетовых и кредитных), Tinkoff Black Metal, «ФизТех Black Edition», «ЦСКА Black Edition» (дебетовых). Подписка Tinkoff Premium стоит 1990 рублей в месяц.

Кроме «Тинькофф» подписку со скидками на сервисы развивает «Яндекс» — «Яндекс.Плюс». Похожее предложение запустила Mail.ru Group, у которой есть VK Combo, и «Сбер» с подпиской «СберПрайм».

#новость #тинькофф

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141 комментарий
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Andrei Smirnovsky

30

А можно уже запустить подписку на все подписки? Никто не будет платить одновременно за 
- Сберпрайм
- Яндекс Плюс
- Тинькофф
- МТС
и так далее...

Ответить

Антон Новгородцев

Andrei
15

Честно уже начал теряться в подписках: платный ютуб, Яндекс плюс, айви, эпл тюнс, несколько приложений в эпсторе, автоплатеж за интернет, коммуналка, кредит, ипотека... как-то даже страшно, становится. Подписка на все подписки – это идея для стартапа)

Ответить

Nikolay Shulga

Антон
4

Есть вроде сервис, который контролит все подписки и предупреждает тебя о тех, какими сервисами ты давно не пользуешься. Кароч, не подписка на все подписки, а подписка на отписки.  

Ответить

Yuri Istomin

Антон
0

Интересно, а реально запилить суперсервис, привязать к нему например по 100 шт. всех популярных подписок и предоставлять его 1000 клиентов за денежку?
Ведь не все одновременно пользуются такси, смотрят видео и делают звонки?

Ответить

Артем Гарбарт

Yuri
2

Бро, ты изобрел Кинопаб, только в мире всех подписок

Ответить

Чех в чешках

Артем
1

Или ETF в мире подписок

Ответить

ave ego

Yuri
1

сервисы ограничивают число привязанных устройств..

Ответить

Yuri Istomin

ave
0

Так привязаны будут устройства суперсервиса, которые будут шлюзом для конечных клиентов)))
Ну это уже в порядке фантазии)))

Ответить

ave ego

Yuri
3

есть уже такие сервисы..которые проксируют другие сервисы.. но это нарушение авторских и смежных прав 

Ответить

Хай-теч вам в

Yuri
0

Есть сервисы подписки на премиум подписки оформленные на других людей или компании. Эти сервисы позиционируют себя как 80% скидона от стоимости оригинальной подписки и набирают 100500 таких подписчиков, в результате цена према выходит за копейки. Сам сижу на таком и сделал подписку, на подписку према подписки.

Ответить

Andrei Smirnovsky

Антон
0

В идеале можно было бы выбирать отдельные сервисы)) 
Пример: скидки на Яндекс такси, доставку в делевири, и фильмы в ivi. 

Но для такого, нужно чтобы все провайдеры как то запартнериись....т.е. утопия

Ответить

Макс Шлыков

Andrei
0

ага, подписка под названием "ЖИЗНЬ", воздух включен бесплатно(пока)

Ответить

ave ego

Макс
4

ну почему.. воздух платный.. в маске 5 руб, без маски 5000 руб.

Ответить

Макс Шлыков

ave
1

ну ок, одна маска в месяц бесплатно

Ответить

ave ego

Andrei
1

более того как быть если какой нить сервис партнерский  входит и в одну подписку.. и в другую.. приходится за него несколько раз платить..

Ответить

Denis G

11

Подписка от 199 руб/мес.

 Бесплатные обслуживание и оповещения

Ответить

Мария Каричева

Denis
0

.

Ответить

Дмитрий Давыдов

7

Добавить пару гигабайт интернета и будет очень хорошее предложение!

Ответить

Arseniy Kirsanov

Дмитрий
3

Это +100500. Минуты эти солить что-ли?

Ответить

Хозяин

Дмитрий
2

если у бабушки был бы...

