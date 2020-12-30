До этого им запретили принимать гостей с 19:00 до 06:00, но только до 10 января.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внёс изменения в постановление, которое вводит ограничения для бизнеса из-за Covid-19.

С 4 по 31 января 2021 года предприятия общепита смогут принимать посетителей с 6:00 до 23:00. До этого они должны были закрываться в 19:00, но ограничения действовали по 10 января. Полный запрет на работу с 30 декабря по 3 января сохраняется.

Такой же режим с 4 января устанавливается для общепита в торговых центрах, если у них есть отдельный вход с улицы и нет сквозного доступа в ТЦ. Запрет на работу фуд-кортов сохраняется.



С 7 января театры смогут принимать зрителей при условии заполнения зала не более чем на 25% и получения разрешения комитета по культуре.

С 7 до 31 января организованные группы детей младше 16 лет не смогут посещать театры, а с 11 до 31 января и иные мероприятия, проводимые организациями исполнительских искусств.



Все ограничения, ранее установленные постановлением по 15 января, продлеваются по 31 января.

Также власти выделили 500 млн рублей «Фонду содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания». Деньги направят на поддержку малого и среднего бизнеса, в том числе на предоставление им микрозаймов, говорится в сообщении.

Беглов подписал постановление об ограничениях для бизнеса на Новый год в начале декабря 2020 года. Его раскритиковали компании: в частности, несколько баров отказались закрываться на новогодние праздники, но после рейдов полиции и переговоров с властями закрыли «Карту сопротивления».

Чтобы компенсировать потери, власти предложили ресторанам в том числе ставить зимние веранды. Сам Беглов заявил 30 декабря, что в Петербурге планировался более жёсткий локдаун с закрытием всех кафе и ТЦ до 11 января, но его не стали вводить, чтобы сохранить рабочие места.