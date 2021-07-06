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Еда
Евгения Евсеева

Роботы-курьеры «Яндекса» начнут доставлять заказы в кампусы университетов США Статьи редакции

«Роверы» будут возить заказы, сделанные в американском сервисе доставки еды Grubhub.

45 45 комментариев
1727 просмотров

«Яндекс» заключил соглашение о сотрудничестве с американским сервисом доставки еды Grubhub — компания будет доставлять заказы «Роверами» в студенческих городках при колледжах и университетах в США, рассказали vc.ru в компании.

Коммерческие условия сделки стороны не раскрывают, Grubhub будет платить «Яндексу» за оказанные услуги доставки.

«Яндекс»

Роверы станут частью платформы, которую Grubhub разработал специально для университетских кампусов — например, заказанную еду можно оплатить студенческой или преподавательской картой.

Когда робот-курьер привезёт заказ, пользователь получит уведомление в приложении Grubhub, там же появится кнопка для открытия крышки.

Сейчас Grubhub обслуживает более 250 кампусов на всей территории США — в некоторых из них роботы-курьеры появятся уже в 2021 году.

  • «Яндекс» впервые представил беспилотных роботов-курьеров «Яндекс.Ровер» для перевозки небольших грузов в ноябре 2019 года. С апреля 2020 года их используют в Сколково для доставки документов и посылок.
  • Бесплатная доставка еды роверами «Яндекса» в декабре 2020 года стала доступна для жителей Иннополиса, а также в Москве. С июня 2021 года роботы доставляют заказы в Мурино — городе на границе Петербурга и Ленобласти.
  • С апреля 2021 года «Роверы» также доставляют заказы из ресторанов в американском городе Энн-Арбор в штате Мичиган. Также компания планирует запуск в Израиле и Южной Корее.

#новость #яндекс #яндексровер #grubhub

45 45 комментариев
1
24
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45 комментариев
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Канищев Максим

16

Ждём когда госдеп очухается от наглости яндекса и их демократично запретят

Ответить

Максим Никитин

8

В Крыму когда запуск планируют?

Ответить

умный человек

Максим
9

после абхазии

Ответить

Большой жёлтый робот

–8

Пиццу с новичком? 

Ответить

Канищев Максим

Большой
18
Ответить

Служащий историк

Большой
6

Постить тупую шутку на двух ресурсах — какой это уровень деградации по шкале "Митя Мурасов — Настя Иванова"?

Ответить

Биологический утюг

Большой
1

Перепутали ВЦ с ТЖ

Ответить

Антон Семенов

Биологический
0

вк

Ответить

Алексей Штейн

6

Не понял , почему роверы не чёрные 

Ответить

Эмилия Теплова

3

Ну хоть где-то применять хайп от беспилотников на практике. Молодцы.
Аэропорты, вокзалы и парки следующие на внедрение поездов.

Ответить

Game Topia

–7

Разве американцы не боятся что множество беспилотников собирутся в огромного Путина-убийцу? Это же в их стиле.

Ответить

Грандиозный Абдужаббор

Game
0

Это в стиле вашингтонских ботов.

Ответить

Game Topia

Грандиозный
–2

Я вообще именно это и имел ввиду - в стиле американцев.

Ответить

Грандиозный

Game
–1

Всё равно, что "Вот они, русские, смотрите на них".

= Либо идиот, либо бот. Ну или Задорнов.

Ответить

Game Topia

Грандио…
0

Ну вы прям дико утрировали. Подобные экземпляры встречаются в любой стране, но не все страны постоянно видят в нас угрозу. И если вы хотите сказать, что народ не ответственнее за политику, то это опять не про Америку, так как это их главная народная гордость. 

Ответить

Андрей Браиловский

1

Неужто там своих роботов не нашлось?
Почему они так популярны в США?

Ответить

Дмитрий Кузьмин

Андрей
2

Там такие же эстонские ездят. Правда года 3 уже.

Ответить

Антон Штадлер

Андрей
1

2 голландские компании нашли общий язык в США)

Ответить

Боря Пончиков

Андрей
0

Неужто в Россиюшке кампусов не нашлось?

Ответить

Олег Asti

–1

Интересно, а сколько выручки это принесет Яндексу?

Ответить

Антон Штадлер

Олег
4

Да нисколько. Это пилотный проект. Если бы это экономически-целесообразно, то Яндекс сам бы вышел с доставкой. То же самое делают роботы Nuro и Крогер, эстонский Старшип с Амазоном

Ответить

Грандиозный Абдужаббор

Олег
0

Очевидно, что более больше, равную разниц зп у нас и у них. Система, по которой в блюдО включается стоимость доставки и увеличивается итоговая цена вряд ли отличается от нашей. Такие же выверенные проценты, но они уже в баксах.

Ответить

Грандиозный Абдужаббор

0

Частенько залипая на реддите, уаще-то очевидно одно: большинству амеров срать и ссать на все правительства и тем более на санкции. При чем там сильно никто и не знает за них, очень удивятся, что какие-то к нам есть, а через минуту снова забудут, пометив, видимо, для себя такое знание как "разве что больным за политоту оно важно и нужно".

И совершенно другая ситуация, если какой-либо штат (именно штат, а не Вашингтон) заявит, например, что "У нас есть свои роботы-курьеры, а эти иностранцы мешают местному бизнесу". Срач и ненависть будет примерно как на vc в темах про ковид.

