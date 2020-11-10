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«Тинькофф» запустил подписку с бонусами в сервисах экосистемы и партнёров по цене от 199 рублей в месяц Материал редакции
Она включает увеличенный кэшбек, минуты бесплатной связи в «Тинькофф мобайл» и другие предложения.
«Тинькофф» запустил собственную подписку с бонусами в сервисах экосистемы и партнёров Tinkoff Pro, рассказали vc.ru в компании. Пользователи могут подключить её в разделе «Ещё» мобильного приложения: нужно выбрать вкладку «Бонусы», а затем «Подписки».
Tinkoff Pro появится в течение суток у всех клиентов, уточнили в компании. Первый месяц подписки Tinkoff Pro бесплатный, со второго — 199 рублей в месяц.
Что даёт подписка:
- До 3,5% годовых по накопительному счету и до 5% — по новому вкладу в рублях.
- 600 бесплатных минут в «Тинькофф Мобайл». Если абонент покупает пакет на большее количество минут, он получает скидку в размере стоимости 600 минут.
- Бесплатное обслуживание и оповещения по кредиткам Tinkoff Platinum и дебетовым картам Tinkoff Black. На обслуживание специальных и кобрендовых карт клиенты получат скидку 50%.
- Увеличится лимит кэшбека: по карте Tinkoff Black он составит 5000 рублей в месяц, по картам Tinkoff Platinum, ALL Games, ALL Airlines и Tinkoff Drive — 10 000 бонусов или миль.
- В «Тинькофф Путешествиях» за покупку авиабилетов вернётся до 7%, за бронирование отелей — до 10%. При покупке полисов автострахования, страховки для путешествий и других в «Тинькофф Страхование» в мобильном приложении на карту вернётся 7%.
До 15% составит кэшбек за покупку билетов в кино, театры и на концерты через сервисы «Тинькофф». Увеличится количество категорий повышенного кэшбека (от 3% до 15%) для выбора с 6 до 7. Выбрать можно будет 3 категории.
- Лимит на бесплатные переводы с карт «Тинькофф» на карты других банков увеличится до 50 000 рублей.
Tinkoff Pro увеличивает на 100 000 рублей лимит на пополнение счета через банкоматы и снятие со счета в «Тинькофф Бизнесе». Опция заработает после запуска и будет доступна всем предпринимателям, которые оформят подписку на свою карту физлица в «Тинькофф».
Также будет две специальные подписки: «Видеоподписка» и Tinkoff Premium. «Видеоподписка» кроме возможностей Tinkoff Pro даёт доступ к полным премиальным версиям подписок онлайн-кинотеатров Start, Amediateka и ivi. Она стоит 648 рублей в месяц.
Tinkoff Premium позволяет обладателю любой банковской карты «Тинькофф» получить привилегии, доступные по премиальным картам. Подписку автоматически подключат владельцам премиальных карт All Airlines Black Edition (дебетовых и кредитных), Tinkoff Black Metal, «ФизТех Black Edition», «ЦСКА Black Edition» (дебетовых). Подписка Tinkoff Premium стоит 1990 рублей в месяц.
Кроме «Тинькофф» подписку со скидками на сервисы развивает «Яндекс» — «Яндекс.Плюс». Похожее предложение запустила Mail.ru Group, у которой есть VK Combo, и «Сбер» с подпиской «СберПрайм».
А можно уже запустить подписку на все подписки? Никто не будет платить одновременно за
- Сберпрайм
- Яндекс Плюс
- Тинькофф
- МТС
и так далее...
Честно уже начал теряться в подписках: платный ютуб, Яндекс плюс, айви, эпл тюнс, несколько приложений в эпсторе, автоплатеж за интернет, коммуналка, кредит, ипотека... как-то даже страшно, становится. Подписка на все подписки – это идея для стартапа)
Есть вроде сервис, который контролит все подписки и предупреждает тебя о тех, какими сервисами ты давно не пользуешься. Кароч, не подписка на все подписки, а подписка на отписки.
Интересно, а реально запилить суперсервис, привязать к нему например по 100 шт. всех популярных подписок и предоставлять его 1000 клиентов за денежку?
Ведь не все одновременно пользуются такси, смотрят видео и делают звонки?
Бро, ты изобрел Кинопаб, только в мире всех подписок
Так привязаны будут устройства суперсервиса, которые будут шлюзом для конечных клиентов)))
Ну это уже в порядке фантазии)))
Есть сервисы подписки на премиум подписки оформленные на других людей или компании. Эти сервисы позиционируют себя как 80% скидона от стоимости оригинальной подписки и набирают 100500 таких подписчиков, в результате цена према выходит за копейки. Сам сижу на таком и сделал подписку, на подписку према подписки.
В идеале можно было бы выбирать отдельные сервисы))
Пример: скидки на Яндекс такси, доставку в делевири, и фильмы в ivi.
Но для такого, нужно чтобы все провайдеры как то запартнериись....т.е. утопия
ага, подписка под названием "ЖИЗНЬ", воздух включен бесплатно(пока)
Подписка от 199 руб/мес.
