Главное в экономике на фоне войны на Украине, день 4: санкции ЕС, ограничения от SWIFT, Intel, AMD, Google, Fedex и UPS Статьи редакции
Собираем новости и события четвёртого дня после начала военных действий: о рынках, банках и реакциях компаний.
Валюта и рынок
Санкт-Петербургская биржа заявила, что 28 февраля ограничит режим торгов, с 7:00 до 10:00 они будут проходить в режиме переговорных сделок.
Транспорт
Росавиация закрыла небо для авиакомпаний Латвии, Литвы, Эстонии и Словении. Ранее эти страны запретили полёты через своё воздушное пространство для россиян.
Главная немецкая авиакомпания Lufthansa на семь дней прекратила полёты в воздушном пространстве России в связи с «текущей и надвигающейся нормативной ситуацией».
О закрытии неба для российских компаний объявили также Финляндия, Ирландия, Австрия, Дания, Исландия, Бельгия, Швеция, Германия, Италия, Нидерланды, Франция, Норвегия, Северная Македония, Испания, Канада, Португалия и Албания.
Французская авиакомпания Air France остановила полёты над Россией. Следом за ней на неделю отменила полёты финская FinnAir.
Россия тем временем возобновляет авиасообщение с Индонезией и Китаем, которое было прервано из-за пандемии.
Сервисы
Компания Google приостановила монетизацию для «ряда российских СМИ с государственным финансированием» на своих платформах. Это и видеохостинг YouTube, и сервисы вроде поиска Google и почты Gmail. Медиа из России не смогут также использовать свои рекламные технологии монетизации и покупать рекламу через Google Tools. Список таких СМИ не уточняется, как и подробности запретов.
Павел Дуров заявил о возможном ограничении работы Telegram-каналов в России и на Украине, поскольку в мессенджере распространяли всё больше непроверенной информации. «Мы не хотим, чтобы Telegram использовался как инструмент, усугубляющий конфликты и разжигающий межнациональную рознь», — сказал он. Через полчаса после заявления Дуров отменил решение. Сделать это попросили пользователи, для которых мессенджер — единственный источник.
Санкции
AMD и Intel временно приостановили поставки продукции в Россию, сообщают источники РБК. Приостановку поставок процессоров подтвердил представитель Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники. AMD и Минпромторг России комментариев не дали, представитель Intel лишь сообщил, что «компания внимательно следит за ситуацией и обеспечивает соблюдение применимых санкций и правил экспортного контроля».
Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, а также Еврокомиссия договорились отключить российские банки от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, пишет РИА «Новости». Под ограничения попадут те банки, против которых уже введены санкции. Но если потребуется, список расширят. Решение также поддержала Япония. Согласно РБК, в SWIFT готовы и ждут правового распоряжения.
Евросоюз вместе с США, Великобританией и Канадой также заморозит активы Центробанка России и запретит российским бизнесменам использовать свои активы на их рынках. Эти меры, как полагает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, заблокирует российский экспорт и импорт, парализует деятельность ЦБ за рубежом и помешает ему ликвидировать активы, пишет ТАСС.
Европарламент позицию Евросоюза и других стран по вопросам отключения России от SWIFT и заморозки активов поддержал.
США, ЕС, Британия и Канада ограничат россиянам выдачу «золотых» паспортов, получить которые можно за инвестиции в экономику. Мера затронет тех, кто способствует военной операции на Украине, пишет «Коммерсантъ». Португалия приостановила выдачу «золотых» виз россиянам.
Реакции
Совладелец финансово-инвестиционного консорциума «Альфа-Групп» Михаил Фридман обеспокоен тем, что кризис угрожает жителям России и Украины. Однако пояснил, что не делает никаких политических заявлений. «Я как бизнесмен несу ответственность за тысячи сотрудников в обеих странах», — сказал он. Об этом написало издание Financial Times. До этого «Альфа-банк» вместе с некоторыми другими российскими банками попал под санкции.