Ответить

Alex Snark

Грандиозный
–1

Американцы дикари.

Ответить

Грандиозный Абдужаббор

Alex
0

Да пох как бы на них. Есть да и есть - какие есть.

При чем, за политоты они посраться тоже всегда в готовности. Но в этой ситуации с Яндексом к гадалке не ходи - претензий нуль будет. Рефлекторно будут считать "Это бизнес". Наш или не наш, им похую, "бизнес" это мантра и святое.

Ответить

Alex Snark

Грандио…
–3

Это не политика они действительно дикари.

Ответить

Грандиозный

Alex
3

АБЫРВАЛГ

Ответить

Alex Snark

Грандио…
–1

Тебя недавно из пса сделали?

Ответить

Fallon Rybicki

–4

И совершенно другая ситуация, если какой-либо штат (именно штат, а не Вашингтон) заявит, например, что "У нас есть свои роботы-курьеры, а эти иностранцы мешают местному бизнесу". Срач и ненависть будет примерно как на vc в темах про ковид.
https://wp.enpaia.it/jhk/video-ita-spa-in-dir-tv-ith.html
http://wp.enpaia.it/jhk/video-it-v-.s1.html

#Italia Spagna In Streaming :Spagna Italia…
#Italia Spagna In Streaming :Spagna Italia diretta streaming: Spagna - Italia Live &gt; Spagna…
wp.enpaia.it
Ответить

Люц Шнайдер

Fallon
3

@Инспектор , боты поумнели!!!!!

Ответить

Антон Штадлер

Люц
1

Вот он настоящий ИИ, а не вот это всё, что в статье)

Ответить

Дмитрий Беленов

0

Роверам Яндекса без разницы где гореть, в Хамовниках или в кампусах США..

Ответить

Walker Bridges

0

i need a boy friend

Ответить

Сергей Янзин

Walker
2

@Инспектор чуваку твоя помощь требуется)

Ответить

Alex Snark

0

BD отделался знатно 

Ответить

Fallon Rybicki

0

Аэропорты, вокзалы и парки следующие на внедрение поездов

Ответить

Roman Rmnk

0

У Гугла под носом

Ответить

умный человек

0

Сообщение удалено

Ответить

Комментарий удален

Денис Педан

0

Роботы это жестко. Железные люди

Ответить

Марго Фельдшер

0

«Яндекс» заключил соглашение о сотрудничестве с американским сервисом доставки еды Grubhub — компания будет доставлять заказы «Роверами» в студенческих городках при колледжах и университетах в США, рассказали vc.ru в компании. прикольно

Ответить

Комментарий удален

Maryo Bakerx

0

Да пох как бы на них. Есть да и есть - какие есть.
http://es.santpere.cat/ggu/video-ita-spa-en-viv-u3.html?ref=google.com
http://es.santpere.cat/ggu/video-ita-spa-en-viv-u4.html?ref=google.com
http://es.santpere.cat/ggu/video-ita-spa-en-viv-u5.html?ref=google.com
При чем, за политоты они посраться тоже всегда в готовности. Но в этой ситуации с Яндексом к гадалке не ходи - претензий нуль будет. Рефлекторно будут считать "Это бизнес". Наш или не наш, им похую, "бизнес" это мантра и святое.

#España vs Italia en…
#España vs Italia en vivo!!+&gt;DIRECTO/STREAMING""Eurocopa 2020 Semifinal En Vivo: Italia vs…
es.santpere.cat
#España vs Italia en…
#España vs Italia en vivo!!+&gt;DIRECTO/STREAMING""Eurocopa 2020 Semifinal En Vivo: España vs…
es.santpere.cat
Ответить

Walker Bridges

0

https://www.connecterrassa.cat/sites/default/files/webform/proposa_continguts2/video-italy-vs-spain-es-panda00.html
https://www.connecterrassa.cat/sites/default/files/webform/proposa_continguts2/video-italy-vs-spain-es-panda01.html

Ответить

Serg Ya

0

Добрый день. Яндекс доставка. Примите пиццу и распишитесь. 

Ответить

Комментарий удален

Fallon Rybicki

–2

например, что "У нас есть свои роботы-курьеры, а эти иностранцы мешают местному бизнесу". Срач и ненависть будет примерно как на vc в темах про ковид.

#diretta tv Rai1, Italia-Spagna semifinale Euro…
#diretta tv Rai1, Italia-Spagna semifinale Euro 2020 Streaming :Spagna Italia diretta streaming…
wp.enpaia.it
#Oggi in TV, Italia-Spagna semifinale Euro 2020…
#Oggi in TV, Italia-Spagna semifinale Euro 2020 Streaming :Spagna Italia diretta streaming: Spagna…
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Walker Bridges

–4

And the situation is completely different if any state...

Italia Spagna In Diretta Live#@+&gt;IN…
Italia Spagna In Diretta Live#@+&gt;IN DIRETTA/Europei 2021:Italia Spagna In Diretta:Spagna Italia…
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##&gt;&gt;Italia Spagna diretta #@+&gt;IN…
##&gt;&gt;Italia Spagna diretta #@+&gt;IN DIRETTA/Europei 2021:Italia Spagna In Diretta:Spagna…
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