«Яндекс» начал тестировать «мультизаказ» в «Еде» и «Деливери»

Можно оформить доставку из двух мест, которые находятся недалеко друг от друга. Например, если нужно заказать еду на ужин из ресторана и заодно купить корм для питомца в соседнем зоомагазине или лекарство в аптеке. Или если одна часть большой компании хочет суши, а другая — пиццу. Об этом рассказал глава «Еды» и «Деливери» Евгений Анищенков на конференции «Тема Еды».На время тестирования услуга будет доступна ограниченному количеству пользователей Android в разных городах присутствия сервисов (в каких — не уточняют). Система сама предложит добавить ещё один заказ после сборки первой корзины, показав список доступных заведений.За заказ из двух мест на доставку сделают скидку. В зависимости от нагрузки на курьерскую службу еду и товары привезут либо в рамках одной доставки, либо двумя разными курьерами, но на скидку это не повлияет.В будущем услугу предоставят всем клиентам и запустят на iOS. Компания предупредила, что после тестов может пересмотреть условия: например, изменить радиус, в рамках которого можно будет заказывать товары из разных мест, и скидку на доставку второго заказа.Полина ЛааксоЕда1 мар«Яндекс» начал тестировать отложенную оплату в «Еде» и «Деливери» Возможность заплатить за заказ позже доступна небольшому количеству пользователей.#новости #яндекседа
Отлично! Закажу себе ружье и мотоцикл.
Яндекс для начала бы отладил доставку хотя бы в центре мск. А то за... бали уже
Что? Там же средний срок доставки 25-30 мин (заказывал 5 лет в Мск арендуя разные квартиры в ЦАО и близ него), понимаю в МО до 90 мин вот это проблема, а у вас судя по-всему рай, но вы об этом не подозреваете?
На время тестирования услуга будет доступна ограниченному количеству пользователей AndroidПравильно, тестировать только на пользователях андроида. Готовый и отлаженный продукт уже на айфон выкатывать
Совсем как в Deliveroo)