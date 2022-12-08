Финансы
Клинический кавалер

Российские клиенты турецких банков начали сталкиваться с ограничениями при валютных SWIFT-переводах Статьи редакции

Банки могут вводить их, опасаясь вторичных санкций.

  • В начале декабря 2022 года выполнить валютный онлайн-перевод со счёта в Deniz Bank на другой зарубежный счёт оказалось невозможно, пишет Forbes со ссылкой на двух клиентов банка, которые пытались перевести до €2000. О подобных проблемах пишут и пользователи на форумах.
  • В колл-центре Deniz Bank рекомедовали для проведения SWIFT-перевода в валюте со счёта в банке обратиться в то отделение, в котором клиент открывал счёт.
  • Россиянин, помогающий соотечественникам открывать счета в турецких банках, рассказал изданию, что некоторые из кредитных организаций не хотят, чтобы иностранцы выводили деньги из страны, поэтому и отключают SWIFT-переводы. По его словам, первым это сделал Ziraat.
  • Fibabanka запретил россиянам использовать открытые в нём банковские карты за пределами Турции, писало издание Tourdom со ссылкой на клиентку банка. Она неудачно попыталась расплатиться картой в аэропорту, а в мобильном приложении банк сообщил, что, в соответствии с его политикой, карты граждан России и Беларуси блокируются для транзакций в зарубежных странах.
  • Юрист Елена Рязанова, которая специализируется на финансовом праве, отметила в разговоре с Frank Media, что это вряд ли частный случай: «Уже две недели как никто из моих клиентов не может оплатить покупки в западных [европейских и американских] интернет-магазинах с турецких карт». По её мнению, банки постепенно вводят ограничения для россиян, опасаясь вторичных санкций.

#новость #турция

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29 комментариев
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 Вадим Д.

Где счёт открывали, туда и идите — интернациональная тема. Дело Сбера живёт.

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Max

Deniz банк раньше принадлежал сберу

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Вадим Д.

Можно вывезти девушку из Техаса, но Техас из девушки невозможно (-:

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Невкусно и грустно

Для новых ятаганов уже места нет на спине!

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Вадим Д.

Китайцы в случае чего помогут найти местечко, они внимательные и заботливые.

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Сидор

Эрдоган конечно знатно сидит на двух стульях!

Но и про соотечественников не забыл. Деньги россиян влились в экономику.
Цены на недвижку х2, аренда поднялась в разы.

А потом — "спасибо, россияне!". Но пора закручивать гайки.

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Оля Янко

Ну так он же молодец. На самом деле красава)

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Сидор

Ну по такой логике и кое-кто тоже отличный политик, только народе и думает.
Эрдоган - это суть Турецкой внутренней и внешней политики на протяжении веков.
Огромная дырка от бублика от демократии, инфляция, рост всего, кроме благополучия граждан.
И постоянный поиск внешних и внутренних врагов, которые виноваты в инфляции, снижения уровня жизни и так далее.

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Коммунистический Макс

почему не заработать на не гражданах? или может должен о россиянах заботится? лох покупает недвигу х2, турок зарабатывает, вроде логично все

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Серж

Вывод -сотрудничать с РФ-благо для своего народа!

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Сергей Колесников

Было ли такое в истории, чтобы РФ могла положиться на Турцию. А Турция бы не подвела ?

Начиная с первой мировой. А может и раньше

—-
Людям показали глобализацию , а сейчас прикрыли кран. Причём везде.

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Anton Khomchenko

Так помощь требуется не самой РФ, а её гражданам, которых сама эта РФ и подставила.

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Сергей Колесников

Согласен )

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Оля Янко

И здесь лавочка по чуть чуть закрывается.
Открывайте счета в банках в "прекрасной России)

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Серж

Все деньги в дом,правильно!

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Оля Янко

Правильно! И на нужды военной операции потом денежки все и отожмут)
Прекрасное далеко не будь ко мне жестоко)))).....
Все на благо войны

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Серж

А так их отожмут на нужды европейской военщины.

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Вася Пражкин

Турция же дружественная страна нам или нет? Как там по последним указаниям партии, кто знает?

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Вадим Д.

Друг, но может оказаться "вдруг".

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Dmitry Koryas

Если положняк такой что страдают россияне-предатели, то она дружественная. Если уважаемые люди в пиджаках - то конечно нож в спину.

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just a.

Поясните по поводу "нам". Если вы про россиян - тут есть вопросики относительно "дружественности" самой РФ. -_-
Поэтому к Турции вопросов нет особо +_+

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Невкусно и грустно
Как там по последним указаниям партии, кто знает?

По новым данным разведки - мы воевали сами с собой (или это из какой-то песни?)

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Рабочий инструмент

Ой что творят...

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Anton Khomchenko

Блин, надеюсь в Грузии такого не будет :D

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Серж

Будет обязательно.

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Anton Khomchenko

Ну пока что никаких сигналов нет

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Thom322

Понимание, что друзей в политике нет, безопасной гавани нет, добрый альтруистов тоже нет.
Есть прибыль и свои интересы.
Больше ничего.
Unfortunately

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just a.
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Великий Кукурузо

Говорят должны были
предупредить и нал отдать за 0%, а не 2%.

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