Подписи против войны собирают работники игровой индустрии. Среди них — разработчики компаний, которые выпустили игры «Мор.Утопия» (Ice-Pick Lodge), Fortnite (Epic Games), а также «Ведьмак» и Cyberpunk 2077 (CD Projekt RED).
Банк России с 28 февраля возобновляет покупку золота на внутреннем рынке, прекратив в апреле 2020 года.
Россия в шаге от превращения в Северную Корею. Но я почему то не вижу панику среди россиян. По старинке они думаю, что это буря скоро закончится и все будет нормально. Скорее всего скоро будет запрет на выезд мужчин до 50 лет в целях обеспечения мобилизационного ресурса.
У нас орков в стране 50%, мне тут заявили что бог садит нас на пост, запрещает порно сайты🤦
47% понимают что это конец, впереди мрак, но терпилы, трусы и лицемеры. У них хаты с краю…
И только 3% понимает все и что то делает…
3% и 97% - вот и вся суть раши
Сложно из Санкт-Петербурга или Москвы говорить за всю Россию. Тем более невозможно анализировать из-за границы. А ваши цифры это что-то из головы, как я понимаю.
Мне скорее кажется что это не лицемерие, а глубокая депрессия. Общество замучено, репрессивная машина отлажена - это все был долгий многолетний плавный процесс. Конституция перестаёт гарантировать свободы, а дела вроде Санитарного показывают, что дотянуться можно когда угодно по любому поводу. А в регионах люди могут просто не иметь ничего кроме зомбо ящика.
Боты и сумасшедшие создают иллюзию единства мнений, но думаю каждый в своем круге общение видит как все переживают и как невыносимы события. По крайней мере я надеюсь.То что происходит в крупных городах это показывает хотя бы отчасти.
Но запомнят только ольгинских троллей.
интересная статистика, а откуда если не секрет?
Дойдёт когда будут искать деньги в дырявых карманах.
3 и 97 это суть человечества. Я так понимаю вы из незалежной?
Так говори что делать надо, герой.
А ты видимо Д'Артаньян?
47% понимают что это конец, впереди мрак, но терпилы, трусы и лицемеры. У них хаты с краю…
А ты из каких? Не терпила? Что ж не видно тебя у кремля с требованиями?
ты же орк и бот)
Слова "садит" нет.
Сейчас все сети заблокируют ,останется только одноклассники и вк.
И не только сети и банки тоже.
Паники сколько хочешь, все банкоматы пустые стоят.
Просто что делать? В наших городах такие же армии мусоров, как сейчас на Украине, только мы безоружны и разобщены, все лидеры давно сидят, за любое инакомыслие - в автозак.
У нас вчера за одиночный пикет студентку посадили. Девочку пожалели на первый раз, всего двое суток дали.
Но это за одиночный пикет с листочком "Нет войне".
Где эта девочка была 8 лет ? когда война шла в Донецке и Донбассе ? Почему не выходила, и не говорила нет войне ?
Выйдет 5000ч бьют дубинками
Выйдет 50000ч бьют дубинками
Выйдет 500000ч бьют дубинками вместе с вами, тех кто вас обидел
Обычный закон
Просто на Москву вышло 100к из 20 млн ч.
Пока большенство это не осознаёт, будем терпеть
Россия в шаге от превращения в Северную Корею
Во, наконец начало до народа доходить реальное положение дел. А вы думали война ради защиты днр или просто так?)) На то и был расчет, неоднократно тут писал, мы много лет шли к северной корее. Только почему-то у наших план был не самим закрыться, а "получить закрытие извне". Не знаю зачем этот реверанс, народ бы и так не тявкнул. А США с ЕС нам успешно помогли с этим: но не волнуйтесь, у них скоро начнется четвертая промышленная революция, так что радоваться положению их граждан нам тоже не долго осталось. Как они сами обещают - до 2030 года все произойдет... А у нас самое страшное будет тогда, когда изобретут чебурнет. Вот увидите, только изобретут, как США тут же отключит нам обычный инет)
это лишь одна из версий и верится в нее с трудом.
скорее всего банальная геополитика и все.
и те же США отреагировали бы примерно так же, вообще никаких сомнений.
