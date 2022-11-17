«Сбер» начал показывать в приложении, какие карты привязаны к сервисам с подпиской и маркетплейсам Статьи редакции
При необходимости списания можно запретить.
- Функция появилась в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» на Android.
- В сервисе можно посмотреть, за какие подписки — на музыку, книги, онлайн-кинотеатры и так далее — списывают деньги с конкретных карт. Кроме того, в нём отображаются разовые покупки: например, заказ с маркетплейса или в доставке еды.
- Чтобы увидеть данные, нужно выбрать «Кошелёк», затем «Все счета и карты», а после «Куда привязаны ваши счета и карты». При необходимости платежи можно запретить.
- Сервис для управления подписками, которые оплачиваются с карты, есть и у «Райффайзенбанка»: он запустил его в ноябре 2021 года.
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Охренеть, дайте две! Дождались!!!
А это бесплатно?
Да. Нужно только оплатить подписку 😅
Сберпрайм?
СберОтвяжись
от этого сбера уже под куст не сядешь. В ТЦ на 3 этаже уже их детское заведение. "Сбер Kids City — это площадка для высококачественной ролевой игры, способствующей социальной адаптации детей к взрослой жизни, их интеллектуальному, творческому и эмоциональному развитию." Где, лять, карту открывали - туда и идите и не орите, что это была рабочая карта на вахте в Надыме. Готовность к взрослой жизни.
Акции Сбера актуальны, пойду докуплю пожалуй
Неплохо, ещё бы в Тинькофф и Альфу добавили вообще збсь будет)
Ну тинёк точно за это заставит слиток золота купить.
Сервис доступен всем владельцам Android-устройств в «СберБанке Онлайн» начиная с версии 14.4.
первый месяц да, потом не факт)
Версия 14.4.0
А тебе что ли не Понятно? Нажми на кнопку!!1
ахах
Тем временем у Тинькофф появилась доставка на дом слитков… Кому что важнее
Тиньку бы кешбек получше сделать, я бы даже вернулся туда. В Сбере пока "сытнее", но я за такое сейчас минусов отхвачу)
Не знаю как сейчас у сбера, но мне тиньк уже полгода сует всякий мусор один и тот же практически, собираю коллекцию скриншотов, под Новый год им под елку положу, пусть постыдятся)
Мне он 5 лет херню суёт) а в Сбере шикарные категории, обмен на рубли и иногда крутые предложения. По их старой карте был несколько месяцев кешбек 20% АЗС, 10% кафе и 3% супермаркеты, сейчас до конца года оплата на газпроме за бонусы. Но каждому своё, просто в тиньке весы у категорий как в казино, а в Сбере стабильно нужные категории. Кому они не нужны, тогда понятно, но обсирают просто за то, что это сбер.
Супермаркеты в тиньке только снятся…
Мне в первый месяц владения картой дали) больше не видел) и диалог оценки кешбека выглядит как издевательство, ставишь годами единицы, и похер.
Ставил единицы и получал те же категории в след месяц. Ставил пятерки, парочка менялась на такую же ненужную
Интересно, можно ли отжать слиток по 115ФЗ...
Приедут дяди в черном и никаких 115фз не надо)
Если слиток будет отжат на этапе заказа доставки, дяди не успеют )
PS Но может возникнуть пикантная ситуация, если дяди таки не поверят, что слиток не был доставлен.
Дядям всё равно, приедут скажут слиток отправили, гони назад. Итого хотел слиток, оказался его должен)
У тинькоф такая фича уже давно. Синий кружочек в правом верхнем углу, затем голосом и текстом спрашиваете, какие есть подписки
Лучше бы запустили сервис по отзыву персональных данных, которые всем своим партнёрам дают на 40 лет пользования по тихой грусти.
Удобно.
Наконец то! )))
Фичу уже сломали
Лучше воздержаться
Почему же?
Ноябрь
Недоступен. Видимо все пошли смотреть
Круто, конечно. Но я не смог найти кошелёк.
Кошелек = где карты показывает.