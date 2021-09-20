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Еда
Евгения Евсеева

Владелица магазина в Германии начала продавать мясо в вендинговых автоматах — это помогло сохранить бизнес Статьи редакции

Во время пандемии люди опасались ходить в магазины, а в автомате покупать продукты можно без очередей и общения с продавцом.

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Свея Маркс — владелица мясного магазина в Вольтерсдорфе, деревне в часе езды к востоку от Гамбурга, пишет Bloomberg. Во время пандемии она опасалась, что её бизнес рухнет, так как покупатели избегали походов в магазины.

Она решила поставить вендинговый автомат с мясом, чтобы клиенты могли купить стейки, сосиски или другие продукты, расплатиться и уйти без необходимости стоять в очереди или общаться с продавцом.

Маркс решила поставить автомат после того, как дети рассказали, что покупали в подобном закуски. Женщина подумала, что это может помочь пережить ограничения и не потерять в продажах. Бизнес стал настолько оживлённым, что через месяц после покупки первого автомата Маркс купила ещё два.

Как пишет издание, спасение во время пандемии стало важной частью бизнеса. Большинство магазинов Германии закрыты по выходным и в праздники, но ограничения не действуют на автоматы — поэтому продажи растут, когда магазин не работает.

Один автомат стоит от €8,5 тысячи до €15 тысяч (от $10 тысяч до $18 тысяч). Их производит компания Stüwer, которая разработала первую версию устройства в 2007 году. К лету 2021 года Stüwer продала 5 тысяч автоматов в Германии и около 1 тысячи в Европе, США и Канаде.

В компании отмечают, что автомат могут переделать для хранения молочных продуктов, овощей и косметики, но большой популярностью они пользуются для хранения мяса.

#вендинговыйавтомат

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