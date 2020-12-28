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Еда
Таня Боброва

Власти Петербурга отчитались о спросе на зимние веранды — сами рестораторы ранее раскритиковали эту идею Статьи редакции

В Смольном считают, что веранды помогут бизнесу справиться с ограничениями на Новый год.

  • Рестораны Петербурга подали 160 заявок на зимние веранды, из них одобрено уже 60%, пишет «Фонтанка». Около 200 веранд и ярмарок планируется разместить на частной территории.
  • По словам замглавы городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александра Ситова «история пользуется спросом».
  • При этом предприниматели сообщили, что пока разрешения получили в основном те, кто летом работал в формате упрощенных кафе. Те, кто согласовывал полноценную летнюю веранду как нестационарный торговый объект, получают отказы, указывает издание.
  • Власти Петербурга разрешили ресторанам ставить столики и зонты на улице на новогодних праздниках в конце декабря. Смольный считает, что мера поможет бизнесу справиться с ограничениями: с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января рестораны и кафе Петербурга не смогут работать вечером и по ночам, а с 30 декабря по 3 января должны закрыться все заведения.
  • Опрошенные Forbes предприниматели назвали меры «издевательством». В частности, по словам совладельца баров «Угрюмочная» Руслана Мысовского власти «лишили 10 тысяч человек работы под Новый год». Часть горожан тоже раскритиковала идею.

#новость #санктпетербург

279 просмотров
3 3 комментария
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Александр Привалов

0

власти Петербурга отчитались о спросе

Как отчитываются люди, которые не знают что такое "отчитываться"

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Abo Truk

Александр
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Отчитываться на бумаге они-то как раз умеют

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Lidia Khomchenko

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Отрицание, гнев... Принятие

Ну а что ещё им остаётся делать

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