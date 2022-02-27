Финансы
Полина Лааксо

Главное в экономике на фоне войны на Украине, день 4: санкции ЕС, ограничения от SWIFT, Intel, AMD, Google, Fedex и UPS Статьи редакции

Собираем новости и события четвёртого дня после начала военных действий: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: Минпромторг

Валюта и рынок

Санкт-Петербургская биржа заявила, что 28 февраля ограничит режим торгов, с 7:00 до 10:00 они будут проходить в режиме переговорных сделок.

Транспорт

Росавиация закрыла небо для авиакомпаний Латвии, Литвы, Эстонии и Словении. Ранее эти страны запретили полёты через своё воздушное пространство для россиян.

Главная немецкая авиакомпания Lufthansa на семь дней прекратила полёты в воздушном пространстве России в связи с «текущей и надвигающейся нормативной ситуацией».

О закрытии неба для российских компаний объявили также Финляндия, Ирландия, Австрия, Дания, Исландия, Бельгия, Швеция, Германия, Италия, Нидерланды, Франция, Норвегия, Северная Македония, Испания, Канада, Португалия и Албания.

Французская авиакомпания Air France остановила полёты над Россией. Следом за ней на неделю отменила полёты финская FinnAir.

В 19:34 по московскому времени все 27 стран ЕС закрыли небо для российских авиакомпаний.

Россия тем временем возобновляет авиасообщение с Индонезией и Китаем, которое было прервано из-за пандемии.

Маршрут, по которому летит самолет из Москвы в Будапешт. Источник: Twitter

Сервисы

Компания Google приостановила монетизацию для «ряда российских СМИ с государственным финансированием» на своих платформах. Это и видеохостинг YouTube, и сервисы вроде поиска Google и почты Gmail. Медиа из России не смогут также использовать свои рекламные технологии монетизации и покупать рекламу через Google Tools. Список таких СМИ не уточняется, как и подробности запретов.

Павел Дуров заявил о возможном ограничении работы Telegram-каналов в России и на Украине, поскольку в мессенджере распространяли всё больше непроверенной информации. «Мы не хотим, чтобы Telegram использовался как инструмент, усугубляющий конфликты и разжигающий межнациональную рознь», — сказал он. Через полчаса после заявления Дуров отменил решение. Сделать это попросили пользователи, для которых мессенджер — единственный источник.

Fedex и UPS приостанавливают отправку посылок в Россию.

Санкции

AMD и Intel временно приостановили поставки продукции в Россию, сообщают источники РБК. Приостановку поставок процессоров подтвердил представитель Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники. AMD и Минпромторг России комментариев не дали, представитель Intel лишь сообщил, что «компания внимательно следит за ситуацией и обеспечивает соблюдение применимых санкций и правил экспортного контроля».

Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, а также Еврокомиссия договорились отключить российские банки от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, пишет РИА «Новости». Под ограничения попадут те банки, против которых уже введены санкции. Но если потребуется, список расширят. Решение также поддержала Япония. Согласно РБК, в SWIFT готовы и ждут правового распоряжения.

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Евросоюз вместе с США, Великобританией и Канадой также заморозит активы Центробанка России и запретит российским бизнесменам использовать свои активы на их рынках. Эти меры, как полагает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, заблокирует российский экспорт и импорт, парализует деятельность ЦБ за рубежом и помешает ему ликвидировать активы, пишет ТАСС.

Европарламент позицию Евросоюза и других стран по вопросам отключения России от SWIFT и заморозки активов поддержал.

США, ЕС, Британия и Канада ограничат россиянам выдачу «золотых» паспортов, получить которые можно за инвестиции в экономику. Мера затронет тех, кто способствует военной операции на Украине, пишет «Коммерсантъ». Португалия приостановила выдачу «золотых» виз россиянам.

Евросоюз запретит все транзакции с Центробанком России.

Реакции

Совладелец финансово-инвестиционного консорциума «Альфа-Групп» Михаил Фридман обеспокоен тем, что кризис угрожает жителям России и Украины. Однако пояснил, что не делает никаких политических заявлений. «Я как бизнесмен несу ответственность за тысячи сотрудников в обеих странах», — сказал он. Об этом написало издание Financial Times. До этого «Альфа-банк» вместе с некоторыми другими российскими банками попал под санкции.

Подписи против войны собирают работники игровой индустрии. Среди них — разработчики компаний, которые выпустили игры «Мор.Утопия» (Ice-Pick Lodge), Fortnite (Epic Games), а также «Ведьмак» и Cyberpunk 2077 (CD Projekt RED).

ВТБ с 28 февраля из-за санкций вынужден повысить ставки по ипотеке на 4 п.п., минимальная будет 15,3%, и остановить на время оформление заявок на рефинансирование ипотеки.

Банк России с 28 февраля возобновляет покупку золота на внутреннем рынке, прекратив в апреле 2020 года.

