Tesla увеличила капитализацию на $400 млрд с января — тогда она впервые достигла $100 млрд.

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Tesla впервые достигла рыночной капитализации в $500 млрд, следует из данных Nasdaq. Акции компании побили исторический максимум — $527,48 за штуку к открытию торгов на бирже.

В 2020 году акции компании выросли в четыре раза, и Tesla стала самым дорогим производителем автомобилей в мире. В октябре Tesla отчиталась о рекордной выручке в $8,77 млрд — это был пятый прибыльный квартал подряд.

На фоне успеха компании S&P Dow Jones Indices 17 ноября заявила, что включит автопроизводителя в расчет фондового индекса крупнейших публичных компаний США S&P 500. Тогда Bloomberg сообщал о капитализации в $385 млрд, а акции Tesla выросли больше чем на 28% за неделю.