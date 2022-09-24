Новости и тексты на фоне 213 дня «спецоперации»: список сотрудников для отсрочки от мобилизации примут на Госуслугах Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 24 сентября: доллар — 58,01 рубля, евро — 56,47 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 63,8 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 64,8 рубля, евро — по 63,35 рубля.
Кто и как адаптируется
Минцифры готовит рекомендуемый перечень специальностей по каждому отраслевому направлению, которые могут быть освобождены от мобилизации. Список опубликуют до 26 сентября. Также ведомство прорабатывает с Минобороны форму подачи списков сотрудников, подходящих под критерии отсрочки от частичной мобилизации. Форма будет открыта на следующей неделе на Госуслугах.
Какие есть проблемы и трудности
На платёжную систему «Мир» началась масштабная DDoS-атака, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в отрасли.
Контекст
Forbes собрал варианты расплачиваться за границей на фоне проблем с платёжной системой «Мир».
Глава Еврокомиссии Шарль Мишель заявил в интервью Politico, что готов к консультациям с коллегами, как упростить выдачу виз уклоняющимся от мобилизации россиянам. «ЕС должен принимать тех, кто находится в опасности из-за своих политических взглядов», — добавил он.
Новости предыдущего дня, 23 сентября — здесь.
Забавляют «кафедровики» в данной ситуации. Получил военную специальность, но сам пацифист)
это был легальный способ избежать призыва.