#днрилнр #новость

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626 комментариев
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Anton Beloborodov

Россия в шаге от превращения в Северную Корею. Но я почему то не вижу панику среди россиян. По старинке они думаю, что это буря скоро закончится и все будет нормально. Скорее всего скоро будет запрет на выезд мужчин до 50 лет в целях обеспечения мобилизационного ресурса.

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243
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Широко Шагая

У нас орков в стране 50%, мне тут заявили что бог садит нас на пост, запрещает порно сайты🤦

47% понимают что это конец, впереди мрак, но терпилы, трусы и лицемеры. У них хаты с краю…

И только 3% понимает все и что то делает…

3% и 97% - вот и вся суть раши

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–51
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Max Baldin

Сложно из Санкт-Петербурга или Москвы говорить за всю Россию. Тем более невозможно анализировать из-за границы. А ваши цифры это что-то из головы, как я понимаю.

Мне скорее кажется что это не лицемерие, а глубокая депрессия. Общество замучено, репрессивная машина отлажена - это все был долгий многолетний плавный процесс. Конституция перестаёт гарантировать свободы, а дела вроде Санитарного показывают, что дотянуться можно когда угодно по любому поводу. А в регионах люди могут просто не иметь ничего кроме зомбо ящика.

Боты и сумасшедшие создают иллюзию единства мнений, но думаю каждый в своем круге общение видит как все переживают и как невыносимы события. По крайней мере я надеюсь.То что происходит в крупных городах это показывает хотя бы отчасти.

Но запомнят только ольгинских троллей.

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245
12 комментариев
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Влад

интересная статистика, а откуда если не секрет?

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8
3 комментария
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Роман Закиев

Дойдёт когда будут искать деньги в дырявых карманах.

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7
1 комментарий
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Rick

3 и 97 это суть человечества. Я так понимаю вы из незалежной?

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1
2 комментария
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Andrey Shevtsov

Так говори что делать надо, герой.

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2
3 комментария
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Максим Абдрахманов

А ты видимо Д'Артаньян?

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0
4 комментария
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Андрей Николаев

47% понимают что это конец, впереди мрак, но терпилы, трусы и лицемеры. У них хаты с краю…
 А ты из каких? Не терпила? Что ж не видно тебя у кремля с требованиями?

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2
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Дмитрий Романов

ты же орк и бот)

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1
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Павел Семенов

Слова "садит" нет.

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1
1 комментарий
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Hannibal AAA

Сейчас все сети заблокируют ,останется только одноклассники и вк.
И не только сети и банки тоже.

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0
2 комментария
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Карфаген должен быть разрушен

Паники сколько хочешь, все банкоматы пустые стоят.
Просто что делать? В наших городах такие же армии мусоров, как сейчас на Украине, только мы безоружны и разобщены, все лидеры давно сидят, за любое инакомыслие - в автозак.
У нас вчера за одиночный пикет студентку посадили. Девочку пожалели на первый раз, всего двое суток дали.
Но это за одиночный пикет с листочком "Нет войне".

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46
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Timur

Где эта девочка была 8 лет ? когда война шла в Донецке и Донбассе ? Почему не выходила, и не говорила нет войне ?

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–98
96 комментариев
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Широко Шагая

Выйдет 5000ч бьют дубинками
Выйдет 50000ч бьют дубинками
Выйдет 500000ч бьют дубинками вместе с вами, тех кто вас обидел

Обычный закон

Просто на Москву вышло 100к из 20 млн ч.

Пока большенство это не осознаёт, будем терпеть

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0
6 комментариев
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Андрей Николаев

Россия в шаге от превращения в Северную Корею
 Во, наконец начало до народа доходить реальное положение дел. А вы думали война ради защиты днр или просто так?)) На то и был расчет, неоднократно тут писал, мы много лет шли к северной корее. Только почему-то у наших план был не самим закрыться, а "получить закрытие извне". Не знаю зачем этот реверанс, народ бы и так не тявкнул. А США с ЕС нам успешно помогли с этим: но не волнуйтесь, у них скоро начнется четвертая промышленная революция, так что радоваться положению их граждан нам тоже не долго осталось. Как они сами обещают - до 2030 года все произойдет... А у нас самое страшное будет тогда, когда изобретут чебурнет. Вот увидите, только изобретут, как США тут же отключит нам обычный инет)

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15
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Ware Wow

это лишь одна из версий и верится в нее с трудом.
скорее всего банальная геополитика и все.
и те же США отреагировали бы примерно так же, вообще никаких сомнений.

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4
1 комментарий
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Сам Такой

Не знаю зачем этот реверанс, народ бы и так не тявкнул
Этот реверанс нужен Западу. Им нужен враг и политическая напряженность, а не самозакрывшаяся страна, жителей которой можно лишь пожалеть.

