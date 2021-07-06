«Роверы» будут возить заказы, сделанные в американском сервисе доставки еды Grubhub.

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«Яндекс» заключил соглашение о сотрудничестве с американским сервисом доставки еды Grubhub — компания будет доставлять заказы «Роверами» в студенческих городках при колледжах и университетах в США, рассказали vc.ru в компании.

Коммерческие условия сделки стороны не раскрывают, Grubhub будет платить «Яндексу» за оказанные услуги доставки.

«Яндекс»

Роверы станут частью платформы, которую Grubhub разработал специально для университетских кампусов — например, заказанную еду можно оплатить студенческой или преподавательской картой.

Когда робот-курьер привезёт заказ, пользователь получит уведомление в приложении Grubhub, там же появится кнопка для открытия крышки.

Сейчас Grubhub обслуживает более 250 кампусов на всей территории США — в некоторых из них роботы-курьеры появятся уже в 2021 году.