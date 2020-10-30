Курьеры Delivery Club вышли к офису Mail.ru Group с требованием отменить систему штрафов — сервис обещал их пересмотреть Материал редакции
Курьеры требовали и заключить постоянные трудовые договоры.
Днём 30 октября курьеры-партнёры Delivery Club пришли к офису Mail.ru Group (владеет сервисом) с требованием заключить постоянные трудовые договоры и отменить систему штрафов, сообщил Telegram-канал «Профсоюза "Курьер"».
По словам доставщиков, сервис регулярно их штрафует, забирая часть дневного заработка. Например, штраф приходит, если заказ не из зоны доставки курьера, и он от него отказывается, рассказали в организации.
В Delivery Club сообщили vc.ru, что добросовестные курьеры не получают штрафов: если выполняют санитарно-эпидемиологические требования, не имеют жалоб от клиентов или сотрудников ресторанов и соблюдают технические стандарты сервиса.
При этом в октябре около 10% курьеров использовали программы «fake GPS» и игнорировали заказы, добавили в сервисе. «Такие действия влияют на качество сервиса и не могут оставаться без нашего внимания», — пояснили в Delivery Club.
Собравшихся возле офиса пригласили на встречу с вице-президентом Mail.ru Group Владимиром Габриеляном. Отвечая на вопрос о трудовых договорах для курьеров, топ-менеджер отметил, что ни один агрегатор не берёт доставщиков в штат.
«Налоговый режим для самозанятых и для сотрудников в штате разный. Delivery Club будет нести большие издержки (по сравнению с конкурентами), в итоге сервис закроется, и курьеры останутся без работы», — прокомментировал он (фрагмент встречи приводит «Профсоюз "Курьер"»).
Однако курьеры и компания смогли договориться о пересмотре системы штрафов, сообщили в профсоюзе. На изменение системы у сервиса уйдёт шесть-восемь недель, поскольку нужно перестраивать программное обеспечение. В Delivery Club подтвердили vc.ru такие договорённости, но конкретные положения пока не определены.
«Профсоюз "Курьер"» не первый раз выступает в защиту курьеров. Летом 2020 года он призвал доставщиков Delivery Club приостановить работу и выйти на забастовку к офису Mail.ru Group из-за задержек выплат. После встречи сервис пообещал рассчитаться с курьерами, ужесточить контроль за партнёрами и подать в суд на посредника, который перестал платить.
Пхахаха, пиздец... Почитайте вы про Усманова, поняти у нас в бизнесе! Понятия! Зоновские! Это мужики вышли (по понятиям), а мужик это бык, а "Быку - кнут" как говорил антигерой одной картины. Нафиг пошлют их и все)
Очередная хрень заработать на курьерах.
Профсоюза такого официально нет. Денег собирает на личные кошельки.
Завтра к ним будут вопросы - пропадут и создадут новый профсоюз.
Так у майл групп есть налоговые поблажки, это снижает градус конкуренции и позволяет крупным компаниям вот так выстебываться
Вот тут я уже писал что прослойки через которых нанимают курьеров и так просто вчёрную не платят социалку
Уверен такие прослойки прекрасно видны налоговой с её уровнем автоматизации (сразу вся сетка, прямо как яндексу сателлиты) и налицо получение входного ндс вместо ФОТ и налогов на него, которые игнорирует прослойка офрмленная на номинала. Учитывая с какой скоростью налоговая замечает что мой контрагент уплатил ндс не с 20к а с 19 и направляет требование о предоставлении доков, я скорее удивлюсь что налоговая ничего не замечает, чем расстроюсь.
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