Не знаю зачем этот реверанс, народ бы и так не тявкнул
Этот реверанс нужен Западу. Им нужен враг и политическая напряженность, а не самозакрывшаяся страна, жителей которой можно лишь пожалеть.
ну что блин за сравнения! у нас такие мощности у тажелой промышленности, что Корея Северная даже не близко! и свобода такая, что кроют власть даже матом)) да, сложно, будем кооперироваться, мы все граждане России и будем дальше работать и делать добрые дела! Надеюсь переговоры уже там начинаются...
По старинке они думаю, что это буря скоро закончится и все будет нормально.
Это да. Наркоманы в Пульсе собираются покупать Сбер по любой цене, ведь ЭТО СБЕР!
Надо доллар брать. Я верю в своего президента. Он всё уронит.
Я просто в шоке. Мне недавно звонит приятель и спрашивает, что я думаю о покупке сбера. Вроде вполне адекватный человек, понимает весь ужас ситуации с войной. Пришлось проводить воспитательную беседу, чтобы не лез в это дерьмо.
Да кстати они там все отбитые какие то наглухо
Все будет хорошо, можно бесконечно паниковать, и говорить как все плохо, но что это даст ? Надо стараться преодолевать любые трудности, какие бы они небыли.
Расскажите как преодолеть ботоксно-плешивую трудность, засевшую в кремле? Других трудностей у России нет: есть замечательные ученые (правда уже уехали за границу), прекрасные ITшники (правда они уже в google, amazon), выдающиеся экономисты (правда уже преподают во Франции), замечательные объективные журналисты (правда многих уже убили), общественные деятели (правда отравленные запрещенным химическим оружием, а ныне находящиеся за решеткой).
Кстати ты бот хоть и сидишь на зарплате, но жить будешь в этом же концлагере со всеми, а дети будут умирать на очередной войне.
Правильно! Нас еб**т, а мы - крепчаем! Браво!)
Вам бы очень хотелось бы увидеть панику да?
Хотелось бы не панику, а логику в соотечественниках видеть. Пока в их головах какой то хаос твориться.
У меня еще один почитатель Иван Гессе который минусует все. Друг, давайте же минусовать и этот комментарий.
Россия великая ядерная держава и такой будет! Враги десятилетиями крались а границам России не для того что бы сделать ее счастливой!
С таким президентом и враги не нужны
Ну не в шаге конечно.
Да и долгосрочно еще не ясно как это все отразится.
В шаге - это как именно измеряется?
Я, может, не достаточно глубоко вижу ситуацию - меня обязательно поправят - но все введённые санкции выглядят как какие то полумеры.
От Swift, конечно, отключили, но только несколько банков. Ограничения Google касаются только провластных СМИ. Поставки западных OEM вендоров на паузе, но исключительно из за торговой неопределённости. Про запреты поставок ПО пока не слышал.
Пока самое ощутимое - это падение рубля и повсеместная русофобия, которая из пропогандистского мифа стала осязаемой реальностью. Эта одна из неприятностей, с которой мы будем жить ближайшие лет 30.
Мне кажется, что не стоит сгущать краски, как ни странно. Следует дождаться переговоров.
Вы видите превращение, другой не видит, а что будет - никто не знает. Паниковать-то зачем? Что вам даст паника? В любой ситуации надо думать головой и быть человеком.
Если ваш дом горит, то надо паниковать и бжать. Если начнете размышлять о том, сгорит дом или не сгорит, будет только хуже.
в шаге? этот фарш уже не провернуть назад
И не думайте, что само рассосётся, кровь ему нравится, кровь будет литься, не в Украине, так в другой стране.
А что изменится от того, как кто-то думает? Или есть предложения, как влиять? Только не надо говорить про иллюзии влияния.
Пока ьни хьеб не увидят по 500 рублей мозг никто не включит.
Если война на Украине это война Путина за личную власть в России, то он либералов уничтожил. А какая Корея из этого получилась людям, которые дерутся за личную власть без разницы
Я чуть смузи не подавился
Россия в шаге от превращения в Северную Корею. Но я почему то не вижу панику среди россиян
может потому что Россия вовсе не в шаге от превращения в Северную Корею?
