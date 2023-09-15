Еда
Артур Томилко

ФНС отнесла сэндвичи, гамбургеры и чизбургеры к изделиям, облагаемым НДС по ставке 20% Статьи редакции

До этого рестораны могли использовать пониженную ставку в 10%.

  • С 1 октября 2023 года налог на добавленную стоимость (НДС) при продаже «сэндвичей, включая гамбургеры, чизбургеры и аналогичные изделия», будет взыматься по ставке 20%, пишет «Интерфакс» со ссылкой на письмо ФНС.
  • Служба ввела специальный налоговый код для этого вида товаров. Раньше заведения могли относить такую продукцию к хлебобулочным изделиям недлительного хранения, для которых применяется пониженная ставка НДС в 10%.
  • Во «Вкусно — и точка» заявили, что уточнение деталей налогооблажения сэндвичей «устраняет противоречия при прочтении правоприменительных документов», а компания планирует применять правила, установленные ФНС.
  • Подорожают ли гамбургеры и чизбургеры в связи с увеличением ставки НДС, в сети не уточнили.
Фото РБК

#новость #бургеры #ндс

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 Батищев Александр

«Подорожают ли гамбургеры и чизбургеры в связи с увеличением ставки НДС, в сети не уточнили.»

Лол

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Алeкcандр Блoxин

Может меньше размером сделают. А цены оставят.

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Ушлый продаван

Я думаю и цены поднимут и меньше сделают, о нас де заботятся

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Григорий Орлов

Ну так это все равно повышение цен, пусть и замаскированное

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Тау Техно Механикус

нас не наебать

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Павел

Не повышение, а отрицательное снижение. И бургеры не меньше сделают, а отрицательно увеличат.

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Protein Wars

в кфц уже - мой боксмастер стал меньше, а цена выше.

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Ivan Mart

Тут суть предыстории не расписана.
Макдональс в РФ выиграл в своё время суд у налоговой, по которому он считался не рестораном, а продовольственным магазином.
И большая часть продуктов шла с льготным НДС.
Например вы покупаете не гамбургер, а комплект из булочки, котлеты, салата, картофель, которые по отдельности идут с льготным НДС.

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Alex R

Но в рекламе называл себя рестораном. Яндекс такси тоже в рекламе такси, а перед законом информационная служба. В России это норма.

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Вадим Д.

Гамбургер хочешь, буржуйская морда?
Вот тебе НДС повышенный от трудового народа!

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Anton Kuznetsov

Мощное лобби

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Петр Митяев

Ну давайте, нам же мало повышения цен, еще и бургеры подорожают, второй раз

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Ушлый продаван

Второй? Они по-моему постоянно по чуть чуть дорожают

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Thom322

Эти изделия нужно отнести на помойку, а не к другой ставке НДС

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Вениамин Поганкин
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Thom322

В стакане соус из бургера? 😂😂😂

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Protein Wars

фреш из бургера

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Максим Соколовский

ну так даже если разберешь его все равно говно будет, булка котлета из непонятно чего, соус и парочка зелени

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Andrey Chuguev

Ещё как подорожают. К гадалке не ходить

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Pavel Petel

Теперь ещё и дороже на 20 процентов.

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Just4Fun

Плоти нологи и точка!

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Денис Прадийчук
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Евгений В.

Лучше 30%

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AlSh

Ну, в котлетки можно вмешать побольше остатков зачерствевших булок, выкинуть листики салата и всякое прочее по мелочи. Так что "по-домашнему" даже получится. Еще в плюсах останутся.

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Борат Язь

С шавой то что?

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zeliboba

Получается, что американская компания с чеченским директором диктовала фнс какую ставку ндс она согласна платить

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Yury Kotov

Бургер станет люксовым продуктом как во многих странах 😥🍔

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Ушлый продаван

В каких странах кроме РФ фастфуд в макдаке люксовая еда?

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Ivan Mart

В каком месте РФ фастфух в макдаке - это люксовая еда?

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Kiss1nger

Ждем объяснения от режимных, почему это на пользу.

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Ivan Mart

Ты лучше объясни, почему раньше льготный НДС шёл)

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Аня

А твистер оригинальный туда тоже вкл, меня интересует особо?
Вроде про шаурму не написано.

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