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Финансы
Евгения Евсеева

«Яндекс» готовится купить банк у гендиректора «Связного» — The Bell Статьи редакции

В ближайшие дни компания и банк готовятся подписать договор, говорят источники.

69 69 комментариев
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«Яндекс» ведёт переговоры о приобретении небольшого банка «Акрополь», владельцем которого в 2020 году стал гендиректор группы «Связной» Евгений Давыдович, пишет The Bell со ссылкой на четыре источника на платежном и банковском рынке.

Два источника издания говорят, что компания рассматривала разные варианты, но остановилась на банке «Акрополь». Сделка находится на этапе due diligence — сбор объективной информации и экспертная оценка сведений о продаваемом активе. В ближайшие дни компания и банк готовятся подписать договор купли-продажи, говорят источники.

Евгений Давыдович отказался от комментариев. Представитель «Яндекса» сообщил The Bell, что компании «интересно получение банковской лицензии». «Мы рассматриваем все доступные варианты», — добавил он.

Сумму возможной сделки стороны не раскрывают. В феврале 2020 года Давыдович купил «Акрополь» у предыдущего собственника — Ахмета Паланкоева — за сумму, равную одному капиталу банка, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

На начало 2020 года эта сумма составляла 1,1 млрд рублей. В настоящий момент капитал «Акрополя» — чуть более 1 млрд рублей. «Акрополь» учреждён в 1994 году, активы банка оцениваются в 1,24 млрд рублей. Убыток по итогам 2020 года составил около 82 млн рублей.

По словам одного из собеседников издания, фактически «Яндекс» покупает не банк, а банковскую лицензию. Планов открывать отделения или выдавать кредиты у компании нет.

«Компания обожглась на сделке с Тиньковым и приняла принципиальное решение делать финтех самостоятельно. Для этого ей и нужна практически пустая лицензия», — говорит другой источник.

  • Подобную сделку провела глава Wildberries Татьяна Бакальчук — в феврале она стала владельцем банка «Стандарт-кредит». О возможной сделке в декабре писал «Коммерсантъ». По данным издания, на базе лицензии банка ритейлер может предложить программы лояльности и осуществлять расчёты с поставщиками.
  • В сентябре 2020 года «Яндекс» предварительно договорился купить «Тинькофф» за $5,48 млрд. Но уже в октябре «Яндекс» и «Тинькофф» сообщили, что прекратили переговоры о совместной сделке.
  • В марте 2021 года «Яндекс» запустил платёжный сервис Yandex Pay. С его помощью пользователи могут оплачивать покупки с карты, привязанной к аккаунту на «Яндексе». Пока сервис работает только на сайтах в большинстве браузеров, в будущем функцию добавят в мобильные приложения, во все браузеры и в офлайне.

#новость #яндекс

69 69 комментариев
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69 комментариев
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Руководящий американец

44

Нужно на VC ввести отдельные рубрики:
- Сбер покупает кого-то
- Яндекс покупает кого-то
- Мэйлру покупает кого-то
- Тинькофф покупает кого-то

upd. Потому что кроме этой четверки особо никто нифига не растёт в нашей стабильной чудо-экономике.
Кредиты и таксисты как двигатель экономики, так сказать

Ответить

Daria Voronova

Руководящий
13

По сравнению с зелёным пылесосом, Тинькофф то особо никого и не покупает.

Ответить

Руководящий американец

Daria
1

Это да, тут не поспоришь:) зеленый пылесос никто не переплюнет

Ответить

Женя Хо

Руководящий
7

я тоже вот купил:

Ответить

Руководящий американец

Женя
2

Ооо, поздравляю! Выгодная покупка:)

Ответить

Женя Хо

Руковод…
1

вложение)

Ответить

Елизавета

Женя
1

в жирочек

Ответить

Елизавета Дроздова

Женя
2

Ай как вкусно
Ай мурашечки побежали

Ответить

Gavroche

Женя
1

Сумму сделки стороны не раскрывают?

Ответить

Сергей Ермилов

Gavroche
1

Подписали NDA с владельцем предприятия скорее всего.

Ответить

Gavroche

Сергей
0

Это с шаурмейкером Рахматджоном что-ли?

