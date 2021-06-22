Сервис хочет поддержать рестораны, которые смогут принимать только посетителей с прививкой, отрицательным тестом на Covid-19 или антителами.

Обнуление комиссии будет действовать с 1 июля как для ресторанов, которые уже сотрудничают с сервисом, так и тех, кто решит подключиться к нему в ближайшее время, рассказали vc.ru в сервисе.

Для ресторанов заказы навынос станут одним из способов компенсировать возможное снижение количества посетителей, считает Delivery Club. Поэтому сервис решил поддержать их в период адаптации к новым правилам работы.

«Бесковидные рестораны» в Москве запустили 18 июня, тогда же власти продлили действующие ограничения на неделю и отменили режим «нерабочих дней» с 21 июня.

С 28 июня 2021 года в Москве запретят ходить в кафе без прививки, отрицательного теста на Covid-19 или антител. Наличие «защиты от коронавируса» можно подтвердить QR-кодом, системы проверки которых должны ввести все рестораны.

Уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов заявил ТАСС, что московские рестораны могут лишиться 90% посетителей из-за перевода заведений на «бесковидный режим».