А что мы, должны бегать кругами и кричать помогите, что-ли?
У меня 10 сотрудников за которых я отвечаю, налоги, зарплаты, социальная ответственность, жена, алименты.
Остаётся расслабиться и получать удовольствие, хули ещё делать.
В панике нет никакого смысла.
Вы уже уехали или из Украины и пишите?
Не видите паники?
Это очереди в банкоматы Тинькофф за снятием $
Скажите, а в каком месяце надо сажать картошку, морковку, лук в средней полосе? Надо весну распланировать
на майские праздники, все отлично вырастет, если не будет сметено ядерным ударом
нужно сажать за 5 дней до ядерного удара, сорняки поснесет хоть, а морковочка удобрена будет.
В принципе, в мае уже безопасно. При должном уходе можно получить довольно хорошую урожайность даже в средней полосе рискованного земледелия
Пойду семян куплю и бензин для культиватора и генератора. Нахер этот газон.
когда по ночам гарантированно не ниже +10, рассадным способом - от указанной даты -65 дней для перца, -50 для томатов, -30 для огурцов.
Вот это полезно, спасибо. А сорт картошки какой лучше брать: Беллароза, Импала, Удача, Скарб?
А вот это скоро будут тут главные темы)))
Вообще в мае. Учитывая санкции, желательно ещё научиться изготавливать примитивные орудия труда
Да там нужны-то только лопата и потом мотыга.
Если серьезно - в мае, конец мая ;)
Самый безобидный комментарий в теме))
Зависит от заморозков, но картошку прикопать можно и укрыть немного если температура на грани минуса.
Что я понял за эти три дня. Украина так просто не отдаст страну, ЕС ей поможет частными военными компаниями. Плешивый карлик не любит проигрывать. Настал АД для русских.
Вот тоже приходят мысли, что не получилось маленькой победоносной войны.
23 был выходной, 24-25 народ в шоке, 26-27 выходные. К ним и планировали видимо закончить. Не вышло.
В понедельник может начаться массовое осознание о том что происходит.
Когда начнут отменять заказы, когда полетят письма в почту, когда начнётся обсуждение в курилке, когда руководство начнёт осторожно говорит о плане В.
А за Украину начинают вписываться пока не людьми, но оружием. Это уже серьёзно.
Даже на бытовом уровне понятно, что переговоры с Германией, которая поставляет туда свое оружие будут очень неприятными по любым вопросам.
По сути они воюют против РФ.
Насколько это было продумано. Или...
И если не было продумано, то...
Мы за последние дни не видим учителя истории по тв. Да и голоса в медиа звучат редко.
Да, план явно не удался. По крайней мере то что мы видим, это провал. А стране, с которой ранее считались только из-за военной мощи, заднюю давать не вариант.
Сам удивился, но я к вечеру воскресенья вдруг стал уверен, что наш шальной все рассчитал с пугающей прозорливостью.
Уже писал выше - все санкции похожи на полумеры.
Поддержки от НАТО и США нет - только деньгами и оружием, то есть ресурсами. Красивы жест, но не более в этой ситуации.
Байден регулярно заявляет, что молится за Украину и что США и НАТО не угрожают России.
Зелинский обратился вообще везде, куда только можно со всеми просьбами, но по сути дела страну никто не поддержал в итоге, кроме грозных обещаний - никаких действий.
Украина отказалась встречаться в Белоруси - в итоге согласились.
Войска в Киеве. Сводка Нехты о потерях явно завышена, мы там потеряли уже 150 танков по их данным.
Мне даже стыдно это писать, зато будет честно - я уверен, что произошедшее в итоге даст путину +100 очков.
Другое дело, что цена этому человеческие жизни. Я б, конечно, не готов был умереть за любую, даже самую гениальную многоходовку.
План очевидно провалился поэтому намечалпсь встреча в минске, но украина отказалась т. к больлая поддержка запада. Киев вряд ли возьмут, но скажут что операция выполненна.
Людьми тоже.
