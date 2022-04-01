Еда
Всевозможный череп

«Вкусвилл» начал тестировать доставку из ресторанов в Москве Статьи редакции

Пока только из двух ресторанов.

  • Еду доставляют из ресторанов Osteria Mario, объявила компания. Покупателям доступно меню из 80 блюд, сделать заказ можно в приложении.

  • Новая услуга доступна пользователям, которые живут в зоне доставки, если адрес входит в неё — в приложении появится новая категория «Рестораны».
  • В августе 2021 года «Вкусвилл» запустил доставку готовых блюд собственного производства. Для этого он открыл 11 фабрик-кухонь в Москве, Петербурге, Волгограде и Чебоксарах.
  • Со старта проекта ритейлер доставил более 500 блюд, средний чек составляет 1000 рублей.

#новость #вкусвилл

1280 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
20 комментариев
Написать комментарий...
Хозяин

Когда откроются в Мариуполе?

Ответить
Развернуть ветку
Ульяна Вайн

Сейчас как раз зону доставки расширяют

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий О

Одновременно зачищая от конкурентов

Ответить
Развернуть ветку
Sergey Tischenko

Это поможет выживать их бизнесу в текущих условиях? Если да, то как? Мне кажется, что всяческие доставки - это первое от чего откажется бизнес, так как слишком большая нагрузка на структуры и потребность в человеческих ресурсах. Если я в чём-то ошибаюсь, то напишите

Ответить
Развернуть ветку
Екатерина Продавцова

Ну если глянуть шире, то это может сохранить хоть какие-то заказы. Допустим вам нужно удивить даму сердца в столь сложное время куском пиццы, но вот не задача, зная нынешних дам она и ФРЕШ захочет. Выход ? Посидеть уютненько дома, заблаговременно заказав еду , а напитки в пятерочке напротив. Бизнес деньги получил ? -да
В две стороны такси ты сэкономил ? - Да
Дурацкий фреш и возможно десертик ты не заказал ? - скорее всего да, ведь уже и так есть что пить , зачем оно второй раз заказывать.

А это огого какая экономия:)

Конечно это все утрировано, но смысл имеет.

А вообще мои аргументы легко развалить написав : нету бабок , нечего с кафех питаться.

Ответить
Развернуть ветку
Sergey Tischenko

Ну да, я ещё считаю, что денег в целом станет меньше, значит потенциальный круг потребителей значительно сузится

Ответить
Развернуть ветку
Alexey

То та в 90-е рестораны и кафе, особенно дорогие процветали.

Ответить
Развернуть ветку
Иван Сергеев

Вроде как для них это отличный способ раскрутиться пока другие сворачиваются...
Если все у них будет хорошо то они подвинуть должны конкурентов...

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Крикунов

Рестораны это не про доставку, ну все уже это поняли, тут вкусвилл допер до этой темы. В ресторане блюда потому и стоят столько, что включают в себя не просто кусок мяса или нарезанные овощи, а все вместе - обстановку, атмосферу, сервировку и подачу блюда, обслуживание и т.д.
Никакое ресторанное блюдо не выдержит доставки, уже все через это прошли.

Ответить
Развернуть ветку
Alexey

Курьер говорит баанжур, ёпта и возьмите ваш заказ из сумки, силь ву пле.

Ответить
Развернуть ветку
Игорь Протасов

Это вы цены дарккитчен не видели.
Тут приносили картофелину за 250 рублей

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий О

Даркитчен 3 звезды Мичлена?

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Petel

Гинза?

Ответить
Развернуть ветку
Gre Li

Непонятно, как он «запустил» доставку, если доставка у них силами Яндекса. Скорее просто добавили блюда из ресторанов. А учитывая как доставляет Яндекс, время доставки это знатно увеличит.

Ответить
Развернуть ветку
Artem Zenkevich

Ну зачем 😭

Ответить
Развернуть ветку
Екатерина Продавцова

Я надеюсь курьеров тщательно проверят на гендерную правильность, а то вдруг закрыть прийдется.

