В ближайшие дни компания и банк готовятся подписать договор, говорят источники.

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«Яндекс» ведёт переговоры о приобретении небольшого банка «Акрополь», владельцем которого в 2020 году стал гендиректор группы «Связной» Евгений Давыдович, пишет The Bell со ссылкой на четыре источника на платежном и банковском рынке.

Два источника издания говорят, что компания рассматривала разные варианты, но остановилась на банке «Акрополь». Сделка находится на этапе due diligence — сбор объективной информации и экспертная оценка сведений о продаваемом активе. В ближайшие дни компания и банк готовятся подписать договор купли-продажи, говорят источники.

Евгений Давыдович отказался от комментариев. Представитель «Яндекса» сообщил The Bell, что компании «интересно получение банковской лицензии». «Мы рассматриваем все доступные варианты», — добавил он.

Сумму возможной сделки стороны не раскрывают. В феврале 2020 года Давыдович купил «Акрополь» у предыдущего собственника — Ахмета Паланкоева — за сумму, равную одному капиталу банка, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

На начало 2020 года эта сумма составляла 1,1 млрд рублей. В настоящий момент капитал «Акрополя» — чуть более 1 млрд рублей. «Акрополь» учреждён в 1994 году, активы банка оцениваются в 1,24 млрд рублей. Убыток по итогам 2020 года составил около 82 млн рублей.

По словам одного из собеседников издания, фактически «Яндекс» покупает не банк, а банковскую лицензию. Планов открывать отделения или выдавать кредиты у компании нет.

«Компания обожглась на сделке с Тиньковым и приняла принципиальное решение делать финтех самостоятельно. Для этого ей и нужна практически пустая лицензия», — говорит другой источник.