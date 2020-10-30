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Таня Боброва
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Курьеры Delivery Club вышли к офису Mail.ru Group с требованием отменить систему штрафов — сервис обещал их пересмотреть Материал редакции

Курьеры требовали и заключить постоянные трудовые договоры.

8 комментариев
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Днём 30 октября курьеры-партнёры Delivery Club пришли к офису Mail.ru Group (владеет сервисом) с требованием заключить постоянные трудовые договоры и отменить систему штрафов, сообщил Telegram-канал «Профсоюза "Курьер"».

По словам доставщиков, сервис регулярно их штрафует, забирая часть дневного заработка. Например, штраф приходит, если заказ не из зоны доставки курьера, и он от него отказывается, рассказали в организации.

В Delivery Club сообщили vc.ru, что добросовестные курьеры не получают штрафов: если выполняют санитарно-эпидемиологические требования, не имеют жалоб от клиентов или сотрудников ресторанов и соблюдают технические стандарты сервиса.

При этом в октябре около 10% курьеров использовали программы «fake GPS» и игнорировали заказы, добавили в сервисе. «Такие действия влияют на качество сервиса и не могут оставаться без нашего внимания», — пояснили в Delivery Club.

Собравшихся возле офиса пригласили на встречу с вице-президентом Mail.ru Group Владимиром Габриеляном. Отвечая на вопрос о трудовых договорах для курьеров, топ-менеджер отметил, что ни один агрегатор не берёт доставщиков в штат.

«Налоговый режим для самозанятых и для сотрудников в штате разный. Delivery Club будет нести большие издержки (по сравнению с конкурентами), в итоге сервис закроется, и курьеры останутся без работы», — прокомментировал он (фрагмент встречи приводит «Профсоюз "Курьер"»).

«Профсоюз "Курьер"»

Однако курьеры и компания смогли договориться о пересмотре системы штрафов, сообщили в профсоюзе. На изменение системы у сервиса уйдёт шесть-восемь недель, поскольку нужно перестраивать программное обеспечение. В Delivery Club подтвердили vc.ru такие договорённости, но конкретные положения пока не определены.

«Профсоюз "Курьер"» не первый раз выступает в защиту курьеров. Летом 2020 года он призвал доставщиков Delivery Club приостановить работу и выйти на забастовку к офису Mail.ru Group из-за задержек выплат. После встречи сервис пообещал рассчитаться с курьерами, ужесточить контроль за партнёрами и подать в суд на посредника, который перестал платить.

#новость #deliveryclub

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8 комментариев
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Denis Sibukaev

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А потом пошли обратно к посольству Франции)

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Alex Marvell

–3

Пхахаха, пиздец... Почитайте вы про Усманова, поняти у нас в бизнесе! Понятия! Зоновские! Это мужики вышли (по понятиям), а мужик это бык, а "Быку - кнут" как говорил антигерой одной картины. Нафиг пошлют их и все)

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Антон Гранд

Alex
0

Я, конечно, не люблю Усманова, но вы написали бред.

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Maksim Momonov

0

Очередная хрень заработать на курьерах.
Профсоюза такого официально нет. Денег собирает на личные кошельки.
Завтра к ним будут вопросы - пропадут и создадут новый профсоюз.

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Denis Teamofeev

0

Так у майл групп есть налоговые поблажки, это снижает градус конкуренции и позволяет крупным компаниям вот так выстебываться

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L A

0

Вот тут я уже писал что прослойки через которых нанимают курьеров и так просто вчёрную не платят социалку
Уверен такие прослойки прекрасно видны налоговой с её уровнем автоматизации (сразу вся сетка, прямо как яндексу сателлиты) и налицо получение входного ндс вместо ФОТ и налогов на него, которые игнорирует прослойка офрмленная на номинала. Учитывая с какой скоростью налоговая замечает что мой  контрагент уплатил ндс не с 20к а с 19 и направляет требование о предоставлении доков, я скорее удивлюсь что налоговая ничего не замечает, чем расстроюсь.
 

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Антон Гранд

0

Это а перчатках охрана?

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Stas Klymenko

0

6-8 недель, чтобы пофиксить штрафы в ПО? Это шутка?

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