Добровольцами
Думаю что не к выходным. Уже от 2 министерств РФ были приписки про прогнозы к 2 марта.
ЧВК не идиоты впрягаться в бои с регулярной армией, оружием да, завалят.
весь мир увидел боеспособность вашей регулярной армии
В прямое боестолкновение - нет, а вот устроить герилью при активной поддержке местного населения они вполне могут. Плюс на их стороне полноценная аэрокосмическая разведка ужасной наты.
Вы представляете эту войну как сражение фронтов, а это чистой воды "афганистан с современным и беспрерывно поставляемым оружием, а так же очень враждебным и обозлённым населением.
Вспомните сколько маленький Грозный брали и вообще продвигались по Чечне.
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Папей таблетки и закупи долларов)))))
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Сказал человек на русском
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Наблюдается отрицательный экономический рост вследствие рывка без раскачки ?
Ну хоть куда то рост, а то стагнация надоела
А мне нормально было "стагнировать" по 15% в год(
вследствие хлопков спецоперации
Это все покажет миру что без России можно жить, да просядут финансово на некоторое время, потом восстановятся обратно.
И у нас останется не так много вариантов, в изоляции.
Я не понимаю как можно так газовать, имея экономику которая только потребляет🤦🏻♂️, тем самым зависит сильнее всех от других.
Рассчитывали на трусость Зеленского и цветы от местных. Быстро бы договорились, Европа с США на тормозах все спустили бы
Насмотрелись собственной пропаганды и сами в нее поверили.
Там же не настолько тупые, это серьезный процесс с колоссальной подготовкой, в том числе на уровне анализа социологии, уверен никаких иллюзий глобальных не было
Никто явно не рассчитывал на второе
Геноцид
Людей на Донбассе
Царь -непобедим.
Долой царя!!!
О - оптимист
Г - глупец
Не восстановиться, пока царь будет
он не про российскую экономику
Скоро киркой будем землю пахать...
Дополню.... Долго ещё будем терпеть?
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"Нравится, не нравится – терпи, моя красавица"
Вы не жили в Европе. Вот где деревня и отсталость.
Я прожил в европе 3 года. А можно агрументы вместо минусов?
прелесть какая.
Вот где деревня и отсталость.
вот стоит такая деревня где-нибудь в Баварии, а в ней завод. где в том числе делают лопатки турбин реактивных двигателей.
а в другой деревне фабрика промышленных роботов Yaskava.
загнивают, короче.
то ли дело у нас в деревне, кто на заработки не свалил, спился нафиг уже давно.
Хм, потому видимо в эту "отсталую деревню" пытаются всем правдами и неправдами попасть все мало-мальски с мозгами из таких неофашистских и террористических недоразумений как РФ, Иран, Китай, и им подобные бантустаны?!! 🤔
Причем тут Европа вообще? Какая разница, как там? Независимо от того, хорошо или плохо в Европе, у нас будет полная жопа скоро. Либо Китай нам свой хер по самые гланды засунет. Других вариантов нет.
Средняя продолжительность жизни в стране - удобная и вполне объективная метрика "отсталости". В России по меркам Европы живут немного
Проблема даже не в Swift или временных санкциях, а в том, что еще десять лет назад страна была привлекательна для инвесторов. Многие международные компании инвестировали в перенос или расширение прозводства из-за выгодных энергоносителей и относительной стабильности региона.
Теперь же кто будет уверен, что завтра его российский филиал не будет прикроют или ограничат?
А что, в России какие-то иностранные филиалы прикрыли или ограничили? Нет. А вот в Штатах филиалы иностранных компаний периодически ограничивают. И? Исходя из вашей логики, Штаты должны быть очень непривлекательны для инвистиций.
И конечно, же забавно всегда читать какие-то комментарии, претендующие на серьезность, от анонимов. У меня складывается такое впечатление, что вот эти прозападники (или еще кто) такие трусы, что даже вот такие невинные комментарии боятся писать под своим настоящим именем. А чего боитесь-то? Что вы такого опасного сказали? Смешно. Эдакие бунтари на минималках.
