Еда
Последовательный дебаркадер

Heineken запланировала выпустить аналог Coca-Cola в России — «Ъ» Статьи редакции

Компания зарегистрировала четыре напитка со вкусами колы, апельсина и лимона.

  • Российская структура Heineken в июле-августе зарегистрировала в Росаккредитации линейку безалкогольных газированных напитков — «Роял Кола Ориджинал», «Роял Кола Зеро», «Тони Лемони Оранж» и «Тони Лемони Лимон». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на декларации в базе ведомства.
  • Из описаний в базе следует, что напитки могут разливаться в стеклянные, пластиковые бутылки и алюминиевые банки, а изготовителями указаны российские заводы Heineken.
  • Heineken работает на российском рынке с 2002 года, когда купила первую пивоварню в Санкт-Петербурге. Сейчас ей принадлежит семь пивоварен в стране, писал ТАСС. В России она производит пиво под марками Strongbow, «Охота», «Три Медведя», «Бочкарёв», «Жигулёвское» и другие.
  • В марте 2022 года Heineken объявила о планах передать бизнес новому владельцу. Компания сообщала, что до этого момента все её пивоварни продолжат работу, а сотрудники — получать зарплату до конца 2022 года.
  • В августе компания сообщила, что рассчитывает договориться о продаже активов в России до конца 2022 года. По словам источников «Ъ», расширение ассортимента может повысить ценность бизнеса, но это, вероятней всего, реакция на изменения на рынке.
  • В 2010-х годах свои газированные напитки выпускала «Балтика» (часть Carlsberg, которая тоже решила уйти из России), а в апреле она подала заявки на регистрацию брендов Crazy Cola, Crazy Orange и Crazy Lemon. Тогда в «Балтике» уточняли, что пока речь идёт только о продлении прав на марки.

#новость #heineken

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69 комментариев
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 Вадим Д.

А могли бы сок берёзовый с мякотью и гриб чайный в розлив организовать.
Конечно, кола же «никому не нужна», потому и производят в разных видах чуть не под 200 разновидностей уже.

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Alex

Чайного гриба в розлив полно, называется "комбуча".

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2 комментария
Oleg Sukhoveev

холодный каркадэ еще можно,вместо липтона

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1 комментарий
Алла Трошина

Мне кажется, я еще никогда не видела столько видов Колы в своей жизни)) только если на видео в Корейских магазинах))

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Слегка Придурковатый
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Constantine Kiselev

вкус знакомый с детства

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3 комментария
Rabindranat Tagor

- Что с твоим соседом случилось?
- Роялем придавило.

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Интеллектуальный Клоун

наконец зеро кто-то сделает кроме магнита и пятерочки

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Andrey Kulakov

Cool Cola Zero вполне себе норм, но найти бывает не всегда легко) В Лавке обычно последнюю бутылку забираю)

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Ярислав Кригер

«Роял Кола Зеро» в статье так-то фигурирует

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Григорий Матасов

Зеро довольно много. Просто они так не называются, но в составе вместо сахара цикломат и/или аспартам.

Правда они все мерзкие на вкус. И не из-за сахарозаменителей.

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Дмитрий Коннов

Сразу с вискарем?

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Иван Серик

Такое у нас не разрешат, увы((

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1 комментарий
Кирилл Кириллов

Впервые кто-то придумал нормальное название из всех новых названий кол

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Иван

Нет. Просто россияне любят всякое роял ориджинал лимитед эдишн спешл коллекшн, мимикрирующее под премиум со 150-летней историей

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2 комментария
Алексей Агеев

Была одна кока-кола. А стало 10😄 какую выбрать?)

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Alex Shevchenko

Выбрать все. Смешать, но не взбалтывать 😎

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4 комментария
Rafa Ramazanov

Которая чёрная

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Иван Серик

Не 10!
С Хайнекеном, официально будет уже 187!

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M-S-R

Пивас-Кола!

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Александр Рюмин

Берёзовая кола. Спрашивайте во всех магазинах Вашего города.

Березола. В лучших российских традициях.

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Alex Shevchenko

Берёз-кола)

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Alex

Почему всех так волнует очередная кола?

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Предстоящий Абдужаббор

Новость не про колу, а про Хайнекен.

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2 комментария
Сергей Елисеев

Кто-то уже скупал абсолютно все напитки, чтобы определить самый похожий? Такой рейтинг был бы полезным

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Слегка Придурковатый

На днях попробовал "Добрый кола" (название пиздец, конечно). По мне, та же Кока-кола.

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5 комментариев
Тарас Козлов

По-моему, Обломоф делал такой обзор, но он давнишний, с теми колами, что сейчас вроде как не видел еще

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Mariia

У Wylsacom на канале есть видео с обзором на новые колы. Советую 🫶🏻

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Михаил Попов

Тренд на свою колу похож
Как в свое время на бургерные и барбершопы.
Не ужели такой громадный денежный рынок

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Serghei Maveriz

Да, это огромнейший рынок

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Viktor C.

1000 и 1 Колла

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Благополучный Макс

Алкогольная Соса-Сола — напиток завтрашнего дня!

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Максим Лесник

Ну если будет толковая кола, то почему бы и нет, пиво вроде неплохое))

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Soulis

вы давно его пробовали?)

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1 комментарий
Analtoy Wasserschlang

Сначала носились с Макдаком, теперь с колой.

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роман долгополов

Микки мауса не хватает для полного комплекта

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2 комментария
Andre Macareno

Кто-нибудь зафотошопьте Тони Монтану с бутылками Тони Лемони на столе

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Fo Bo Hatt

«Роял Кола Ориджинал», «Роял Кола Зеро»-ну хоть не "Добрый кола"

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роман долгополов

Как ни странно, из всех, именно кока кола сделала название наиболее русское))

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1 комментарий
Alex Shevchenko

Недобрый кола😁

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Павел

Кола и Бочка.

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Сергей

Уходя - Уходи !?

#STOPWAR

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Maiya

Определённо. И погромче заявить об уходе.
А потом постучать в заднюю дверь. И типа это не мы, но мы.

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1 комментарий
Gugumot

Уходят, уходят, всё никак не уйдут.

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