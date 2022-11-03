Он довольно по-детски преуменьшает мою роль в истории «Тинькофф». Достаточно взглянуть на предыдущие публичные заявления Олега обо мне и моей роли в банке, чтобы понять, что на самом деле он не верит в то, что говорит сейчас. Печальная реальность Олега, как подтвердит любой, кто хотя бы отдаленно его знает, заключается в том, что он в высшей степени манипулятивен и регулярно искажает правду в своих собственных целях. Это наносит репутационный ущерб мне и бывшим коллегам по команде, которые сделали Олега миллиардером и были верны Олегу до конца.