Мы просто забыли, что у нас демократия и свобода слова. И людей не винтят сейчас за плакатики "нет войне". Да и срок 20 лет за госизмену нам не пообещали
Мы просто забыли, что у нас демократия и свобода слова. И людей не винтят сейчас за плакатики "нет войне". Да и срок 20 лет за госизмену нам не пообещали
Мы просто забыли, что у нас демократия и свобода слова. И людей не винтят сейчас за плакатики "нет войне". Да и срок 20 лет за госизмену нам не пообещали
Мы просто забыли, что у нас демократия и свобода слова. И людей не винтят сейчас за плакатики "нет войне". Да и срок 20 лет за госизмену нам не пообещали
Мы просто забыли, что у нас демократия и свобода слова. И людей не винтят сейчас за плакатики "нет войне". Да и срок 20 лет за госизмену нам не пообещали
VC - поставьте автобан постам про войну и все что с ней связанно. Это порно уже одолело до предела.
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Ага. Как люди в Донецке
Очередной стыдящийся?
Здоровый человек подобного бы не пожелал.
Цинично и трусливо, будешь делать вид что император не уничтожает всем нам жизнь?
Цинично и трусливо буду говорить что пора отвыкать говорить за всех.
Это император санкции накладывает?
Началась программа по денацификации и демилитаризации России. Так это называется господа хорошие. Экономику России будут мочить.
Будут? Ее, если вы не заметили, пытаются мочить уже давно. Сейчас просто продолжают.
Ее мочит лишь один человек - Путин.
Значит война будет до конца. Жаль.
Купировать страну и всё её финансы это путь в один конец.
Цель санкции разорвать в клочья российскую экономику для остановление агрессии россии в Украине.
"Разорвать в клочья" займет месяцы. Возможно, годы. Как это поможет остановить войну здесь и сейчас? У этих санкций иные цели.
Тем кто начал войну плевать на санкции. Им денег хватит до конца жизни их и их детей. На экономику и народ им плевать также.
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Что бы остановить агрессию, нужно сдавать украину и не раздавать и продавать оружие людям, а так же не посылать наемников, что активно делается западными партенерами.. Цель санкций совсем другая.
Только прикол в том, что вот эти вот "разорвать в клочья" ведут к тому, что только эскалация будет. Собственно этого и добивается запад им не выгодно чтобы быстро все закончилось.
Лично для меня понятно, что запад хочет превратить это в долгую и им невыгодно чтобы быстро все закончилось.
А люди думают простые вот сейчас купируют и все отступят, только смысла отступать если уже столько ввели и такая цена будет?
Вопрос риторический, отвечать не нужно.
Ты видимо не понимаешь, что даже в самом худшем сценарии экономика будет погибать годы, даже десятилетия. Украину разбомбить до состояния пустыни у России хватит сил за куда меньшее время.
Сейчас даже если и намечалась война на пару дней, то осталась лишь победа. Только полная капитуляция войск Украины.
Чтобы потом можно было выгодно играть ей в мировой политике. Вывести войска и показать всему миру, что это был локальный конфликт и никакая экспансия России не нужна.
Каким образом санкции морут остановить агрессию? Все наоборот - чем больше санкций, тем дальше эскалация.
Для начала, необходимо справиться со своей агрессией и писать правильно название государств, раз уж на то пошло. Как дети малые, ей-богу..
Интересно было бы если ЕС сказал: " всем у кого РФ паспорта, могут из обменять на паспорт ЕС"🤣🤣
Был бы уникальный случай)
ща Украину примут в ЕС, а потом они проведут референдум о присоединении к РФ, и соответственно многоходовочка РФ=ЕС
Тогда война бы закончилась примерно за сутки 😄
Зачем им это?
Утечка мозгов из страны
Ну все что и кто кроме ЦБ сдерживал курс? Где его теперь предел? 200-300-500?
Цены на нефть. В сферической экономике свободной от геополитики если оставить центробанку хотя бы 200 миллиардов, и отменить бюджетное правило, курс бы скатился к 30 при нынешних ценах на углеводороды. Но че щас будет хз - всё слишком глобализированно и повязано , рашке могут закрыть выход к рынкам но при этом 2\3 предприятий крупных в россии иностранные. Неизбежно лишь одно - соснет как всегда рабочий класс.
