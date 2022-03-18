Путин предложил назначить Набиуллину главой ЦБ на новый срок Статьи редакции
Она руководит Банком России с 2013 года, второй срок истекает в июне 2022 года.
- Путин внес кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя ЦБ, сообщение появилось в Telegram-канале Госдумы.
- Комитет по финансовому рынку внесёт этот вопрос на рассмотрение Совета Госдумы 21 марта.
- Председатель ЦБ назначается большинством голосов от общего числа депутатов Госдумы. Полномочия Набиуллиной истекают 24 июня 2022 года. Один и тот же человек не может занимать должность главы Банка России больше трёх сроков подряд.
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Предложение от которого нельзя отказаться)
Лучше бы он её на свое место поставил
почему так негативно? Она вроде правильно всё делает
Я уверен, будь она на его месте у неё было бы больше возможностей для правильных дел. Она к миру ближе, чем бункерный дед, который ютуб смотрит по распечаткам
"Подписать что нужно? Я не понял. Что я должен подписать?"
Для кого правильно, можно уточнить???
Невообразимая живучесть экономики в настоящее время обеспечена в большей части её решениями, нравится ли это кому-то или нет.
Ну, теперь я, уже 💯% верю в мировое закулисье 🤦♂️🤦♂️🤦♂️
Зачем вот это все ? Внёс кандидатуру , предложил . Сразу бы писали - назначил.
Потому что по закону президент не имеет права назначить главу ЦБ, но обязан предложить кандидатуру.
За просер 630 млрд видимо никто не ответит
Героя труда ещё дадут
Если я правильно понимаю, центробанк в какой то степени обязан иметь часть средств за рубежом как это было у нас, для расчётов,
И как я понимаю недавнее - платёж по долларовым бондам, состоится из замороженных средств?!?! Разве нет?
А вам не кажется, что эта сумма очень большая? Вам не кажется, что 300 млрд долл бы хватило, а половину можно было бы вложить в экономику нашей страны?
Ну не 630, а чуть меньше половины по официальным данным. (Но это не точно)
Вроде ходили слухи, что Юдаева там "крайней" оказалось, посмотрим, будут ли перестановки в рук-ве.
А вы реально думаете, что их бы сейчас все взяли и вложили в экономику страны?
Ну, может специально оставили, что если заблокируют, все видели, что и такое бывает.
Когда в борделе что-то не так, надо не кровати передвигаться, а проституток менять.
Ну теперь всё точно пойдёт по звезде. Набиулина точно уничтожит всё производство в стране и всю экономику. Спасибо Вова, добил страну.
Что то новенькое
Госдума даже канал завела в телеге, которую никак не смогла "заблокировать"
Паша гений и все дела.
Не очень предложение
А что с ней не так?
А что с ней так? Мне кажется это более правильный вопрос
Просто потрясающее умение конструктивно аргументировать свою точку зрения. Так какие претензии к ЦБ и лично к главе ЦБ в сложившейся ситуации?
Это треш, человек хранит 300 млрд $ у вероятного противника, теряет их и её после этого переназначают, а не сажают.
Как называется эта страна?)
РА - СИ - Я
😁
Значит, еще не до конца развалила экономику страны.
Вот к ней как-то меньше всего претензий.
Один и тот же человек не может занимать должность главы Банка России больше трёх сроков подряд. - до до до, закон РФ писан только для плебеев, сюзерены не обязаны ему подчинятся.
Я правильно понял, что после июня - имитация бурной деятельности - закончиться ?)
Больше не будет обращение и показательные работы в зум конференциях )
Что происходит Рудик
Набиуллину - в президенты мира!!1
Так ее убирали или нет? Или все фейки гуляют?
Мы теперь заживем по полной )
Почему против нее не вводили никаких санкций? Какие версии?
ЦБ формально независим от государства и правительства.
Это. Очень. Плохо.
А вот и пряник за неувольнение по собственному )))
где у Эльвиры на фотке брошка? как без брошки понять, какой очередной п*ц нас ждёт?
Сегодня выступать будет, ждем свежих фоток)))