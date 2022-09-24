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Люди у военкомата в Чите, фото chita.ru

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 24 сентября: доллар — 58,01 рубля, евро — 56,47 рубля.

Курсы на Forex к 10:50 мск: доллар — 57,09 рубля, евро — 55,33 рубля.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 63,8 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 64,8 рубля, евро — по 63,35 рубля.

Кто и как адаптируется

Минцифры готовит рекомендуемый перечень специальностей по каждому отраслевому направлению, которые могут быть освобождены от мобилизации. Список опубликуют до 26 сентября. Также ведомство прорабатывает с Минобороны форму подачи списков сотрудников, подходящих под критерии отсрочки от частичной мобилизации. Форма будет открыта на следующей неделе на Госуслугах.

Какие есть проблемы и трудности

На платёжную систему «Мир» началась масштабная DDoS-атака, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в отрасли.

Контекст

Forbes собрал варианты расплачиваться за границей на фоне проблем с платёжной системой «Мир».

Глава Еврокомиссии Шарль Мишель заявил в интервью Politico, что готов к консультациям с коллегами, как упростить выдачу виз уклоняющимся от мобилизации россиянам. «ЕС должен принимать тех, кто находится в опасности из-за своих политических взглядов», — добавил он.

Новости предыдущего дня, 23 сентября — здесь.