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Финансы
Рая Хачатрян

«Сбер»: к системе быстрых платежей от ЦБ подключились 5 млн клиентов банка — это треть пользователей СБП Статьи редакции

Или 15,6% активных ежедневных пользователей «Сбербанк Онлайн».

  • Об этом пишет РБК со ссылкой на зампреда правления банка Кирилла Царева.
  • Всего у банка 98 млн клиентов, но ежемесячная аудитория приложения «Сбербанк Онлайн», в котором можно делать переводы по СБП, 65 млн, а ежедневная — 32 млн, отмечает издание. В результате, к системе переводов от ЦБ подключились 5,1% клиентов банка, или 15,6% активных пользователей приложения.
  • Всего у СБП 16 млн уникальных пользователей, сообщил изданию представитель Банка России. Из этого следует, что треть из них — клиенты «Сбера».

  • Банк России запустил систему быстрых платежей в России в начале 2019 года. Она позволяет клиентам подключённых к ней банков переводить друг другу деньги по номеру телефона и оплачивать покупки в магазинах по QR-кодам.

  • За два года через СБП было совершенно около 142 млн транзакций на общую сумму более 1 трлн рублей. Но с карты на карту за девять месяцев 2020 года россияне перевели более 30,9 трлн рублей, совершив 6 трлн операций, пишет РБК.

  • Регулятор обязал системно значимые банки подключить переводы по номеру телефона через СБП с 1 октября 2019 года. Единственным банком, который не подключил переводы в срок стал «Сбербанк». Дело в том, что у банка есть собственная система переводов «Плати QR».

  • «Сбербанк» подключился к Системе быстрых платежей ЦБ в апреле 2020 года после штрафа — его точная сумма неизвестна. За такое нарушение предусмотрен штраф до 10 млн рублей.

  • После подключения к системе «Сбер» «забыл» рассказать об этом клиентам, а кнопку СБП в приложении банка нелегко найти.

#новость #сбер #сбп

1359 просмотров
37 37 комментариев
4
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Dmitrii Bugrov

15

Запрятали подальше подключение, так бы 80% включили бы😝

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Виктор Булов

10

 Почему ЦБ не штрафует за все эти игры с прятанием настроек?

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Юрий Другач

Виктор
1

Пока только так

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Никита Афонин

–4

Ну этот Сбербанк реально клоуны
Перед тем как хвастаться,пусть ответят на вполне логичный вопрос.Почему они единственный банк с исходящей комиссией за переводы по сбп ?

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Влад

Никита
4

По спб комиссий нет вроде. Там сейчас комиссия если в месяц > 150 тысяч рублей вродь. И это у всех так

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Юрий Другач

Влад
0

Да, спрашивал недавно у тп Сбера, когда внутри банка перевод, комиссия если выше 50к в месяц, а на межбанковский перевод без комиссии (до 100к было, сейчас не знаю насчет 150).
По идее всё логично, хоть это и бесит, СБП пользуйся, а внутри банка своя комиссия и условия

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Влад

Юрий
2

Вроде ты говоришь правду, так как между регионами у сбера комиссия была. Сейчас не знаю как там обстоят дела с этим..

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Юрий Другач

Влад
0

между регионами не тестил, интересовали только лимиты и соблюдение Сбером законов

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Никита Афонин

Юрий
0

Вам скринов накидать или вы сами можете проверить ?)

Ответить

Юрий Другач

Никита
1

Блин, ни рубля на Сбере чтобы проверить, не скинете сотку?

Ответить

Юрий Другач

Никита
0

сек

Ответить

Kot Wild

Никита
–1

По сбп надо переводить по номеру телефона и не будет комиссии,разумеется до 50 тыс рублей в месяц

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Юрий Другач

Kot
0

СБП и внутренний перевод вроде разные вещи

Ответить

Юрий Другач

Юрий
0

и вот такое еще нагуглил

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Влад

Юрий
0

Ну в других банках проблем с переводом внутри банка нет, сбер еще берет комиссию за переводы меж рег банков?

