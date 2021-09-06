Сервис зарабатывает на сборах с крупных клиентов — розничных магазинов и ресторанов, которые следят за своей репутацией и следуют требованиям к сокращению пищевых отходов.

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Приложение позволяет пользователям и компаниям публиковать фотографии ненужной еды и бесплатно делиться ею с местными жителями, сообщает TechCrunch. Офис компании находится в Лондоне.

Соосновательницы Olio Тесса Кларк и Сааша Селестиал-Уан TechCrunch

Раунд возглавили нью-йоркский хедж-фонд Lugard Road Capital и шведская инвестиционная компания VNV Global, которая ранее инвестировала в Avito, Delivery Hero и Babylon. DX Ventures, венчурное подразделение Delivery Hero, стало новым инвестором раунда. Также в раунде приняли участие нынешние инвесторы — Accel, Octopus Ventures, Rubio, а также предприниматели Джейсон Стоквуд и лорд Вахид Алли.

С помощью инвестиций Olio планирует ускорить выход на зарубежные рынки и расширить программу Food Waste Heroes, с помощью которой кафе и рестораны могут избавиться от пищевых отходов, уменьшить своё воздействие на окружающую среду и сократить выбросы углерода. Кроме того, стартап увеличит команду с 40 до более 170 человек.

Olio сосредоточится на 10 ключевых рынках в Латинской Америке, Северной Европе и Азии, где наблюдается устойчивый органический рост. Компания поставила перед собой цель достичь 1 млрд пользователей к 2030 году.

Как поделиться едой

Основная цель Olio — связать соседей друг с другом и с местными предприятиями, чтобы пользователи могли делиться излишками продуктов и непродовольственных товаров, а не выбрасывать их.

Для этого нужно сфотографировать товар, добавить описание и указать, когда и где можно его забрать. Объявления увидят пользователи, которые находятся поблизости. О самовывозе можно договориться в личных сообщениях.

Пользователи могут ставить друг другу оценки, из которых складывается рейтинг — до пяти звёзд. Кроме того, на недобросовестных соседей можно пожаловаться или заблокировать. Сервис доступен во всех странах на Android и iOS.

Бизнес, а не благотворительность

Компанию в 2015 году основали дочь фермера Тесса Кларк и Сааша Селестиал-Уан (Saasha Celestial-One). Первые инвестиции, $6 млн, Olio привлекла в 2018 году.

Предпринимательницы хотели решить проблему пищевых отходов, объём которых ежегодно достигает $1,3 трлн, передаёт издание. Проблема не только в потере неиспользованных продуктов питания, но и в огромном количестве выделяемого отходами углекислого газа.

Момент озарения наступил шесть лет назад, когда я переезжала в другую страну. Я должна была выкинуть оставшиеся продукты из холодильника, но я решила не делать этого. Я вышла на улицу, сжимая в руках эти продукты в надежде найти кого-нибудь, кому её можно отдать, но потерпела полное фиаско. Именно в этот момент, проработав в мире цифровых технологий около 10 лет, я задумалась, почему не существует простого приложения, в котором можно было бы просто разместить свою еду, чтобы сосед мог прийти и забрать ее. Тесса Кларк соосновательница Olio

Сначала Olio была похожа на некоммерческую организацию: функции приложения ограничивались бесплатным обменом лишних продуктов между соседями, пишет TechCrunch.

Но соосновательницы Olio хотели создать бизнес, а не благотворительную организацию. Они видели «сотни» примеров коммерческих компаний, которые достигли «огромного влияния», но очень мало благотворительных организаций с такой же историей.

Мы также считаем, что бизнес должен сочетать прибыль с миссией, чтобы обеспечить более справедливое и экологичное будущее для всех нас. Кроме того, достижение наших целей потребует значительных инвестиций, например, в маркетинг. Нам не удалось найти никого, кто готов дать нам кучу денег бесплатно (к сожалению!), поэтому нам нужно было найти инвесторов и в конечном итоге обеспечить им доход. сайт Olio

В то же время идея шеринга еды оказалась находкой для общепита. Рестораны обнаружили, что могут избавляться от отходов и получать за это положительные отзывы от гостей.

Росту Olio помогают регулирование пищевых отходов и пандемия

Olio — общественный рынок нового поколения с потенциалом действительно глобального охвата, заявил гендиректор VNV Global Пер Бриллиот. За последний год компания выросла в пять раз, передаёт TechCrunch.