Ответить

Nick Chernykh

Gavroche
2

Нет, он дью дилиженс не прошел 

Ответить

Gavroche

Nick
0

Рахматджон и слова то такого не знает) Подумал, что ругаетесь)

Ответить

Nick

Gavroche
0

Пусть не обижается на меня, рахат лукум ему 

Ответить

Женя Хо

Gavroche
1

еще стороны надеются, что не будет экзита

Ответить

Roman Moskovskiy

Руководящий
3

Эти рубрики уже есть!
#яндекс
#mailru
#тинькофф
#сбер

Ответить

Alexandr Leibowitz

Руководящий
1

Сбер - полуправительственная, полуолигархическая организация
Яндекс - олигархическая организация
Мейлру - олигархическая организация 
Тинькоф - олигархическая организация

И почему в России никто нифига не растёт, кроме этих ребят))

Ответить

Sergei Timofeyev

Alexandr
0

Сбер - не полуправительственная, а правительственная организация. 
Владельцем 50% плюс 1 акция ПАО «Сбербанк» является Фонд национального благосостояния России, контролирующийся Правительством России

Мейл находится в залоге у Сбера через Мегафон (привет, Алишер!), поэтому мы видели такие колоборации со Сбером
Яндекс - неофициально под Мэрией и Правительством РФ ходит.

На самом деле я сейчас жду ещё одного интересного игрока в IT. Он постепенно реализует свои планы по поглощению рынка. Если что, то это РосАтом. Что он там забыл? Смотрите!

Ответить

Nick Chernykh

Sergei
0

Нет, они вроде как не IT занялись, техникой

Ответить

Sergei Timofeyev

Nick
0

Да нет... они скупают доли в технологических компаниях через свой фонд, плюс к этому строят большие ЦОДы на своих территориях.

Ответить

Nick Chernykh

Sergei
0

Они деревянные...но денег у них до хрена

Ответить

Семён Бочкарёв

4

Интересно, с деньгами Яндекса не проще ли было основать свой банк с нуля?

Ответить

Mike Kosulin

Семён
17

Покупают лицензию

Ответить

Roman Moskovskiy

Семён
8

Лицензию нет смысла получать с нуля, проще купить какой-то мусор, Тинькофф точно также «основан»

Ответить

Sergei Timofeyev

Roman
0

То-то душок иногда проявляется.

Ответить

Николай Истомин

Семён
0

Сколько банков было основано за последние 10 лет?

Ответить

Илья Илющенко

Николай
0

лицензию один получил за последние много лет

Ответить

Семен Смирнов

Семён
0

Отличные вопросы на бизнес сайте
Нет, все проще купить, чем сделать с нуля, в этом просто нет смысла

Ответить

Михаил Синицын

4

Твой выход, Олег

Ответить

Андрей Воробьев

Михаил
10

«Понял, переключаю на оператора»

Ответить

Daniil Shvedov

Михаил
5

Поисковик «Вещий Олег»

Ответить

Николай

Daniil
5

Маркетплейс "Вещи Олега"

Ответить

Николай

Николай
3

Таксопарк "Вези Олег"

Ответить

Альберт Шоров

Николай
2

Байкшеринг "Вело Олег"

Ответить

Сергей Янзин

Николай
3

Мощи Олега

Ответить

Roman Moskovskiy

5

@Олег Тиньков когда такси?

Ответить

Daria Voronova

Roman
1

Только сегодня об этом подумала.

Ответить

Sergei Timofeyev

Roman
0

Виртуальные?

Ответить

Igor Kachura

2

Связной под управлением Давыдовича был отличным банком. Прото Тинькофф.

Ответить

Pavel Steshin

Igor
1

Угу только лицензию отобрали, базу продали , а сейчас калы бомбят по всей базе и вымогают деньги даже у кого обычные дебетовки были без всяких кредитов...

Ответить

Игорь Крафт

0

Да купите уже наконец таки у кого-нибудь банк ...нищеброды

Ответить

Пётр Шаронов

Игорь
1

какой-нибудь GS, JPMC или City... Dickheads.

