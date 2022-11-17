Финансы
Высокий крюк

«Сбер» начал показывать в приложении, какие карты привязаны к сервисам с подпиской и маркетплейсам Статьи редакции

При необходимости списания можно запретить.

  • Функция появилась в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» на Android.
  • В сервисе можно посмотреть, за какие подписки — на музыку, книги, онлайн-кинотеатры и так далее — списывают деньги с конкретных карт. Кроме того, в нём отображаются разовые покупки: например, заказ с маркетплейса или в доставке еды.
  • Чтобы увидеть данные, нужно выбрать «Кошелёк», затем «Все счета и карты», а после «Куда привязаны ваши счета и карты». При необходимости платежи можно запретить.
  • Сервис для управления подписками, которые оплачиваются с карты, есть и у «Райффайзенбанка»: он запустил его в ноябре 2021 года.

#новость #сбер #подписки

2805 просмотров
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35 комментариев
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 Вадим Д.

Охренеть, дайте две! Дождались!!!
А это бесплатно?

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jonewayne

Да. Нужно только оплатить подписку 😅

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Twix Half

Сберпрайм?

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Вадим Д.

СберОтвяжись

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Православный щит

от этого сбера уже под куст не сядешь. В ТЦ на 3 этаже уже их детское заведение. "Сбер Kids City — это площадка для высококачественной ролевой игры, способствующей социальной адаптации детей к взрослой жизни, их интеллектуальному, творческому и эмоциональному развитию." Где, лять, карту открывали - туда и идите и не орите, что это была рабочая карта на вахте в Надыме. Готовность к взрослой жизни.

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Twix Half

Акции Сбера актуальны, пойду докуплю пожалуй

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Twix Half

Неплохо, ещё бы в Тинькофф и Альфу добавили вообще збсь будет)

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Вадим Д.

Ну тинёк точно за это заставит слиток золота купить.

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Отдельный паук например

Сервис доступен всем владельцам Android-устройств в «СберБанке Онлайн» начиная с версии 14.4.

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Отдельный паук например

первый месяц да, потом не факт)

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Сергей И

Версия 14.4.0

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jonewayne

А тебе что ли не Понятно? Нажми на кнопку!!1

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Отдельный паук например

ахах

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idoctorhacker

Тем временем у Тинькофф появилась доставка на дом слитков… Кому что важнее

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jonewayne

Тиньку бы кешбек получше сделать, я бы даже вернулся туда. В Сбере пока "сытнее", но я за такое сейчас минусов отхвачу)

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idoctorhacker

Не знаю как сейчас у сбера, но мне тиньк уже полгода сует всякий мусор один и тот же практически, собираю коллекцию скриншотов, под Новый год им под елку положу, пусть постыдятся)

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jonewayne

Мне он 5 лет херню суёт) а в Сбере шикарные категории, обмен на рубли и иногда крутые предложения. По их старой карте был несколько месяцев кешбек 20% АЗС, 10% кафе и 3% супермаркеты, сейчас до конца года оплата на газпроме за бонусы. Но каждому своё, просто в тиньке весы у категорий как в казино, а в Сбере стабильно нужные категории. Кому они не нужны, тогда понятно, но обсирают просто за то, что это сбер.

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idoctorhacker

Супермаркеты в тиньке только снятся…

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jonewayne

Мне в первый месяц владения картой дали) больше не видел) и диалог оценки кешбека выглядит как издевательство, ставишь годами единицы, и похер.

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Joe cocker

Ставил единицы и получал те же категории в след месяц. Ставил пятерки, парочка менялась на такую же ненужную

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Александр Вербицкий

Интересно, можно ли отжать слиток по 115ФЗ...

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idoctorhacker

Приедут дяди в черном и никаких 115фз не надо)

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Александр Вербицкий

Если слиток будет отжат на этапе заказа доставки, дяди не успеют )
PS Но может возникнуть пикантная ситуация, если дяди таки не поверят, что слиток не был доставлен.

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idoctorhacker

Дядям всё равно, приедут скажут слиток отправили, гони назад. Итого хотел слиток, оказался его должен)

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Андрей Рядькин

У тинькоф такая фича уже давно. Синий кружочек в правом верхнем углу, затем голосом и текстом спрашиваете, какие есть подписки

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Дмитрий Косатиков

Лучше бы запустили сервис по отзыву персональных данных, которые всем своим партнёрам дают на 40 лет пользования по тихой грусти.

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jonewayne

Удобно.

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Andrey Yukin

Наконец то! )))

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Alexander Klimanskiy

Фичу уже сломали

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Roman Kotov

Лучше воздержаться

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jonewayne

Почему же?

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Кисло Макс

Ноябрь

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Последний Шанс

Недоступен. Видимо все пошли смотреть

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Кирилл Садовой

Круто, конечно. Но я не смог найти кошелёк.

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Михаил Катовайс

Кошелек = где карты показывает.

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