Стартапу удалось привлечь к сотрудничеству крупные компании вроде британской транснациональной Tesco, которая в 2020 году подключила к платформе 2700 магазинов.

С помощью приложения магазины перераспределяют излишки продуктов, срок годности которых подходит к концу. Распределением этих продуктов занимается более 30 тысяч обученных волонтёров Olio.

Кроме того, растёт регулирование и требования к сокращению пищевых отходов, отмечает издание. «Компании видят отчёты Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата и знают, что должны достичь нулевого уровня пищевых отходов и иметь соответствующую стратегию ESG», — объясняет Кларк.

Детский труд тоже был распространён в индустрии моды в течение многих десятилетий. Теперь он контролируется. То же самое сейчас происходит с пищевыми отходами. Больше неприемлемо иметь большой контейнер для отходов в задней части магазина, в который выбрасываются совершенно нормальные продукты. Покупатели будут осуждать вас в соцсетях, а ваши сотрудники будет возмущаться. Тесса Кларк соосновательница Olio

Приложение получило дополнительный импульс от пандемии, из-за которой люди были вынуждены взаимодействовать на локальном уровне. Например, раздел Made, где можно купить местную домашнюю еду и изделия ручной работы, пользуется большим спросом, пишет издание. В течение полугода компания также планирует запустить функции Borrow и Wanted.

Деньги

Olio зарабатывает деньги, взимая «символическую» плату с крупных предприятий за распределение пищевых отходов. Это покрывает только 30% расходов, говорят в компании. Кроме того, стартап продаёт мерч, а за абонентскую плату предоставляет дополнительные функции в приложении — просмотр объявлений и специальный профиль Supporter. Компания планирует добавить в подписку и другие функции со временем.

Компания отказывается зарабатывать на рекламе и называет такую модель «разрушительной для личности и общества».

Мы предпочитаем избегать модели монетизации, которая требует от нас превращения наших пользователей в продукт. Кроме того, с практической точки зрения, монополия, которую ИТ-гиганты установили в цифровой рекламе, делает конкуренцию очень трудной. Но как только мы увеличим масштабы, и если мы всё ещё не сможем выйти на прибыль с помощью наших текущих источников доходов, тогда мы вполне можем поэкспериментировать с другой, более позитивной рекламной моделью, основанной на местной рекламе и экологичных брендах. сайт Olio

Компания также отказалась от пожертвований. «К сожалению, мы обнаружили, что недостаточно людей жертвует деньги, чтобы сделать эту модель жизнеспособной», — говорят в компании.

Среди расходов компании — зарплаты, серверы, на которых размещается приложение, сторонние программы, юридическая поддержка, бухгалтерские услуги, страхование, услуги перевода, маркетинг для привлечения пользователей и PR.

Olio пока не вышла на прибыль и до 2030 года планирует продолжать инвестировать всю выручку в своё развитие. По данным сайта Growjo, примерная выручка стартапа составляет $13,3 млн.

Конкуренты с Facebook и мусорной корзиной

К началу сентября 2021 года Olio насчитывает более 5 млн пользователей, которые за всё время поделились 25 млн порций еды и 3 млн непродовольственных товаров. По данным компании, половина всех продуктов, добавленных в приложение, бронируется в течение 21 минуты после размещения.

Сейчас люди покупают вещи, а затем выбрасывают их. А мы хотим внедрить модель потребления, при которой люди будут думать: «Я всё ещё хочу потреблять, но я собираюсь посмотреть, что уже есть у моих соседей — бесплатно и быстрее, чем доставка Amazon. Я возьму то, что не нужно моим соседям». Мы хотим разрушить всё, за что выступают Amazon и Facebook. Мы хотим стать противоядием этому. Тесса Кларк соосновательница Olio

Кларк согласна, что Olio конкурирует с Facebook Marketplacе и Etsy, но своим основным конкурентом предпринимательница называет мусорную корзину. По её словам, стартап потратил годы, чтобы сделать обмен вещами простым, безопасным и интересным, чтобы пользователи предпочли потратить на это 10 секунд, чем за одну секунду выбросить продукты в корзину.

Кларк считает, что такая идея вряд ли пришла в голову мужчине. Но если бы и пришла, то мужчина-предприниматель привлёк бы больше инвестиций, полагает она.