«Яндекс Еда» сообщила об утечке телефонов и данных о заказах клиентов Статьи редакции
Утечка произошла по вине сотрудника, компания обратилась в полицию.
- В интернете опубликовали телефоны клиентов и информацию о заказах — состав, время доставки, адреса и другую, кроме банковских и платёжных данных, логинов и паролей. Это произошло по вине одного из сотрудников, сообщила «Яндекс Еда» со ссылкой на службу информационной безопасности.
- Сейчас данные в безопасности, компания извинилась перед клиентами и отправила всем, кого коснулась утечка, письма с подробностями. Сколько таких пользователей в «Еде» не уточнили, внутреннее расследование продолжается.
- «Яндекс» ужесточил защиту информации о заказах, теперь она сопоставима с хранением данных о платежах, логинах и паролях. Данные о заказах больше нельзя обрабатывать вручную. Количество сотрудников, у которых есть к ним доступ, сократилось в три раза.
- «Еда» обратилась в полицию с заявлением о несанкционированном доступе к данным и продолжает предотвращать распространение опубликованной информации . Вопросы об утечке можно отправить на почту helpme@eda.yandex.ru.
Данные о заказах больше нельзя обрабатывать вручную
«Яндекс» не хочет озвучить, почему раньше было можно?
Это произошло по вине одного из сотрудников
А не по вине тех, кто проектировал процессы и рассчитывал на авось?
«Яндекс» ужесточил защиту информации о заказах
У «Яндекс» была надежда, что слива никогда не произойдёт? Что ценную коммерческую информацию, которая также чувствительна для клиентов, не будут трогать/смотреть/красть?
Вопросы справедливые и каждый поддерживаю лайком, но объективно, на моей памяти у яши были редкие и не очень объемные сливы. Ну, типа, пострашнее видали.
Более того, я как понял, это не брешь в системе, а просто человек имеющий доступ нарушил законодательство и слил. У меня тоже на работе много всякого интересного – это всегда существующий человеческий фактор в любой компании
«Еда» обратилась в полицию с заявлением
получается на себя
+ обычно вина лежит на основатели)
это хак моих родственников, которые волнуются за мой желудок
и кому нужно знать что я ем в маке каждую неделю и каждый третий четверг в кфс?
остальным бизнесам. которые смогут составить профили пользователей и таргетиться на них
А как? Типо стата какая-то?
Там есть телефон, имя и адрес. Это очень хорошая база для тех кто занимается доставкой еды
Ну все, господа призывники, меняем квартиры, вас яндекс задеанонил.
Спасибо (нет) @Yandex.Eda
Здравствуйте. Я работал супервайзером в Яндекс.Еде. (Завтра напишу об этом очень большой пост)
Вчера бывшие коллеги отправили, такую интересную вещь, на скрине.
Яндекс еда, как так получается, почему вы даёте команды отрицать то, что произошло на самом деле?
Желаю услышать ваши прилюдные комментарии.
Ну выглядит все логично на самом деле, типа, пока разбирались что к чему – давали стандартную отписку, а когда поняли – написали, что слили
Нет, на самом деле. Там прямо написано, что данные не скомпрометированы. Не написано, что "служба безопасности в настоящий момент проводит проверку, следите за новостями. "
UPD: Извините, не сразу написал весь комментарий. Утечка куда больше, чем сообщает Яндекс. Поверьте, я знаю о чём говорю.
Ну там написано, что не скомпрометированы данные курьеров и ресторанов. В статье тоже говорится только о клиентских.
Михаил, убедительно прошу Вас прочитать вторую часть моего комментария. То, что Яндекс не сообщил об утечке данных, курьеров, не значит, что её нет. И Яндекс об этом прекрасно знает.
кроме банковских данных, логинов и паролей
это видимо за отдельный прайс будет, по подписке Плюс)
Зачем вообще это хранить?
Для Коли из бургер кинга
Мда. Ну хоть какие-то отстраненные от повестки новости.
К Яндексу вообще нет доверия. Не пользуюсь их сервисами принципиально.
Дайте ссылку
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Ща про Яндекс и не такое вскроется...
Теперь мы узнаем, кто жрет по ночам!
Поддерживаю оратора выше.
А может они пользовались One Box?
Тоже с утра такое получил?
Ну и кому понадобилась моя динамика потребления хлебо-булочных изделий? Загадочка, однако...
Коломенскому хлебзаводу, однозначно
Такую инфу надо бы обозвать Яндекс слил данные клиентов и в унитаз их кодеров
Сейчас данные в безопасности,
Да нет, они не в безопасности, а в открытом доступе.
Интересно. А как узнать мои данные затронуты или нет?)) Сильно уверен написав или позвонив на указанные координаты услышим заготовленный ответ, который никак не будет ответом на мой вопрос. Знаем, плавали.
Напомню прописную истину: единственный способ защитить персональные данные - не собирать их вообще. Если вы комуто передали свои данные - их уже слили.
Яндексу и другим сервисам доставки пора уже впилить звонки и чат внутри приложения и отвязать доставку от номера телефона, иначе это одна сплошная дыра.
Деду в папке на завязках не объяснили, что перед тем как обеспечивать безопасность ДНР и ЛНР, нужно обеспечить безопасность своего дырявого Чебурнета?
Яндекс, какое ты днище
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