Бесплатные обслуживание и оповещения
Добавить пару гигабайт интернета и будет очень хорошее предложение!
Тогда слишком выгодно будет, пара гигабайт больше 199 рублей стоит
Вот это финт!
Объясните плз экономику этих подписок. Расчет на тех, кто подпишется и не будет пользоваться? Или это просто повышение лояльности и уменьшение оттока клиентской базы?
А где написано что повышенный кешбек стал доступен только по подписке?
Вы просто сказали именно «повышенный кешбек». Насколько я понял, 3 категории на выбор так же остаются бесплатными. А подписка увеличивает до 7.
Я почему-то уверен что теперь лимит с 3 повысили до 7
Печально.
А что теперь пользователям уже имеющих подписку на Премиум карту за 2000. Какие плюшки нам будут? Или теперь еще дополнительно 200 руб платить придется?
Прочитал: в ресторанах банка.
Ещё лет 5 и банки начнут скупать рестораны, где будет увеличенный кешбек, а не просто доставка еды)
До 15% - это не кэшбек, а партнерка банка. Кэшбек на категории до 5% + обычный на все покупки
Аналогичный паук например
Главная цель, конечно, привязка пользователя к продукту. Скидка на услуги часто превышает стоимость подписки, но поставщик всё равно остаётся в плюсе за счёт того что благодаря подписке вы чаще предпочитаете его конкурентам.
У Amazon вот такая разница между клиентами с подпиской и без.
Prime members spend an average of $1,400 per year vs. $600 for non-Prime customers
600 бесплатных минут в 2020 году, когда у тебя есть телега, вацап, зум, скайп и прочее - это шедевр. Это прям настолько интересно!
А вы уже не звоните своим пожилым родственникам? У вас везде устойчивое интернет-соединение, что вы экономите на звонках?
С родителями я в мессенджерах, а с бабушками общаюсь только поздравить с праздниками. 600 минут мне для этого точно не нужно
Можно я разжую эти невероятно уникальные условия:
- До 3,5% годовых по накопительному счету и до 5% — по новому вкладу в рублях.
На рынке куча карт с ПНО 4-5%, копилок по 4-6.5%.
- 600 бесплатных минут в «Тинькофф Мобайл».
Мобильная связь не самая дешевая по сравнению с тем же Теле2.
- Увеличится лимит кэшбека: по карте Tinkoff Black он составит 5000 рублей в месяц
Учитывая округление КБ до сотни, то такое себе преимущество.
- Увеличится количество категорий повышенного кэшбека (от 3% до 15%) для выбора до 7.
Это самое смешное) Теперь вместо общих категорий "Спорт" зачастую выдают конкретный магазин, например, "Декатлон", в "Электроника" - "Мвидео" и т.д., пошли по стопам Рокетбанка. Только вот за 2.5 года держателя карты НИ РАЗУ не выпадали категории Супермаркеты и АЗС, постоянно Книги, Музыка - в которых не производятся покупки.
эта пидарасня с дроблением всего и "зато мы добрые и веселые" так уже доебала
все то за что я пользовался в том или ином продукте дробят и приподносят как инновацию за оплату в месяц
пошел по мере простого сопротивления, перестал пользоваться, жалко так больше никто не делает
Что тут скажешь, может еще через пару лет выпадет одна из перечисленных категорий
Неплохой, но сколько можно потратить в аптеке? А если тебе нужны дорогие лекарства каждый месяц, то аптеки выпадать перестанут
Пятерочка была у меня недавно.
Наверно потому что я ей пользуюсь?)))
Я тоже пользуюсь, но за несколько лет не было. Только книги и аптеки каждый месяц
Что добавится если сейчас есть Tinkoff Black Metal? Или подписка включится только номинально?
Отмена обслуживания по картам (включается в стоимость подписки), бесплатными становятся дорогие платные видео сервисы, повышенный Кешбек, и 600 бесплатных минут за 199р/ месяц? Я сплю? Или что-то не так понял, однозначно.
«Видеоподписка» кроме возможностей Tinkoff Pro даёт доступ к полным премиальным версиям подписок онлайн-кинотеатров Start, Amediateka и ivi.
Она стоит 648 рублей в месяц.
За 200 рублей покупаешь возможность подключения подписки за 450 на видео
Отмена обслуживания по картам
Там так не написано. Написано "Бесплатное обслуживание карты". Вероятно, обычной black, которая стоит 99 рублей или 0 по тарифу какому-то там.
Чет как-то слишком сладко звучит
Увеличится количество категорий повышенного кэшбека (от 3% до 15%) для выбора до 7.
Ну будут добавлять каждый месяц, ещё что-то типа кинотетатров и цветочных магазинов.
Выбрать можно будет, как и раньше 3 категории, но уже из 7.
Идея с подпиской хорошая, но мне даже зацепиться не за что. Не понимаю зачем.
"Кэшбэк 15% за развлечения. При оплате кино, концертов и театров через Тинькофф"
У меня другие представления о развлечениях в современном мире. Зачем возвращать кэшбек за полузакрытые заведения. Люди консоли покупают, игры покупают, в онлайн-кинотеатрах смотрят, книги читают, музыку слушают. Вот какие развлечения в 2020.
