«Тинькофф» заблокировал счёт

У меня был счет в «Тинькофф» уже больше 4-х, по-моему, лет, бухгалтерии просил зарплату перечислять туда и не было проблем. Но вчера был первый отказ по оплате чаю курьера (списал на проблемы Delivery), сегодня днём не смог оплатить минорную покупку в магазине.