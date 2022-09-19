Heineken запланировала выпустить аналог Coca-Cola в России — «Ъ» Статьи редакции
Компания зарегистрировала четыре напитка со вкусами колы, апельсина и лимона.
- Российская структура Heineken в июле-августе зарегистрировала в Росаккредитации линейку безалкогольных газированных напитков — «Роял Кола Ориджинал», «Роял Кола Зеро», «Тони Лемони Оранж» и «Тони Лемони Лимон». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на декларации в базе ведомства.
- Из описаний в базе следует, что напитки могут разливаться в стеклянные, пластиковые бутылки и алюминиевые банки, а изготовителями указаны российские заводы Heineken.
- Heineken работает на российском рынке с 2002 года, когда купила первую пивоварню в Санкт-Петербурге. Сейчас ей принадлежит семь пивоварен в стране, писал ТАСС. В России она производит пиво под марками Strongbow, «Охота», «Три Медведя», «Бочкарёв», «Жигулёвское» и другие.
- В марте 2022 года Heineken объявила о планах передать бизнес новому владельцу. Компания сообщала, что до этого момента все её пивоварни продолжат работу, а сотрудники — получать зарплату до конца 2022 года.
- В августе компания сообщила, что рассчитывает договориться о продаже активов в России до конца 2022 года. По словам источников «Ъ», расширение ассортимента может повысить ценность бизнеса, но это, вероятней всего, реакция на изменения на рынке.
- В 2010-х годах свои газированные напитки выпускала «Балтика» (часть Carlsberg, которая тоже решила уйти из России), а в апреле она подала заявки на регистрацию брендов Crazy Cola, Crazy Orange и Crazy Lemon. Тогда в «Балтике» уточняли, что пока речь идёт только о продлении прав на марки.
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А могли бы сок берёзовый с мякотью и гриб чайный в розлив организовать.
Конечно, кола же «никому не нужна», потому и производят в разных видах чуть не под 200 разновидностей уже.
Чайного гриба в розлив полно, называется "комбуча".
холодный каркадэ еще можно,вместо липтона
Мне кажется, я еще никогда не видела столько видов Колы в своей жизни)) только если на видео в Корейских магазинах))
вкус знакомый с детства
- Что с твоим соседом случилось?
- Роялем придавило.
наконец зеро кто-то сделает кроме магнита и пятерочки
Cool Cola Zero вполне себе норм, но найти бывает не всегда легко) В Лавке обычно последнюю бутылку забираю)
«Роял Кола Зеро» в статье так-то фигурирует
Зеро довольно много. Просто они так не называются, но в составе вместо сахара цикломат и/или аспартам.
Правда они все мерзкие на вкус. И не из-за сахарозаменителей.
Сразу с вискарем?
Такое у нас не разрешат, увы((
Впервые кто-то придумал нормальное название из всех новых названий кол
Нет. Просто россияне любят всякое роял ориджинал лимитед эдишн спешл коллекшн, мимикрирующее под премиум со 150-летней историей
Была одна кока-кола. А стало 10😄 какую выбрать?)
Выбрать все. Смешать, но не взбалтывать 😎
Которая чёрная
Не 10!
С Хайнекеном, официально будет уже 187!
Пивас-Кола!
Берёзовая кола. Спрашивайте во всех магазинах Вашего города.
Березола. В лучших российских традициях.
Берёз-кола)
Почему всех так волнует очередная кола?
Новость не про колу, а про Хайнекен.
Кто-то уже скупал абсолютно все напитки, чтобы определить самый похожий? Такой рейтинг был бы полезным
На днях попробовал "Добрый кола" (название пиздец, конечно). По мне, та же Кока-кола.
По-моему, Обломоф делал такой обзор, но он давнишний, с теми колами, что сейчас вроде как не видел еще
У Wylsacom на канале есть видео с обзором на новые колы. Советую 🫶🏻
Тренд на свою колу похож
Как в свое время на бургерные и барбершопы.
Не ужели такой громадный денежный рынок
Да, это огромнейший рынок
1000 и 1 Колла
Алкогольная Соса-Сола — напиток завтрашнего дня!
Ну если будет толковая кола, то почему бы и нет, пиво вроде неплохое))
вы давно его пробовали?)
Сначала носились с Макдаком, теперь с колой.
Микки мауса не хватает для полного комплекта
Кто-нибудь зафотошопьте Тони Монтану с бутылками Тони Лемони на столе
«Роял Кола Ориджинал», «Роял Кола Зеро»-ну хоть не "Добрый кола"
Как ни странно, из всех, именно кока кола сделала название наиболее русское))
Недобрый кола😁
Кола и Бочка.
Уходя - Уходи !?
#STOPWAR
Определённо. И погромче заявить об уходе.
А потом постучать в заднюю дверь. И типа это не мы, но мы.
Уходят, уходят, всё никак не уйдут.