Ответить

Sergei Timofeyev

Пётр
0

Российский Сити пусть купят. Хоть интернет-банк запилят нормальный.

Ответить

Roman Moskovskiy

1

Будет забавно, если они купят, всех переиграют и будут B2B - добавят р/с к кассе, ЯБизнесу и тд

Ответить

Roman Moskovskiy

Roman
0

Зарегал ИП и получаешь легально деньги через Яндекс.Pay на счёт в Яндекс.Банке

Ответить

Sergei Timofeyev

Roman
0

Ага, как с толокой стало. )))

Ответить

Andre Macareno

1

Химмашбанк не получилось — нашли другой

Ответить

Radna

1

Ну все Олежа держись)

Ответить

Denis Bystruev

0

Помню, было время, после одного из кризисов — только вот забыл, 1998 или 2008 — когда какой-нибудь региональный банк можно было за 50 тыс. долл. купить. Чисто ради лицензии.

Интересно, почём лицензии сейчас?

Ответить

Spiridon Woodrin

Denis
1

Не было так

Ответить

Антон piter

Spiridon
1

Было так. До сих пор помню в журнале эксперт в конце была доска объявлений и там веер:"куплю банк" и "продам банк". Из номера в номер..

Последние ндцать лет ЦБ расчищает бардак и новые лицензии почти не выдает. Логика такая - если очень надо, возьмите с рынка. Вам не дорого, а у нас список банков-пустышек уменьшится...

Ответить

Евгений Красняк

Антон
0

Правильно, зачем банку «Россия» и остальным гос.банкам конкуренция

Ответить

Антон piter

Евгений
1

Действующих лицензий было несколько тысяч в начале нулевых. На текущий момент в районе 350. Почти столько же, сколько гандольеров в Венеции. Вам мало?

Ответить

Gavroche

Антон
0

Как хорошо сравнили гондольеров с банковскими лицензиями. Сразу всё понятно)

Ответить

Spiridon Woodrin

Антон
0

Объявления были , цен таких не было

Ответить

Антон piter

Spiridon
0

Ааа.. ну это да.

Ответить

Shlomo

Антон
0

В журнале Деньги на последних страницах в конце 90х постоянно банки покупали продавали 

Ответить

Denis Bystruev

Spiridon
0

Думаете, память подводит?

Не, помню, точно было такое. Возможно, даже не за 50, а за 30. В общем, за копейки банки продавали.

Ответить

Yan Purvenes

0

Не пора ли ЦБ проверить банк) на обналы и ТД.

Вообще фас должен запретить сделку. Так как Яндекс будет обязать заводить счета таксопарки, водителей и ТД тд

Ответить

Елизавета Дроздова

Yan
1

Отголоски девяностых ещё эхом отдаются, это понятно, но в 2К21 приличные люди для обналов рестораны с неработающими терминалами покупают, а не банки)

Ответить

Alexey Chudenkov

0

Покупаем акции)

Ответить

Sergei Timofeyev

Alexey
0

Я бы не стал сейчас. У них уровень поддержки где-то 3900-4200 виден.

Ответить

Владимир Якин

0

Эксперты, объясните, почему легче купить банк с лицензией чем получить лицензию?

Ответить

Наиль

Владимир
0

У меня один ответ - это Россия)

Ответить

Shlomo Goldenberg

Владимир
0

Скорее всего муторно очень

https://cbkg.ru/articles/licenzija_banka__chto_takoe_licenzija_banka__kak_banki_poluchajut_licenziju.html

ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА. ЧТО ТАКОЕ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА. КАК…
Содержание:Что такое лицензии банков РоссииВиды лицензий банкаВ чем особенности генеральной…
cbkg.ru
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Mr Banny

Владимир
0

Не эксперт, но как то подвоха нет - продление (лицензии/услуги) может статься менее затратным. В биржу не играю, на результаты не вливаю)

Ответить

Дмитрий О

0

Было "Акрополь"
Станет "Некрополь"

Ответить

Mark Borisov

0

У всех нищебродов уже есть своя крипта, банк, каршеринг, деливери, мессенджер, клабхаус etc.

Ответить

Mike Prokopenko

–1

Ждем ответочку от Тинькофф

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