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1
3 комментария
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Ivan Zamorev

ну что блин за сравнения! у нас такие мощности у тажелой промышленности, что Корея Северная даже не близко! и свобода такая, что кроют власть даже матом)) да, сложно, будем кооперироваться, мы все граждане России и будем дальше работать и делать добрые дела! Надеюсь переговоры уже там начинаются...

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–7
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Mishka

По старинке они думаю, что это буря скоро закончится и все будет нормально.
 Это да. Наркоманы в Пульсе собираются покупать Сбер по любой цене, ведь ЭТО СБЕР!

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11
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Виталий Чухнов

Надо доллар брать. Я верю в своего президента. Он всё уронит.

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7
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Сам Такой

Я просто в шоке. Мне недавно звонит приятель и спрашивает, что я думаю о покупке сбера. Вроде вполне адекватный человек, понимает весь ужас ситуации с войной. Пришлось проводить воспитательную беседу, чтобы не лез в это дерьмо.

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0
14 комментариев
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Ilya Plushkin

Да кстати они там все отбитые какие то наглухо

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0
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Timur

Все будет хорошо, можно бесконечно паниковать, и говорить как все плохо, но что это даст ? Надо стараться преодолевать любые трудности, какие бы они небыли.

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1
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David O'Neil

Расскажите как преодолеть ботоксно-плешивую трудность, засевшую в кремле? Других трудностей у России нет: есть замечательные ученые (правда уже уехали за границу), прекрасные ITшники (правда они уже в google, amazon), выдающиеся экономисты (правда уже преподают во Франции), замечательные объективные журналисты (правда многих уже убили), общественные деятели (правда отравленные запрещенным химическим оружием, а ныне находящиеся за решеткой).
Кстати ты бот хоть и сидишь на зарплате, но жить будешь в этом же концлагере со всеми, а дети будут умирать на очередной войне.

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17
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Ржавая вилка

Правильно! Нас еб**т, а мы - крепчаем! Браво!)

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2
5 комментариев
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Andrei Makar-Uvarov

Вам бы очень хотелось бы увидеть панику да?

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–6
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Anton Beloborodov

Хотелось бы не панику, а логику в соотечественниках видеть. Пока в их головах какой то хаос твориться.

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7
3 комментария
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Andrei Makar-Uvarov

У меня еще один почитатель Иван Гессе который минусует все. Друг, давайте же минусовать и этот комментарий.

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–5
1 комментарий
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Джон Сноу

Россия великая ядерная держава и такой будет! Враги десятилетиями крались а границам России не для того что бы сделать ее счастливой!

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–1
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Dudka Trubnik

С таким президентом и враги не нужны

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6
1 комментарий
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Ware Wow

Ну не в шаге конечно.
Да и долгосрочно еще не ясно как это все отразится.

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3
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Максим Чистяков

В шаге - это как именно измеряется?

Я, может, не достаточно глубоко вижу ситуацию - меня обязательно поправят - но все введённые санкции выглядят как какие то полумеры.
От Swift, конечно, отключили, но только несколько банков. Ограничения Google касаются только провластных СМИ. Поставки западных OEM вендоров на паузе, но исключительно из за торговой неопределённости. Про запреты поставок ПО пока не слышал.

Пока самое ощутимое - это падение рубля и повсеместная русофобия, которая из пропогандистского мифа стала осязаемой реальностью. Эта одна из неприятностей, с которой мы будем жить ближайшие лет 30.

Мне кажется, что не стоит сгущать краски, как ни странно. Следует дождаться переговоров.

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2
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Штуки из труб

Вы видите превращение, другой не видит, а что будет - никто не знает. Паниковать-то зачем? Что вам даст паника? В любой ситуации надо думать головой и быть человеком.

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1
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Anton Beloborodov

Если ваш дом горит, то надо паниковать и бжать. Если начнете размышлять о том, сгорит дом или не сгорит, будет только хуже.

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3
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Pavel Osadchuk

в шаге? этот фарш уже не провернуть назад

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1
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Covid 19

И не думайте, что само рассосётся, кровь ему нравится, кровь будет литься, не в Украине, так в другой стране.

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1
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Sergey Ontime

А что изменится от того, как кто-то думает? Или есть предложения, как влиять? Только не надо говорить про иллюзии влияния.

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0
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Марк Нилов

Пока ьни хьеб не увидят по 500 рублей мозг никто не включит.

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0
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Андрей Дамидов

Если война на Украине это война Путина за личную власть в России, то он либералов уничтожил. А какая Корея из этого получилась людям, которые дерутся за личную власть без разницы

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0
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BLVCK SQUARE

Я чуть смузи не подавился

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Eugene Danilov

Россия в шаге от превращения в Северную Корею. Но я почему то не вижу панику среди россиян
может потому что Россия вовсе не в шаге от превращения в Северную Корею?

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0
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Silverjohn

А что мы, должны бегать кругами и кричать помогите, что-ли?
У меня 10 сотрудников за которых я отвечаю, налоги, зарплаты, социальная ответственность, жена, алименты.
Остаётся расслабиться и получать удовольствие, хули ещё делать.
В панике нет никакого смысла.

