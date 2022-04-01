«Вкусвилл» начал тестировать доставку из ресторанов в Москве Статьи редакции
Пока только из двух ресторанов.
Еду доставляют из ресторанов Osteria Mario, объявила компания. Покупателям доступно меню из 80 блюд, сделать заказ можно в приложении.
- Новая услуга доступна пользователям, которые живут в зоне доставки, если адрес входит в неё — в приложении появится новая категория «Рестораны».
- В августе 2021 года «Вкусвилл» запустил доставку готовых блюд собственного производства. Для этого он открыл 11 фабрик-кухонь в Москве, Петербурге, Волгограде и Чебоксарах.
- Со старта проекта ритейлер доставил более 500 блюд, средний чек составляет 1000 рублей.
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Когда откроются в Мариуполе?
Сейчас как раз зону доставки расширяют
Одновременно зачищая от конкурентов
Это поможет выживать их бизнесу в текущих условиях? Если да, то как? Мне кажется, что всяческие доставки - это первое от чего откажется бизнес, так как слишком большая нагрузка на структуры и потребность в человеческих ресурсах. Если я в чём-то ошибаюсь, то напишите
Ну если глянуть шире, то это может сохранить хоть какие-то заказы. Допустим вам нужно удивить даму сердца в столь сложное время куском пиццы, но вот не задача, зная нынешних дам она и ФРЕШ захочет. Выход ? Посидеть уютненько дома, заблаговременно заказав еду , а напитки в пятерочке напротив. Бизнес деньги получил ? -да
В две стороны такси ты сэкономил ? - Да
Дурацкий фреш и возможно десертик ты не заказал ? - скорее всего да, ведь уже и так есть что пить , зачем оно второй раз заказывать.
А это огого какая экономия:)
Конечно это все утрировано, но смысл имеет.
А вообще мои аргументы легко развалить написав : нету бабок , нечего с кафех питаться.
Ну да, я ещё считаю, что денег в целом станет меньше, значит потенциальный круг потребителей значительно сузится
То та в 90-е рестораны и кафе, особенно дорогие процветали.
Вроде как для них это отличный способ раскрутиться пока другие сворачиваются...
Если все у них будет хорошо то они подвинуть должны конкурентов...
Рестораны это не про доставку, ну все уже это поняли, тут вкусвилл допер до этой темы. В ресторане блюда потому и стоят столько, что включают в себя не просто кусок мяса или нарезанные овощи, а все вместе - обстановку, атмосферу, сервировку и подачу блюда, обслуживание и т.д.
Никакое ресторанное блюдо не выдержит доставки, уже все через это прошли.
Курьер говорит баанжур, ёпта и возьмите ваш заказ из сумки, силь ву пле.
Это вы цены дарккитчен не видели.
Тут приносили картофелину за 250 рублей
Даркитчен 3 звезды Мичлена?
Гинза?
Непонятно, как он «запустил» доставку, если доставка у них силами Яндекса. Скорее просто добавили блюда из ресторанов. А учитывая как доставляет Яндекс, время доставки это знатно увеличит.
Ну зачем 😭
Я надеюсь курьеров тщательно проверят на гендерную правильность, а то вдруг закрыть прийдется.
очередной "проект", коих у них уже было множество
500 блюд на 11 фабрик! Не густо
Не поздно ли? Сейчас у народа ведь наступает период сокращения костов.
Кто это название придумал, "Вкусвилл"
Постоянно на ум приходит навоз на вилах :)