Nestle представила собственный бренд растительного молока Статьи редакции
Компания будет конкурировать с производителем растительного молока Oatly и Danone, которой принадлежит бренд Alpro.
- Молоко на основе гороха под брендом Wunda будет продаваться во Франции, Нидерландах и Португалии в ближайшие недели, пишет Bloomberg. Позже оно появится в других европейских странах.
- Основную часть выручки Wunda будут приносить супермаркеты, молоко будут продавать в ресторанах и кафе. В планах компании также разработка новых продуктов на основе растительного молока — например, йогурта.
- Nestle создала бренд после новости о том, что производитель веганского молока Oatly подал заявку на IPO в США, пишет издание.
- Среди других конкурентов Nestle — Danone, которая в 2016 году приобрела производителя натуральных продуктов WhiteWave за $12,5 млрд. Он владеет несколькими торговыми марками продуктов на основе растительного сырья, в том числе брендом растительного молока Alpro.
- В октябре 2020 года Impossible Foods начал разработку аналога коровьего молока — на растительной основе, но со вкусом «настоящего» молока. Когда компания будет продавать продукт, пока неизвестно.
Знаю людей, которые пьют NeMoloko...
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Бог им судья
Есть такая вещь как непереносимость лактозы, поэтому для людей с ней это логичная альтернатива
И что же такого в этом?
Пью овсяный Oatly потому что нравится вкус.
Друзья пьют потому что можно смешивать с мясными блюдами (молоко и мясо вместе - некошерно).
Миндальный Alpro отлично идут в овсянку (которая на ночь в холодильник, без варки).
От обычного молока не отказались совсем, но кроме чая - перестал куда-то класть.
Не нужно спорить что лучше, это разные продукты, кому что больше нравится.
Impossible Foods начал разработку аналога коровьего молока — на растительной основе, но со вкусом «настоящего» молока
Так оно по-моему не сильно и отличалось на вкус
Нынче коровье бы молоко найти со вкусом настоящего молока не то что растительные..
Откопали напитки 19 века и выдают за "инновации" - нужен хайп и мутная движуха, чтобы морочить мозги акционерам и проедать их деньги.
Это вы еще про комбучу не слышали.
это та мутная хрень, которую у меня бабушка в банке выращивала ? Типа 21st century Superfood ?????
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Мясо на сою заменили...
Масло на пальму...
Женщин на резину...
... Теперь и молоко
... Дальше что будет то? 😪😪😪
Людей на роботов????
Экспертов VC заменят на AI. Правда пока предыдущая попытка не увенчалась успехом.
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Ребят, там сверху куча ссылок на футбольные матчи - инспектора же вызывать надо или футбольного аналитика?
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