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0
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Олег Андреевич

Вы уже уехали или из Украины и пишите?

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0
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Михаэль Эликан

Не видите паники?
Это очереди в банкоматы Тинькофф за снятием $

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0
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Сергей Пурюшин

Скажите, а в каком месяце надо сажать картошку, морковку, лук в средней полосе? Надо весну распланировать

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92
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Владимир Ларин

на майские праздники, все отлично вырастет, если не будет сметено ядерным ударом

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65
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sse

нужно сажать за 5 дней до ядерного удара, сорняки поснесет хоть, а морковочка удобрена будет.

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19
1 комментарий
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Илья Плотников

В принципе, в мае уже безопасно. При должном уходе можно получить довольно хорошую урожайность даже в средней полосе рискованного земледелия

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14
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Ed M

Пойду семян куплю и бензин для культиватора и генератора. Нахер этот газон.

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5
5 комментариев
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Денис Колокольцев

когда по ночам гарантированно не ниже +10, рассадным способом - от указанной даты -65 дней для перца, -50 для томатов, -30 для огурцов.

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5
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Сергей Пурюшин

Вот это полезно, спасибо. А сорт картошки какой лучше брать: Беллароза, Импала, Удача, Скарб?

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0
2 комментария
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Ковтун Максим

А вот это скоро будут тут главные темы)))

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5
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Jjjj Jjjj

Вообще в мае. Учитывая санкции, желательно ещё научиться изготавливать примитивные орудия труда

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2
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Андрей Кириллов

Да там нужны-то только лопата и потом мотыга.

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0
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Наил

Если серьезно - в мае, конец мая ;)

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1
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Михаил Похеров

Самый безобидный комментарий в теме))

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1
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Boris Treukhov

Зависит от заморозков, но картошку прикопать можно и укрыть немного если температура на грани минуса.

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0
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Игрок

Что я понял за эти три дня. Украина так просто не отдаст страну, ЕС ей поможет частными военными компаниями. Плешивый карлик не любит проигрывать. Настал АД для русских.

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53
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Ковтун Максим

Вот тоже приходят мысли, что не получилось маленькой победоносной войны.
23 был выходной, 24-25 народ в шоке, 26-27 выходные. К ним и планировали видимо закончить. Не вышло.
В понедельник может начаться массовое осознание о том что происходит.
Когда начнут отменять заказы, когда полетят письма в почту, когда начнётся обсуждение в курилке, когда руководство начнёт осторожно говорит о плане В.
А за Украину начинают вписываться пока не людьми, но оружием. Это уже серьёзно.
Даже на бытовом уровне понятно, что переговоры с Германией, которая поставляет туда свое оружие будут очень неприятными по любым вопросам.
По сути они воюют против РФ.
Насколько это было продумано. Или...
И если не было продумано, то...
Мы за последние дни не видим учителя истории по тв. Да и голоса в медиа звучат редко.

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66
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Andrei Mesherjakov

Да, план явно не удался. По крайней мере то что мы видим, это провал. А стране, с которой ранее считались только из-за военной мощи, заднюю давать не вариант.

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6
25 комментариев
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Максим Чистяков

Сам удивился, но я к вечеру воскресенья вдруг стал уверен, что наш шальной все рассчитал с пугающей прозорливостью.
Уже писал выше - все санкции похожи на полумеры.
Поддержки от НАТО и США нет - только деньгами и оружием, то есть ресурсами. Красивы жест, но не более в этой ситуации.
Байден регулярно заявляет, что молится за Украину и что США и НАТО не угрожают России.
Зелинский обратился вообще везде, куда только можно со всеми просьбами, но по сути дела страну никто не поддержал в итоге, кроме грозных обещаний - никаких действий.
Украина отказалась встречаться в Белоруси - в итоге согласились.
Войска в Киеве. Сводка Нехты о потерях явно завышена, мы там потеряли уже 150 танков по их данным.

Мне даже стыдно это писать, зато будет честно - я уверен, что произошедшее в итоге даст путину +100 очков.
Другое дело, что цена этому человеческие жизни. Я б, конечно, не готов был умереть за любую, даже самую гениальную многоходовку.

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–1
3 комментария
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Марк Нилов

План очевидно провалился поэтому намечалпсь встреча в минске, но украина отказалась т. к больлая поддержка запада. Киев вряд ли возьмут, но скажут что операция выполненна.

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2
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Игорь Протасов

Людьми тоже.
Добровольцами

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0
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Чижик Пыжик

Думаю что не к выходным. Уже от 2 министерств РФ были приписки про прогнозы к 2 марта.

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–2
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Alexander Ustimenko

ЧВК не идиоты впрягаться в бои с регулярной армией, оружием да, завалят.

