Еда
Альберт Хабибрахимов

«Мы ********** перед собой, сотрудниками, клиентами»: почему доставка «Готово» закрыла часть кухонь после резкого взлёта Статьи редакции

Главное из материала Forbes о причинах проблем и о том, как основатели пытаются их решить.

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В середине февраля 2021 года основатели петербургского сервиса доставки еды «Готово» в своём Telegram-канале «Готово Битчин» рассказали, что временно закрыли новые кухни. Такое решение они объяснили неудачной оптимизацией и ошибками с привлечением инвестиций и тратой оборотных денег.

Летом 2020 у нас был момент прозрения и прибыльности на нашей собственной модели, но потом мы поддались внешней панике, сомнениям, боязни конкуренции, невнятным советам и неуверенности в себе, ударились в оптимизацию, ********** [оказались виноваты] перед собой, сотрудниками, клиентами и ещё раз перед собой.

Как только мы начали думать, где бы сэкономить или отжать, всё отложенно пошло ****** [пропадом], потому что в центре внимания перестала быть вкусная еда и хороший сервис, началась гонка за масштабом, как у москвичей, только за год, а не четыре. Всё пришло к тому, что мы и сами и перестали заказывать в последние недели, потому что с таким негативным фоном просто не хочется иметь дело.

Сегодня мы временно закрыли все новые кухни, вернулись к состоянию лета 2020 и попробуем начать заново, не допустив тех же ошибок. Как только будем уверены в качестве и способности каждой кухни выдержать нагрузку — будем открывать новую, больше никаких четыре в месяц.

Мы делали ставку на найм и то, что кому-то можно доверить все внутренние процессы, но в итоге пришли к тому, что только мы вдвоём как фаундеры можем обеспечить тот уровень сервиса, который необходим. Поняли это поздновато, но каждый день с тех пор тащим, пилим, улучшаем, смотрим каждую закупку, ездим на каждую кухню, читаем и отрабатываем каждый фидбек, верим в рынок и проект, будем биться до конца.

из сообщения в «Готово Битчен»
под авторством Александра Церетели, сооснователя «Готово»

Ровно за два месяца до этого сообщения, 15 декабря 2020 года, компания объявила о привлечении 65 млн рублей инвестиций при оценке в 266 млн рублей. К тому моменту у «Готово» было 15 кухонь в Санкт-Петербурге, компания планировала открыть в городе ещё 10 и выйти в другие регионы, а также развивать ИТ-инфраструктуру.

Что расстроило планы «Готово»

«Готово» работает с сентября 2019 года. За 2020 год выручка составила 160 млн рублей, убыток около 50 млн рублей, рассказал Церетели Forbes. С августа по сентябрь компания стабильно получала по 14-18 млн рублей выручки в месяц. В апреле и в июле кухни «Готово» показали операционную прибыль.

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Росту способствовал в том числе режим самоизоляции, который начался в Петербурге 31 марта. «Тогда был сладкий период: ты ничего не делаешь и растёшь. Каждый день у тебя новый рекорд. Это было немного сумасшествие», — поделился Церетели. С началом самоизоляции сервис оптимизировал затраты:

  • Отказался от дорогой упаковки и отменил доставку столовых приборов по умолчанию.
  • На 30-40% повысил цену блюд. «Первые полгода мы тестировали гипотезу и демпинговали — возили заказы в минус. В пандемию перестали это делать», — объяснил сооснователь «Готово».
  • Чтобы «не просесть по количеству заказов», начал работать с агрегаторами «Яндекс.Еда» и Delivery Club, а также петербургским сервисом корпоративных обедов «НаЛанч».

Но в начале 2021 года из-за расходов на покрытие убытков и запуск новых кухонь сервис столкнулся с кассовым разрывом: как пишет Forbes, основателям оказалось нечем платить поставщикам продуктов и работникам. В пример журнал привёл арбитражный иск на 2,1 млн рублей от поставщика продуктов «Ромакс Фуд». Компания подала заявление в феврале, суд пока оставил его без движения.