Да и это тоже совсем мимо:
"Кэшбэк до 10% за путешествия. До 10% за отели, до 7% за билеты"
Ага, при этом цены тупо на эти же проценты в категории путешествия дороже. Нет, спасибо
А ведь раньше за 199 стоили только 600 минут)
кстати они были бесплатны по акции https://acdn.tinkoff.ru/static/documents/bundle.pdf
При всем уважении, самая бесполезная подписка из всех существующих. Сберпрайм за 999 рублей на 2 года можно купить сейчас, а тут полезностей около нуля, а стоит 2400 в год.
Сбер: 15% на мобильную связь + 1 гб интернета в Европе + красивый номер
Тиньков: 600 бесполезных минут в эпоху, когда большинство и получаса в месяц не наговаривает
Сбер: 10% на деливери-клаб и ситимобил
Тиньков: кэшбек на театры и путешествия в эпоху ковида
Сбер: подписка на Окко
Тиньков: подписка на возможность купить подписку ТНТ
Сбер: 40 рублей в месяц
Тиньков: 200 рублей в месяц
Сберпрайм за 999 рублей на два года - это 40 рублей в месяц.
Что деливери-клаб, что доставка сбермаркета с лихвой окупают траты на подписку.
Тысяча в год - это тоже выгодно. Это 4-6 доставок из сбермаркета.
Но на 2 года - это просто мечта.
А какие тут банковские услуги дает тиньков? Оповещения? Еще одна категория бесполезного кэшбека? 50к переводов, которые и так СБП покрывает?
дайте линк на сбер прайм на 2 года за 999, что то не нашел, только на год
Через 8 часов откроют. Я в реферальной ссылке видел, у меня давно куплена подписка, так выгодно не смогу оформить
https://www.sber.ru/179/?inviterLinkKey=e7ae2e289af2469f95a0c804b1f4b9db
Могли бы посильнее сделать.. особенно на старте.
Отпишите кто будет брать.. интересно послушать аргументацию 'за'.
В настоящий момент плачу Тинькову 1890 р./год за кредитку АА + ежемесячные 60 руб. за СМС-сообщения + комиссии за сделки в Тинькофф Инвестициях.
Что для меня изменится после приобретения базовой подписки?
п.с.: ещё есть дебетовые черные карты, но они и так бесплатны за счёт суммы в Тинькофф Инвестициях.
Последовательный велосипед
Подключил и все пропало. И непонятно теперь, как отключить, если вдруг, и где еще раз посмотреть условия. И не увеличился процент, где было обещано.....
UPD: где отключить появилось. Но повышенный процент в кино и накопительном счете - нет
А можно написать, что из вышеперечисленного забрали бесплатно у всех, чтобы внедрить в свою платную подписку?
пакетное предложение, которое мне никаким боком не нужно. кэшбек по категориям снизили лишь бы платили дополнительные 100 рублей..
Зайдите в приложение Тинькофф там указанна цена подписки 1990 р. в месяц!!!!
Обновил приложение - раздела подписок пока не появилось - ждём.
Премиум тариф в итоге аналогичен тарифу и так по премиумальной карте. Ни каких скидок и плюшек нет
А разве это не взаимно равные штуки? Типа если пользователь уже оформил карту?) Вроде плюшки к карте были же.
Вообще не пора ли премиалку сделать дешевле?
Лимит на переводы с карт Тинькофф на карты других банков увеличится до 50 000 рублей.
Это имеются ввиду бесплатные переводы?
Если у клиента только Тинькофф Мобайл, у него есть возможность подключить Pro?
Да, я знаю, что клиентом Тинькофф Банка он тоже становится при наличии ТМ
А что с блэк метал? Теперь +1990₽ к текущему тарифу?
Что-то не могу найти ее в приложении
"до 5% — по новому вкладу в рублях."
с 4,5 до 5% ? если положить 500 т это должно отбить стоимость подписки.
Хотя остальные бонусы специфичные.
А если смс уже бесплатные по тарифу, то банк с учетом подключенной подписки будет возвращать не дополученный плюс в виде денег ежемесячно за смс?
У меня появилось в приложении. Описание преимуществ - совершенно бессмысленное и непрозрачное. "Повышенный кэшбэк" - это сколько? "Бесплатная связь" - это что? Не узнать никак.
От барского подарка в виде возможности выбирать не из 6, а из 7 категорий вообще поржал.
И да, нигде нет ни слова про заявленную в статье 50% скидку на обслуживание кредиток.
А еще там есть преимущество: "Выгодный курс обмена валюты: В будни с 10:00 до 18.45 по Москве". Я правильно понимаю, что теперь покупка/продажа валюты по условно биржевому курсу будет доступна только с подпиской?
Я правильно понимаю, что теперь покупка/продажа валюты по условно биржевому курсу будет доступна только с подпиской?
Именно так, теперь +70 копеек к старому курсу.
Теперь жду Револют
Премиум при определённых суммах на счетах бесплатный(как и black metal). Но кто-нибудь в курсе, там бизнес счёт ИП учитывается или нет? Из описания как-то непонятно.
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