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8
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Vladimir Kadalashvili

весь мир увидел боеспособность вашей регулярной армии

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30
1 комментарий
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Алексей Бобр

В прямое боестолкновение - нет, а вот устроить герилью при активной поддержке местного населения они вполне могут. Плюс на их стороне полноценная аэрокосмическая разведка ужасной наты.

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4
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Evgeni Nabokov

Вы представляете эту войну как сражение фронтов, а это чистой воды "афганистан с современным и беспрерывно поставляемым оружием, а так же очень враждебным и обозлённым населением.
Вспомните сколько маленький Грозный брали и вообще продвигались по Чечне.

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3
1 комментарий
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interzone Макс

Папей таблетки и закупи долларов)))))

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15
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Михаил Похеров

Сказал человек на русском

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–3
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Абырвалг Абырвалг

Наблюдается отрицательный экономический рост вследствие рывка без раскачки ?

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71
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Широко Шагая

Ну хоть куда то рост, а то стагнация надоела

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2
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Карфаген должен быть разрушен

А мне нормально было "стагнировать" по 15% в год(

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2
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sse

вследствие хлопков спецоперации

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1
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Andrei Mesherjakov

Это все покажет миру что без России можно жить, да просядут финансово на некоторое время, потом восстановятся обратно.
И у нас останется не так много вариантов, в изоляции.
Я не понимаю как можно так газовать, имея экономику которая только потребляет🤦🏻‍♂️, тем самым зависит сильнее всех от других.

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38
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Карфаген должен быть разрушен

Рассчитывали на трусость Зеленского и цветы от местных. Быстро бы договорились, Европа с США на тормозах все спустили бы

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18
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Pavel Petel

Насмотрелись собственной пропаганды и сами в нее поверили.

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55
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Ware Wow

Там же не настолько тупые, это серьезный процесс с колоссальной подготовкой, в том числе на уровне анализа социологии, уверен никаких иллюзий глобальных не было

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1
7 комментариев
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Михаил Похеров

Никто явно не рассчитывал на второе

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0
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Интернет Магазинов

Геноцид

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0
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Михаил Похеров

Людей на Донбассе

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–4
1 комментарий
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Hannibal AAA

Царь -непобедим.
Долой царя!!!

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–1
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Михаил Похеров
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–7
4 комментария
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Широко Шагая

О - оптимист

Г - глупец

Не восстановиться, пока царь будет

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–4
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Костик Клявиньш

он не про российскую экономику

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1
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Роман Закиев

Скоро киркой будем землю пахать...

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33
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Роман Закиев

Дополню.... Долго ещё будем терпеть?

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9
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Chok Chok

"Нравится, не нравится – терпи, моя красавица"

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20
3 комментария
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Andrei Makar-Uvarov

Вы не жили в Европе. Вот где деревня и отсталость.

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–47
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Andrei Makar-Uvarov

Я прожил в европе 3 года. А можно агрументы вместо минусов?

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–40
48 комментариев
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G B

прелесть какая.

Вот где деревня и отсталость.
вот стоит такая деревня где-нибудь в Баварии, а в ней завод. где в том числе делают лопатки турбин реактивных двигателей.
а в другой деревне фабрика промышленных роботов Yaskava.
загнивают, короче.

то ли дело у нас в деревне, кто на заработки не свалил, спился нафиг уже давно.

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10
1 комментарий
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Лошара энд-Кантара

Хм, потому видимо в эту "отсталую деревню" пытаются всем правдами и неправдами попасть все мало-мальски с мозгами из таких неофашистских и террористических недоразумений как РФ, Иран, Китай, и им подобные бантустаны?!! 🤔

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1
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Артемий Володин

Причем тут Европа вообще? Какая разница, как там? Независимо от того, хорошо или плохо в Европе, у нас будет полная жопа скоро. Либо Китай нам свой хер по самые гланды засунет. Других вариантов нет.

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1
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Вячеслав Устинов

Средняя продолжительность жизни в стране - удобная и вполне объективная метрика "отсталости". В России по меркам Европы живут немного

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0
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AnusAnonymus

Проблема даже не в Swift или временных санкциях, а в том, что еще десять лет назад страна была привлекательна для инвесторов. Многие международные компании инвестировали в перенос или расширение прозводства из-за выгодных энергоносителей и относительной стабильности региона.
Теперь же кто будет уверен, что завтра его российский филиал не будет прикроют или ограничат?

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44
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Штуки из труб

А что, в России какие-то иностранные филиалы прикрыли или ограничили? Нет. А вот в Штатах филиалы иностранных компаний периодически ограничивают. И? Исходя из вашей логики, Штаты должны быть очень непривлекательны для инвистиций.

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–7
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Штуки из труб

И конечно, же забавно всегда читать какие-то комментарии, претендующие на серьезность, от анонимов. У меня складывается такое впечатление, что вот эти прозападники (или еще кто) такие трусы, что даже вот такие невинные комментарии боятся писать под своим настоящим именем. А чего боитесь-то? Что вы такого опасного сказали? Смешно. Эдакие бунтари на минималках.