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Именно. Что бы не происходило, сосет простое население.
не скатился бы! по 30 его захотят купить все и ещё чуть больше, дальше объяснять?
К 30 не скатится, потому что за эти 8 лет реальная инфляция рубля уже процентов 100%+
Тут может произойти всё, что угодно.
Представьте если ЦБ введет мораторий на покупку и продажу валюты, а все платежи будет проводить только в рублях? Европа вводит санкции против всех, но оставляя себе питание в виде энергоресурсов. От свифта эти банки отключать не будут. Европа заморозила активы ЦБ? Ну вот правительство скажет, что эти средства пусть учтут в честь погашения внешнего долга РФ, а это покроет его полностью. Просто пока ответная политика РФ и ЦБ напоминает потакание всему миру. Вывести из финансовой сферы Россию это не так просто для мира. Дефицит пшеницы в виде 50-60млн тонн, 178млрд кубов газа и т.д. Переориентировать потребление на внутренний рынок? Легко, но никто не делает и не сделает. Это всё похоже на двойную игру, где ЦБ явно не за россиян
активы ЦБ по большей части в физическом золоте, его можно поменять на юани и покупать все в Китае. А дефицит долларов и евро покрывать экспортом сырья, который пока не останавливают.
На тему ЦБ Дерипаска много чего писал в своем телеграмме. Еще не все возможности использованы и сейчас самое время ЦБ начать действовать.
Вангую: под 1000 будет
Ни одно предсказание Ванги не сбылось 😉
перебор
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На фото украинская зенитная ракета, выпущенная из Бука, попала в жилой дом.
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калибры летят без дымового следа, а на видео была ракета ВСУ, и думаю, что для провокации от безисходности своего плачевного положения
Вне зависимости от того, чья ракета - никто не погиб по данным Киева. Так что не нагнетайте.
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С регистрацией!
На фото
Как на счёт фото Донбасса?
Да что вы со своим Донбассом? Там закончилось бы все за пару месяцев. Отстроили бы его и все. Но пришли промытые мозги затянули это все на 8 лет, буряты, псковские десантники, грушники, кобзоны, пореченковы, все это благодаря вам. Вы своих граждан от собак защитить то не можете, а лезете в другую страну.
Как насчёт фото процветающей Абхазии Приднестровья курортов Сирии ?
А все молчат, что там и как в Донбасе. Никого там мирные жители не интересуют и жертвы тоже. Просмотрел все зарубежные сми и там ни слова про домбасс и потери среди мирного населения. Наверно это просто не то.
Но там бомбят и мирных и военных.
Запад с США хотят чтобы и на Украине также стало чтобы и мирных и военных. Поэтому сейчас будут пытаться накачивать всевозможным оружием.
Им всем пофиг, у них свой интерес.
На Донбассе такая же война с Россией. Война это плохо, но когда иностранные военный пытаются оккупировать твою территорию, то приходится воевать. Если есть силы.
Добрый день, я из Украины, живу в Киеве.
Россия зашла в ночь и пыталась блиц-кригом получить контроль над ключевыми точками - Харьков, Чернигов, Одесса, Харьков, Суммы, Мариуполь, Днепр, Суммы. Цель была поделить Украину на 2 части. Но самая главная задача была получить контроль над Киевом и сместить власть.
Наши войска были готовы, проводились учения и мы смогли дать отпор в первый день и полностью мобилизоваться на второй и последующие дни.
На текущий момент Украина под полным контролем за украинцами.
Ваших солдат продолжают посылать на убой. В большинстве - это молодые ребята, без подготовки, которым просто приказали, у них нет мотивации, они не знают что делать, они не понимают зачем. Они дезориентированы и не понимают местность, им не дают связь, чтобы они слышали про свои потери. Весомое количество сдается в плен, находят брошенные танки и технику. Не хватает русским топлива, танки останавливаются на дороге, все поставки уничтожаются. Для этого было предпринято многое, разрушено множество мостов, железнодорожные дороги - все поставки отдаленные от границ отрезаны. Каждый ваш шаг просвечивается украинским народом.
