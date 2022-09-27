Новости и тексты на фоне 216 дня «операции»: новые инициативы для поддержки мобилизованных и новые запросы на отсрочку Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 27 сентября: доллар — 57,99 рубля, евро — 55,92 рубля.
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Кто и как адаптируется к изменениям
Минцифры опубликовало список ИТ-специальностей, которые попадают под критерии для отсрочки от призыва.
Госдума поддержала в первом чтении рассмотрение законопроекта о кредитных каникулах для мобилизованных россиян. Согласно ему, выплаты должны быть снижены или упразднены и не будут передаваться семье в случае гибели заёмщика или увечий.
Поставщик семечек, сухариков и орехов, а также соусов, макаронных изделий и кофе «Мартин» планирует заняться производством картофеля фри, чтобы восполнить его дефицит после ухода иностранных компаний. Структуры по «переработке и консервированию картофеля» учредили 21 сентября в Воронежской области, отмечает «Ъ».
Госдума планирует рассмотреть новые инициативы для поддержки мобилизованных россиян. Например, освободить их от процентов по потребительским и ипотечным кредитам, компенсировать расходы на ЖКХ, запретить привлекать их к сверхурочной работе.
Правительство запустит программу для развития технопарков в сфере электронной промышленности. Речь о строительстве и модернизации инфраструктуры, приобретении оборудования и подключении промышленных корпусов к инженерным сетям. В 2023-2025 годах на это планируется выделить 7,2 млрд рублей.
Какие есть проблемы и трудности
Агропромышленный комплекс и стройиндустрия попросили об отсрочке. Первые считают, что призыв их специалистов сорвёт уборочные кампании и приведёт к дефициту фруктов и росту цен. Вторые говорят, что им будет трудно найти новых высококвалифицированных работников.
С просьбой о «брони» обратились также операторы башенной инфраструктуры «Сервис-Телеком» и «Новые башни» и уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов — он попросил предоставить отсрочку для руководителей, заместителей и главных техспециалистов обрабатывающих производств.
Финские пограничники предложили оградить 10-20% границы с Россией по большей части на юго-востоке — речь о заборе длиной 130-260 км. Так начальник пограничной службы надеется избавить страну от незаконного пересечения её территорий.
Контекст
На фоне мобилизации вырос спрос на кнопочные телефоны в среднем на «несколько десятков процентов», рассказывают ритейлеры. Всё потому, что брать в дорогу смартфоны призывники не имеют права, а кнопочные устройства разрешены.
По данным «Циан», после 21 сентября запросы на аренду квартир в Москве упали на 15%. Так же рынок отреагировал и в февраля — тогда спрос сократился на 14%. Элитное жилье тем временем снимали на 50% реже.
67% россиян поддерживают идею кредитных каникул для мобилизованных, но 10% высказались против: они считают, что призванные в состоянии платить по счетам, поскольку будут получать зарплату.
Autonews со ссылкой на источники рассказало, сколько придется стоять на въезде в Грузию и Финляндию, почему на номерах должен быть флаг и каких предложений в пробке лучше остерегаться.
С января по июль 2022 года россияне купили свыше 6000 объектов недвижимости в Турции. По разным данным, реальное число может составлять от 6877 до 8115.
Мобилизация привела к тому, что трафик в торговых центрах с 22 по 25 сентября сократился на 7% по сравнению с аналогичными периодами трёх предыдущих недель месяца. Посещаемость, скорее всего, продолжит сокращаться как минимум до конца сентября, но вряд ли превысит показатели февраля, считают аналитики, — тогда трафик упал в среднем на 10%.
За прошлую неделю продажи организованных туров по внутренним и зарубежным направлениям сократились в среднем на 35%.
На прошлой неделе номинальные траты граждан на товары и услуги выросли на 4,4% в годовом выражении, а рост покупок непродовольственных товаров снова ухудшился: он снизился на 12,7% против минус 9,2% неделей ранее. Аналитики полагают, что мобилизация запустит вторую волну кризиса в экономике, и кредиты вряд ли помогут удержать спрос.
Ритейлеры отмечают растущий спрос на оборудование для видеонаблюдения. Рынок связывает это, помимо прочего, со страхом, что участятся кражи автомобилей, а запчасти для них найти сейчас трудно.
Новости предыдущего дня, 26 сентября — здесь.
А можно поддержать мобилизованных россиян и освободить их от мобилизации? Это будет лучше всего
Чем лучше,что украинцам будет легче убивать наших парней что там сейчас в меньшинстве ?
Ну с точки зрения украинцев и предателей -компрадоров конечно это лучше.
Что не на фронте, Роман?
А вы почему не в ВСУ еще?
Там вакансий нет.
А вот вы Роман нужны родине.
Как что-то плохое
Ха ха, сразу слился)
Наверное не попал под мобилизацию
Как же кайфую с этой гифки
в избранное))
Думал ты 15-рублевый, а оказалось все гораздо хуже, ты просто промытый, надеюсь позвонил в военком записался в первую линию, а жену свою тоже на фронт отправь, "белоснежкой" войсковой, а то ребят грустно на фронте
Что тут промытого,разве это не логично даже если со стороны смотреть-если ты в меньшинстве то (ежели утебя нет Суворова или Наполеона) то тебя будут бить и противнику сподручнее тебя убивать.
Так можно и проиграть со всеми последствиями-тогда что тут на vc обсуждать будет -украинское ай ти?
Ты говоришь так как будто это что то плохое)
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А что «наши» парни там вообще забыли? А может изначально не стоило идти туда и убивать ни в чём ни повинных людей?