Ответить

Posmeshi Stream

Хозяин
2

... бесплатный интернет

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

Дмитрий
0

Тогда слишком выгодно будет, пара гигабайт больше 199 рублей стоит

Ответить

Andrey Vasilev

5

Вот это финт!

Ответить

ave ego

Andrey
5

купите подписку и будет как вчера повыше! ))

Ответить

lindex

Andrey
0

Взять что уже есть и добавить в подписку, молодцы. Боюсь представить, чтобы было, если б все-таки с Яндексом объединились.

Ответить

Герман Воронов

4

Объясните плз экономику этих подписок. Расчет на тех, кто подпишется и не будет пользоваться? Или это просто повышение лояльности и уменьшение оттока клиентской базы?

Ответить

ave ego

Герман
5

все так, более того вы не только заплатите за то, чем не пользуетесь.. вы еще и заплатите за то, что раньше было бесплатно.. например повышенный кешбек )) ну и психологически.. раз оплатили что-то то это должно привязывать к продукту более тесно

Ответить

Роман Лебедев

ave
0

А где написано что повышенный кешбек стал доступен только по подписке?

Ответить

ave ego

Роман
7

вчера кешбек на покупки в ресторанах и концертах в приложении был всем 15% )) а сегодня 5% и 15% только тем у кого подписка...

Ответить

Роман Лебедев

ave
1

Вы просто сказали именно «повышенный кешбек». Насколько я понял, 3 категории на выбор так же остаются бесплатными. А подписка увеличивает до 7.

Ответить

Трайчик

Роман
0

Там не так. Без подписки останется как было: 3 категории на выбор из 6 каждый месяц. С подпиской будет 3 категории из 7

Ответить

Роман Лебедев

Трайчик
0

Я почему-то уверен что теперь лимит с 3 повысили до 7

Ответить

Тинькофф

Роман
–1

Выбрать по прежнему можно будет 3 категории, но из 7.

Ответить

Роман Лебедев

Тинькофф
0

Печально.
А что теперь пользователям уже имеющих подписку на Премиум карту за 2000. Какие плюшки нам будут? Или теперь еще дополнительно 200 руб платить придется?

Ответить

Тинькофф

Роман
1

Будет и премиум подписка, по ней обслуживание по премиальным картам бесплатно.

Ответить

ave ego

Роман
0

тем кто платит за карту столько просто бесплатно подключат подписку Premium )

Ответить

Emil

Тинькофф
0

Вот вы охреневшие, конечно, спасибо)

Ответить

ave ego

Трайчик
0

7 категория это вроде бы кешбек на все остальные покупки.. тоесть его можно заменить на что-то другое..

Ответить

ave ego

Роман
0

повышенный кешбек за покупку в ресторанах и кинотеатрах в приложении банка :D

Ответить

Хай-теч вам в

ave
0

Прочитал: в ресторанах банка.
Ещё лет 5 и банки начнут скупать рестораны, где будет увеличенный кешбек, а не просто доставка еды)

Ответить

Антон Штадлер

ave
0

До 15% - это не кэшбек, а партнерка банка. Кэшбек на категории до 5% + обычный на все покупки

Ответить

Аналогичный паук например

Герман
3

Главная цель, конечно, привязка пользователя к продукту. Скидка на услуги часто превышает стоимость подписки, но поставщик всё равно остаётся в плюсе за счёт того что благодаря подписке вы чаще предпочитаете его конкурентам.

Ответить

Avramov Max

Герман
2

У Amazon вот такая разница между клиентами с подпиской и без.

 Prime members spend an average of $1,400 per year vs. $600 for non-Prime customers

Ответить

Mikhail Batukhtin

Герман
0

Ну ещё более прогнозируемая выручка

Ответить

Дмитрий Лукиенко

5

600 бесплатных минут в 2020 году, когда у тебя есть телега, вацап, зум, скайп и прочее - это шедевр. Это прям настолько интересно!  

