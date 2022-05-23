Еда
Нелепый шар

Российский сервис курьерской доставки Broniboy предложил ресторанам подписку с отменой комиссии и помощью с продвижением Статьи редакции

Стоит 3900 рублей в месяц.

  • Подписка включает отмену комиссии за заказы (она составляет около 27%), доступ к прямым коммуникациям с клиентами, помощь в стартовом продвижении (интеграция с POS-системами, создание «продающего» меню, оптимизация среднего чека и другое), объявила компания.
  • Также в подписке — поддержка экспертов для выхода подключенных ресторанов на планируемый объём заказов и организации рекламы в зале, гайды по созданию контента для соцсетей, клиентский сервис и горячая линия по вопросам работы с курьерами, выплат и другое.
  • При этом ресторан может доставлять заказы как самостоятельно, так и с помощью курьеров сервиса или сторонних компаний. Доставка при помощи Broniboy стоит от 190 рублей, её может оплачивать сам ресторан или клиент.
  • Обычно сервисы предлагают подписку для пользователей: например, в 2021 году Delivery Club представил собственную подписку с бесплатной доставкой и скидками на некоторые заказы.

#новость #broniboy

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3 комментария
Олег Масленников

И за ваши же деньги ваши данные сольют в сеть)

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ilia

Я худею от сервисов доставок:

27% ( больше четверти!) дерут с ресторана И ЕЩЕ 190 - с покупателя.

Думал, что, может, хоть этот будет адекватнее в отличие от Яндекса и деливери, ан нет...

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Александр

27% - это почти 37% наценки к товару.... и они ещё за доставку берут...
Я им раскрою секрет продвижения - не будьте жадными в и так не простое время и люди к Вам потянутся!

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