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Еда
Маша Цепелева

Сервис «Кухня на районе» отменил бесплатную доставку еды Статьи редакции

Пока доставка стоит 1 рубль, но в ближайшее время цена будет динамической — в зависимости от погоды и нагрузки курьеров.

  • «Кухня на районе» отменила бесплатную доставку из-за роста цен на продукты и сервис, написала компания в своём Instagram.
  • «Раньше наши цены складывались из стоимости продуктов и расходов на сервис. При этом большую часть доставки все четыре года мы брали на себя», — объяснили в компании.
  • Теперь «Кухня на районе» хочет разделить расходы, чтобы «лучше справляться с нагрузкой и больше платить курьерам за работу в сложных условиях».
  • В компании пояснили, что когда стоимость доставки начнёт рассчитываться от загрузки и погоды, вся плата будет будет идти напрямую курьерам. Также для них введут премии за хорошую работу и выполнение стандартов качества.

#новость #кухнянарайоне

2990 просмотров
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60 комментариев
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Ульяна Вайн

Спасибо, отказалась от вас раньше по причине невкусной еды

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26
Arthur Niazyan

От кого, от вас? От VC.ru?

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11
Тимур Петров

от меня, невкусно кормил.

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3
Парадный каякер

Ну как не отказаться от всру? -)

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0
Гриша Бормотин

Тогда попробуйте что-то кроме яблочного компота

Ответить
0
Елизавета Дроздова

Видимо они сами решили избавится от лишних клиентов

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0
Victor Nosov

вы недалеки от правды.
в прошлом году они внезапно мне прислали "ой, сорьки, ваш адрес больше не входит в зону нашей доставки (я часто заказывал), поэтому вам чмоки, а когда откроемся ближе к вам - напишем". я охренел, конечно, но забыл про них.
через полгода снова пишут - мы снова с вами, скорее заказывайте! а я смотрю по карте - база у них там же, где и была.
так что да, клиентов любят поскидывать.

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0
Стас Витус

Аналогично.

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0
Sergey Ontime

Держите в курсе ваших вкусов.

Ответить
0
Андрей Мильнер

классическая схема - подсадили определенную аудиторию, можно и апнуть тарификацию, так у всех сервисов доставки происходит

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16
Anton Prikhodko

А какой должна быть схема? Кормить вас 10 лет бесплатно? Но даже если так будет, потом вы все равно напишете, что что-то не нравится)

Может если так происходит у всех сервисов доставки, стоит на секунду задуматься, что это нормально и неизбежно для развития компании?

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10
Николай Каменев

Никаких бесплатно не было. Всё было заложено в цену еды. Если они снизят при этом цену на еду - тогда такой финт ушами ОК. Но они же не снизят цену, в этом основной "прикол"

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0
Максим Першин

Раньше в Яндекс лавке после 22:00 можно было по скидке сэндвичи купить и доставка была бесплатная ((((
А теперь плати в любое время суток и за все

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3
Sergey Ontime

Мы живем не в монетарной системе?

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0
DpaHuk

Ахах) Хитро) Так и так все было понятно, что тушеная капуста не стоит 200 рублей) и что 100 рублей доставки уже входит в цену )) А теперь получается 200 рублей за капусту и еще сверху за доставку)) Гениально)

Ответить
11
Василий Степанофф

Не нравится капуста, возьмите картошечку

Ответить
7
авэк муа плезир
Ответить
4
Василий Степанофф

Это обман. Ни один настоящий бренд-шеф так блюдо не назовет.
Как минимум "Томленый белый картофель на подложке из ялтинского укропа и нейодированной соли".

Ответить
2
авэк муа плезир

господи, как вкусно стало на секундочку

Ответить
1
Василий Степанофф

Bon Appétit

Ответить
1
Sergey Ontime

И не стремаются же они про картошку с укропом писать от бренд шефа)))

Ответить
1
El'murza Alchakov

Такой прайс на лоха расчёт)
Лох купил
Здравый пропустил

Ответить
2
Hambala Fully

Судя по тому, как активно развивается Вкусвкилл, у нас таких лохов пол страны(

Ответить
0
Sergey Ontime

ВкусКилл)

Ответить
0
SanityEclipse

Ну так ''лидеры рынка'' вроде деливери и яеды уже просто внаглую берут деньги за просто так, под соусом ''сервисных сборов'', вот и другие суетятся кабанчиком, коли уж по сути прямой гопстоп клиенты стерпели)

Ответить
3
M S

Самому капусту конечно никак не потушить, это же так сложно, для этого нужен повар со звездой мишлин))))

Ответить
0
Илья Волочков

Окей, ничего страшного. Пока что пользуемся "Delivery Pro " с их подпиской за рубль до конца года.

Потом в 2022 будем пользоваться "СберПраймом", пока подписку на три месяца раздают за рубль. Потом ещё подкинут что-нибудь.

А в середине 2022 придёт ещё какой-нибудь новый сервис с бесплатной доставкой, будем пользоваться им.