По словам Церетели, претензии вызваны неоплаченными поставками, но с «Ромакс Фуд» уже удалось договориться о мировом соглашении. Руководитель отдела продаж «Ромакс Фуд» Александра Козырева сообщила Forbes, что её компания еще не заключила мировое соглашение с «Готово», но готова заключить его «на условиях единовременного погашения задолженности».

Козырева отметила, что раньше партнёр исправно платил за поставки, но в последнем разговоре Церетели заявил, что пока компания не может погасить долг.

Мы всем поставщикам честно сказали, что пока не получили инвестиции. Тем, кто настаивал на иске, говорили «ок», но сразу обсуждали условия мирового.

Александр Церетели

Почему инвестиции не помогли сервису

Из заявленных 65 млн рублей компания сначала смогла договориться только о 41 млн рублей. Деньги вложили основатель рекламного агентства Out Digital Роман Зарипов и основатель финтех-стартапа из Москвы, который пожелал остаться анонимным. Об инвестициях договорились в августе 2020 года.

Создатели «Готово» рассчитывали, что всё же смогут привлечь оставшиеся 24 млн рублей, поэтому полученные инвестиции потратили на запуск новых кухонь и финансирование первичных убытков. С августа по октябрь 2020-го они открыли пять новых точек, а затем решили развивать ещё и франшизу.

Сейчас Церетели считает, что компания слишком торопилась с открытием в спальных районах: «Новые точки не очень хорошо себя показали, долго раскачивались, и нам не хватило денег, чтобы их тянуть».

Оставшиеся 24 млн рублей компания пока так и не получила. Основатели договорились с первым инвестором «Готово» Олегом Корчагиным, что он больше не будет докладывать свои деньги. «В моменте нам стало просто нечем платить поставщикам», — признался Церетели.

Как основатели надеются спасти «Готово»

Чтобы остаться на плаву, компания «заморозила» все нерентабельные собственные кухни (закрыла, но продолжает платить аренду) и фабрику-кухню, на которой делали заготовки для блюд. Сейчас работают только семь кухонь по франшизе и одна собственная.

Франшизу «Готово» пока могут купить только друзья и партнёры основателей. Паушальный взнос составляет 2-2,5 млн рублей с отсрочкой в полгода, а роялти — на уровне 5% от оборота кухонь. Официальные условия франшизы и структура работы с франчайзи ещё не сформированы, уточнил Церетели.

Партнёры обсуждали три возможные судьбы «Готово»:

  • Дополнительное инвестирование за счёт текущих или новых инвесторов.
  • Продажа компании.
  • Закрытие.

Церетели и Родионов заявили, что в начале марта смогли предварительно договориться с Корчагиным, Зариповым и ещё одним инвестором о том, что они вложат 24 млн рублей. На полученные деньги сервис возобновит работу фабрики и кухонь, а также продолжит строить ИТ-систему, которая сможет «предсказывать предпочтения клиентов».

Зарипов в беседе с Forbes уточнил, что договор о дополнительном финансировании ещё не подписан: «Мы обсуждаем предварительно эту сумму дофинансирования [24 млн рублей], варианты и доли с другими инвесторами».

Сейчас всё налаживается: работать продолжаем, долги поставщикам реструктурируем.

Александр Церетели

В то же время инвесторы «Готово» по-прежнему думают о продаже бизнеса. По словам Церетели, в разное время они общались с крупными фудтех-проектами и ИТ-гигантами, включая «Сбер», X5 Retail Group, «Яндекс» и Delivery Club.

Представитель Mail.ru Group Сергей Лучин и представитель «Яндекс.Еды» Елена Новикова отказались отвечать Forbes, ведут ли они переговоры о покупке «Готово». Близкий к «Яндексу» источник сказал изданию, что компания не планирует покупать сервис. В пресс-службе «Сбера» сообщили, что банк «не комментирует рыночные слухи». В пресс-службе X5 Retail Group ответили, что в настоящий момент не обсуждают сделку с этим сервисом.

#готово

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