Финансы
Маша Цепелева

Путин предложил назначить Набиуллину главой ЦБ на новый срок Статьи редакции

Она руководит Банком России с 2013 года, второй срок истекает в июне 2022 года.

  • Путин внес кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя ЦБ, сообщение появилось в Telegram-канале Госдумы.
  • Комитет по финансовому рынку внесёт этот вопрос на рассмотрение Совета Госдумы 21 марта.
  • Председатель ЦБ назначается большинством голосов от общего числа депутатов Госдумы. Полномочия Набиуллиной истекают 24 июня 2022 года. Один и тот же человек не может занимать должность главы Банка России больше трёх сроков подряд.
Эльвира Набиуллина

#новость #цб

2137 просмотров
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43 комментария
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Andrew Aleksandrov

Предложение от которого нельзя отказаться)

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30
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Alexander Veber

Лучше бы он её на свое место поставил

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14
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Максим Слепчук

почему так негативно? Она вроде правильно всё делает

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3
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Alexander Veber

Я уверен, будь она на его месте у неё было бы больше возможностей для правильных дел. Она к миру ближе, чем бункерный дед, который ютуб смотрит по распечаткам

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14
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Andrei Maltsev

"Подписать что нужно? Я не понял. Что я должен подписать?"

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1
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Роман Мамедов

Для кого правильно, можно уточнить???

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Alexander Veber

Невообразимая живучесть экономики в настоящее время обеспечена в большей части её решениями, нравится ли это кому-то или нет.

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7
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Dennis Gooddeni

Ну, теперь я, уже 💯% верю в мировое закулисье 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️

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0
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Vasiliy coconut

Зачем вот это все ? Внёс кандидатуру , предложил . Сразу бы писали - назначил.

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20
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Vladimir Petrov

Потому что по закону президент не имеет права назначить главу ЦБ, но обязан предложить кандидатуру.

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0
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Marat Khadu

За просер 630 млрд видимо никто не ответит

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4
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Андрей Федоренко

Героя труда ещё дадут

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2
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Банан

Если я правильно понимаю, центробанк в какой то степени обязан иметь часть средств за рубежом как это было у нас, для расчётов,
И как я понимаю недавнее - платёж по долларовым бондам, состоится из замороженных средств?!?! Разве нет?

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Дмитрий Сорвачев

А вам не кажется, что эта сумма очень большая? Вам не кажется, что 300 млрд долл бы хватило, а половину можно было бы вложить в экономику нашей страны?

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1
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Александр Владимирович

Ну не 630, а чуть меньше половины по официальным данным. (Но это не точно)

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Цкуро Бесцветный

Вроде ходили слухи, что Юдаева там "крайней" оказалось, посмотрим, будут ли перестановки в рук-ве.

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Дмитрий Сорвачев

А вы реально думаете, что их бы сейчас все взяли и вложили в экономику страны?

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Артём Палённый

Ну, может специально оставили, что если заблокируют, все видели, что и такое бывает.

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Ivan Habl

Когда в борделе что-то не так, надо не кровати передвигаться, а проституток менять.

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3
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Илья Михайлов

Ну теперь всё точно пойдёт по звезде. Набиулина точно уничтожит всё производство в стране и всю экономику. Спасибо Вова, добил страну.

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2
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Марк Цукор

Что то новенькое

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2
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Для Сохранения

Госдума даже канал завела в телеге, которую никак не смогла "заблокировать"
Паша гений и все дела.

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2
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Михаил Анурьев

Не очень предложение

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1
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Максим Слепчук

А что с ней не так?

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1
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Михаил Анурьев

А что с ней так? Мне кажется это более правильный вопрос

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Roman Tatarinov

Просто потрясающее умение конструктивно аргументировать свою точку зрения. Так какие претензии к ЦБ и лично к главе ЦБ в сложившейся ситуации?

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6
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Никита Лукьянов

Это треш, человек хранит 300 млрд $ у вероятного противника, теряет их и её после этого переназначают, а не сажают.
Как называется эта страна?)

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–2
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Анастасия

РА - СИ - Я

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0
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Gaspar Gasparyan

😁

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1
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Александр

Значит, еще не до конца развалила экономику страны.

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1
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Сергей Пурюшин

Вот к ней как-то меньше всего претензий.

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1
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Дмитрий Филиппов

Один и тот же человек не может занимать должность главы Банка России больше трёх сроков подряд. - до до до, закон РФ писан только для плебеев, сюзерены не обязаны ему подчинятся.

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1
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Евгений Гришин

Я правильно понял, что после июня - имитация бурной деятельности - закончиться ?)

Больше не будет обращение и показательные работы в зум конференциях )

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1
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Gaspar Gasparyan

Что происходит Рудик

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Сергей Я

Набиуллину - в президенты мира!!1

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Артем Порубаев

Так ее убирали или нет? Или все фейки гуляют?

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Den Red

Мы теперь заживем по полной )

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Alex Alex

Почему против нее не вводили никаких санкций? Какие версии?

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Цкуро Бесцветный

ЦБ формально независим от государства и правительства.

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Pavel Ershov

Это. Очень. Плохо.

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Герман Воронов

А вот и пряник за неувольнение по собственному )))

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Евгений Бакулин

где у Эльвиры на фотке брошка? как без брошки понять, какой очередной п*ц нас ждёт?

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Цкуро Бесцветный

Сегодня выступать будет, ждем свежих фоток)))

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