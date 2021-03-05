Летом 2020 у нас был момент прозрения и прибыльности на нашей собственной модели, но потом мы поддались внешней панике, сомнениям, боязни конкуренции, невнятным советам и неуверенности в себе, ударились в оптимизацию, ********** [оказались виноваты] перед собой, сотрудниками, клиентами и ещё раз перед собой.



Как только мы начали думать, где бы сэкономить или отжать, всё отложенно пошло ****** [пропадом], потому что в центре внимания перестала быть вкусная еда и хороший сервис, началась гонка за масштабом, как у москвичей, только за год, а не четыре. Всё пришло к тому, что мы и сами и перестали заказывать в последние недели, потому что с таким негативным фоном просто не хочется иметь дело.

Сегодня мы временно закрыли все новые кухни, вернулись к состоянию лета 2020 и попробуем начать заново, не допустив тех же ошибок. Как только будем уверены в качестве и способности каждой кухни выдержать нагрузку — будем открывать новую, больше никаких четыре в месяц.



Мы делали ставку на найм и то, что кому-то можно доверить все внутренние процессы, но в итоге пришли к тому, что только мы вдвоём как фаундеры можем обеспечить тот уровень сервиса, который необходим. Поняли это поздновато, но каждый день с тех пор тащим, пилим, улучшаем, смотрим каждую закупку, ездим на каждую кухню, читаем и отрабатываем каждый фидбек, верим в рынок и проект, будем биться до конца.