Ответить

Юрий

Влад
0

Да, в других банках точно удобнее. Про комиссии между регионами не знаю, давно не пользовался таким

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Alex Ondre

Юрий
0

Вы немного путаете. 50к - это не СБП, а чисто внутренняя херня. СБП запрята в мобильном приложении - там 100к, может 150к сейчас. На сайте подключить СБП нельзя.

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Никита Афонин

Влад
0

Теперь попробуй со сбера куда нибудь по сбп отправить))

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Федор Розвезев

Никита
0

С момента подключения сбп кидаю деньги Сбер <—> Тинькофф, ни один из банков не взымается комиссию независимо от того, в какую сторону перевожу деньги.

Ответить

Никита Афонин

Федор
0

Перевод себе в другое банки,сбп подключена,100 к и в помине в этом помойном банке не держал,что я делаю не так ?

Ответить

selecadm

Никита
3

Потому что вы нажимаете Платежи —> Другому человеку —> В другой банк —> По номеру телефона В банки-партнёры. По интерфейсу сразу видно. Угадал? Поэтому и комиссия. А надо после Платежи листать в самый низ и там "Перевод через СБП".

Ответить

Федор Розвезев

Никита
1
Ответить

Никита Афонин

Федор
0

Либо я что то упускаю,либо сбп у Сбера работает только у избранных))

Ответить

Kot Wild

Никита
1

Так и есть,они сделали все возможное чтобы человек не смог его подключить и воспользоваться,такие вот черти)

Ответить

Влад

Никита
0

Нужно выбрать СБП ,там внизу он. А не просто через перевод по номеру телефона.

Ответить

selecadm

Федор
0

del
не туда

Ответить

Никита

selecadm
0

Бл,спасибо друг,отзываю свой гневный коммент

Ответить

selecadm

Никита
0

Я чуть-чуть промахнулся комментарием. Федору ответил сначала.

Пожалуйста.

Ответить

Basang Basangov

Федор
0

В приложении Сбера нужно зайти в Профиль -> Настройки -> Пролистать вниз до пункта Система быстрых платежей и нажать на него, чтобы активировать. После этого можно ею пользоваться.

Ответить

Федор Розвезев

Никита
1

Так вы по всей видимости обычный межбанковский перевод делаете.
Открываете платежи, листайте в самый низ и там будет сбп

Ответить

No Charge

Никита
0

наглядный пример, как работает ловушка Сбера с прятанием кнопки СБП. лол

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Александр Якунин

No
3

Спрятали не то слово

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Sergey Vasiliev

–1

Пост про Сбер, но вопрос про тинькоф. Я конечно все понимаю, сбер конченые и все дела. Но почему вы переложили их проблемы на своих клиентов? Почему теперь нужно платить комиссию при переводе на сбер? Разве не ее отсутствие в пределах лимита в 20к было основным вашим утп, ради которого все понабрали этих карт. А теперь что? Каждому дшамшуту объяснять где у него там включается сбп в Сбере? 

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Никита Афонин

Sergey
0

Если у получателя подключён сбп в сбере,то без комиссии)

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selecadm

Sergey
0

Пусть пишут номер карты. У меня рядом с работой две шаурмячные пишут номер телефона и номер карты. По номеру карты по-прежнему без комиссии до 20 000.

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Sergey Klochko

Sergey
0

я зарплату переводил всегда с Тинькова по номеру карты на другую, где кэшбэк побольше. Однажды был не то чтобы удивлен, а прямо-таки разочарован комиссией в 1000 рублей с гаком. К чести Тинькова они деньтги мне вернули и поделились секретом, что надо переводить по номеру, Но ведь однажды ровно то же самое случится с системой быстрых переводов. Это же очевидно.

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Ivan Nemchinov

0

10 млн. штрафа😅😅😅😅😅👍 как неожиданно, и вовсе не планировалось

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