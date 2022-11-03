«Он регулярно искажает правду в своих целях»: Оливер Хьюз ответил на критику Олега Тинькова Статьи редакции
Он также заявил, что больше не участвует в управлении «Тинькофф».
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- Бывший соруководитель TCS Group (владеет «Тинькофф») Оливер Хьюз заявил, что Олег Тиньков продал банк по «по собственному желанию» после того, как попал под санкции Великобритании.
- Он подчеркнул, что больше не участвует в управлении банком и не имеет контактов с российским бизнесом, поскольку предоставление консалтинговых услуг компаниям из России в Великобритании считается уголовным преступлением.
- Хьюз также заявил, что Тиньков преуменьшает его роль в истории банка и постоянно искажает правду в своих интересах.
- В то же время он поблагодарил Тинькова за опыт совместной работы и назвал его лучшим предпринимателем России.
- Сейчас Хьюз, по его словам, консультирует компанию Breeze Ventures — сингапурскую «дочку» TCS Group, развивающую финтех-проект на Филиппинах. Он покинул Россию в конце марта 2022 года и уехал вместе с семьей в Дубай.
- 1 ноября 2022 года Олег Тиньков у себя в соцсетях назвал Хьюза «Глупым англишем», который «тупо выполняли команды».
- В интервью проекту «Русские норм», которое вышло 2 ноября, Тиньков заявил, что Хьюз и другие менеджеры банка могли умышленно вынудить его продать свою долю после того, как он публично осудил «спецоперацию». Предприниматель также предположил, что Хьюз продолжает участвовать в управлении банком.
Никак не могу понять сей абзац. Что значит могли умышленно вынудить? Его вынудили или не вынудили?)))) А ваще пох. Олежа тот еще пиздабол.
Первый пиздобол в России.
"Он такой не один" (с)
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Возможно Олег ожидал, что команда встанет в позу и скажет, что без Олега банку кранты ити что-то типа что все уйдут, чтобы затруднить продажу и сделать покупателя более сговорчивым. А команда сказала что они только на велике ездил и твиты строчил. (Гипотеза)
Олежка со всех сторон в дерьме уже. "Это какой-то позор" ©
Зато не тонет
россия говно
Перевожу на русский: пиздит, как дышит.
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Тинькову пора перестать закапывать себя интервью и постами в инсте. Может найти новый проект, стартануть новый стартап в юрисдикции, где он не под санкциями. Или заняться здоровьем, семьей. Но вот этот весь хайп вокруг постов/интервью, ну такое себе зрелище.
Последнее у Осетинской не смотрела, уже даже неинтересно как-то, весь этот движ с прогревом, постами - скукота какая-то.
Как говорят американцы, если ты застрял в яме, надо остановиться, и прекратить копать..
Действительно, неприятно смотреть на это.
Какой-то детский сад для взрослых:
-это он дурак
-нет, это он дурак
назвал его лучшим предпринимателем России.
Секрет успешного предпринимательства в России раскрыт.
В итоге сериал закончится переименованием тинькофф в росбанкокомплекс
Оливер олегу белое пальто испачкал
И галифе. Изнутри.
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Ура, наконец то срач!
А че не в окопе?
с украинца по лайку
олифер
Русня опять вякнуло че то
@Инспектор