Ответить

Анна Север

Дмитрий
2

А вы уже не звоните своим пожилым родственникам? У вас везде устойчивое интернет-соединение, что вы экономите на звонках? 

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

Анна
0

С родителями я в мессенджерах, а с бабушками общаюсь только поздравить с праздниками. 600 минут мне для этого точно не нужно

Ответить

Martin Holbrook

4

Можно я разжую эти невероятно уникальные условия:
- До 3,5% годовых по накопительному счету и до 5% — по новому вкладу в рублях.
На рынке куча карт с ПНО 4-5%, копилок по 4-6.5%.

- 600 бесплатных минут в «Тинькофф Мобайл».
Мобильная связь не самая дешевая по сравнению с тем же Теле2.

- Увеличится лимит кэшбека: по карте Tinkoff Black он составит 5000 рублей в месяц
Учитывая округление КБ до сотни, то такое себе преимущество.

- Увеличится количество категорий повышенного кэшбека (от 3% до 15%) для выбора до 7.
Это самое смешное) Теперь вместо общих категорий "Спорт" зачастую выдают конкретный магазин, например, "Декатлон", в "Электроника" - "Мвидео" и т.д., пошли по стопам Рокетбанка. Только вот за 2.5 года держателя карты НИ РАЗУ не выпадали категории Супермаркеты и АЗС, постоянно Книги, Музыка - в которых не производятся покупки.

Ответить

Кека Пека

Martin
1

эта пидарасня с дроблением всего и "зато мы добрые и веселые" так уже доебала

все то за что я пользовался в том или ином продукте дробят и приподносят как инновацию за оплату в месяц

пошел по мере простого сопротивления, перестал пользоваться, жалко так больше никто не делает

Ответить

Александр Пересветов

Martin
0
Ответить

Martin Holbrook

Александр
2

Что тут скажешь, может еще через пару лет выпадет одна из перечисленных категорий

Ответить

Кека Пека

Александр
0

ни разу небыло супермаркетов

Ответить

Кека Пека

Кека
0

ну и да, не выбрано ничего, потому что я ничем из этого не пользуюсь

а цены на бенз в роснефти самые высокие, нахер мне там заправляться

Ответить

Emil

Кека
0

Ну аптеки достаточно неплохой выбор, плюс красота, например, а это поход в парикмахеру, но да, у меня тоже больше чем полгода не было ни супермаркетов, ни фастфуда того же 

Ответить

Карфаген должен

Emil
0

Неплохой, но сколько можно потратить в аптеке? А если тебе нужны дорогие лекарства каждый месяц, то аптеки выпадать перестанут

Ответить

Кека Пека

Emil
0

последнее что я покупал это джес плюс, маску и гематоген

Ответить

Yuri Istomin

Кека
0

Пятерочка была у меня недавно.
Наверно потому что я ей пользуюсь?)))

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

Yuri
0

Я тоже пользуюсь, но за несколько лет не было. Только книги и аптеки каждый месяц

Ответить

Arseniy Kirsanov

4

Что добавится если сейчас есть Tinkoff Black Metal? Или подписка включится только номинально?

Ответить

Тинькофф

Arseniy
1

Скоро выпустим подробную информацию по подпискам, следите за новостями ;)

Ответить

Андрей Антонов

3

Отмена обслуживания по картам (включается в стоимость подписки), бесплатными становятся дорогие платные видео сервисы, повышенный Кешбек, и 600 бесплатных минут за 199р/ месяц? Я сплю? Или что-то не так понял, однозначно.

Ответить

Yuri Istomin

Андрей
1

«Видеоподписка» кроме возможностей Tinkoff Pro даёт доступ к полным премиальным версиям подписок онлайн-кинотеатров Start, Amediateka и ivi.
Она стоит 648 рублей в месяц.

