«Мы хотим разрушить всё, за что выступают Amazon и Facebook»: на что сервис обмена продуктами Olio привлёк $43 млн Статьи редакции
Сервис зарабатывает на сборах с крупных клиентов — розничных магазинов и ресторанов, которые следят за своей репутацией и следуют требованиям к сокращению пищевых отходов.
Приложение позволяет пользователям и компаниям публиковать фотографии ненужной еды и бесплатно делиться ею с местными жителями, сообщает TechCrunch. Офис компании находится в Лондоне.
Раунд возглавили нью-йоркский хедж-фонд Lugard Road Capital и шведская инвестиционная компания VNV Global, которая ранее инвестировала в Avito, Delivery Hero и Babylon. DX Ventures, венчурное подразделение Delivery Hero, стало новым инвестором раунда. Также в раунде приняли участие нынешние инвесторы — Accel, Octopus Ventures, Rubio, а также предприниматели Джейсон Стоквуд и лорд Вахид Алли.
С помощью инвестиций Olio планирует ускорить выход на зарубежные рынки и расширить программу Food Waste Heroes, с помощью которой кафе и рестораны могут избавиться от пищевых отходов, уменьшить своё воздействие на окружающую среду и сократить выбросы углерода. Кроме того, стартап увеличит команду с 40 до более 170 человек.
Olio сосредоточится на 10 ключевых рынках в Латинской Америке, Северной Европе и Азии, где наблюдается устойчивый органический рост. Компания поставила перед собой цель достичь 1 млрд пользователей к 2030 году.
Как поделиться едой
Основная цель Olio — связать соседей друг с другом и с местными предприятиями, чтобы пользователи могли делиться излишками продуктов и непродовольственных товаров, а не выбрасывать их.
Для этого нужно сфотографировать товар, добавить описание и указать, когда и где можно его забрать. Объявления увидят пользователи, которые находятся поблизости. О самовывозе можно договориться в личных сообщениях.
Пользователи могут ставить друг другу оценки, из которых складывается рейтинг — до пяти звёзд. Кроме того, на недобросовестных соседей можно пожаловаться или заблокировать. Сервис доступен во всех странах на Android и iOS.
Бизнес, а не благотворительность
Компанию в 2015 году основали дочь фермера Тесса Кларк и Сааша Селестиал-Уан (Saasha Celestial-One). Первые инвестиции, $6 млн, Olio привлекла в 2018 году.
Предпринимательницы хотели решить проблему пищевых отходов, объём которых ежегодно достигает $1,3 трлн, передаёт издание. Проблема не только в потере неиспользованных продуктов питания, но и в огромном количестве выделяемого отходами углекислого газа.
Сначала Olio была похожа на некоммерческую организацию: функции приложения ограничивались бесплатным обменом лишних продуктов между соседями, пишет TechCrunch.
Но соосновательницы Olio хотели создать бизнес, а не благотворительную организацию. Они видели «сотни» примеров коммерческих компаний, которые достигли «огромного влияния», но очень мало благотворительных организаций с такой же историей.
В то же время идея шеринга еды оказалась находкой для общепита. Рестораны обнаружили, что могут избавляться от отходов и получать за это положительные отзывы от гостей.
Росту Olio помогают регулирование пищевых отходов и пандемия
Olio — общественный рынок нового поколения с потенциалом действительно глобального охвата, заявил гендиректор VNV Global Пер Бриллиот. За последний год компания выросла в пять раз, передаёт TechCrunch.
Стартапу удалось привлечь к сотрудничеству крупные компании вроде британской транснациональной Tesco, которая в 2020 году подключила к платформе 2700 магазинов.
С помощью приложения магазины перераспределяют излишки продуктов, срок годности которых подходит к концу. Распределением этих продуктов занимается более 30 тысяч обученных волонтёров Olio.
Кроме того, растёт регулирование и требования к сокращению пищевых отходов, отмечает издание. «Компании видят отчёты Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата и знают, что должны достичь нулевого уровня пищевых отходов и иметь соответствующую стратегию ESG», — объясняет Кларк.
Приложение получило дополнительный импульс от пандемии, из-за которой люди были вынуждены взаимодействовать на локальном уровне. Например, раздел Made, где можно купить местную домашнюю еду и изделия ручной работы, пользуется большим спросом, пишет издание. В течение полугода компания также планирует запустить функции Borrow и Wanted.
Деньги
Olio зарабатывает деньги, взимая «символическую» плату с крупных предприятий за распределение пищевых отходов. Это покрывает только 30% расходов, говорят в компании. Кроме того, стартап продаёт мерч, а за абонентскую плату предоставляет дополнительные функции в приложении — просмотр объявлений и специальный профиль Supporter. Компания планирует добавить в подписку и другие функции со временем.
Компания отказывается зарабатывать на рекламе и называет такую модель «разрушительной для личности и общества».
Компания также отказалась от пожертвований. «К сожалению, мы обнаружили, что недостаточно людей жертвует деньги, чтобы сделать эту модель жизнеспособной», — говорят в компании.
Среди расходов компании — зарплаты, серверы, на которых размещается приложение, сторонние программы, юридическая поддержка, бухгалтерские услуги, страхование, услуги перевода, маркетинг для привлечения пользователей и PR.
Olio пока не вышла на прибыль и до 2030 года планирует продолжать инвестировать всю выручку в своё развитие. По данным сайта Growjo, примерная выручка стартапа составляет $13,3 млн.
Конкуренты с Facebook и мусорной корзиной
К началу сентября 2021 года Olio насчитывает более 5 млн пользователей, которые за всё время поделились 25 млн порций еды и 3 млн непродовольственных товаров. По данным компании, половина всех продуктов, добавленных в приложение, бронируется в течение 21 минуты после размещения.
Кларк согласна, что Olio конкурирует с Facebook Marketplacе и Etsy, но своим основным конкурентом предпринимательница называет мусорную корзину. По её словам, стартап потратил годы, чтобы сделать обмен вещами простым, безопасным и интересным, чтобы пользователи предпочли потратить на это 10 секунд, чем за одну секунду выбросить продукты в корзину.
Кларк считает, что такая идея вряд ли пришла в голову мужчине. Но если бы и пришла, то мужчина-предприниматель привлёк бы больше инвестиций, полагает она.
Сообщество Olio на две трети состоит из женщин, так как женщины по-прежнему в основном отвечают за еду в доме и поддерживают связь с соседями, объясняет Кларк. «Идея могла прийти в голову и мужчине, но я думаю, что многое в Olio основано на женском взгляде на мир», — отметила она.
Когда у умных людей приходит хорошая мысль, идея они действуют незамедлительно. Верю, что эти дамы добьются больших успехов и поменяют жизнь других людей тоже к лучшему.
Это не бизнес, а экошиза какая-то.
Сообщество Olio на две трети состоит из женщин
Скучающие домохозяйки придумали себе развлечение. Разве плохо?
"Сервис зарабатывает на сборах с крупных клиентов"- предложение повергло в легкое недоумение. Рэкет что-ли?)
взимая «символическую» плату с крупных предприятий
Любой бизнес в первую очередь про деньги. Какая выгода от всего этого предприятиям?
Когда у умных людей приходит хорошая мысль, идея они действуют незамедлительно.
Молодцы Olioex, я вдохновился их проектом и так же запустили свой стартап по фудшерингу)
Бро, это не вдохновение, это называется плагиат. Но идея хорошая. Жалко только, что не взлетит в полной мере.
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