Собираем новости и события четвёртого дня после начала военных действий: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Валюта и рынок

Санкт-Петербургская биржа заявила, что 28 февраля ограничит режим торгов, с 7:00 до 10:00 они будут проходить в режиме переговорных сделок.

Транспорт

Росавиация закрыла небо для авиакомпаний Латвии, Литвы, Эстонии и Словении. Ранее эти страны запретили полёты через своё воздушное пространство для россиян.

Главная немецкая авиакомпания Lufthansa на семь дней прекратила полёты в воздушном пространстве России в связи с «текущей и надвигающейся нормативной ситуацией».

Французская авиакомпания Air France остановила полёты над Россией. Следом за ней на неделю отменила полёты финская FinnAir.

В 19:34 по московскому времени все 27 стран ЕС закрыли небо для российских авиакомпаний.

Россия тем временем возобновляет авиасообщение с Индонезией и Китаем, которое было прервано из-за пандемии.

Маршрут, по которому летит самолет из Москвы в Будапешт. Источник: Twitter

Сервисы

Компания Google приостановила монетизацию для «ряда российских СМИ с государственным финансированием» на своих платформах. Это и видеохостинг YouTube, и сервисы вроде поиска Google и почты Gmail. Медиа из России не смогут также использовать свои рекламные технологии монетизации и покупать рекламу через Google Tools. Список таких СМИ не уточняется, как и подробности запретов.

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Павел Дуров заявил о возможном ограничении работы Telegram-каналов в России и на Украине, поскольку в мессенджере распространяли всё больше непроверенной информации. «Мы не хотим, чтобы Telegram использовался как инструмент, усугубляющий конфликты и разжигающий межнациональную рознь», — сказал он. Через полчаса после заявления Дуров отменил решение. Сделать это попросили пользователи, для которых мессенджер — единственный источник.

Fedex и UPS приостанавливают отправку посылок в Россию.

Санкции

AMD и Intel временно приостановили поставки продукции в Россию, сообщают источники РБК. Приостановку поставок процессоров подтвердил представитель Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники. AMD и Минпромторг России комментариев не дали, представитель Intel лишь сообщил, что «компания внимательно следит за ситуацией и обеспечивает соблюдение применимых санкций и правил экспортного контроля».

Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, а также Еврокомиссия договорились отключить российские банки от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, пишет РИА «Новости». Под ограничения попадут те банки, против которых уже введены санкции. Но если потребуется, список расширят. Решение также поддержала Япония. Согласно РБК, в SWIFT готовы и ждут правового распоряжения.

Евросоюз вместе с США, Великобританией и Канадой также заморозит активы Центробанка России и запретит российским бизнесменам использовать свои активы на их рынках. Эти меры, как полагает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, заблокирует российский экспорт и импорт, парализует деятельность ЦБ за рубежом и помешает ему ликвидировать активы, пишет ТАСС.

Европарламент позицию Евросоюза и других стран по вопросам отключения России от SWIFT и заморозки активов поддержал.

США, ЕС, Британия и Канада ограничат россиянам выдачу «золотых» паспортов, получить которые можно за инвестиции в экономику. Мера затронет тех, кто способствует военной операции на Украине, пишет «Коммерсантъ». Португалия приостановила выдачу «золотых» виз россиянам.

Евросоюз запретит все транзакции с Центробанком России.

Реакции

Совладелец финансово-инвестиционного консорциума «Альфа-Групп» Михаил Фридман обеспокоен тем, что кризис угрожает жителям России и Украины. Однако пояснил, что не делает никаких политических заявлений. «Я как бизнесмен несу ответственность за тысячи сотрудников в обеих странах», — сказал он. Об этом написало издание Financial Times. До этого «Альфа-банк» вместе с некоторыми другими российскими банками попал под санкции.

Подписи против войны собирают работники игровой индустрии. Среди них — разработчики компаний, которые выпустили игры «Мор.Утопия» (Ice-Pick Lodge), Fortnite (Epic Games), а также «Ведьмак» и Cyberpunk 2077 (CD Projekt RED).

ВТБ с 28 февраля из-за санкций вынужден повысить ставки по ипотеке на 4 п.п., минимальная будет 15,3%, и остановить на время оформление заявок на рефинансирование ипотеки.