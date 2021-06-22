Delivery Club до сентября обнулит комиссию на заказы навынос для московских ресторанов Статьи редакции
Сервис хочет поддержать рестораны, которые смогут принимать только посетителей с прививкой, отрицательным тестом на Covid-19 или антителами.
Обнуление комиссии будет действовать с 1 июля как для ресторанов, которые уже сотрудничают с сервисом, так и тех, кто решит подключиться к нему в ближайшее время, рассказали vc.ru в сервисе.
Для ресторанов заказы навынос станут одним из способов компенсировать возможное снижение количества посетителей, считает Delivery Club. Поэтому сервис решил поддержать их в период адаптации к новым правилам работы.
«Бесковидные рестораны» в Москве запустили 18 июня, тогда же власти продлили действующие ограничения на неделю и отменили режим «нерабочих дней» с 21 июня.
С 28 июня 2021 года в Москве запретят ходить в кафе без прививки, отрицательного теста на Covid-19 или антител. Наличие «защиты от коронавируса» можно подтвердить QR-кодом, системы проверки которых должны ввести все рестораны.
Уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов заявил ТАСС, что московские рестораны могут лишиться 90% посетителей из-за перевода заведений на «бесковидный режим».
Ай молодцы, инфоповод использован успешно)
Полезный для ресторанов PR шаг
DoorDash предлагал клиентам пиццу за $16 из ресторана, где она стоит $24. Сервис проката самокатов Bird терял $27 на каждые заработанные $10. Примеров компаний, предоставляющих субсидируемый инвесторами сервис, масса: Uber, WeWork, Airbnb и другие. Весь их «дисрапшн» — продажа доллара за полцены.
Прошедший год для всех стал настоящим испытанием. Мы расскажем вам о том, как мы прошли эту полосу препятствий, помогли преодолеть ее нашим клиентам и сотрудникам и какие уроки вынесли из 2020.
Он открылся в Хабаровске.
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) и Агентство инноваций Москвы запустили акселерационную программу в рамках трека «Московского акселератора» PipeIndustryTech.
«Ещё никогда не было так легко убедить руководителей Google отказаться от стабильной семизначной зарплаты ради возможности работать в другом месте», — говорят в Кремниевой Долине.
Журналисты отправили образец на независимую экспертизу, которая не смогла определить, мясо какой рыбы использовали в еде.
Показываем на примере приложения для занятий спортом, как с помощью качественной и продающей графики на странице в Google Play увеличить конверсию из просмотра в установку на 6,3%. Бонус: пять примеров конвертирующей графики.
Стоит ли использовать автостратегии Яндекс Директа при малом количестве конверсий, да еще в B2B-тематике? История про роботов, научившихся продавать подшипники. Кейс интернет-магазина PodTrade
Проверять их будут по QR-кодам.