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Финансы
Артур Томилко

«Он регулярно искажает правду в своих целях»: Оливер Хьюз ответил на критику Олега Тинькова Статьи редакции

Он также заявил, что больше не участвует в управлении «Тинькофф».

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Источник: «Ведомости»
  • Бывший соруководитель TCS Group (владеет «Тинькофф») Оливер Хьюз заявил, что Олег Тиньков продал банк по «по собственному желанию» после того, как попал под санкции Великобритании.
  • Он подчеркнул, что больше не участвует в управлении банком и не имеет контактов с российским бизнесом, поскольку предоставление консалтинговых услуг компаниям из России в Великобритании считается уголовным преступлением.

По не совсем понятным мне причинам Олег Тиньков говорит, что я продолжаю вести российский бизнес «Тинькофф». Это просто неправда, не говоря уже о клевете.

Оливер Хьюз
  • Хьюз также заявил, что Тиньков преуменьшает его роль в истории банка и постоянно искажает правду в своих интересах.

Он довольно по-детски преуменьшает мою роль в истории «Тинькофф». Достаточно взглянуть на предыдущие публичные заявления Олега обо мне и моей роли в банке, чтобы понять, что на самом деле он не верит в то, что говорит сейчас. Печальная реальность Олега, как подтвердит любой, кто хотя бы отдаленно его знает, заключается в том, что он в высшей степени манипулятивен и регулярно искажает правду в своих собственных целях. Это наносит репутационный ущерб мне и бывшим коллегам по команде, которые сделали Олега миллиардером и были верны Олегу до конца.

Оливер Хьюз
  • В то же время он поблагодарил Тинькова за опыт совместной работы и назвал его лучшим предпринимателем России.

Я чрезвычайно благодарен Олегу Тинькову. Он действительно лучший предприниматель из России. Время, когда я возглавлял команду «Тинькофф», было удивительным, полезным, и я многому научился.

Оливер Хьюз
  • Сейчас Хьюз, по его словам, консультирует компанию Breeze Ventures — сингапурскую «дочку» TCS Group, развивающую финтех-проект на Филиппинах. Он покинул Россию в конце марта 2022 года и уехал вместе с семьей в Дубай.
  • 1 ноября 2022 года Олег Тиньков у себя в соцсетях назвал Хьюза «Глупым англишем», который «тупо выполняли команды».
  • В интервью проекту «Русские норм», которое вышло 2 ноября, Тиньков заявил, что Хьюз и другие менеджеры банка могли умышленно вынудить его продать свою долю после того, как он публично осудил «спецоперацию». Предприниматель также предположил, что Хьюз продолжает участвовать в управлении банком.

#новость #тиньков #хьюз

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27 комментариев
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 Стерлядка Вяленая
Тиньков заявил, что Хьюз и другие менеджеры банка могли умышленно вынудить его продать свою долю

Никак не могу понять сей абзац. Что значит могли умышленно вынудить? Его вынудили или не вынудили?)))) А ваще пох. Олежа тот еще пиздабол.

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Герман Хибберт

Первый пиздобол в России.

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Chr Chr

"Он такой не один" (с)

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Евгений Вотер

Возможно Олег ожидал, что команда встанет в позу и скажет, что без Олега банку кранты ити что-то типа что все уйдут, чтобы затруднить продажу и сделать покупателя более сговорчивым. А команда сказала что они только на велике ездил и твиты строчил. (Гипотеза)

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Стабильный утюг

Олежка со всех сторон в дерьме уже. "Это какой-то позор" ©

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Сергей Крапивин

Зато не тонет

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россия говно

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Александр Вербицкий
регулярно искажает правду в своих собственных целях

Перевожу на русский: пиздит, как дышит.

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Александр Вербицкий

Тебе не понравилось? Ну хоть попробовал.

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Chris Mei
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Аня
The unfortunate reality about Oleg, as anyone who even remotely knows him will confirm, is that he is highly manipulative and routinely distorts the truth to his own ends.

Тинькову пора перестать закапывать себя интервью и постами в инсте. Может найти новый проект, стартануть новый стартап в юрисдикции, где он не под санкциями. Или заняться здоровьем, семьей. Но вот этот весь хайп вокруг постов/интервью, ну такое себе зрелище.
Последнее у Осетинской не смотрела, уже даже неинтересно как-то, весь этот движ с прогревом, постами - скукота какая-то.

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Красивый дым

Как говорят американцы, если ты застрял в яме, надо остановиться, и прекратить копать..
Действительно, неприятно смотреть на это.

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Стерлядка Вяленая

Какой-то детский сад для взрослых:
-это он дурак
-нет, это он дурак

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Дмитрий Ригель
он регулярно искажает правду в своих собственных целях.
назвал его лучшим предпринимателем России.

Секрет успешного предпринимательства в России раскрыт.

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Михаил Романов

В итоге сериал закончится переименованием тинькофф в росбанкокомплекс

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ИИ иванов

Оливер олегу белое пальто испачкал

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Александр Вербицкий

И галифе. Изнутри.

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Andrei M

Ура, наконец то срач!

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А че не в окопе?

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с украинца по лайку

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олифер

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Русня опять вякнуло че то

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Боровков Евгений

@Инспектор

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