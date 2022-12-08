Российские клиенты турецких банков начали сталкиваться с ограничениями при валютных SWIFT-переводах Статьи редакции
Банки могут вводить их, опасаясь вторичных санкций.
- В начале декабря 2022 года выполнить валютный онлайн-перевод со счёта в Deniz Bank на другой зарубежный счёт оказалось невозможно, пишет Forbes со ссылкой на двух клиентов банка, которые пытались перевести до €2000. О подобных проблемах пишут и пользователи на форумах.
- В колл-центре Deniz Bank рекомедовали для проведения SWIFT-перевода в валюте со счёта в банке обратиться в то отделение, в котором клиент открывал счёт.
- Россиянин, помогающий соотечественникам открывать счета в турецких банках, рассказал изданию, что некоторые из кредитных организаций не хотят, чтобы иностранцы выводили деньги из страны, поэтому и отключают SWIFT-переводы. По его словам, первым это сделал Ziraat.
- Fibabanka запретил россиянам использовать открытые в нём банковские карты за пределами Турции, писало издание Tourdom со ссылкой на клиентку банка. Она неудачно попыталась расплатиться картой в аэропорту, а в мобильном приложении банк сообщил, что, в соответствии с его политикой, карты граждан России и Беларуси блокируются для транзакций в зарубежных странах.
- Юрист Елена Рязанова, которая специализируется на финансовом праве, отметила в разговоре с Frank Media, что это вряд ли частный случай: «Уже две недели как никто из моих клиентов не может оплатить покупки в западных [европейских и американских] интернет-магазинах с турецких карт». По её мнению, банки постепенно вводят ограничения для россиян, опасаясь вторичных санкций.
1025 просмотров
Где счёт открывали, туда и идите — интернациональная тема. Дело Сбера живёт.
Deniz банк раньше принадлежал сберу
Можно вывезти девушку из Техаса, но Техас из девушки невозможно (-:
Для новых ятаганов уже места нет на спине!
Китайцы в случае чего помогут найти местечко, они внимательные и заботливые.
Эрдоган конечно знатно сидит на двух стульях!
Но и про соотечественников не забыл. Деньги россиян влились в экономику.
Цены на недвижку х2, аренда поднялась в разы.
А потом — "спасибо, россияне!". Но пора закручивать гайки.
Ну так он же молодец. На самом деле красава)
Ну по такой логике и кое-кто тоже отличный политик, только народе и думает.
Эрдоган - это суть Турецкой внутренней и внешней политики на протяжении веков.
Огромная дырка от бублика от демократии, инфляция, рост всего, кроме благополучия граждан.
И постоянный поиск внешних и внутренних врагов, которые виноваты в инфляции, снижения уровня жизни и так далее.
почему не заработать на не гражданах? или может должен о россиянах заботится? лох покупает недвигу х2, турок зарабатывает, вроде логично все
Вывод -сотрудничать с РФ-благо для своего народа!
Было ли такое в истории, чтобы РФ могла положиться на Турцию. А Турция бы не подвела ?
Начиная с первой мировой. А может и раньше
—-
Людям показали глобализацию , а сейчас прикрыли кран. Причём везде.
Так помощь требуется не самой РФ, а её гражданам, которых сама эта РФ и подставила.
Согласен )
И здесь лавочка по чуть чуть закрывается.
Открывайте счета в банках в "прекрасной России)
Все деньги в дом,правильно!
Правильно! И на нужды военной операции потом денежки все и отожмут)
Прекрасное далеко не будь ко мне жестоко)))).....
Все на благо войны
А так их отожмут на нужды европейской военщины.
Турция же дружественная страна нам или нет? Как там по последним указаниям партии, кто знает?
Друг, но может оказаться "вдруг".
Если положняк такой что страдают россияне-предатели, то она дружественная. Если уважаемые люди в пиджаках - то конечно нож в спину.
Поясните по поводу "нам". Если вы про россиян - тут есть вопросики относительно "дружественности" самой РФ. -_-
Поэтому к Турции вопросов нет особо +_+
По новым данным разведки - мы воевали сами с собой (или это из какой-то песни?)
Ой что творят...
Блин, надеюсь в Грузии такого не будет :D
Будет обязательно.
Ну пока что никаких сигналов нет
Понимание, что друзей в политике нет, безопасной гавани нет, добрый альтруистов тоже нет.
Есть прибыль и свои интересы.
Больше ничего.
Unfortunately
Говорят должны были
предупредить и нал отдать за 0%, а не 2%.