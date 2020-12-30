Главные песни,
мемы и темы
Мемы
Темы
Клипы
Музыка
Авторы
Мемы
Узнать
 (function(w, d, images) { var teaser = d.querySelector('.vk-results-of-the-year'); loadImages(images).then(function() { teaser.classList.add('vk-results-of-the-year--loaded'); }); function loadImage(url) { var img = d.createElement('img'); return new Promise(function(resolve) { img.onload = resolve; img.src = url; }); }; function loadImages(urls) { return Promise.all(urls.map(function(url) { return loadImage(url); })); }; }(window, document, ['https://leonardo.osnova.io/ed739b2f-0e84-59df-9049-bd6462077dd2/', 'https://leonardo.osnova.io/3364c5fa-f51b-504a-8c2d-d3cddc80ec7c/', 'https://leonardo.osnova.io/be4a4cec-855b-5d34-b109-517c222af2a3/', 'https://leonardo.osnova.io/14c04196-6900-581c-a8c9-b459a8a08d20/', 'https://leonardo.osnova.io/f3d16731-3812-55b5-98ee-577986554f79/']));
Еда
Таня Боброва

Власти Петербурга смягчили ограничения для бизнеса — рестораны смогут работать до 23:00 с 4 по 31 января Статьи редакции

До этого им запретили принимать гостей с 19:00 до 06:00, но только до 10 января.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внёс изменения в постановление, которое вводит ограничения для бизнеса из-за Covid-19.

  • С 4 по 31 января 2021 года предприятия общепита смогут принимать посетителей с 6:00 до 23:00. До этого они должны были закрываться в 19:00, но ограничения действовали по 10 января. Полный запрет на работу с 30 декабря по 3 января сохраняется.
  • Такой же режим с 4 января устанавливается для общепита в торговых центрах, если у них есть отдельный вход с улицы и нет сквозного доступа в ТЦ. Запрет на работу фуд-кортов сохраняется.
  • С 7 января театры смогут принимать зрителей при условии заполнения зала не более чем на 25% и получения разрешения комитета по культуре.
  • С 7 до 31 января организованные группы детей младше 16 лет не смогут посещать театры, а с 11 до 31 января и иные мероприятия, проводимые организациями исполнительских искусств.
  • Все ограничения, ранее установленные постановлением по 15 января, продлеваются по 31 января.

Также власти выделили 500 млн рублей «Фонду содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания». Деньги направят на поддержку малого и среднего бизнеса, в том числе на предоставление им микрозаймов, говорится в сообщении.

Беглов подписал постановление об ограничениях для бизнеса на Новый год в начале декабря 2020 года. Его раскритиковали компании: в частности, несколько баров отказались закрываться на новогодние праздники, но после рейдов полиции и переговоров с властями закрыли «Карту сопротивления».

Чтобы компенсировать потери, власти предложили ресторанам в том числе ставить зимние веранды. Сам Беглов заявил 30 декабря, что в Петербурге планировался более жёсткий локдаун с закрытием всех кафе и ТЦ до 11 января, но его не стали вводить, чтобы сохранить рабочие места.

#новость #санктпетербург #бизнеснакарантине

1145 просмотров
7 7 комментариев
1
3
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Таня Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0430\u043d\u043a\u0442\u043f\u0435\u0442\u0435\u0440\u0431\u0443\u0440\u0433","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u043d\u0430\u043a\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u043d\u0435"], "comments": 7, "likes": 3, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "food", "id": 192861, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 30 Dec 2020 17:36:58 +0300", "is_special": false }
Объявление на vc.ru Отключить рекламу
Поиск работы на vc.ru
Свежие вакансии от работодателей в сфере ИТ и маркетинга.
Перейти
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
7 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Sergey Ontime

4

Бояре позволили холопам.

Ответить

Vyacheslav Bagmut

Sergey
0

Доколе так будет?

Ответить

Руслан Нахитин

–2

Вот вообще не расстроило. Все равно все в праздничные дни уезжают за город. 

Ответить

Vasya Aksyonov

Руслан
1

Ссылку на статистику, пожалуйста

Ответить

Илья Шишкунов

0

Прямо по методичке торговцев с Юноны, впрочем, ожидаемо, что к новому году смягчат 

Ответить

Илья Шишкунов

0

Запрет на работу фуд-кортов сохраняется.

Вот это я не понимаю.
@Таня Боброва это только рестораны или рестораны и бары/клубы?

Ответить

Таня Боброва

Илья
0

Запрет работать по ночам для всего общепита, в том числе баров

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Ситимобил
Подписан
Отписаться
Запуск доставки, бесплатные поездки для врачей, интеграция с соцсетью и кратный рост. Итоги-2020 от Ситимобил
2020 год был непростым, но нам есть чем гордиться: несмотря на пандемию, нам удалось запуститься в новых городах и выра…
0
Digital Security
Подписан
Отписаться
Безопасного вам 2021-го!​
Напоминаем простые, но важные действия, для которых советуем найти время в уходящем году. Не сомневаемся, что вы о них…
0
vc.ru
Подписан
Отписаться
Вот и всё
Год подходит к концу, вряд ли кто-то завтра будет читать новости, хотя мы по традиции продолжим их писать. Спасибо всем…
34

Показать еще

Лучшие комментарии
Давид Сабаури
за день
Honda так-то хорошие машины, но благодаря человеку, который говорит, что от доллара ничего не зависит, россияне не могут купить их. Спасибо, ВВП.
Honda прекратит поставки автомобилей на российский рынок в 2022 году
Хозяин
за неделю
Здравствуйте, я из Яндекса. С сегодняшнего дня Антон Субботин забанен в Яндексе, а водитель уволен. Подобное больше не повторится. С уважением, Ваш Яндекс
Кэшбек за поездки на такси от «Яндекс.Плюс» ненастоящий?

Комментарии

Иван Иванов

Крупные ритейлеры попросили…

Ярослав Шенцов

Минцифры продлило бесплатный…

Xieergai

Вот и всё

Aleksandr…

Dostavista не доставил посылку…

Green

Dostavista не доставил посылку…

Yury Y

Наушники CGpods 5.0 — все тот…

Paavo Ulmanis

Разбор Fakecheck: влияет ли…

Олег Стаин

Минцифры продлило бесплатный…

Константин Нелюбин

Dostavista не доставил посылку…

Angel Vivaldi

«Амбиций у меня вообще…

Eduard Liring

Суд во Флориде отклонил иск…

Влад Охотников

Разбор Fakecheck: влияет ли…

John Doe

На WildBerries пропали товары…

Олег Волков

Незначительный взлет и…

Алексей Егоров

Honda прекратит поставки…

lakoros

«Сбер» купит контроль в…

Евгений Архипов

На WildBerries пропали товары…

Чистые Трусы

«Волшебство? Легко…

Ярослав Шенцов

Минцифры продлило бесплатный…
null