Роботы-курьеры «Яндекса» начнут доставлять заказы в кампусы университетов США Статьи редакции
«Роверы» будут возить заказы, сделанные в американском сервисе доставки еды Grubhub.
«Яндекс» заключил соглашение о сотрудничестве с американским сервисом доставки еды Grubhub — компания будет доставлять заказы «Роверами» в студенческих городках при колледжах и университетах в США, рассказали vc.ru в компании.
Коммерческие условия сделки стороны не раскрывают, Grubhub будет платить «Яндексу» за оказанные услуги доставки.
Роверы станут частью платформы, которую Grubhub разработал специально для университетских кампусов — например, заказанную еду можно оплатить студенческой или преподавательской картой.
Когда робот-курьер привезёт заказ, пользователь получит уведомление в приложении Grubhub, там же появится кнопка для открытия крышки.
Сейчас Grubhub обслуживает более 250 кампусов на всей территории США — в некоторых из них роботы-курьеры появятся уже в 2021 году.
- «Яндекс» впервые представил беспилотных роботов-курьеров «Яндекс.Ровер» для перевозки небольших грузов в ноябре 2019 года. С апреля 2020 года их используют в Сколково для доставки документов и посылок.
- Бесплатная доставка еды роверами «Яндекса» в декабре 2020 года стала доступна для жителей Иннополиса, а также в Москве. С июня 2021 года роботы доставляют заказы в Мурино — городе на границе Петербурга и Ленобласти.
- С апреля 2021 года «Роверы» также доставляют заказы из ресторанов в американском городе Энн-Арбор в штате Мичиган. Также компания планирует запуск в Израиле и Южной Корее.
Ждём когда госдеп очухается от наглости яндекса и их демократично запретят
В Крыму когда запуск планируют?
Пиццу с новичком?
Служащий историк
Постить тупую шутку на двух ресурсах — какой это уровень деградации по шкале "Митя Мурасов — Настя Иванова"?
Биологический утюг
Перепутали ВЦ с ТЖ
Ну хоть где-то применять хайп от беспилотников на практике. Молодцы.
Аэропорты, вокзалы и парки следующие на внедрение поездов.
Разве американцы не боятся что множество беспилотников собирутся в огромного Путина-убийцу? Это же в их стиле.
Грандиозный Абдужаббор
Это в стиле вашингтонских ботов.
Я вообще именно это и имел ввиду - в стиле американцев.
Грандиозный
Всё равно, что "Вот они, русские, смотрите на них".
= Либо идиот, либо бот. Ну или Задорнов.
Ну вы прям дико утрировали. Подобные экземпляры встречаются в любой стране, но не все страны постоянно видят в нас угрозу. И если вы хотите сказать, что народ не ответственнее за политику, то это опять не про Америку, так как это их главная народная гордость.
Неужто там своих роботов не нашлось?
Почему они так популярны в США?
Интересно, а сколько выручки это принесет Яндексу?
Да нисколько. Это пилотный проект. Если бы это экономически-целесообразно, то Яндекс сам бы вышел с доставкой. То же самое делают роботы Nuro и Крогер, эстонский Старшип с Амазоном
Грандиозный Абдужаббор
Очевидно, что более больше, равную разниц зп у нас и у них. Система, по которой в блюдО включается стоимость доставки и увеличивается итоговая цена вряд ли отличается от нашей. Такие же выверенные проценты, но они уже в баксах.
Частенько залипая на реддите, уаще-то очевидно одно: большинству амеров срать и ссать на все правительства и тем более на санкции. При чем там сильно никто и не знает за них, очень удивятся, что какие-то к нам есть, а через минуту снова забудут, пометив, видимо, для себя такое знание как "разве что больным за политоту оно важно и нужно".
И совершенно другая ситуация, если какой-либо штат (именно штат, а не Вашингтон) заявит, например, что "У нас есть свои роботы-курьеры, а эти иностранцы мешают местному бизнесу". Срач и ненависть будет примерно как на vc в темах про ковид.
Американцы дикари.
Грандиозный Абдужаббор
Да пох как бы на них. Есть да и есть - какие есть.
При чем, за политоты они посраться тоже всегда в готовности. Но в этой ситуации с Яндексом к гадалке не ходи - претензий нуль будет. Рефлекторно будут считать "Это бизнес". Наш или не наш, им похую, "бизнес" это мантра и святое.
Это не политика они действительно дикари.
И совершенно другая ситуация, если какой-либо штат (именно штат, а не Вашингтон) заявит, например, что "У нас есть свои роботы-курьеры, а эти иностранцы мешают местному бизнесу". Срач и ненависть будет примерно как на vc в темах про ковид.
https://wp.enpaia.it/jhk/video-ita-spa-in-dir-tv-ith.html
http://wp.enpaia.it/jhk/video-it-v-.s1.html
@Инспектор , боты поумнели!!!!!
Роверам Яндекса без разницы где гореть, в Хамовниках или в кампусах США..
i need a boy friend
Комментарий удален
«Яндекс» заключил соглашение о сотрудничестве с американским сервисом доставки еды Grubhub — компания будет доставлять заказы «Роверами» в студенческих городках при колледжах и университетах в США, рассказали vc.ru в компании. прикольно
Комментарий удален
Да пох как бы на них. Есть да и есть - какие есть.
http://es.santpere.cat/ggu/video-ita-spa-en-viv-u3.html?ref=google.com
http://es.santpere.cat/ggu/video-ita-spa-en-viv-u4.html?ref=google.com
http://es.santpere.cat/ggu/video-ita-spa-en-viv-u5.html?ref=google.com
При чем, за политоты они посраться тоже всегда в готовности. Но в этой ситуации с Яндексом к гадалке не ходи - претензий нуль будет. Рефлекторно будут считать "Это бизнес". Наш или не наш, им похую, "бизнес" это мантра и святое.
Комментарий удален
например, что "У нас есть свои роботы-курьеры, а эти иностранцы мешают местному бизнесу". Срач и ненависть будет примерно как на vc в темах про ковид.
And the situation is completely different if any state...
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