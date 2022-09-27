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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 27 сентября: доллар — 57,99 рубля, евро — 55,92 рубля.

Курсы на Мосбирже к 08:09 мск: доллар — 58,50 рубля, евро — 56,77 рубля.

Курсы на Forex к 08:10 мск: доллар — 58,91 рубля, евро — 56,78 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 63,35 рубля.

Кто и как адаптируется к изменениям

Минцифры опубликовало список ИТ-специальностей, которые попадают под критерии для отсрочки от призыва.

Госдума поддержала в первом чтении рассмотрение законопроекта о кредитных каникулах для мобилизованных россиян. Согласно ему, выплаты должны быть снижены или упразднены и не будут передаваться семье в случае гибели заёмщика или увечий.

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Поставщик семечек, сухариков и орехов, а также соусов, макаронных изделий и кофе «Мартин» планирует заняться производством картофеля фри, чтобы восполнить его дефицит после ухода иностранных компаний. Структуры по «переработке и консервированию картофеля» учредили 21 сентября в Воронежской области, отмечает «Ъ».

Госдума планирует рассмотреть новые инициативы для поддержки мобилизованных россиян. Например, освободить их от процентов по потребительским и ипотечным кредитам, компенсировать расходы на ЖКХ, запретить привлекать их к сверхурочной работе.

Правительство запустит программу для развития технопарков в сфере электронной промышленности. Речь о строительстве и модернизации инфраструктуры, приобретении оборудования и подключении промышленных корпусов к инженерным сетям. В 2023-2025 годах на это планируется выделить 7,2 млрд рублей.

Какие есть проблемы и трудности

Агропромышленный комплекс и стройиндустрия попросили об отсрочке. Первые считают, что призыв их специалистов сорвёт уборочные кампании и приведёт к дефициту фруктов и росту цен. Вторые говорят, что им будет трудно найти новых высококвалифицированных работников.

С просьбой о «брони» обратились также операторы башенной инфраструктуры «Сервис-Телеком» и «Новые башни» и уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов — он попросил предоставить отсрочку для руководителей, заместителей и главных техспециалистов обрабатывающих производств.

Финские пограничники предложили оградить 10-20% границы с Россией по большей части на юго-востоке — речь о заборе длиной 130-260 км. Так начальник пограничной службы надеется избавить страну от незаконного пересечения её территорий.

Контекст

На фоне мобилизации вырос спрос на кнопочные телефоны в среднем на «несколько десятков процентов», рассказывают ритейлеры. Всё потому, что брать в дорогу смартфоны призывники не имеют права, а кнопочные устройства разрешены.

По данным «Циан», после 21 сентября запросы на аренду квартир в Москве упали на 15%. Так же рынок отреагировал и в февраля — тогда спрос сократился на 14%. Элитное жилье тем временем снимали на 50% реже.

67% россиян поддерживают идею кредитных каникул для мобилизованных, но 10% высказались против: они считают, что призванные в состоянии платить по счетам, поскольку будут получать зарплату.

Autonews со ссылкой на источники рассказало, сколько придется стоять на въезде в Грузию и Финляндию, почему на номерах должен быть флаг и каких предложений в пробке лучше остерегаться.

С января по июль 2022 года россияне купили свыше 6000 объектов недвижимости в Турции. По разным данным, реальное число может составлять от 6877 до 8115.

Мобилизация привела к тому, что трафик в торговых центрах с 22 по 25 сентября сократился на 7% по сравнению с аналогичными периодами трёх предыдущих недель месяца. Посещаемость, скорее всего, продолжит сокращаться как минимум до конца сентября, но вряд ли превысит показатели февраля, считают аналитики, — тогда трафик упал в среднем на 10%.

За прошлую неделю продажи организованных туров по внутренним и зарубежным направлениям сократились в среднем на 35%.

На прошлой неделе номинальные траты граждан на товары и услуги выросли на 4,4% в годовом выражении, а рост покупок непродовольственных товаров снова ухудшился: он снизился на 12,7% против минус 9,2% неделей ранее. Аналитики полагают, что мобилизация запустит вторую волну кризиса в экономике, и кредиты вряд ли помогут удержать спрос.

Ритейлеры отмечают растущий спрос на оборудование для видеонаблюдения. Рынок связывает это, помимо прочего, со страхом, что участятся кражи автомобилей, а запчасти для них найти сейчас трудно.