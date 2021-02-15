«Сбер»: к системе быстрых платежей от ЦБ подключились 5 млн клиентов банка — это треть пользователей СБП Статьи редакции
Или 15,6% активных ежедневных пользователей «Сбербанк Онлайн».
- Об этом пишет РБК со ссылкой на зампреда правления банка Кирилла Царева.
- Всего у банка 98 млн клиентов, но ежемесячная аудитория приложения «Сбербанк Онлайн», в котором можно делать переводы по СБП, 65 млн, а ежедневная — 32 млн, отмечает издание. В результате, к системе переводов от ЦБ подключились 5,1% клиентов банка, или 15,6% активных пользователей приложения.
- Всего у СБП 16 млн уникальных пользователей, сообщил изданию представитель Банка России. Из этого следует, что треть из них — клиенты «Сбера».
Банк России запустил систему быстрых платежей в России в начале 2019 года. Она позволяет клиентам подключённых к ней банков переводить друг другу деньги по номеру телефона и оплачивать покупки в магазинах по QR-кодам.
- За два года через СБП было совершенно около 142 млн транзакций на общую сумму более 1 трлн рублей. Но с карты на карту за девять месяцев 2020 года россияне перевели более 30,9 трлн рублей, совершив 6 трлн операций, пишет РБК.
Регулятор обязал системно значимые банки подключить переводы по номеру телефона через СБП с 1 октября 2019 года. Единственным банком, который не подключил переводы в срок стал «Сбербанк». Дело в том, что у банка есть собственная система переводов «Плати QR».
«Сбербанк» подключился к Системе быстрых платежей ЦБ в апреле 2020 года после штрафа — его точная сумма неизвестна. За такое нарушение предусмотрен штраф до 10 млн рублей.
- После подключения к системе «Сбер» «забыл» рассказать об этом клиентам, а кнопку СБП в приложении банка нелегко найти.
Почему ЦБ не штрафует за все эти игры с прятанием настроек?
Ну этот Сбербанк реально клоуны
Перед тем как хвастаться,пусть ответят на вполне логичный вопрос.Почему они единственный банк с исходящей комиссией за переводы по сбп ?
Да, спрашивал недавно у тп Сбера, когда внутри банка перевод, комиссия если выше 50к в месяц, а на межбанковский перевод без комиссии (до 100к было, сейчас не знаю насчет 150).
По идее всё логично, хоть это и бесит, СБП пользуйся, а внутри банка своя комиссия и условия
между регионами не тестил, интересовали только лимиты и соблюдение Сбером законов
Вам скринов накидать или вы сами можете проверить ?)
СБП и внутренний перевод вроде разные вещи
Вы немного путаете. 50к - это не СБП, а чисто внутренняя херня. СБП запрята в мобильном приложении - там 100к, может 150к сейчас. На сайте подключить СБП нельзя.
Теперь попробуй со сбера куда нибудь по сбп отправить))
С момента подключения сбп кидаю деньги Сбер <—> Тинькофф, ни один из банков не взымается комиссию независимо от того, в какую сторону перевожу деньги.
Перевод себе в другое банки,сбп подключена,100 к и в помине в этом помойном банке не держал,что я делаю не так ?
Либо я что то упускаю,либо сбп у Сбера работает только у избранных))
В приложении Сбера нужно зайти в Профиль -> Настройки -> Пролистать вниз до пункта Система быстрых платежей и нажать на него, чтобы активировать. После этого можно ею пользоваться.
Так вы по всей видимости обычный межбанковский перевод делаете.
Открываете платежи, листайте в самый низ и там будет сбп
Пост про Сбер, но вопрос про тинькоф. Я конечно все понимаю, сбер конченые и все дела. Но почему вы переложили их проблемы на своих клиентов? Почему теперь нужно платить комиссию при переводе на сбер? Разве не ее отсутствие в пределах лимита в 20к было основным вашим утп, ради которого все понабрали этих карт. А теперь что? Каждому дшамшуту объяснять где у него там включается сбп в Сбере?
я зарплату переводил всегда с Тинькова по номеру карты на другую, где кэшбэк побольше. Однажды был не то чтобы удивлен, а прямо-таки разочарован комиссией в 1000 рублей с гаком. К чести Тинькова они деньтги мне вернули и поделились секретом, что надо переводить по номеру, Но ведь однажды ровно то же самое случится с системой быстрых переводов. Это же очевидно.
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