К чему я это веду: странный круговорот происходит с этими сервисами доставки. Приходит новый игрок с промо-акциями. Все переходят к нему. А потом он хочется начать работать в плюс, и вводит платную доставку. Но в то же время на рынок опять приходит новый игрок со своими акциями, а старым сервисом перестают пользоваться. И так по кругу.

Ответить
9
Виктор Якунин

Пока есть инвесторы и те кто готов оплачивать и щедрые акции, бесплатные доставки это будет вечно, но вот беда в том что рано или поздно инвесторы захотят увидеть прибыль и тогда придётся уже вводить сервисные сборы и тд

Ответить
1
Gennadiy Khatuntsev

от загрузки и погоды

От погоды улыбнуло. Хотелось бы узнать критерии повышения или понижения тарифа по ней.

Ответить
5
Andrey Vasilev

Как у яндекса. Капля дождя упала на окно - x3 сразу к стоимости доставки.

Ответить
5
Андрей Кружинов

В Питере озолотятся =)

Ответить
3
Абырвалг Абырвалг

Так вот что такое "золотой дождь"

Ответить
9
Gennadiy Khatuntsev

Спрос, конечно, изменяется с ухудшением погодных условий. Но я точно, уверен, что они превентивно закладывают погоду в модели расчёта. Плюс в целом, хотелось более прозрачно понимать принцип расчёта повышенного спроса (хотя это и наивно).

Ответить
0
Oleg Arkhangelsky

Не только спрос увеличивается в плохую погоду, но и падает желание курьеров вести еду по дождю и слякоти на велосипеде за те же деньги. Здесь это основной фактор. ред.

Ответить
0
Арсений Трошин

У такси подсмотрели что ли?

Ответить
5
Александр Морозов

Цены как цены.

Ответить
–2
Семен Переделкин

Капля как капля.

Ответить
2
Stepan Sulimov

Это нормальная практика, чему тут удивляются люди не понятно

Ответить
3
Pretty Sober

Люди хотят бесплатно )

Ответить
7
Парадный каякер

Даю без процентный / бесплатный кредит, но со страховкой :)))

Ответить
1
Stepan Sulimov

Это наверное те же люди, которые музыку в vk слушают, или с сайтов скачиваются на флешку в телефон))
Бесплатная еда в нашем только в одном месте, про него ещё Миша круг пел

Ответить
0
Влад

Проблема в том, что цена на еду от этого не изменится, а она, к сожалению ,высокая

Ответить
3
авэк муа плезир

Так она и не должна меняться, когда всё вокруг дорожает.
Ну и кстати, не высокая, если сравнивать с тем же теремком, например, где за один блин сытный просят 300р (шутка про тракториста).

Ответить
–3
Влад

Высокая , если сравнивать с другими заведениями.

Ответить
0
авэк муа плезир

С какими?

Ответить
0
Дмитрий Зверев

Пока-пока

Ответить
3
Семен Переделкин

Динамическое ценообразование хавчика, ёпта.

Ответить
3
Гриша Бормотин

Надеюсь Родин это увидит, уберите платную доставку и слелайте блюда дороже, на них все равно цена в течении дня скачет как на батуте, никто не заметит

Ответить
2
Ruslan Fatikhov

Родин же ушёл с Кухни.

Ответить
1
Парадный каякер

ушёл

Уехал на Yamaha R1.

Ответить
0
авэк муа плезир

Блин, ну где ты раньше был!

Ответить
0
Изя Слоу

Учитывая цены на их кухню, я почему-то был уверен, что доставка в них уже включена. Будем посмотреть, сервисом пользуюсь и вполне доволен.

Ответить
1
Евгений Дроздов

У меня Купи ня в 2,5 км от дома. Еда часто приезжает чуть теплая - странное еще отдельно доплачивать за доставку (при том, что цены на еду не уменьшились).

Ответить
1
M S

"больше платить курьерам за работу в сложных условиях". Ха, ха-ха, ха-ха-ха, то есть - мяу!

Ответить
1
Саша Антипов

Думаю что кроме не совсем вкусной еды они еще и приоритет повысят, от слова: всегда не погода.

Ответить
1
nothing

что когда стоимость доставки начнёт рассчитываться

А из стоимости еды как всегда забудут вычесть доставку

Ответить
0
Виктор Якунин

В этом мире существует хоть один общепит с маржой меньше 300-500%? Видимо эффективный менеджер понял как увеличить прибыль переложив оплату курьеров на покупателей.

Ответить
0
Gosha Saks

Они посмотрели во сколько им обошелся курьер 😄

Ответить
0
Макс Номакс

Это получается за доставку "школьной пиццы" или "жареной колбасы с макаронами" через какое-то время придется по 250 рублей платить, как в лавке? :D

Ответить
0
Алексей Дымов

Такая тенденция сейчас. Это будет у всех

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0
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Пока доставка стоит 1 рубль, но в ближайшее время цена будет динамической — в зависимости от погоды и нагрузки курьеров.

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