Раньше наггетсы были слеплены из искусственного «куриного» фарша, а теперь будут иметь «мускулоподобную структуру».
- Производитель искусственного мяса Beyond Meat и сеть ресторанов быстрого питания KFC запустят продажу «куриных» наггетсов на растительной основе, но теперь продукт будет выглядеть как настоящее филе, пишет Bloomberg со ссылкой на компании.
- В августе 2019 года компании уже тестировали «куриные» наггетсы в Атланте. Тогда наггетсы из искусственного мяса раскупили за пять часов. Но они были измельчёнными и слепленными в форме куска мяса. Теперь наггетсы будут напоминать отрезанный кусок филе, у них будет «мускулоподобная структура», объяснили в Beyond Meat.
- Тестировать новый рецепт будут с 3 по 23 февраля 2020 года в 70 заведениях KFC в Северной Каролине и Теннеси.
- Beyond Meat сотрудничает с Carl’s Jr, Dunkin’ Donuts, Burger King и другими ресторанами и магазинами. В апреле 2019 года российский ресторанный холдинг WRF также объявил о продаже искусственных бургеров от Beyond Meat, а в октябре 2019 года искусственные котлеты Beyond Meat появились в продаже в Москве в магазинах «Азбуки Вкуса».
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"author_name": "Лиана Липанова",
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Vl Al
Надеюсь, Мираторг это не читает.
Андрей ФедотовVl
Конечно читает... И естественно в итоге повысит цены на "настоящее" мясо...
Артур ЛогвиновАндрей
20% мяса, 50% воды, 30% туалетной бумаги? Про это "мясо" мираторга идет речь?
Дмитрий ЕвсеевАртур
Какая лесть...
Андрей Федотов
А ещё лет через 5 - 10 мы выясним некоторые детали, которые от нас случайно скрыли. Из серии почему это "мясо" хуже колы...
Nikita RogatovАндрей
Или что они в него телятину добавляли для вкуса
Sergei Timofeyev
А в наггетсах есть мясо? Начнём с того, что курица - не совсем мясо. Это раз. Два, в филе много различных субпродуктов перемолотых до пыли. Так что ещё не факт, что это мясо не окажется лучше.
А Мироторг... пусть дальше пытается что-то сделать. Я туда более не ходок. Мясо у них по сравнению с тем, что продаётся недалеко от дачи, голяк.
Олег ВолковSergei
Курица не мясо? А что это? 🤔
В филе много субпродуктов? Это по общепринятому порядку «кусок мяса».
вы как-то странно изьясняетесь
Дмитрий ЕвсеевSergei
Честно говоря поебать, мясо там или нет, главное вкус.
Евгений Консул
Ребят, кончайте жрать гадость
Дмитрий ЕвсеевЕвгений
Лучше продолжим жрать гадость, чем быть жирными
Евгений КонсулДмитрий
Фу, бред написал. Фастфуд - самый быстрый и надежный способ стать жирным и больным.