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

Андрей
0

За 200 рублей покупаешь возможность подключения подписки за 450 на видео

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

Андрей
0

Отмена обслуживания по картам

Там так не написано. Написано "Бесплатное обслуживание карты". Вероятно, обычной black, которая стоит 99 рублей или 0 по тарифу какому-то там.

Ответить

Мария Каричева

Карфаген
0

.

Ответить

taurus taurus

Андрей
0

1990р. в месяц

Ответить

Artem Andreev

3

Нам надо больше подписок!

Ответить

BearStrikesBack

0

Чет как-то слишком сладко звучит
 Увеличится количество категорий повышенного кэшбека (от 3% до 15%) для выбора до 7.

Ответить

lakoros

BearStrikesBack
5

Ну будут добавлять каждый месяц, ещё что-то типа кинотетатров и цветочных магазинов.

Ответить

ave ego

lakoros
8

или ночных клубов и ночных баров! ))

Ответить

Хозяин

ave
3

пляжные принадлежности в феврале

Ответить

Хозяин

ave
1

заграничные авиабилеты

Ответить

Yuri Istomin

ave
1

Весьма актуальное предложение для Мск и Спб!

Ответить

Бек Эльдарбиев

BearStrikesBack
0
Ответить

Бек Эльдарбиев

BearStrikesBack
0
Ответить

Тинькофф

BearStrikesBack
–2

Выбрать можно будет, как и раньше 3 категории, но уже из 7.

Ответить

Mike Kosulin

Тинькофф
0

Жаль, что не 4...учитывая, что категории стали значительно хуже.

Ответить

Константин Суворов

2

Идея с подпиской хорошая, но мне даже зацепиться не за что. Не понимаю зачем.

"Кэшбэк 15% за развлечения. При оплате кино, концертов и театров через Тинькофф"

У меня другие представления о развлечениях в современном мире. Зачем возвращать кэшбек за полузакрытые заведения. Люди консоли покупают, игры покупают, в онлайн-кинотеатрах смотрят, книги читают, музыку слушают. Вот какие развлечения в 2020.

Да и это тоже совсем мимо:

"Кэшбэк до 10% за путешествия. До 10% за отели, до 7% за билеты"

Ответить

Maria Kochetova

Константин
1

Ага, при этом цены тупо на эти же проценты в категории путешествия дороже. Нет, спасибо

Ответить

Максим Ростокин

2

А ведь раньше за 199 стоили только 600 минут)

Ответить

ave ego

Максим
0

кстати они были бесплатны по акции https://acdn.tinkoff.ru/static/documents/bundle.pdf

Ответить

Я не скажу свое имя машине

2

Ну норм.
Я из-за одного кешбека даже подпишусь) 

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

0

При всем уважении, самая бесполезная подписка из всех существующих. Сберпрайм за 999 рублей на 2 года можно купить сейчас, а тут полезностей около нуля, а стоит 2400 в год.

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

Карфаген
3

Сбер: 15% на мобильную связь + 1 гб интернета в Европе + красивый номер
Тиньков: 600 бесполезных минут в эпоху, когда большинство и получаса в месяц не наговаривает

Сбер: 10% на деливери-клаб и ситимобил
Тиньков: кэшбек на театры и путешествия в эпоху ковида

Сбер: подписка на Окко
Тиньков: подписка на возможность купить подписку ТНТ

Сбер: 40 рублей в месяц
Тиньков: 200 рублей в месяц

Ответить

lakoros

Карфаген
0

Что у сбера за 40 рублей?

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

lakoros
2

Сберпрайм за 999 рублей на два года - это 40 рублей в месяц.
Что деливери-клаб, что доставка сбермаркета с лихвой окупают траты на подписку.

Ответить

lakoros

Карфаген
0

Это подписка по акции на зелёный день? Потом она будет стоить 1000 в год, а то и выше. Но да тысяча за  2года дешево.

Ответить

Карфаген должен

lakoros
0

Тысяча в год - это тоже выгодно. Это 4-6 доставок из сбермаркета.
Но на 2 года - это просто мечта.