Ответить
Развернуть ветку
Максим Горький

очередной "проект", коих у них уже было множество

Ответить
Развернуть ветку
Graf De Lotarev

500 блюд на 11 фабрик! Не густо

Ответить
Развернуть ветку
Александр Аббасов

Не поздно ли? Сейчас у народа ведь наступает период сокращения костов.

Ответить
Развернуть ветку
Ыукпуг

Кто это название придумал, "Вкусвилл"
Постоянно на ум приходит навоз на вилах :)

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 20 комментариев
Маркетинг
Полина Лааксо
Возможен откат в 2011 год: что аналитики ждут от рынка рекламы в 2022 году Статьи редакции

Онлайн-реклама ждёт падения на 50%, доля ТВ в общих тратах может вырасти, а в «наружке» станет больше экранов вместо билбордов, потому что краска подорожала.

Источник: Reuters
Маркетинг
Всевозможный череп
«Ситимобил» прощается с клиентами — с отсылкой к «Форсажу» и «Яндексу» Статьи редакции

«Что, хотел уехать, не попрощавшись?».

Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Трибуна
vetexpert.ru
Бот для первой помощи собаке или кошке в Telegram

Пёс гуляет без поводка, видит белку и мчится за ней. Вы два часа ищете своего любимца, и находите у подъезда, замёрзшего и продрогшего. Что делать? Или вы возвращаетесь домой и перед вами такая картина: упаковки с бытовой химией раскиданы и разгрызены, а щенок выглядит плохо. Как быть?

Сервисы
Маша Цепелева
ClickHouse выступила против «операции» на Украине и заявила, что не связана с Россией, хотя её инвестор — Yandex NV Статьи редакции

Компания опубликовала заявление после того, как перевезла разработчиков из Москвы в Амстердам.

Торговля
Лишенный Петя
Минпромторг предложил ФНС разрешить бизнесу не выдавать чеки с каждой покупкой Статьи редакции

Министерство предлагает предоставлять чеки только по требованию покупателя — в бумажном или электронном виде.

Bookmate
Что читают Илон Маск, Марк Цукерберг и Джефф Безос?

Его книги завоевали любовь богатейших людей мира. Илон Маск назвал в честь персонажей две плавучие платформы для SpaceX, Марк Цукерберг хвалил автора за убедительное изображение общества, а Джефф Безос пытался экранизировать первый роман.

Если хотите знать, я утопический анархист того типа, который лучше всего описал Иэн Бэнкс.

@elonmusk
Будущее
Selectel
За какими навыками и профессиями будущее? 6 идей и направлений на 50+ лет вперед

Стратег по построению социального рейтинга, облачный блогер, экскурсовод по космическим маршрутам и не только.

Digital Security
Открываем запись на обучающую программу Summ3r 0f h4ck 2022
Устойчивые города: Москва
На Гоголевском бульваре открылась выставка фотографий о дикой природе

В экспозиции представлены работы звезд мировой фотографии, которые участвовали в международном конкурсе «Золотая черепаха».

фото: Андрей Семенов
Торговля
Маша Цепелева
СДЭК и Boxberry запустили сервисы выкупа товаров из иностранных интернет-магазинов Статьи редакции

Комиссия за покупку — 10%.

NTA
Создаем телеграм-бот с вебхуками на Heroku

Разрабатывая телеграм - бота для проведения викторины, я даже не задумывался, каким количеством человек он будет использоваться и, как оказалось, очень зря …

GenerationS
База программ и мероприятий по поддержке российских стартапов от GenerationS

Да, да, мы собрали все в одном месте. Четвертый антикризисный гайд GenerationS включает в себя свод мероприятий, программ, грантовых конкурсов и международных платформ, способствующих поддержке российских стартапов как на национальном, так зарубежном рынках.

Больше статей
null