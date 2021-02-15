Об этом пишет РБК со ссылкой на зампреда правления банка Кирилла Царева.

Всего у банка 98 млн клиентов, но ежемесячная аудитория приложения «Сбербанк Онлайн», в котором можно делать переводы по СБП, 65 млн, а ежедневная — 32 млн, отмечает издание. В результате, к системе переводов от ЦБ подключились 5,1% клиентов банка, или 15,6% активных пользователей приложения.



Всего у СБП 16 млн уникальных пользователей, сообщил изданию представитель Банка России. Из этого следует, что треть из них — клиенты «Сбера».



Банк России запустил систему быстрых платежей в России в начале 2019 года. Она позволяет клиентам подключённых к ней банков переводить друг другу деньги по номеру телефона и оплачивать покупки в магазинах по QR-кодам.

За два года через СБП было совершенно около 142 млн транзакций на общую сумму более 1 трлн рублей. Но с карты на карту за девять месяцев 2020 года россияне перевели более 30,9 трлн рублей, совершив 6 трлн операций, пишет РБК.



Регулятор обязал системно значимые банки подключить переводы по номеру телефона через СБП с 1 октября 2019 года. Единственным банком, который не подключил переводы в срок стал «Сбербанк». Дело в том, что у банка есть собственная система переводов «Плати QR».

«Сбербанк» подключился к Системе быстрых платежей ЦБ в апреле 2020 года после штрафа — его точная сумма неизвестна. За такое нарушение предусмотрен штраф до 10 млн рублей.

После подключения к системе «Сбер» «забыл» рассказать об этом клиентам, а кнопку СБП в приложении банка нелегко найти.