Роман, вы никого ни в чем не убедите. Настало время сконцентрироваться на собственных делах и поступках. На тех, которые лично вам кажутся правильными, достойными и полезными обществу. Распыляться мыслею по дереву с незнакомыми вам людьми в части морали и совести не имеет смысла. С родными, близкими и знакомыми ещё куда ни шло, но с ноунеймами из интернета не стоит.
от того что привезут еще 300,000 единиц мяса, убивать вас труднее не станет, просто больше времени займет
Вчера списывался со знакомым, говорит родину надо защищать, но у самого купленный военник с категорией Д, на вопрос, почему не идет добровольцем, сказал, что он тут нужнее)
Все, что нужно знать об этих балаболах, таких же как и наша власть, еще ржал над призванными....
Скоро эти "знакомые" пойдут закладывать нас с вами как пятую колонну, ждите. И таких стукачей будет целая армия. Лишь бы не попасть в настоящую армию
Ну это и есть показатель того , что мы достойны такого положения .
Куда не глянешь - нажрались в ПАЗике и топтать идут "врагов невидимого фронта" ..... Z/Vобразные патриоты наклейки снимают с машин )
Мы достойны правителя , ситуации и вина тут только наша (
День 7-й. А на дворе праздник: День воспитателя и всех дошкольных работников в России!
Минцифры публикует список ИТ специальностей, негодных к частичной мобилизации. Но всех ли освободят от неё?
Кредитные каникулы для мобилизованных.
Производитель семечек хочет производить картошку.
Госдума заботится о мобилизованных компенсацией ЖКХ.
Правительство хочет развивать технопарки, но это весьма непросто.
АПК и строители тоже просят отсрочку.
Финские погранцы планируют строить забор. Новых линий Маннергейма не планируют?
Кнопочные телефоны в тренде — спасибо мобилизации.
Аренда квартир в МСК падает.
Людям нравится идея кредитных каникул для мобилизованных.
Сколько стоять на границе рассказывает автоньюс.
Мобилизация сокращает походы в ТЦ, что неудивительно.
Оказывается, туризм сокращается. Добровольный, во всяком случае.
Спокойного всем дня 🤘🏻
Туризм в один конец - в Украине
У меня лучший сотрудник по настоянию жены куда-то решил схорониться "на пару недель". Нахрена только, не понятно. Ничего не изменится за пару недель.
Я теперь парюсь не только себя с партнером отмазать, но и где сотрудников новых брать, если их потихоньку в расход будут отправлять (
Новых наберёшь прямо лично в соседнем айти-батальоне, если отмазаться не успеешь, конечно. гг
Ну за пару недель наберут нужное кол-во, вопрос что будет дальше и какая цифра на самом деле
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лол, набирать будут до тех пор, пока фронт отползает или стоит
А кто знает "нужное количество"? Они и сами не знают. Будут забирать всех подряд, до кого дотянутся, по принципу "а там разберёмся"
Я и написал, вопрос в том, какая цифра в итоге. В любом случае за месяц (пару недель) наберут любую сумму, можно не волноваться об этом, вон уже пошли новости, что на Ларсе пункт призыва/военкомата хотят ставить
А Superjob-у слабо провести опрос на тему, поддерживают ли россияне мобилизацию?
Может вообще генштаб распустить? Зачем он нужен, если можно просто опрос на суперджоб провести? Типа того "поддерживают ли россияне наступление?", "Поддерживают ли россияне отступление?", "Поддерживают ли россияне обход Краснолиманского выступа справа?" "Или слева?". Суперджоб - сила. :)
Кто следующий после Дагестана?
По Дагестану фейк был, но вы продолжайте вбрасывать
Фейк в чем заключается? В том что народ вышел?
Да никто, по видимому. Ваши ребята совершили ошибку - надо было перекрывать границы и не пускать российских уклонистов. Видимо, рассчитывали на моментальное перекрытие границ с нашей стороны. А так, получилось, что весь революционный актив в "грузинский легион" уехал. Теперь даже не знаю, как их использовать. Разве что Зеленский объявит мобилизацию в РОА, по старой доброй традиции...
lol, я из Беларуси.
Пэтриот, семок в карман поклади.
О привет эмагарам. Ехал на машине с чуваком с Кракова до Минска: так он мне весь мозк выел как в Беларуси плохо. Правда у чувака две квартиы и дача и он сам путается в том что говорил и почему плохо, но очень слушает Нексту :-)
Сильно мне "яростное негодование" навальнят напомнил :-)
Ничего удивительного, если честно. В реалиях начавшегося кризиса больше всех, можно сказать даже жесче всех, теряет т.н. средний класс. Сверхпотребление сворачивается везде. И есть те, кому от этого больно. Ну и кого им винить? Особенно в условиях когда не ясно что делать или делать ничего не хочется?
Змагары переживают за Дагестан? Как это мило... :)
А почему нет?
А для русских, государствообразующего народа, дагестанцы второй сорт и пох на них?
Вот это будет действительно хохма, если всех бегунков мобилизуют с другой стороны.
Банкиры то рады
Пока не будет ответственности за неэффективное управление, растраты и коррупционные схемы - никакого толку не будет. Но в Путинской системы своих судить не принято, а если что-то не получилось, то это всё из-за внешний факторов, а не потому что этим занимается некомпетентный чинуша (привет, Рогозину)
Я бы сказал так, пока в РФ институт суда не станет РЕАЛЬНО независимым и справедливым, и его решения будут абстрагированы от тех у кого в руках власть, то справедливости как таковой в стране не дождёшься.
С каждым днём всё чудесатее и чудесатее…