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–6
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Ольга Алешина

Мы просто забыли, что у нас демократия и свобода слова. И людей не винтят сейчас за плакатики "нет войне". Да и срок 20 лет за госизмену нам не пообещали

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1
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Ольга Алешина

Мы просто забыли, что у нас демократия и свобода слова. И людей не винтят сейчас за плакатики "нет войне". Да и срок 20 лет за госизмену нам не пообещали

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0
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Ольга Алешина

Мы просто забыли, что у нас демократия и свобода слова. И людей не винтят сейчас за плакатики "нет войне". Да и срок 20 лет за госизмену нам не пообещали

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0
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Ольга Алешина

Мы просто забыли, что у нас демократия и свобода слова. И людей не винтят сейчас за плакатики "нет войне". Да и срок 20 лет за госизмену нам не пообещали

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0
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Ольга Алешина

Мы просто забыли, что у нас демократия и свобода слова. И людей не винтят сейчас за плакатики "нет войне". Да и срок 20 лет за госизмену нам не пообещали

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0
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Game Topia

VC - поставьте автобан постам про войну и все что с ней связанно. Это порно уже одолело до предела.

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–174
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42 комментария
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Геннадий Черкасов

Ага. Как люди в Донецке

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–30
13 комментариев
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Andrei Makar-Uvarov

Очередной стыдящийся?

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–1
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Game Topia

Здоровый человек подобного бы не пожелал.

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1
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Широко Шагая

Цинично и трусливо, будешь делать вид что император не уничтожает всем нам жизнь?

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17
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Andrei Makar-Uvarov

Цинично и трусливо буду говорить что пора отвыкать говорить за всех.

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–3
1 комментарий
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Valentin Budaev

Это император санкции накладывает?

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–2
2 комментария
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Vladimir Kadalashvili

Началась программа по денацификации и демилитаризации России. Так это называется господа хорошие. Экономику России будут мочить.

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38
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Forgotten Games

Будут? Ее, если вы не заметили, пытаются мочить уже давно. Сейчас просто продолжают.

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–6
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Дмитрий Струков

Ее мочит лишь один человек - Путин.

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2
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Rudolf Boiars

Значит война будет до конца. Жаль.
Купировать страну и всё её финансы это путь в один конец.

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27
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Farkhod Daniyarov

Цель санкции разорвать в клочья российскую экономику для остановление агрессии россии в Украине.

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1
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Valeriy Dik

"Разорвать в клочья" займет месяцы. Возможно, годы. Как это поможет остановить войну здесь и сейчас? У этих санкций иные цели.

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58
3 комментария
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Corbyan

Тем кто начал войну плевать на санкции. Им денег хватит до конца жизни их и их детей. На экономику и народ им плевать также.

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43
10 комментариев
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Rick

Что бы остановить агрессию, нужно сдавать украину и не раздавать и продавать оружие людям, а так же не посылать наемников, что активно делается западными партенерами.. Цель санкций совсем другая.

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–14
7 комментариев
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Александр Антонов

Только прикол в том, что вот эти вот "разорвать в клочья" ведут к тому, что только эскалация будет. Собственно этого и добивается запад им не выгодно чтобы быстро все закончилось.

Лично для меня понятно, что запад хочет превратить это в долгую и им невыгодно чтобы быстро все закончилось.

А люди думают простые вот сейчас купируют и все отступят, только смысла отступать если уже столько ввели и такая цена будет?

Вопрос риторический, отвечать не нужно.

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3
2 комментария
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Виктор Якунин

Ты видимо не понимаешь, что даже в самом худшем сценарии экономика будет погибать годы, даже десятилетия. Украину разбомбить до состояния пустыни у России хватит сил за куда меньшее время.

Сейчас даже если и намечалась война на пару дней, то осталась лишь победа. Только полная капитуляция войск Украины.

Чтобы потом можно было выгодно играть ей в мировой политике. Вывести войска и показать всему миру, что это был локальный конфликт и никакая экспансия России не нужна.

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–2
13 комментариев
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Valentin Budaev

Каким образом санкции морут остановить агрессию? Все наоборот - чем больше санкций, тем дальше эскалация.

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–1
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Kit Markovich

Для начала, необходимо справиться со своей агрессией и писать правильно название государств, раз уж на то пошло. Как дети малые, ей-богу..

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0
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Andrei Mesherjakov

Интересно было бы если ЕС сказал: " всем у кого РФ паспорта, могут из обменять на паспорт ЕС"🤣🤣
Был бы уникальный случай)

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32
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sse

ща Украину примут в ЕС, а потом они проведут референдум о присоединении к РФ, и соответственно многоходовочка РФ=ЕС

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10
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Valery Oficerov

Тогда война бы закончилась примерно за сутки 😄

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7
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Ed M

Зачем им это?

