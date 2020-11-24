Форум Альфа-Банка про диджитал
До начала осталось:
Узнать
Финансы
Рая Хачатрян
176

Капитализация Tesla впервые превысила $500 млрд Материал редакции

Tesla увеличила капитализацию на $400 млрд с января — тогда она впервые достигла $100 млрд.

3 комментария
В закладки

Tesla впервые достигла рыночной капитализации в $500 млрд, следует из данных Nasdaq. Акции компании побили исторический максимум — $527,48 за штуку к открытию торгов на бирже.

В 2020 году акции компании выросли в четыре раза, и Tesla стала самым дорогим производителем автомобилей в мире. В октябре Tesla отчиталась о рекордной выручке в $8,77 млрд — это был пятый прибыльный квартал подряд.

На фоне успеха компании S&P Dow Jones Indices 17 ноября заявила, что включит автопроизводителя в расчет фондового индекса крупнейших публичных компаний США S&P 500. Тогда Bloomberg сообщал о капитализации в $385 млрд, а акции Tesla выросли больше чем на 28% за неделю.

Благодаря росту акций компании, 24 ноября Илон Маск обогнал Билла Гейтса и занял второе место в списке самых богатых людей в мире по версии Bloomberg. В январе 2020 года он был на 35 месте, но с того времени его состояние выросло более чем на $100 млрд.

#новость #tesla

Рая Хачатрян PLUS
+5216
0
{ "author_name": "Рая Хачатрян", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","tesla"], "comments": 3, "likes": 2, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 180483, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 24 Nov 2020 18:04:41 +0300", "is_special": false }
Объявление на vc.ru Отключить рекламу
Как за 5 минут связать все сервисы?
Интегрируйте сервисы и автоматизируйте процессы без программистов и интеграторов
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
3 комментария
Популярные
По порядку

Alex Illarionov

0

Ну и где вы? Ау, ёпта! 

Ответить

Ol Ka

Alex
1

Ты бы себя для начала обозначил: ты из тех, кто топит ЗА Маска или ПРОТИВ него?

Ответить

Andrey K

Alex
1

Пусть сначала первым станет тогда и поговорим.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Boomstarter
Подписан
Отписаться
Что репостят в соцсетях
Результаты нового опроса Boomstarter
0
Устойчивые города: Москва
Подписан
Отписаться
Бутылки — отдельно, этикетки — отдельно
Как правильно сортировать пластик.
0
Точка
Подписан
Отписаться
Точка защитит пострадавших клиентов от кредиторов
Банк для предпринимателей и предприятий Точка взял на себя соблюдение моратория на банкротство по заявлению внешних кре…
1

Показать еще

Лучшие комментарии
Дмитрий Юрьевич
за день
Борис, считаю, что вы поступили правильно, подав заявление в суд. Очень надеюсь, что эта история научит Яндекс. Желаю удачи!
«Яндекс.Маркет» отказывается возвращать деньги за неисправную колонку
Slava Itprofi
за неделю
Post-purchase rationalization, также известно как Стокгольмский синдром покупателя) — одно из когнитивных искажений, выражающееся в том, что покупатель дорогого продукта или услуги после покупки склонен искать…
Павел Дуров об iPhone 12 Pro: «чувствуется устаревшим, такими темпами через 7-10 лет Apple потеряет рынок»

Комментарии

Artem Petrenkov

Шпаргалка: восемь правил…

Sergey Gulbin

YouDrive разрешил дальние…

Граф дизайна

Шпаргалка: восемь правил…

Ренат Зайдуллин

Бывший топ-менеджер…

Дмитрий Савельев

Бывший топ-менеджер…

Лучезарный Смех

Нежный бизнес: как создавать…

Денис Белов

Как я потратил 1 млн рублей на…

Ренат Зайдуллин

Бывший топ-менеджер…

Andrey K

Капитализация Tesla впервые…

Тимур Кандауров

HeadHunter купит сервис для…

Ol Ka

Капитализация Tesla впервые…

Denis Bystruev

HeadHunter купит сервис для…

Евгений Круглов

Как разработчикам «живется» в…

Ренат Зайдуллин

Бывший топ-менеджер…

Ilya Sorokin

Бывший топ-менеджер…

Alex Illarionov

Капитализация Tesla впервые…

Dmitry Dubov

YouDrive разрешил дальние…

Тимур Кандауров

Как "Альфа-Банк" сжевал наличку…

Avdotii Pedishnii

YouDrive разрешил дальние…

Ренат Зайдуллин

Бывший топ-менеджер…
null