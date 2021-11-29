Сервис «Кухня на районе» отменил бесплатную доставку еды Статьи редакции
Пока доставка стоит 1 рубль, но в ближайшее время цена будет динамической — в зависимости от погоды и нагрузки курьеров.
- «Кухня на районе» отменила бесплатную доставку из-за роста цен на продукты и сервис, написала компания в своём Instagram.
- «Раньше наши цены складывались из стоимости продуктов и расходов на сервис. При этом большую часть доставки все четыре года мы брали на себя», — объяснили в компании.
- Теперь «Кухня на районе» хочет разделить расходы, чтобы «лучше справляться с нагрузкой и больше платить курьерам за работу в сложных условиях».
- В компании пояснили, что когда стоимость доставки начнёт рассчитываться от загрузки и погоды, вся плата будет будет идти напрямую курьерам. Также для них введут премии за хорошую работу и выполнение стандартов качества.
вы недалеки от правды.
в прошлом году они внезапно мне прислали "ой, сорьки, ваш адрес больше не входит в зону нашей доставки (я часто заказывал), поэтому вам чмоки, а когда откроемся ближе к вам - напишем". я охренел, конечно, но забыл про них.
через полгода снова пишут - мы снова с вами, скорее заказывайте! а я смотрю по карте - база у них там же, где и была.
так что да, клиентов любят поскидывать.
Окей, ничего страшного. Пока что пользуемся "Delivery Pro " с их подпиской за рубль до конца года.
Потом в 2022 будем пользоваться "СберПраймом", пока подписку на три месяца раздают за рубль. Потом ещё подкинут что-нибудь.
А в середине 2022 придёт ещё какой-нибудь новый сервис с бесплатной доставкой, будем пользоваться им.
К чему я это веду: странный круговорот происходит с этими сервисами доставки. Приходит новый игрок с промо-акциями. Все переходят к нему. А потом он хочется начать работать в плюс, и вводит платную доставку. Но в то же время на рынок опять приходит новый игрок со своими акциями, а старым сервисом перестают пользоваться. И так по кругу.
Регулятор не смог возбудить дело, потому что нашёл нарушения только на территории одной страны, и передал материалы в ФАС.
Пока доставка стоит 1 рубль, но в ближайшее время цена будет динамической — в зависимости от погоды и нагрузки курьеров.
Важное исследование, которое должно заставить все компании пересмотреть свои офисы.
Пока функция доступна в Москве и Нижнем Новгороде.
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