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Финансы
Denis Shiryaev

Что такое SWIFT и что будет, если Россию от него отключат: коротко

Очень много разговоров о технологии SWIFT, наткнулся на тред в твиттере как раз на эту тему и вольно его перевел.

25 25 комментариев
3077 просмотров

SWIFT — сокращенно Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications. Это глобальный кооператив финансовых учреждений, базирующийся в Бельгии.

Он был создан в 1973 году, когда 239 банков из 15 стран объединились, чтобы создать способ обработки международных платежей. Сегодня SWIFT объединяет более 11 000 финансовых учреждений в 200+ странах.

Если совсем просто и на пальцах – это простая система электронной почты, обеспечивающая безопасные сообщения между ее участниками. В среднем 40 миллионов сообщений в день: включая заказы, подтверждения платежей, валютные обмены и сделки.

SWIFT фактически не осуществляет никаких переводов или хранения средств, но является важнейшей частью коммуникационной инфраструктуры, обеспечивающие международные денежные потоки.

Это, если хотите, ключевая часть водопровода мировой финансовой системы. Так почему же сейчас он находится в центре внимания?

Хотя SWIFT не является политической организацией, ее важность для глобальных денежных потоков означает, что она часто рассматривается как геополитический инструмент в рамках пакетов санкций.

Отключение банков страны от доступа к SWIFT ограничивает потоки в эту страну и из неё, что приводит к реальным экономическим потерям.

Это произошло в 2012 году с пакетом санкций против Ирана в отместку за его ядерную программу. Это рассматривалось в 2013-14 годах в ответ на действия России в Крыму.

Прекращение доступа к SWIFT рассматривается как ОЧЕНЬ значительный шаг, поэтому одно только обсуждение уже является существенным.

Учитывая последние действия России в Украине, перекрытие доступа к SWIFT — в значительной степени «вариант» как часть обширного пакета санкций. Проблема в том, что это отключение – обоюдоострый меч.

Россия - это огромная экономика с нитями сделок, которые тянутся по всему миру. Она является ключевым поставщиком энергоресурсов в Европу и на весь мир.

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Она является экспортером материалов, необходимых для производства реактивных двигателей, полупроводников, автомобилей, электроники и удобрений. Отключение России от SWIFT повлияет на поток платежей для этих отраслей.

Известно также, что РФ строит собственную систему-альтернативу с 2014 года, когда в последний раз была угроза отключения SWIFT, что может означать, что страна в состоянии смягчить некоторые последствия отключения для своей экономики.

Хотя большинство экспертов по-прежнему ожидают, что последствия будут значительными. Отключение от SWIFT также может иметь долгосрочные последствия второго порядка для биткоина и нефиатных валют.

Базовая логика: Россия может попытаться обойти влияние ограничений с помощью комбинации собственной системы и отхода от гегемонии долларовой резервной валюты. Что бы ни произошло в ближайшие дни, будет много разговоров о SWIFT и его роли в ответе на действия России.

Denis Sexy IT 🤖
Очень много разговоров о технологии SWIFT, наткнулся на тред в твиттере как раз на эту тему и вольно его перевел:

SWIFT - сокращенно Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications. Это глобальный кооператив финансовых учреждений, базирующийся в Бельгии.

Он был созд...
Очень много разговоров о технологии SWIFT, наткнулся на тред в твиттере как раз на эту тему и вольно его перевел:

SWIFT - сокращенно Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications. Это глобальный кооператив финансовых учреждений, базирующийся в Бельгии.

Он был создан в 1973 году, когда 239 банков из 15 стран объединились, чтобы создать способ обработки международных платежей. Сегодня SWIFT объединяет более 11 000 финансовых учреждений в 200+ странах.

Если совсем просто и на пальцах – это простая система электронной почты, обеспечивающая безопасные сообщения между ее участниками.

В среднем 40 миллионов сообщений в день - включая заказы, подтверждения платежей, валютные обмены и сделки.

SWIFT фактически не осуществляет никаких переводов или хранения средств, но является важнейшей частью коммуникационной инфраструктуры, обеспечивающие международные денежные потоки.

Это, если хотите, ключевая часть водопровода мировой финансовой системы.

Так почему же сейчас он находится в центре внимания?

Хотя SWIFT не является политической организацией, ее важность для глобальных денежных потоков означает, что она часто рассматривается как геополитический инструмент в рамках пакетов санкций.

Отключение банков страны от доступа к SWIFT ограничивает потоки в эту страну и из нее, что приводит к реальным экономическим потерям.

Это произошло в 2012 году с пакетом санкций против Ирана в отместку за его ядерную программу.

Это рассматривалось в 2013-14 годах в ответ на действия России в Крыму.

Прекращение доступа к SWIFT рассматривается как ОЧЕНЬ значительный шаг, поэтому одно только обсуждение уже является существенным.

Учитывая, последние действия России в Украине, перекрытие доступа к SWIFT в значительной степени "вариант" как часть обширного пакета санкций.

Проблема в том, что это отключение – обоюдоострый меч.

Россия - это огромная экономика с нитями сделок, которые тянутся по всему миру...

Она является ключевым поставщиком энергоресурсов в Европу и на весь мир.

Она является экспортером материалов, необходимых для производства реактивных двигателей, полупроводников, автомобилей, электроники и удобрений.

Отключение России от SWIFT повлияет на поток платежей для этих отраслей.

Известно также, что РФ строит собственную систему-альтернативу с 2014 года, когда в последний раз была угроза отключения SWIFT, что может означать, что страна в состоянии смягчить некоторые последствия отключения для своей экономики.

Хотя большинство экспертов по-прежнему ожидают, что последствия будут значительными.

Отключение от SWIFT также может иметь долгосрочные последствия второго порядка для биткоина и нефиатных валют.

