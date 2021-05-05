Еда
Евгения Евсеева

Nestle представила собственный бренд растительного молока Статьи редакции

Компания будет конкурировать с производителем растительного молока Oatly и Danone, которой принадлежит бренд Alpro.

  • Молоко на основе гороха под брендом Wunda будет продаваться во Франции, Нидерландах и Португалии в ближайшие недели, пишет Bloomberg. Позже оно появится в других европейских странах.
  • Основную часть выручки Wunda будут приносить супермаркеты, молоко будут продавать в ресторанах и кафе. В планах компании также разработка новых продуктов на основе растительного молока — например, йогурта.
  • Nestle создала бренд после новости о том, что производитель веганского молока Oatly подал заявку на IPO в США, пишет издание.
  • Среди других конкурентов Nestle — Danone, которая в 2016 году приобрела производителя натуральных продуктов WhiteWave за $12,5 млрд. Он владеет несколькими торговыми марками продуктов на основе растительного сырья, в том числе брендом растительного молока Alpro.
  • В октябре 2020 года Impossible Foods начал разработку аналога коровьего молока — на растительной основе, но со вкусом «настоящего» молока. Когда компания будет продавать продукт, пока неизвестно.

#новость #nestle

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22 22 комментария
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KINCH

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Знаю людей, которые пьют NeMoloko...
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Бог им судья

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Backend Gleb

KINCH
9

Есть такая вещь как непереносимость лактозы, поэтому для людей с ней это логичная альтернатива

Ответить

KINCH

Backend
5

Душнилы 

Ответить

Марк Климов

Backend
3

Самая логичная альтернатива это молоко безлактозное

Ответить

Евгения Евсеева

KINCH
2

эти люди даже пишут вам новости

Ответить

KINCH

Евгения
2

 эти люди даже пишут вам новости

Обнимаю и целую этих замечательных людей

Ответить

Тим Пазухин

KINCH
1

немолоко топ за свои деньги. намного лучше того же байта

Ответить

Андрей Арсенович

KINCH
0

И что же такого в этом?

Ответить

KINCH

Андрей
0

 И что же такого в этом?

Душнилы они. Читайте комменты 😂

Ответить

Иван Шеметов

KINCH
1

ты вот сейчас как душнила получается

Ответить

Роман Сенин

4

Скоро будет молоко из переработанных пластиковых бутылок...

Ответить

Mike Raitsyn

3

Пью овсяный Oatly потому что нравится вкус. 
Друзья пьют потому что можно смешивать с мясными блюдами (молоко и мясо вместе - некошерно). 

Миндальный Alpro отлично идут в овсянку (которая на ночь в холодильник, без варки). 

От обычного молока не отказались совсем, но кроме чая - перестал куда-то класть. 

Не нужно спорить что лучше, это разные продукты, кому что больше нравится. 

Ответить

Raimond Vladimirov

0

Impossible Foods начал разработку аналога коровьего молока — на растительной основе, но со вкусом «настоящего» молока 

Так оно по-моему не сильно и отличалось на вкус

Ответить

Роман Сенин

Raimond
4

Нынче коровье бы молоко найти со вкусом настоящего молока не то что растительные..

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Максим Горький

–1

Откопали напитки 19 века и выдают за "инновации"   - нужен хайп и мутная движуха, чтобы морочить мозги акционерам и проедать их деньги.

Ответить

Mike Raitsyn

Максим
1

Это вы еще про комбучу не слышали. 

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Максим Горький

Mike
0

это та мутная хрень, которую у меня бабушка в банке выращивала ? Типа 21st century Superfood  ?????

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Mike Raitsyn

Максим
0

он самый
я даже видел его в меню как альтернативу просекко :-D 

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Ar AbduRashid

0

Мясо на сою заменили...
Масло на пальму...
Женщин на резину...
... Теперь и молоко
... Дальше что будет то? 😪😪😪
Людей на роботов????

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Kat

Ar
0

уже

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Вася Пражкин

Ar
0

Экспертов VC заменят на AI. Правда пока предыдущая попытка не увенчалась успехом. 

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Саня Видосов

0

Ребят, там сверху куча ссылок на футбольные матчи - инспектора же вызывать надо или футбольного аналитика?

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