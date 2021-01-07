Финансы
Андрей Фролов

Илон Маск впервые стал самым богатым человеком в мире по данным CNBC Статьи редакции

Обошёл Джеффа Безоса.

  • Благодаря росту акций Tesla 7 января состояние Илона Маска превысило $185 млрд, передаёт CNBC. Рейтинги Forbes и Bloomberg ещё не обновились.
  • В списке самых богатых людей планеты Маск обошёл основателя Amazon Джеффа Безоса, чьё состояние CNBC оценивает в $184 млрд.
  • В начале 2020 года состояние Маска оценивалось в $27 млрд. За последние 12 месяцев его состояние выросло на сумму большую, чем состояние Билла Гейтса ($132 млрд).
  • Акции Tesla выросли в 8,5 раз по сравнению с началом 2020 года. Компания оценивается в $737 млрд. В начале января 2021 года Tesla отчиталась о выполнении годового плана — она выпустила более полумиллиона автомобилей. Финансовые результаты компания объявитт позднее.

#новость #tesla #илонмаск

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