Базовая логика: Россия может попытаться обойти влияние ограничений с помощью комбинации собственной системы и отхода от гегемонии долларовой резервной валюты.

Что бы ни произошло в ближайшие дни, будет много разговоров о SWIFT и его роли в ответе на действия России.

~~~

Если хочется больше деталей, вот статья на английском – Всё про SWIFT

Если хочется больше деталей, вот статья на английском – Всё про SWIFT.

#днрилнр #swift

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Евгений Кондратенко

Бизнес лежит лапками вверх и без отключения SWIFT. Хватило просто запрета валютных платежей.

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14
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Самвел Манукян

Тяжело ударит по бизнесу и вернёмся мы в каменный век с национальной платежной системой «МИР»

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3
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Александр Иванов

В статье неточность. Свою систему мы не строим, а уже построили. Я лично тестировал ее в одном из московских банков ещё в 2015 году. Сценарий работы прост, иностранный банк по интернету подключается к ЦБ и пошли платежи.

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3
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Ivan Susanin

А иностранные банки США, ЕС, Великобритании захотят подключаться? Мне кажется более вероятным, что мы останемся без иностранных брокеров и без возможности перекинуть деньги на счета в иностранном банке, если свифт все-таки решат отключить

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5
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Александр Иванов

Это время покажет. Я знаю только что иностранные банки есть не только в США, ЕС и Великобритании но и в других странах. И ещё банально... но деньги не пахнут.

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5
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Ivan Susanin

Из нормальных стран надежда только на Швейцарию в таком сценарии. Если она захочет в своем нейтральном стиле продолжить работать с россиянами. Боюсь только, в отличие от тех же Interactive Brokers, швейцарские банки на клиентов уровня меня и смотреть не будут.

Думаю, в остальном, к российском аналогу свифта если кто и присоединится, то другие из БРИКС и всякие Беларуси с Монголиями

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2
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Pavel Petel

Не захочет.

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0
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Александр Привалов

иностранные банки есть не только в США, ЕС и Великобритании
 Ну да, можно подключить все банки Африки, например, и сказать что к нашей системе уже 20000 банков подключено.
Проблема в том, что деньги не пахнут, в большинстве своем, именно там.

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0
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Sergei Rozhkov

Введут санкции против этой системы с угрозами вторичных санкций за подключения к ней.

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Igor

Условно все пользуются whatsapp, а РФ откатиться к отправке sms. Неудобно всем кто захочет работать с платежами в РФ.

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4
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Mikhail Che

учитывая, что система разработана в 70-х скорее весь мир сейчас использует смс

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1
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Александр Иванов

Формат нашей системы один в один повторяет поля документа SWIFT. Отличаются лишь элементы шифрования и место нахождение серверов.

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0
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Александр Привалов

Наша система реально хорошая, защищенная и превосходящая аналоги, да только напрягает то, что Россия
строит собственную систему-альтернативу с 2014 года
 и будет строить еще сколько, лет 100? Мы так-то и ОС свои разрабатываем, и чипы, и автомобили, и телефоны, и даже телепорт (была новость, помните?). Толку от этих ежей из говна и палок какой?

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1
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Vladimir Ignatov

Значит как Вотсап и Телеграм

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0
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Pavel Ivanov

ВТБ отключили от Англии, а сегодня вернули 30-дневную лицензию. Кажется, кто-то что-то не учёл.

Иногда нужно сломать систему, чтобы понять её настоящую ценность и весь объём взаимосвязей.

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3
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Ковтун Максим

30 дней могли им дать что б закончить дела быстро.
Да и потом,даже если дадут ещё +30, все время быть на испытательном сроке в 30 дней, так себе развлечение.

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3
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Pavel Petel

30 дней дали клиентам банка перевести свои средства в другие места. Потом все.

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1
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Ann Lukashenko

Как думаете, если отключат свифт, про получение гонораров с западных площадок можно забыть?
Тут наверняка есть те, кто аутсорсит на запад (физ.лица). Кто что думает?
Вывожу через палку и пионер, последний уже сообщил, что работать со счетами в санкционных банках (Сбер точно, ВТБ) не сможет, подключите счёт другого банка. А если отключат ещё и свифт?

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1
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Alexey Levin

Нужно искать другие способы. Крипта или что-то ещё.

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0
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idk91

Так уже у людей которые донаты с иностранных площадок получают приходят письма что их аккаунты невозможно будет использовать.

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0
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justdoit

Всем привет. SWIFT надо отрубать.

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1
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Ivan Susanin

Если сделать саммари статьи, то в случае отключения России от SWIFT, правильно ли я понимаю, что:
1. Переводить валюту (доллары, евро) между счетами в российских банках мы СМОЖЕМ через некий российский аналог SWIFT'а
2. Ни переводить валюту в иностранные финансовые организации, ни получать ее оттуда мы НЕ СМОЖЕМ (имею в виду банки и брокеры в ЕС, США, Великобритании)
3. Сможем ли платить карточками за рубежом? Если упрощенно выражаться, за нашу покупку ведь российский банк должен позднее перевести реальные деньги. Без SWIFT они смогут это делать?

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Евгений Кондратенко

1. Возможно да.
2. Уже сейчас не можем в банках попавших под санкции получать и отправлять валюту зарубеж.
3. Уже не можем картами банков, попавших под санкции расплачиваться в заграничных магазинах (Китай не в счет).

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1
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Komsomol

https://youtu.be/SxzsuTJWdTo

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0
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Leha Shum

Прикол в том что если реально отключат Свифт, то гегемонии доллара конец. Перейдут на крипту и юани….
Потери мира будут гораздо больше чем для РФ.
Поэтому никакого отключения свифт не будет, можете скринить.

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–2
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