Ответить

lakoros

Карфаген
0

Они вообще разные. Это как сравнить сбер прайм и подписку на итернет)

Сбер прайм в подписке, даёт хоть что-то на свои банковские услуги?

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

lakoros
0

А какие тут банковские услуги дает тиньков? Оповещения? Еще одна категория бесполезного кэшбека? 50к переводов, которые и так СБП покрывает?

Ответить

lakoros

Карфаген
0

И обслуживание и переводы, и увеличенный процент по вкладу. Кэшбэк.

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

lakoros
0

Какие-то крохи

Ответить

Макс Шлыков

Карфаген
0

дайте линк на сбер прайм на 2 года за 999, что то не нашел, только на год

Ответить

Pavel Ko

Макс
0

...

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

Макс
0

Через 8 часов откроют. Я в реферальной ссылке видел, у меня давно куплена подписка, так выгодно не смогу оформить
https://www.sber.ru/179/?inviterLinkKey=e7ae2e289af2469f95a0c804b1f4b9db

Ответить

Макс Шлыков

Карфаген
0

у меня пока бесплатная на месяц, надеюсь смогу взять 2 года

Ответить

Nikolay Shulga

1

Оплата за то, чтобы получить возможность платить еще больше. 

Ответить

Aleksey Bobkov

1

Какой еще нпхуй экосистемы?!

Ответить

lindex

1

Могли бы посильнее сделать.. особенно на старте.
Отпишите кто будет брать.. интересно послушать аргументацию 'за'.

Ответить

Pavel Ko

1

В настоящий момент плачу Тинькову 1890 р./год за кредитку АА + ежемесячные 60 руб. за СМС-сообщения + комиссии за сделки в Тинькофф Инвестициях.
Что для меня изменится после приобретения базовой подписки?

п.с.: ещё есть дебетовые черные карты, но они и так бесплатны за счёт суммы в Тинькофф Инвестициях.

Ответить

Тинькофф

Pavel
0

СМС будут бесплатными по всем картам, по вашей кредитке будет 50% скидка на обслуживание.

Ответить

Последовательный велосипед

Тинькофф
0

Подключил и все пропало. И непонятно теперь, как отключить, если вдруг, и где еще раз посмотреть условия. И не увеличился процент, где было обещано.....
UPD: где отключить появилось. Но повышенный процент в кино и накопительном счете - нет

Ответить

Alexander Zinovkin

1

А можно написать, что из вышеперечисленного забрали бесплатно у всех, чтобы внедрить в свою платную подписку?

Ответить

Артём Шевченко

1

пакетное предложение, которое мне никаким боком не нужно. кэшбек по категориям снизили лишь бы платили дополнительные 100 рублей..

Ответить

taurus taurus

0

Зайдите в приложение Тинькофф там указанна цена подписки 1990 р. в месяц!!!!

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

taurus
2

Это на премиум, не на про

Ответить

Хозяин

0

Обновил приложение - раздела подписок пока не появилось - ждём.

Ответить

Тинькофф

Хозяин
0

Запустим в ближайшие дни.

Ответить

ave ego

Тинькофф
1

завтра распродажа сберпрайм кстати 999р сразу за два года! )) у вас годовых скидок за подписки новые же нет?

Ответить

Тинькофф

ave
0

Годовых пока нет, может позже появятся.

Ответить

ave ego

Тинькофф
0

давайте быстрее.. завтра как раз 11.11..

Ответить

Yan Purvenes

0

Премиум тариф в итоге аналогичен тарифу и так по премиумальной карте. Ни каких скидок и плюшек нет

Ответить

Тинькофф

Yan
0

По премиальной карте обслуживание будет бесплатным, если оформить подписку премиум.

Ответить

Yan Purvenes

Тинькофф
1

 А разве это не взаимно равные штуки? Типа если пользователь уже оформил карту?) Вроде плюшки к карте были же.

