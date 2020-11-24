Капитализация Tesla впервые превысила $500 млрд Материал редакции
Tesla увеличила капитализацию на $400 млрд с января — тогда она впервые достигла $100 млрд.
Tesla впервые достигла рыночной капитализации в $500 млрд, следует из данных Nasdaq. Акции компании побили исторический максимум — $527,48 за штуку к открытию торгов на бирже.
В 2020 году акции компании выросли в четыре раза, и Tesla стала самым дорогим производителем автомобилей в мире. В октябре Tesla отчиталась о рекордной выручке в $8,77 млрд — это был пятый прибыльный квартал подряд.
На фоне успеха компании S&P Dow Jones Indices 17 ноября заявила, что включит автопроизводителя в расчет фондового индекса крупнейших публичных компаний США S&P 500. Тогда Bloomberg сообщал о капитализации в $385 млрд, а акции Tesla выросли больше чем на 28% за неделю.
Благодаря росту акций компании, 24 ноября Илон Маск обогнал Билла Гейтса и занял второе место в списке самых богатых людей в мире по версии Bloomberg. В январе 2020 года он был на 35 месте, но с того времени его состояние выросло более чем на $100 млрд.
Ну и где вы? Ау, ёпта!
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