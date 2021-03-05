«Мы ********** перед собой, сотрудниками, клиентами»: почему доставка «Готово» закрыла часть кухонь после резкого взлёта Статьи редакции
Главное из материала Forbes о причинах проблем и о том, как основатели пытаются их решить.
В середине февраля 2021 года основатели петербургского сервиса доставки еды «Готово» в своём Telegram-канале «Готово Битчин» рассказали, что временно закрыли новые кухни. Такое решение они объяснили неудачной оптимизацией и ошибками с привлечением инвестиций и тратой оборотных денег.
Ровно за два месяца до этого сообщения, 15 декабря 2020 года, компания объявила о привлечении 65 млн рублей инвестиций при оценке в 266 млн рублей. К тому моменту у «Готово» было 15 кухонь в Санкт-Петербурге, компания планировала открыть в городе ещё 10 и выйти в другие регионы, а также развивать ИТ-инфраструктуру.
Что расстроило планы «Готово»
«Готово» работает с сентября 2019 года. За 2020 год выручка составила 160 млн рублей, убыток около 50 млн рублей, рассказал Церетели Forbes. С августа по сентябрь компания стабильно получала по 14-18 млн рублей выручки в месяц. В апреле и в июле кухни «Готово» показали операционную прибыль.
Росту способствовал в том числе режим самоизоляции, который начался в Петербурге 31 марта. «Тогда был сладкий период: ты ничего не делаешь и растёшь. Каждый день у тебя новый рекорд. Это было немного сумасшествие», — поделился Церетели. С началом самоизоляции сервис оптимизировал затраты:
- Отказался от дорогой упаковки и отменил доставку столовых приборов по умолчанию.
- На 30-40% повысил цену блюд. «Первые полгода мы тестировали гипотезу и демпинговали — возили заказы в минус. В пандемию перестали это делать», — объяснил сооснователь «Готово».
- Чтобы «не просесть по количеству заказов», начал работать с агрегаторами «Яндекс.Еда» и Delivery Club, а также петербургским сервисом корпоративных обедов «НаЛанч».
Но в начале 2021 года из-за расходов на покрытие убытков и запуск новых кухонь сервис столкнулся с кассовым разрывом: как пишет Forbes, основателям оказалось нечем платить поставщикам продуктов и работникам. В пример журнал привёл арбитражный иск на 2,1 млн рублей от поставщика продуктов «Ромакс Фуд». Компания подала заявление в феврале, суд пока оставил его без движения.
По словам Церетели, претензии вызваны неоплаченными поставками, но с «Ромакс Фуд» уже удалось договориться о мировом соглашении. Руководитель отдела продаж «Ромакс Фуд» Александра Козырева сообщила Forbes, что её компания еще не заключила мировое соглашение с «Готово», но готова заключить его «на условиях единовременного погашения задолженности».
Козырева отметила, что раньше партнёр исправно платил за поставки, но в последнем разговоре Церетели заявил, что пока компания не может погасить долг.
Почему инвестиции не помогли сервису
Из заявленных 65 млн рублей компания сначала смогла договориться только о 41 млн рублей. Деньги вложили основатель рекламного агентства Out Digital Роман Зарипов и основатель финтех-стартапа из Москвы, который пожелал остаться анонимным. Об инвестициях договорились в августе 2020 года.
Создатели «Готово» рассчитывали, что всё же смогут привлечь оставшиеся 24 млн рублей, поэтому полученные инвестиции потратили на запуск новых кухонь и финансирование первичных убытков. С августа по октябрь 2020-го они открыли пять новых точек, а затем решили развивать ещё и франшизу.
Сейчас Церетели считает, что компания слишком торопилась с открытием в спальных районах: «Новые точки не очень хорошо себя показали, долго раскачивались, и нам не хватило денег, чтобы их тянуть».
Оставшиеся 24 млн рублей компания пока так и не получила. Основатели договорились с первым инвестором «Готово» Олегом Корчагиным, что он больше не будет докладывать свои деньги. «В моменте нам стало просто нечем платить поставщикам», — признался Церетели.
Как основатели надеются спасти «Готово»
Чтобы остаться на плаву, компания «заморозила» все нерентабельные собственные кухни (закрыла, но продолжает платить аренду) и фабрику-кухню, на которой делали заготовки для блюд. Сейчас работают только семь кухонь по франшизе и одна собственная.
Франшизу «Готово» пока могут купить только друзья и партнёры основателей. Паушальный взнос составляет 2-2,5 млн рублей с отсрочкой в полгода, а роялти — на уровне 5% от оборота кухонь. Официальные условия франшизы и структура работы с франчайзи ещё не сформированы, уточнил Церетели.
Партнёры обсуждали три возможные судьбы «Готово»:
- Дополнительное инвестирование за счёт текущих или новых инвесторов.
- Продажа компании.
- Закрытие.
Церетели и Родионов заявили, что в начале марта смогли предварительно договориться с Корчагиным, Зариповым и ещё одним инвестором о том, что они вложат 24 млн рублей. На полученные деньги сервис возобновит работу фабрики и кухонь, а также продолжит строить ИТ-систему, которая сможет «предсказывать предпочтения клиентов».
Зарипов в беседе с Forbes уточнил, что договор о дополнительном финансировании ещё не подписан: «Мы обсуждаем предварительно эту сумму дофинансирования [24 млн рублей], варианты и доли с другими инвесторами».
В то же время инвесторы «Готово» по-прежнему думают о продаже бизнеса. По словам Церетели, в разное время они общались с крупными фудтех-проектами и ИТ-гигантами, включая «Сбер», X5 Retail Group, «Яндекс» и Delivery Club.
Представитель Mail.ru Group Сергей Лучин и представитель «Яндекс.Еды» Елена Новикова отказались отвечать Forbes, ведут ли они переговоры о покупке «Готово». Близкий к «Яндексу» источник сказал изданию, что компания не планирует покупать сервис. В пресс-службе «Сбера» сообщили, что банк «не комментирует рыночные слухи». В пресс-службе X5 Retail Group ответили, что в настоящий момент не обсуждают сделку с этим сервисом.
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