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1
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Денис Савицкий

Утечка мозгов из страны

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2
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SilanseR

Ну все что и кто кроме ЦБ сдерживал курс? Где его теперь предел? 200-300-500?

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19
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Иосиф Виссарионович Сталин

Цены на нефть. В сферической экономике свободной от геополитики если оставить центробанку хотя бы 200 миллиардов, и отменить бюджетное правило, курс бы скатился к 30 при нынешних ценах на углеводороды. Но че щас будет хз - всё слишком глобализированно и повязано , рашке могут закрыть выход к рынкам но при этом 2\3 предприятий крупных в россии иностранные. Неизбежно лишь одно - соснет как всегда рабочий класс.

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33
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Иван Иванович

Именно. Что бы не происходило, сосет простое население.

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4
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Евгений Германов

не скатился бы! по 30 его захотят купить все и ещё чуть больше, дальше объяснять?

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1
13 комментариев
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Dudka Trubnik

К 30 не скатится, потому что за эти 8 лет реальная инфляция рубля уже процентов 100%+

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0
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Иван Иванович

Тут может произойти всё, что угодно.
Представьте если ЦБ введет мораторий на покупку и продажу валюты, а все платежи будет проводить только в рублях? Европа вводит санкции против всех, но оставляя себе питание в виде энергоресурсов. От свифта эти банки отключать не будут. Европа заморозила активы ЦБ? Ну вот правительство скажет, что эти средства пусть учтут в честь погашения внешнего долга РФ, а это покроет его полностью. Просто пока ответная политика РФ и ЦБ напоминает потакание всему миру. Вывести из финансовой сферы Россию это не так просто для мира. Дефицит пшеницы в виде 50-60млн тонн, 178млрд кубов газа и т.д. Переориентировать потребление на внутренний рынок? Легко, но никто не делает и не сделает. Это всё похоже на двойную игру, где ЦБ явно не за россиян

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16
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sse

активы ЦБ по большей части в физическом золоте, его можно поменять на юани и покупать все в Китае. А дефицит долларов и евро покрывать экспортом сырья, который пока не останавливают.

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–4
2 комментария
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Пит Подлый

На тему ЦБ Дерипаска много чего писал в своем телеграмме. Еще не все возможности использованы и сейчас самое время ЦБ начать действовать.

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–1
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Farkhod Daniyarov

Вангую: под 1000 будет

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–6
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Anatoliy Lyashenko

Ни одно предсказание Ванги не сбылось 😉

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0
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Артём Календжян

перебор

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–1
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Артём Палённый

На фото украинская зенитная ракета, выпущенная из Бука, попала в жилой дом.

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22
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15 комментариев
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sse

калибры летят без дымового следа, а на видео была ракета ВСУ, и думаю, что для провокации от безисходности своего плачевного положения

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4
1 комментарий
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Сергей Паршинцев Parshintsev Sergey

Вне зависимости от того, чья ракета - никто не погиб по данным Киева. Так что не нагнетайте.

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3
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Егор Демешко

С регистрацией!

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3
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Михаил Похеров

На фото

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–26
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Михаил Похеров

Как на счёт фото Донбасса?

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–14
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Владислав

Да что вы со своим Донбассом? Там закончилось бы все за пару месяцев. Отстроили бы его и все. Но пришли промытые мозги затянули это все на 8 лет, буряты, псковские десантники, грушники, кобзоны, пореченковы, все это благодаря вам. Вы своих граждан от собак защитить то не можете, а лезете в другую страну.

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20
1 комментарий
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Ярик Шляхов

Как насчёт фото процветающей Абхазии Приднестровья курортов Сирии ?

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11
1 комментарий
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Александр Антонов

А все молчат, что там и как в Донбасе. Никого там мирные жители не интересуют и жертвы тоже. Просмотрел все зарубежные сми и там ни слова про домбасс и потери среди мирного населения. Наверно это просто не то.

Но там бомбят и мирных и военных.

Запад с США хотят чтобы и на Украине также стало чтобы и мирных и военных. Поэтому сейчас будут пытаться накачивать всевозможным оружием.

Им всем пофиг, у них свой интерес.

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–4
1 комментарий
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Ivan Demidov

На Донбассе такая же война с Россией. Война это плохо, но когда иностранные военный пытаются оккупировать твою территорию, то приходится воевать. Если есть силы.

