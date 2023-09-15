ФНС отнесла сэндвичи, гамбургеры и чизбургеры к изделиям, облагаемым НДС по ставке 20% Статьи редакции
До этого рестораны могли использовать пониженную ставку в 10%.
- С 1 октября 2023 года налог на добавленную стоимость (НДС) при продаже «сэндвичей, включая гамбургеры, чизбургеры и аналогичные изделия», будет взыматься по ставке 20%, пишет «Интерфакс» со ссылкой на письмо ФНС.
- Служба ввела специальный налоговый код для этого вида товаров. Раньше заведения могли относить такую продукцию к хлебобулочным изделиям недлительного хранения, для которых применяется пониженная ставка НДС в 10%.
- Во «Вкусно — и точка» заявили, что уточнение деталей налогооблажения сэндвичей «устраняет противоречия при прочтении правоприменительных документов», а компания планирует применять правила, установленные ФНС.
- Подорожают ли гамбургеры и чизбургеры в связи с увеличением ставки НДС, в сети не уточнили.
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«Подорожают ли гамбургеры и чизбургеры в связи с увеличением ставки НДС, в сети не уточнили.»
Лол
Может меньше размером сделают. А цены оставят.
Я думаю и цены поднимут и меньше сделают, о нас де заботятся
Ну так это все равно повышение цен, пусть и замаскированное
нас не наебать
Не повышение, а отрицательное снижение. И бургеры не меньше сделают, а отрицательно увеличат.
в кфц уже - мой боксмастер стал меньше, а цена выше.
Тут суть предыстории не расписана.
Макдональс в РФ выиграл в своё время суд у налоговой, по которому он считался не рестораном, а продовольственным магазином.
И большая часть продуктов шла с льготным НДС.
Например вы покупаете не гамбургер, а комплект из булочки, котлеты, салата, картофель, которые по отдельности идут с льготным НДС.
Но в рекламе называл себя рестораном. Яндекс такси тоже в рекламе такси, а перед законом информационная служба. В России это норма.
Гамбургер хочешь, буржуйская морда?
Вот тебе НДС повышенный от трудового народа!
Мощное лобби
Ну давайте, нам же мало повышения цен, еще и бургеры подорожают, второй раз
Второй? Они по-моему постоянно по чуть чуть дорожают
Эти изделия нужно отнести на помойку, а не к другой ставке НДС
В стакане соус из бургера? 😂😂😂
фреш из бургера
ну так даже если разберешь его все равно говно будет, булка котлета из непонятно чего, соус и парочка зелени
Ещё как подорожают. К гадалке не ходить
Теперь ещё и дороже на 20 процентов.
Плоти нологи и точка!
Лучше 30%
Ну, в котлетки можно вмешать побольше остатков зачерствевших булок, выкинуть листики салата и всякое прочее по мелочи. Так что "по-домашнему" даже получится. Еще в плюсах останутся.
С шавой то что?
Получается, что американская компания с чеченским директором диктовала фнс какую ставку ндс она согласна платить
Бургер станет люксовым продуктом как во многих странах 😥🍔
В каких странах кроме РФ фастфуд в макдаке люксовая еда?
В каком месте РФ фастфух в макдаке - это люксовая еда?
Ждем объяснения от режимных, почему это на пользу.
Ты лучше объясни, почему раньше льготный НДС шёл)
А твистер оригинальный туда тоже вкл, меня интересует особо?
Вроде про шаурму не написано.