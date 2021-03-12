«Яндекс» готовится купить банк у гендиректора «Связного» — The Bell Статьи редакции
В ближайшие дни компания и банк готовятся подписать договор, говорят источники.
«Яндекс» ведёт переговоры о приобретении небольшого банка «Акрополь», владельцем которого в 2020 году стал гендиректор группы «Связной» Евгений Давыдович, пишет The Bell со ссылкой на четыре источника на платежном и банковском рынке.
Два источника издания говорят, что компания рассматривала разные варианты, но остановилась на банке «Акрополь». Сделка находится на этапе due diligence — сбор объективной информации и экспертная оценка сведений о продаваемом активе. В ближайшие дни компания и банк готовятся подписать договор купли-продажи, говорят источники.
Евгений Давыдович отказался от комментариев. Представитель «Яндекса» сообщил The Bell, что компании «интересно получение банковской лицензии». «Мы рассматриваем все доступные варианты», — добавил он.
Сумму возможной сделки стороны не раскрывают. В феврале 2020 года Давыдович купил «Акрополь» у предыдущего собственника — Ахмета Паланкоева — за сумму, равную одному капиталу банка, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.
На начало 2020 года эта сумма составляла 1,1 млрд рублей. В настоящий момент капитал «Акрополя» — чуть более 1 млрд рублей. «Акрополь» учреждён в 1994 году, активы банка оцениваются в 1,24 млрд рублей. Убыток по итогам 2020 года составил около 82 млн рублей.
По словам одного из собеседников издания, фактически «Яндекс» покупает не банк, а банковскую лицензию. Планов открывать отделения или выдавать кредиты у компании нет.
«Компания обожглась на сделке с Тиньковым и приняла принципиальное решение делать финтех самостоятельно. Для этого ей и нужна практически пустая лицензия», — говорит другой источник.
- Подобную сделку провела глава Wildberries Татьяна Бакальчук — в феврале она стала владельцем банка «Стандарт-кредит». О возможной сделке в декабре писал «Коммерсантъ». По данным издания, на базе лицензии банка ритейлер может предложить программы лояльности и осуществлять расчёты с поставщиками.
- В сентябре 2020 года «Яндекс» предварительно договорился купить «Тинькофф» за $5,48 млрд. Но уже в октябре «Яндекс» и «Тинькофф» сообщили, что прекратили переговоры о совместной сделке.
- В марте 2021 года «Яндекс» запустил платёжный сервис Yandex Pay. С его помощью пользователи могут оплачивать покупки с карты, привязанной к аккаунту на «Яндексе». Пока сервис работает только на сайтах в большинстве браузеров, в будущем функцию добавят в мобильные приложения, во все браузеры и в офлайне.
Нужно на VC ввести отдельные рубрики:
- Сбер покупает кого-то
- Яндекс покупает кого-то
- Мэйлру покупает кого-то
- Тинькофф покупает кого-то
upd. Потому что кроме этой четверки особо никто нифига не растёт в нашей стабильной чудо-экономике.
Кредиты и таксисты как двигатель экономики, так сказать
По сравнению с зелёным пылесосом, Тинькофф то особо никого и не покупает.
Руководящий американец
Это да, тут не поспоришь:) зеленый пылесос никто не переплюнет
я тоже вот купил:
Руководящий американец
Ооо, поздравляю! Выгодная покупка:)
Подписали NDA с владельцем предприятия скорее всего.
Сбер - полуправительственная, полуолигархическая организация
Яндекс - олигархическая организация
Мейлру - олигархическая организация
Тинькоф - олигархическая организация
И почему в России никто нифига не растёт, кроме этих ребят))
Сбер - не полуправительственная, а правительственная организация.
Владельцем 50% плюс 1 акция ПАО «Сбербанк» является Фонд национального благосостояния России, контролирующийся Правительством России
Мейл находится в залоге у Сбера через Мегафон (привет, Алишер!), поэтому мы видели такие колоборации со Сбером
Яндекс - неофициально под Мэрией и Правительством РФ ходит.
На самом деле я сейчас жду ещё одного интересного игрока в IT. Он постепенно реализует свои планы по поглощению рынка. Если что, то это РосАтом. Что он там забыл? Смотрите!
Нет, они вроде как не IT занялись, техникой
Да нет... они скупают доли в технологических компаниях через свой фонд, плюс к этому строят большие ЦОДы на своих территориях.
Интересно, с деньгами Яндекса не проще ли было основать свой банк с нуля?
Лицензию нет смысла получать с нуля, проще купить какой-то мусор, Тинькофф точно также «основан»
Сколько банков было основано за последние 10 лет?
Отличные вопросы на бизнес сайте
Нет, все проще купить, чем сделать с нуля, в этом просто нет смысла
Твой выход, Олег
Поисковик «Вещий Олег»
@Олег Тиньков когда такси?
Связной под управлением Давыдовича был отличным банком. Прото Тинькофф.
Угу только лицензию отобрали, базу продали , а сейчас калы бомбят по всей базе и вымогают деньги даже у кого обычные дебетовки были без всяких кредитов...
Да купите уже наконец таки у кого-нибудь банк ...нищеброды
какой-нибудь GS, JPMC или City... Dickheads.
Российский Сити пусть купят. Хоть интернет-банк запилят нормальный.
Будет забавно, если они купят, всех переиграют и будут B2B - добавят р/с к кассе, ЯБизнесу и тд
Зарегал ИП и получаешь легально деньги через Яндекс.Pay на счёт в Яндекс.Банке
Помню, было время, после одного из кризисов — только вот забыл, 1998 или 2008 — когда какой-нибудь региональный банк можно было за 50 тыс. долл. купить. Чисто ради лицензии.
Интересно, почём лицензии сейчас?
Не было так
Было так. До сих пор помню в журнале эксперт в конце была доска объявлений и там веер:"куплю банк" и "продам банк". Из номера в номер..
Последние ндцать лет ЦБ расчищает бардак и новые лицензии почти не выдает. Логика такая - если очень надо, возьмите с рынка. Вам не дорого, а у нас список банков-пустышек уменьшится...
Правильно, зачем банку «Россия» и остальным гос.банкам конкуренция
Действующих лицензий было несколько тысяч в начале нулевых. На текущий момент в районе 350. Почти столько же, сколько гандольеров в Венеции. Вам мало?
Объявления были , цен таких не было
Думаете, память подводит?
Не, помню, точно было такое. Возможно, даже не за 50, а за 30. В общем, за копейки банки продавали.
Не пора ли ЦБ проверить банк) на обналы и ТД.
Вообще фас должен запретить сделку. Так как Яндекс будет обязать заводить счета таксопарки, водителей и ТД тд
Отголоски девяностых ещё эхом отдаются, это понятно, но в 2К21 приличные люди для обналов рестораны с неработающими терминалами покупают, а не банки)
Покупаем акции)
Я бы не стал сейчас. У них уровень поддержки где-то 3900-4200 виден.
Эксперты, объясните, почему легче купить банк с лицензией чем получить лицензию?
Скорее всего муторно очень
https://cbkg.ru/articles/licenzija_banka__chto_takoe_licenzija_banka__kak_banki_poluchajut_licenziju.html
У всех нищебродов уже есть своя крипта, банк, каршеринг, деливери, мессенджер, клабхаус etc.
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