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4
2 комментария
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Dmitry Kiselyov

Добрый день, я из Украины, живу в Киеве.
Россия зашла в ночь и пыталась блиц-кригом получить контроль над ключевыми точками - Харьков, Чернигов, Одесса, Харьков, Суммы, Мариуполь, Днепр, Суммы. Цель была поделить Украину на 2 части. Но самая главная задача была получить контроль над Киевом и сместить власть.
Наши войска были готовы, проводились учения и мы смогли дать отпор в первый день и полностью мобилизоваться на второй и последующие дни.
На текущий момент Украина под полным контролем за украинцами.
Ваших солдат продолжают посылать на убой. В большинстве - это молодые ребята, без подготовки, которым просто приказали, у них нет мотивации, они не знают что делать, они не понимают зачем. Они дезориентированы и не понимают местность, им не дают связь, чтобы они слышали про свои потери. Весомое количество сдается в плен, находят брошенные танки и технику. Не хватает русским топлива, танки останавливаются на дороге, все поставки уничтожаются. Для этого было предпринято многое, разрушено множество мостов, железнодорожные дороги - все поставки отдаленные от границ отрезаны. Каждый ваш шаг просвечивается украинским народом.
На 3 и 4 день, вы начали пускать ракеты по гражданским домам и даже по детским садам, где находятся убежища, во всех этих местах нет боевых действий.

Вы не представляете сколько техники вы потеряли за 4 дня:
Самолеты - 27
Вертолеты - 26
Танки - 146
Бронированные машины - 706
Артиллерия - 46
ЗРК БУК - 1
Град - 4
Автомобильная техника - 30
Цистерны - 60
БпЛА ОТР - 2
Кораблей - 2
Солдат - 4300 (больше, чем за всю историю Сирии)

На 3, а уже на 4 день активность военных действий почти свелось до нуля, вы почти всё потеряли, а теперь Путин просит Белорусь помогать ему. План провалился полностью, Украина одерживает победу. Задумайтесь, что вас ждет дальше.

Украинские добровольцы в военкомат стоят круглосуточными очередями. Гражданские делают коктейли молотова и придумали для вас название "Бандера-смузи". Каждый украинец помогает чем может - перевозят на машинах груз, делают поручения, жертвует деньги, занимаются волонтерской работой, создают территориальную оборону. Мы едины. Вся европа нам поставляет оружие и оно уже давно прибыло, огромное количество стингеров и джавелинов
Весь народ украины не хочет войны, но мы не будем жить в вашем мире.
Мы не хотим, чтобы вы несли свой мир к нам. Оставьте его себе.

Другие новости. Клан Дудаева сделал официальное заявление - они с украинским народом и будут воевать против кадыровцев. Во время чеченской войны, Кадыровцы убили Дудаева и заняли власть, Дудаев был первым президентом Чечни. Клан Дудаева покинул чечню, уехал в европу и украину. Кровная месть.

Про санкции вы знаете. Закрытое воздушное пространство, замораживание финансов и финансовых поток, блокирование товарного рынка и изоляция России от цивильного мира. Китай не стоит стороной и отказался от вашей нефти.

Мир отказался сотрудничать с властью Путина, переговоры ничего не исправят.

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7
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sse

ты идиот? да вы каждый пук выкладываете в телегу. Где же можно посмотреть фото/видео сбитых 27 самолетов и 26 вертолетов ?
дезориентированы ? там новейшие системы связи/навигации и радио-электронной борьбы. Вам осталось неделя без топлива и снабжения, тупо есть нечего будет.

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–1
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Dmitry Kiselyov

Я живу в Киеве, в центре боевых действий, ты мне еще рассказывать будешь то, что тебе по телику сказали? Нам поставляют 12000т топлива союзники, магазины продолжают работу и поставляется еда первой необходимости. Ваши мародерствуют продуктовые в пригородах. Открывай каналы и смотри сам. Мне тебе что-то доказывать нет смысла.

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8
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микки лол

Да, у нас все так плохо, что давят на Лукашенко, чтобы вступил в конфликт, а контрактники из Белгорода просто отказались ехать на убой в Украину.

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1
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Sergio Molotkoni

Запомню этот твит, просто интересно, чем в реальности все закончится

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0
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sse

ждать недолго думаю)

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1
1 комментарий
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Широко Шагая

Каждый народ достоин своего правителя

Каждый правитель действует в рамках дозволенного народом

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–7
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Михаил Похеров

Никто никого не спрашивал, как с одной стороны, так и с другой

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11
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Широко Шагая

Блеснул умом орк

Я уже видел выше твою логику, обычное орчье отсутствие логики

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–13
1 комментарий
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Владислав Егоров

Инфантильный пиздеж работавший в средние века с очень малой вероятностью будет работать в наше время, спорить с этим как раз таки только орки и могут

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1
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Artem 69

А еще несколько дней назад некоторые существа радостно улюлюкали и говорили от каких технологий нас могут отрезать. Получите-скушайте

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9
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Тимофей Чекулаев

ДИЗАЙНЕРЫ, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ! ПИШИТЕ В ЛС! МЫ можем создавать пропагандистские материалы в поддержку Российской армии!!!!

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–40
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Фрау Мюллер

да не позорьтесь уже ради бога. Воины пропаганды войны

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14
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Дмитрий

Ловите-
Война пришла и мира нету
Спасибо Путину за это!

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1
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Alexander Kochetov

Отличная инициатива на самом деле. У меня есть креативная идея на эту тему. Путин с оторванной головой Зеленского в руках.

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