На 3 и 4 день, вы начали пускать ракеты по гражданским домам и даже по детским садам, где находятся убежища, во всех этих местах нет боевых действий.
Вы не представляете сколько техники вы потеряли за 4 дня:
Самолеты - 27
Вертолеты - 26
Танки - 146
Бронированные машины - 706
Артиллерия - 46
ЗРК БУК - 1
Град - 4
Автомобильная техника - 30
Цистерны - 60
БпЛА ОТР - 2
Кораблей - 2
Солдат - 4300 (больше, чем за всю историю Сирии)
На 3, а уже на 4 день активность военных действий почти свелось до нуля, вы почти всё потеряли, а теперь Путин просит Белорусь помогать ему. План провалился полностью, Украина одерживает победу. Задумайтесь, что вас ждет дальше.
Украинские добровольцы в военкомат стоят круглосуточными очередями. Гражданские делают коктейли молотова и придумали для вас название "Бандера-смузи". Каждый украинец помогает чем может - перевозят на машинах груз, делают поручения, жертвует деньги, занимаются волонтерской работой, создают территориальную оборону. Мы едины. Вся европа нам поставляет оружие и оно уже давно прибыло, огромное количество стингеров и джавелинов
Весь народ украины не хочет войны, но мы не будем жить в вашем мире.
Мы не хотим, чтобы вы несли свой мир к нам. Оставьте его себе.
Другие новости. Клан Дудаева сделал официальное заявление - они с украинским народом и будут воевать против кадыровцев. Во время чеченской войны, Кадыровцы убили Дудаева и заняли власть, Дудаев был первым президентом Чечни. Клан Дудаева покинул чечню, уехал в европу и украину. Кровная месть.
Про санкции вы знаете. Закрытое воздушное пространство, замораживание финансов и финансовых поток, блокирование товарного рынка и изоляция России от цивильного мира. Китай не стоит стороной и отказался от вашей нефти.
Мир отказался сотрудничать с властью Путина, переговоры ничего не исправят.
ты идиот? да вы каждый пук выкладываете в телегу. Где же можно посмотреть фото/видео сбитых 27 самолетов и 26 вертолетов ?
дезориентированы ? там новейшие системы связи/навигации и радио-электронной борьбы. Вам осталось неделя без топлива и снабжения, тупо есть нечего будет.
Я живу в Киеве, в центре боевых действий, ты мне еще рассказывать будешь то, что тебе по телику сказали? Нам поставляют 12000т топлива союзники, магазины продолжают работу и поставляется еда первой необходимости. Ваши мародерствуют продуктовые в пригородах. Открывай каналы и смотри сам. Мне тебе что-то доказывать нет смысла.
Да, у нас все так плохо, что давят на Лукашенко, чтобы вступил в конфликт, а контрактники из Белгорода просто отказались ехать на убой в Украину.
Запомню этот твит, просто интересно, чем в реальности все закончится
ждать недолго думаю)
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Каждый народ достоин своего правителя
Каждый правитель действует в рамках дозволенного народом
Никто никого не спрашивал, как с одной стороны, так и с другой
Блеснул умом орк
Я уже видел выше твою логику, обычное орчье отсутствие логики
Инфантильный пиздеж работавший в средние века с очень малой вероятностью будет работать в наше время, спорить с этим как раз таки только орки и могут
А еще несколько дней назад некоторые существа радостно улюлюкали и говорили от каких технологий нас могут отрезать. Получите-скушайте
ДИЗАЙНЕРЫ, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ! ПИШИТЕ В ЛС! МЫ можем создавать пропагандистские материалы в поддержку Российской армии!!!!
да не позорьтесь уже ради бога. Воины пропаганды войны
Ловите-
Война пришла и мира нету
Спасибо Путину за это!
Отличная инициатива на самом деле. У меня есть креативная идея на эту тему. Путин с оторванной головой Зеленского в руках.