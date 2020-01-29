Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Команда калифорнийского проекта
оказалась нейронной сетью
Подписаться на push-уведомления
Еда
Лиана Липанова
884

Beyond Meat и KFC расширят зону тестирования «куриных» наггетсов на растительной основе и сделают их похожими на филе Материал редакции

Раньше наггетсы были слеплены из искусственного «куриного» фарша, а теперь будут иметь «мускулоподобную структуру».

  • Производитель искусственного мяса Beyond Meat и сеть ресторанов быстрого питания KFC запустят продажу «куриных» наггетсов на растительной основе, но теперь продукт будет выглядеть как настоящее филе, пишет Bloomberg со ссылкой на компании.
  • В августе 2019 года компании уже тестировали «куриные» наггетсы в Атланте. Тогда наггетсы из искусственного мяса раскупили за пять часов. Но они были измельчёнными и слепленными в форме куска мяса. Теперь наггетсы будут напоминать отрезанный кусок филе, у них будет «мускулоподобная структура», объяснили в Beyond Meat.
  • Тестировать новый рецепт будут с 3 по 23 февраля 2020 года в 70 заведениях KFC в Северной Каролине и Теннеси.
  • Beyond Meat сотрудничает с Carl’s Jr, Dunkin’ Donuts, Burger King и другими ресторанами и магазинами. В апреле 2019 года российский ресторанный холдинг WRF также объявил о продаже искусственных бургеров от Beyond Meat, а в октябре 2019 года искусственные котлеты Beyond Meat появились в продаже в Москве в магазинах «Азбуки Вкуса».

#новость #beyondmeat #kfc

Еда
Подписан
Отписаться
Как устроен рынок небольших баров: интервью с владельцем
Всем привет! Мы в digital-студии Art Circle иногда делаем интервью с представителями малого и среднего бизнеса, которые занимаются (по нашему субъективному мнению) интересными, и не совсем знакомыми широкой аудитории вещами.
0
2
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["kfc","beyondmeat","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 12, "likes": 2, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "food", "id": 104017, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 29 Jan 2020 20:28:50 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Финансы
В Удмуртии снизили налоговую ставку для предпринимателей на «упрощенке» до 1%
С 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года в Удмуртии действует налоговая льгота для предпринимателей, которые…
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 104017, "author_id": 373364, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/104017\/get","add":"\/comments\/104017\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/104017"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199128, "last_count_and_date": null }
12 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Vl Al

0

Надеюсь, Мираторг это не читает.

Ответить

Андрей Федотов

Vl
0

Конечно читает... И естественно в итоге повысит цены на "настоящее" мясо...

Ответить

Артур Логвинов

Андрей
3

20% мяса, 50% воды, 30% туалетной бумаги? Про это "мясо" мираторга идет речь?

Ответить

Дмитрий Евсеев

Артур
0

Какая лесть...

Ответить

Андрей Федотов

–1

А ещё лет через 5 - 10 мы выясним некоторые детали, которые от нас случайно скрыли. Из серии почему это "мясо" хуже колы...

Ответить

Nikita Rogatov

Андрей
–1

Или что они в него телятину добавляли для вкуса

Ответить

Sergei Timofeyev

0

А в наггетсах есть мясо? Начнём с того, что курица - не совсем мясо. Это раз. Два, в филе много различных субпродуктов перемолотых до пыли. Так что ещё не факт, что это мясо не окажется лучше.

А Мироторг... пусть дальше пытается что-то сделать. Я туда более не ходок. Мясо у них по сравнению с тем, что продаётся недалеко от дачи, голяк.

Ответить

Олег Волков

Sergei
0

Курица не мясо? А что это? 🤔

В филе много субпродуктов? Это по общепринятому порядку «кусок мяса».

вы как-то странно изьясняетесь

Ответить

Дмитрий Евсеев

Sergei
0

Честно говоря поебать, мясо там или нет, главное вкус.

Ответить

Евгений Консул

–2

Ребят, кончайте жрать гадость

Ответить

Дмитрий Евсеев

Евгений
0

Лучше продолжим жрать гадость, чем быть жирными 

Ответить

Евгений Консул

Дмитрий
0

Фу, бред написал. Фастфуд - самый быстрый и надежный способ стать жирным и больным.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Орта
Подписан
Отписаться
Зачем инвестировать в собственных сотрудников?
Материал подготовлен коммуникационной группой «Орта» на основе сборника «We Are All Invested», выпущенного глобальной к…
1
МегаФон
Подписан
Отписаться
МегаФон избавит юристов и бухгалтеров от рутинной работы
Новый сервис «Цифровой юрист» оптимизирует юридическую, операционную и бухгалтерскую функциональность крупных игроков ф…
1
TemplateMonster
Подписан
Отписаться
Как запустить интернет-магазин с нуля за 2-3 недели: пошаговый гайд
Сегодня запустить интернет-магазин может практически каждый человек. Главное — знать, что и в какой последовательности …
1

Показать еще

Лучшие комментарии
Денис Фоминов
за день
Правильно ли понимаю что сотрудник МВД сможет в любое время посмотреть кол-во денег на банковском счете и перехватывать смс от банка на совершении платежей, и все это в удобном интерфейсе?
«Ведомости»: новый министр связи предложил дать правоохранительным органам прямой доступ к личным данным россиян
Ron Zamkadny
за неделю
Вы молодцы. Мне стыдно, что не все такие. Сын придёт и спросит. Папа, а ты давал себя на работе ставить раком? Мы живем в мире бесконечной борьбы за свои права, и жизнь слишком коротка, чтобы давать себя ставить раком…
Нас уволили из «Рокетбанка» в Казани, и мы доказываем, что это было незаконно
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Роман Городничев

«Столичный ремонтник». Отзыв о…

Евгений Скрипченко

Обойтись без биохакинга…

Эчис Тюлюш

Акции японского производителя…

Arkadiy Gaydarzhy

Роскомнадзор объявил о…

Roman Moskovskiy

«Яндекс.Драйв» — зачем

Ольга Бондарева

Как два SEO-шника…

Виталий Крюков

Как мужики платьев через…

Магомед Шереметьев

Boeing отчиталась о первом…

Ksenia Van De Kamp

Как я переехал в США и запустил…

Ivano Digital

Сервис с короткими видео Coub…

Kirill Mishuk

Обойтись без биохакинга…

Юрий Макарычев

Как я переехал в США и запустил…

Евгений Консул

Почему такси называется…

Bekzat Sadykov

Против монополии…

Alex Fedotov

Рефакторинг дизайна Telegram

Евгений Консул

Beyond Meat и KFC расширят зону…

Ivano Digital

Медиамагнат Уоррен Баффетт…

Denis Bystruev

Как я переехал в США и запустил…

Иван Еремин

Минэкономики предложило создать…

Евгений Скрипченко

Обойтись без биохакинга…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "page_type": "default" }