Вообще не пора ли премиалку сделать дешевле?

Ответить

Данил Ларионов

0

Лимит на переводы с карт Тинькофф на карты других банков увеличится до 50 000 рублей.

Это имеются ввиду бесплатные переводы?

Ответить

Тинькофф

Данил
0

Да, бесплатные переводы по реквизитам карты и по номеру телефона.

Ответить

Данил Ларионов

Тинькофф
0

Если у клиента только Тинькофф Мобайл, у него есть возможность подключить Pro?
Да, я знаю, что клиентом Тинькофф Банка он тоже становится при наличии ТМ

Ответить

Тинькофф

Данил
0

В приложении Мобайла подключить ее нельзя, только в банковском.

Ответить

Dmitry Ievlev

Тинькофф
0

А что с блэк метал? Теперь +1990₽ к текущему тарифу?

Ответить

Тинькофф

Dmitry
0

Нет. Если оформить премиальную подписку, то обслуживание по карте будет бесплатным.

Ответить

Сергей Шапошников

Данил
0

Да

Ответить

Ваня

Данил
0

Да, 50 000 в месяц без комиссии на карты других банков

Ответить

Даниил Пискурёв

0

Что-то не могу найти ее в приложении

Ответить

Тинькофф

Даниил
0

Пока еще не запустили, но скоро все будет)

Ответить

Бек Эльдарбиев

Даниил
0

Есть, случайно выше прикрепил скриншот

Ответить

lakoros

0

"до 5% — по новому вкладу в рублях."
с 4,5 до 5% ? если положить 500 т это должно отбить стоимость подписки.

Хотя остальные бонусы специфичные. 

Ответить

Nikolay Vavilov

0

Судя по списку "бонусов" - актуально скорее для Мск. 

Ответить

Yan Varskii

0

5 гигов интернета в пачку не асилили?

Ответить

Yan Purvenes

0

А если смс уже бесплатные по тарифу, то банк с учетом подключенной подписки будет возвращать не дополученный плюс в виде денег ежемесячно за смс?

Ответить

Тинькофф

Yan
0

Возвращать разницу не будем.

Ответить

Yan Purvenes

Тинькофф
0

И получается пока не выгодная подписка(

Ответить

Трайчик

0

У меня появилось в приложении. Описание преимуществ - совершенно бессмысленное и непрозрачное. "Повышенный кэшбэк" - это сколько? "Бесплатная связь" - это что? Не узнать никак. 

От барского подарка в виде возможности выбирать не из 6, а из 7 категорий вообще поржал.

И да, нигде нет ни слова про заявленную в статье 50% скидку на обслуживание кредиток.

А еще там есть преимущество: "Выгодный курс обмена валюты: В будни с 10:00 до 18.45 по Москве". Я правильно понимаю, что теперь покупка/продажа валюты по условно биржевому курсу будет доступна только с подпиской?

Ответить

lakoros

Трайчик
0

Надо зайти в бонусы, там про и премиум. нажать  подробнее и прочитать все преимущества.

Ответить

Трайчик

lakoros
0

Это скриншоты именно оттуда.

Ответить

lakoros

Трайчик
0

У меня вот так.

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

Трайчик
0

Я правильно понимаю, что теперь покупка/продажа валюты по условно биржевому курсу будет доступна только с подпиской?

Именно так, теперь +70 копеек к старому курсу.
Теперь жду Револют

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Николай Шелопугин

0

Приставки «до %» такой треш всегда

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Евгений Романов

0

Посчитал, должно быть выгодно. Но не удалось подключить)

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Юрий Белоножкин

0

Так появились Профессиональные пользователи карт Тинькофф

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Dmitry K!

0

Премиум при определённых суммах на счетах бесплатный(как и black metal). Но кто-нибудь в курсе, там бизнес счёт ИП учитывается или нет? Из описания как-то непонятно.

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taurus taurus

–1

Не 199р. в месяц, а 1990р.

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